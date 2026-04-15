हरियाणा की मंडियों में पहुंच रहा यूपी-हिमाचल का गेहूं, बॉर्डर पर निगरानी सख्त, प्रशासन अलर्ट, लौटाई जा रही ट्रॉलियां
हरियाणा मंडियों में बाहरी गेहूं रोकने के लिए प्रशासन सख्त नजर आ रही है. पुलिस ने बॉर्डर पर जांच तेज कर दी है.
Published : April 15, 2026 at 10:46 AM IST
यमुनानगर: यमुनानगर में गेहूं सीजन के चलते प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है. हरियाणा से सटे राज्यों, खासकर उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश से किसान अपनी फसल लेकर मंडियों में पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं. इसी को देखते हुए प्रशासन ने सीमा क्षेत्रों पर निगरानी बढ़ा दी है और हर आने-जाने वाले वाहन की गहन जांच की जा रही है.
कई ट्रॉलियां जब्त: हाल ही में रंजीतपुर अनाज मंडी की ओर जा रही गेहूं से भरी तीन ट्रॉलियों को पुलिस ने कब्जे में लिया. ये ट्रॉलियां बाहरी राज्य से लाई जा रही थीं, जो नियमों के खिलाफ माना गया. प्रशासन ने साफ कर दिया है कि बिना अनुमति कोई भी किसान हरियाणा की मंडियों में अपनी फसल नहीं बेच सकता.
कलानौर बॉर्डर बना निगरानी का केंद्र: दरअसल, कलानौर बॉर्डर पर इन दिनों 24 घंटे नाकाबंदी लागू है. यहां पुलिस द्वारा लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है. यह चौकी भौगोलिक रूप से उत्तर प्रदेश और हरियाणा की सीमा पर स्थित है, जिससे यहां आवाजाही अधिक रहती है. इसी कारण इसे निगरानी का प्रमुख केंद्र बनाया गया है.
अधिकारियों के निर्देश पर सख्ती: चौकी इंचार्ज राजीव कुमार ने बताया कि, "यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक के निर्देशों पर की जा रही है. गेहूं सीजन में अवैध व्यापार रोकने के लिए विशेष सतर्कता जरूरी है. जो भी वाहन नियमों का उल्लंघन करते पाए जाते हैं, उन्हें तुरंत वापस भेज दिया जाता है."
नियमों का पालन करने की अपील: प्रशासन ने किसानों और व्यापारियों से अपील की है कि वे नियमों का पालन करें और बिना अनुमति हरियाणा में गेहूं लेकर प्रवेश न करें. अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इस सख्ती से मंडियों में व्यवस्था बनाए रखने और अवैध आवागमन पर रोक लगाने में मदद मिल रही है.
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