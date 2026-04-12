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संतकबीरनगर में गेहूं की फसल में लगी आग; ग्रामीणों ने पानी डालकर बुझाया, बरेली में टेंट हाउस के गोदाम में आग लगी

एसओ अनिल कुमार ने बताया कि आग पर काबू पा लिया गया है.

गेहूं की फसल में लगी आग
गेहूं की फसल में लगी आग (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 12, 2026 at 5:44 PM IST

3 Min Read
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संतकबीरनगर/बरेली : जनपद के मेहदावल तहसील क्षेत्र अंतर्गत विकासखंड साथा में रविवार को गेहूं की फसल में आग लग गई. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया. दोपहर के समय अज्ञात कारणों से फसल में आग लग गई थी. स्थानीय लोगों ने निजी नलकूपों, पंपिंग सेटों और बाल्टियों से पानी डालना शुरू किया. काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया.

एसओ अनिल कुमार ने बताया कि आग की घटना घटित हुई थी, जिसमें कोई जनहानि नहीं हुई है. गेहूं के डंठल में आग लगी थी, जो गांव के करीब पहुंचने वाली थी, उससे पहले ही आग पर काबू पा लिया गया.

ग्रामीणों के मुताबिक, दोपहर के समय अज्ञात कारणों से खेतों में आग लग गई थी. तेज हवाओं के कारण आग की चिंगारी तेजी से फैलने लगी और कुछ ही देर में आस-पास के विशाल भूभाग को अपनी आगोश में ले लिया. जिसके बाद ग्रामीणों में अफरा-तफरी मच गई.

आग बौरब्यास और पिपरा जैसे गांवों की सरहद तक पहुंच गई थी. स्थानीय लोगों ने बिना वक्त गंवाए निजी नलकूपों, पंपिंग सेटों और बाल्टियों से पानी डालना शुरू किया. काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका.

ग्रामीणों का कहना है कि अग्निशमन दल के पहुंचने से पहले ही आग को बुझा लिया गया. प्रशासन ने किसानों से अपील की है कि वे खेतों में बीड़ी-सिगरेट न पिएं और सूखी पराली या कूड़े में आग न लगाएं, क्योंकि इस मौसम में एक छोटी सी लापरवाही बड़े हादसे को दावत दे सकती है. दोपहर के समय तेज हवाओं के दौरान आग लगने की संभावना सर्वाधिक होती है.

बरेली में टेंट हाउस के गोदाम में लगी आग : बरेली के बहेड़ी में शनिवार देर रात एक टेंट हाउस के गोदाम में अचानक लगी आग ने कुछ ही देर में विकराल रूप ले लिया. जब तक लोग कुछ समझ पाते, तब तक गोदाम में रखा लाखों रुपये का सामान जलकर राख हो गया.

इंस्पेक्टर दिनेश कुमार शर्मा ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई थी और आग बुझाने का कार्य किया गया. फिलहाल मामले की जांच जारी है.


जानाकारी के मुताबिक, नैनीताल रोड स्थित एक टेंट हाउस के गोदाम में शनिवार देर रात अचानक आग लग गई. आग इतनी तेजी से फैली की देखते ही देखते पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया. आस-पास के लोगों ने रात करीब 12:30 बजे गोदाम से उठता धुआं देखा, जिसके बाद तत्काल पुलिस को सूचना दी.



सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और फायर ब्रिगेड को बुलाया गया. कुछ ही देर में दमकल की गाड़ियां पहुंचीं और आग बुझाने का काम शुरू किया गया, लेकिन तब तक आग ने विकराल रूप ले लिया था. काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका. टेंट हाउस के मालिक सुभाष अरोड़ा ने बताया कि आग में लाखों रुपये का सामान जलकर नष्ट हो गया है. आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है.

यह भी पढ़ें : श्रावस्ती में कई बीघा जमीन पर लगी आग; गेहूं की फसल खाक, 12 से अधिक किसानों पर संकट

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