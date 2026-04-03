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जीतन राम मांझी के पैतृक गांव के पास लगी आग, 300 बीघा में गेहूं की फसल जलकर राख

गया में गेहूं की फसल में लगी आग ( ETV Bharat )

गया: बिहार के गया जिले में भीषण आग लगने के कारण 300 बीघा में खड़ी गेहूं की फसल जलकर नष्ट हो गई. घटना अतरी विधानसभा के सरबहदा थाना क्षेत्र स्थित नौली गांव की है. शुक्रवार दोपहर खेत में अचानक आग भड़क उठी, जिससे पूरे गांव में हड़कंप मच गया. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और करीब 200 घरों के किसानों की 1000 बीघा में से 300 बीघा फसल देखते ही देखते राख हो गई. दो घंटे बाद पहुंची दमकल की गाड़ियां: ग्रामीण सूरजभान सिंह ने बताया कि 300 बीघा से अधिक खेत में लगी गेहूं की फसल जल गई है. इसमें मुख्य रूप से राहुल कुमार, जितेंद्र कुमार, सत्येंद्र कुमार, पवन कुमार, विनीत सिंह समेत 40 किसान प्रभावित हुए हैं. स्थानीय निवासी धीरज सिंह ने बताया कि सूचना पर आसपास के लोग मदद के लिए पहुंचे, लेकिन आग इतनी जबरदस्त थी कि उस पर काबू पाना मुश्किल हो गया. गया में गेहूं की फसल में लगी आग (ETV Bharat) "समय पर फायर ब्रिगेड की टीम नहीं पहुंची, जिससे आग को फैलने का मौका मिल गया. सूचना देने के दो घंटे बाद दमकल की गाड़ियां पहुंचीं, तब तक सब कुछ जलकर राख हो चुका था." -धीरज सिंह, पीड़ित किसान रोटी का संकट: किसानों का कहना है कि खेत में आग लगने से उनकी साल भर की मेहनत पर पानी फिर गया है. अब उनके सामने रोटी का संकट पैदा हो गया है.य आग कैसे लगी? किसी ने जानबूझकर लगाई या कोई और वजह रही, यह तो पुलिस जांच का विषय है, लेकिन किसानों का लाखों का नुकसान हो चुका है. किसानों का मानना है कि अगर समय पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंच जातीं, तो नुकसान इतना बड़ा नहीं होता. गया में गेहूं की फसल में लगी आग (ETV Bharat)