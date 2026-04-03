जीतन राम मांझी के पैतृक गांव के पास लगी आग, 300 बीघा में गेहूं की फसल जलकर राख
गया में आग लगने के कारण 300 बीघा में गेहूं की फसल जलकर राख हो गयी. करीब 40 किसानों को लाखों का नुकसान हुआ.
Published : April 3, 2026 at 7:17 PM IST
गया: बिहार के गया जिले में भीषण आग लगने के कारण 300 बीघा में खड़ी गेहूं की फसल जलकर नष्ट हो गई. घटना अतरी विधानसभा के सरबहदा थाना क्षेत्र स्थित नौली गांव की है. शुक्रवार दोपहर खेत में अचानक आग भड़क उठी, जिससे पूरे गांव में हड़कंप मच गया. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और करीब 200 घरों के किसानों की 1000 बीघा में से 300 बीघा फसल देखते ही देखते राख हो गई.
दो घंटे बाद पहुंची दमकल की गाड़ियां: ग्रामीण सूरजभान सिंह ने बताया कि 300 बीघा से अधिक खेत में लगी गेहूं की फसल जल गई है. इसमें मुख्य रूप से राहुल कुमार, जितेंद्र कुमार, सत्येंद्र कुमार, पवन कुमार, विनीत सिंह समेत 40 किसान प्रभावित हुए हैं. स्थानीय निवासी धीरज सिंह ने बताया कि सूचना पर आसपास के लोग मदद के लिए पहुंचे, लेकिन आग इतनी जबरदस्त थी कि उस पर काबू पाना मुश्किल हो गया.
"समय पर फायर ब्रिगेड की टीम नहीं पहुंची, जिससे आग को फैलने का मौका मिल गया. सूचना देने के दो घंटे बाद दमकल की गाड़ियां पहुंचीं, तब तक सब कुछ जलकर राख हो चुका था." -धीरज सिंह, पीड़ित किसान
रोटी का संकट: किसानों का कहना है कि खेत में आग लगने से उनकी साल भर की मेहनत पर पानी फिर गया है. अब उनके सामने रोटी का संकट पैदा हो गया है.य आग कैसे लगी? किसी ने जानबूझकर लगाई या कोई और वजह रही, यह तो पुलिस जांच का विषय है, लेकिन किसानों का लाखों का नुकसान हो चुका है. किसानों का मानना है कि अगर समय पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंच जातीं, तो नुकसान इतना बड़ा नहीं होता.
60 लाख की फसल नष्ट: पीड़ित राहुल कुमार ने बताया कि अनुमान के मुताबिक 300 बीघा में लगी लगभग 50 से 60 लाख रुपये की फसल बर्बाद हो गई है. यह गांव पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के पैतृक गांव महकार से सटा हुआ है. उनके घर से महज एक-डेढ़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित खेतों में यह आग लगी है. इस घटना से किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है.
"किसानों को मुआवजे की राशि मिलनी चाहिए. आग अभी भी रह रह कर भड़क रही है. काफी क्षति हुई है. कई किसानों की फसल जलकर नष्ट हो गयी. 50 से 60 लाख का नुकसान है." -राहुल कुमार, पीड़ित किसान
पुलिस बल घटनास्थल पहुंची: सरबहदा थानाध्यक्ष निशा ने बताया कि आग की सूचना मिलते ही थाने से पुलिस बल मौके पर पहुंच गया था. आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां भेजी गईं और बाद में दो अतिरिक्त गाड़ियां भी बुलाई गईं. आग लगने के कारणों की विस्तृत जांच की जाएगी.
"हमारी पहली प्राथमिकता आग पर पूरी तरह काबू पाना है. अनुमान के मुताबिक लगभग 300 बीघा में फसल जल चुकी है. फिलहाल हम यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं कि आग आगे के क्षेत्रों में न फैले. फायर ब्रिगेड की टीमें लगातार आग बुझाने में जुटी हुई हैं." -निशा, थानाध्यक्ष, सरबहदा थाना गया
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