DU में छात्रों की सुरक्षा के लिए WhatsApp नंबर जारी, डार्क स्पॉट की जियो-टैग फोटो भेज सकेंगे छात्र
डूसू अध्यक्ष ने छात्रों से अपील की संभावित डार्क स्पॉट की स्पष्ट जियो-टैग्ड तस्वीर भेजें कार्रवाई के लिए मामला अधिकारियों तक पहुंचाया जा सके. पढ़ें..
Published : September 25, 2026 at 10:48 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्रों की सुरक्षा को लेकर डूसू अध्यक्ष यश डबास ने एक नई पहल की है. उन्होंने बताया कि छात्रों के लिए 8448157333 WhatsApp नंबर जारी किया गया है. इस नंबर पर छात्र विश्वविद्यालय परिसर और आसपास के ऐसे स्थानों की जियो-टैग्ड तस्वीर भेज सकते हैं, जहां अंधेरा रहता है, CCTV कैमरे की जरूरत है या स्ट्रीट लाइट खराब पड़ी है. शिकायत मिलने के बाद संबंधित अधिकारियों के सामने मामला रखा जाएगा और जरूरत के मुताबिक कार्रवाई कराने की कोशिश की जाएगी.
डार्क स्पॉट की फोटो भेजने की अपील
यश डबास ने कहा कि अगर किसी छात्र को दिल्ली विश्वविद्यालय के आसपास कोई ऐसा स्थान दिखाई देता है, जहां पर्याप्त रोशनी नहीं है या सुरक्षा के लिहाज से CCTV कैमरे की जरूरत है, तो वह उस जगह की जियो-टैग्ड तस्वीर लेकर व्हॉट्सऐप नंबर पर भेज सकता है. इस पहल के जरिए छात्रों से सीधे उन जगहों की जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है, जहां सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की जरूरत है. छात्रों द्वारा भेजी गई तस्वीर से संबंधित स्थान की पहचान करने में भी मदद मिलेगी.
VIDEO | Delhi: DUSU President Yash Dabas says, "We have launched a WhatsApp number, 8448157333, at our personal level. If any student finds a dark spot around Delhi University where there is no light, or a spot where a CCTV camera should be installed, we request all students to… pic.twitter.com/EEi2FsqhLc— Press Trust of India (@PTI_News) September 25, 2026
स्ट्रीट लाइट खराब है तो भी दे सकते हैं जानकारी
यश डबास ने कहा कि सिर्फ CCTV से जुड़े मामलों की जानकारी ही नहीं, बल्कि खराब पड़ी स्ट्रीट लाइट की सूचना भी इस नंबर पर दी जा सकती है. अगर किसी स्थान पर स्ट्रीट लाइट नहीं है या लगी हुई लाइट काम नहीं कर रही है, तो छात्र उसकी तस्वीर भेज सकते हैं. उन्होंने कहा कि जानकारी मिलने के बाद संबंधित अधिकारियों को बताया जाएगा कि उस जगह पर CCTV कैमरा लगाने, नई स्ट्रीट लाइट लगाने या खराब लाइट को ठीक कराने की जरूरत है.
छात्रों को सुरक्षा व्यवस्था से जोड़ने की पहल
डूसू अध्यक्ष ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य छात्रों को उनकी सुरक्षा से जुड़े मुद्दों की पहचान और समाधान की प्रक्रिया से जोड़ना है. दिल्ली विश्वविद्यालय में बड़ी संख्या में छात्र अलग-अलग इलाकों से आते हैं और कई छात्र देर शाम तक कॉलेज, लाइब्रेरी या अन्य गतिविधियों में रहते हैं. ऐसे में रास्तों और आसपास के इलाकों में पर्याप्त रोशनी और निगरानी व्यवस्था को अहम माना जाता है. छात्रों से अपील की गई है कि वे किसी भी संभावित डार्क स्पॉट की स्पष्ट जियो-टैग्ड तस्वीर भेजें, जिससे संबंधित जगह पर कार्रवाई के लिए मामला अधिकारियों तक पहुंचाया जा सके.
