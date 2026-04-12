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संतकबीरनगर में गेहूं की फसल में लगी आग; ग्रामीणों ने पानी डालकर बुझाया, बरेली में टेंट हाउस के गोदाम में आग लगी

गेहूं की फसल में लगी आग ( Photo credit: ETV Bharat )

संतकबीरनगर/बरेली : जनपद के मेहदावल तहसील क्षेत्र अंतर्गत विकासखंड साथा में रविवार को गेहूं की फसल में आग लग गई. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया. दोपहर के समय अज्ञात कारणों से फसल में आग लग गई थी. स्थानीय लोगों ने निजी नलकूपों, पंपिंग सेटों और बाल्टियों से पानी डालना शुरू किया. काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया. एसओ अनिल कुमार ने बताया कि आग की घटना घटित हुई थी, जिसमें कोई जनहानि नहीं हुई है. गेहूं के डंठल में आग लगी थी, जो गांव के करीब पहुंचने वाली थी, उससे पहले ही आग पर काबू पा लिया गया. ग्रामीणों के मुताबिक, दोपहर के समय अज्ञात कारणों से खेतों में आग लग गई थी. तेज हवाओं के कारण आग की चिंगारी तेजी से फैलने लगी और कुछ ही देर में आस-पास के विशाल भूभाग को अपनी आगोश में ले लिया. जिसके बाद ग्रामीणों में अफरा-तफरी मच गई. आग बौरब्यास और पिपरा जैसे गांवों की सरहद तक पहुंच गई थी. स्थानीय लोगों ने बिना वक्त गंवाए निजी नलकूपों, पंपिंग सेटों और बाल्टियों से पानी डालना शुरू किया. काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका. ग्रामीणों का कहना है कि अग्निशमन दल के पहुंचने से पहले ही आग को बुझा लिया गया. प्रशासन ने किसानों से अपील की है कि वे खेतों में बीड़ी-सिगरेट न पिएं और सूखी पराली या कूड़े में आग न लगाएं, क्योंकि इस मौसम में एक छोटी सी लापरवाही बड़े हादसे को दावत दे सकती है. दोपहर के समय तेज हवाओं के दौरान आग लगने की संभावना सर्वाधिक होती है.