मुखर्जी नगर में DU की दो छात्राओं से बदसलूकी
उधर मुखर्जी नगर इलाके में दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज की दो छात्राओं के साथ कथित तौर पर गाली-गलौज, अभद्र व्यवहार और अश्लील टिप्पणियां करने के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अभिमन्यु और अभिनव के रूप में हुई है. पुलिस ने उस टाटा सफारी को भी जब्त कर लिया है, जिसमें आरोपी युवक सवार थे. यह घटना बुधवार रात करीब साढ़े नौ बजे हकीकत पार्क के पास हुई थी.
VIDEO | Delhi: On the Hindu College student allegedly harassed by a group of men in a car in northwest Delhi's Mukherjee Nagar area, Joint CP Northern Range Vijay Singh says, " our teams are in the area to catch the accused, and the search is ongoing. the investigation is… pic.twitter.com/NUfgaIllEb— Press Trust of India (@PTI_News) September 25, 2026
पुलिस के मुताबिक, हिंदू कॉलेज की दो छात्राएं पैदल जा रही थीं. इसी दौरान सड़क पर कार में सवार कुछ युवकों से उनकी कहासुनी हो गई. छात्राओं का आरोप है कि कार सवार युवकों ने उनके साथ गाली-गलौज की और अभद्र टिप्पणियां कीं. मामले की जानकारी पुलिस तक पहुंचने के बाद जांच शुरू की गई. पुलिस ने वाहन की पहचान कर उसे घटना के अगले दिन ही जब्त कर लिया था. इसके बाद मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. डीसीपी नॉर्थ-वेस्ट आकांक्षा यादव ने बताया कि पीड़िता के बयान के आधार पर कानूनी कार्रवाई शुरू की गई और एफआईआर दर्ज की गई. पुलिस ने युवकों की पहचान कर कार्रवाई की.
दिल्ली पुलिस मुख्यालय के बाहर ABVP का प्रदर्शन
राजधानी में महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) दिल्ली ने शुक्रवार को दिल्ली पुलिस मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया. ABVP ने दिल्ली के अलग-अलग इलाकों और विश्वविद्यालय परिसरों के आसपास छात्राओं से जुड़ी हाल की घटनाओं का हवाला देते हुए पुलिस से सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने और संवेदनशील स्थानों पर निवारक कदम उठाने की मांग की. प्रदर्शन के बाद ABVP दिल्ली की ओर से दिल्ली पुलिस आयुक्त के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा गया. इसमें कॉलेज, विश्वविद्यालय, हॉस्टल, पीजी, कोचिंग सेंटर और छात्र बहुल इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करने के साथ-साथ पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाने की मांग की गई.
JNU तक सुरक्षा पर उठाए सवाल
ABVP ने कहा कि राजधानी में महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा से जुड़े कई मामले सामने आए हैं. संगठन ने कालकाजी स्थित आस्था कुंज पार्क के पास 17 वर्षीय किशोरी से संबंधित यौन अपराध की घटना का जिक्र किया. इसके अलावा मुखर्जी नगर के पार्क के पास दिल्ली विश्वविद्यालय की दो छात्राओं के साथ कथित छेड़छाड़, पीछा करने और आपत्तिजनक टिप्पणियों की घटना का भी जिक्र किया. संगठन ने JNU के ताप्ती हॉस्टल के पास एक छात्रा की ओर से बाहरी लोगों के अनुचित व्यवहार की शिकायत को भी सुरक्षा व्यवस्था से जोड़ते हुए चिंता जताई. इसके अलावा एक महिला छात्रा कार्यकर्ता को लेकर यूट्यूबर नकुल धुल की कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों के मामले का भी जिक्र किया गया.
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