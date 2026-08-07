ETV Bharat / state

दिल्ली पुलिस ने विदेशी पार्सल के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश, नाइजीरियाई समेत 4 जालसाज गिरफ्तार

व्हाट्सऐप पर दोस्ती कर विदेशी पार्सल के नाम पर ऐंठे 1.46 लाख. नाइजीरियाई नागरिक समेत 4 गिरफ्तार

Cyber fraud syndicate busted
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 7, 2026 at 2:43 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्‍ली: दिल्ली के दक्षिण-पश्चिम जिले की साइबर पुलिस ने विदेशी पार्सल में डॉलर और सोना होने का झांसा देकर एक लाख 46 हजार रुपये की ठगी करने वाले अंतरराज्यीय साइबर फ्रॉड सिंडिकेट का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने इस मामले में एक नाइजीरियाई नागरिक समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इस पूरे नेटवर्क के तार दिल्ली से लेकर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश तक जुड़े मिले हैं.

31 मार्च 2026 को साउथ-वेस्ट साइबर थाने में एक शख्स ने शिकायत दी कि कुछ लोगों ने व्हाट्सऐप चैट और फोन कॉल के जरिए उससे संपर्क किया और खुद को अमेरिका का रहने वाला बताया. आरोपियों ने पहले पीड़ित से दोस्ती की और उसका भरोसा जीता. इसके बाद उसे बताया कि उसके नाम से विदेश से एक पार्सल भारत भेजा गया है, जिसमें अमेरिकी डॉलर और सोना है. फिर मनी डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट, फ्लाइट टिकट, कस्टम क्लियरेंस और कथित तौर पर जब्त सोना रिलीज कराने के नाम पर अलग-अलग किस्तों में पैसे मांगे गए. पीड़ित ने आरोपियों की बातों पर भरोसा करते हुए अलग-अलग यूपीआई आईडी और बैंक खातों में करीब 1 लाख 46 हजार रुपये ट्रांसफर कर दिए.

शिकायत के बाद पुलिस ने तकनीकी जांच शुरू की. डिजिटल एविडेंस, बैंक ट्रांजैक्शन और मोबाइल डिटेल की पड़ताल के दौरान पुलिस को आरोपियों के बारे में अहम सुराग मिले. जांच दिल्ली से शुरू होकर तेलंगाना और फिर आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम तक पहुंची. पुलिस ने सबसे पहले मैदान गढ़ी, दिल्ली से दीपक कुमार को गिरफ्तार किया और उसके पास से ठगी में इस्तेमाल एक मोबाइल फोन बरामद किया.

इसके बाद तेलंगाना के जयशंकर भूपालपल्ली से कोंडा सागर और डुब्बापेटा से अजमीरा विनोद कुमार को गिरफ्तार किया गया. विनोद कुमार के कब्जे से दो मोबाइल फोन बरामद हुए.जांच आगे बढ़ी तो इस साइबर फ्रॉड के तार आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से जुड़े मिले. पुलिस के मुताबिक, 22 वर्षीय साइमोन मिरेकल चिनोंसो, जो नाइजीरियाई नागरिक है, भी इस नेटवर्क का हिस्सा थी.

पुलिस टीम ने विशाखापट्टनम में कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार किया. उसके कब्जे से ठगी में इस्तेमाल किए गए चार मोबाइल फोन बरामद किए गए. पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी संगठित तरीके से साइबर ठगी को अंजाम दे रहे थे. पुलिस के मुताबिक, दीपक कुमार, कोंडा सागर और अजमीरा विनोद कुमार साइबर फ्रॉड सिंडिकेट को म्यूल बैंक अकाउंट उपलब्ध कराते थे और इसके बदले कमीशन लेते थे. वहीं नाइजीरियाई नागरिक साइमोन मिरेकल चिनोंसो व्हाट्सऐप चैट और फोन कॉल के जरिए खुद को इमिग्रेशन अधिकारी, कस्टम अधिकारी या दूसरी संस्थाओं का प्रतिनिधि बताकर लोगों से संपर्क करती थी.

विदेशी पार्सल, कस्टम क्लियरेंस और कीमती सामान रिलीज कराने के नाम पर पीड़ितों से पैसे ट्रांसफर करवाए जाते थे. इसके बाद ठगी की रकम को कई बैंक खातों के जरिए घुमाकर उसकी असली पहचान छिपाने की कोशिश की जाती थी. इस पूरे ऑपरेशन में पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार कर कुल सात मोबाइल फोन बरामद किए हैं. पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ कर यह पता लगाने में जुटी है कि इस सिंडिकेट ने अब तक कितने लोगों को अपना शिकार बनाया है और इसके नेटवर्क में और कितने लोग शामिल हैं.

इसे भी पढ़ें

TAGGED:

CYBER FRAUD CASE IN DELHI
FAKE FOREIGN PARCEL SCAM
DELHI CYBER POLICE
विदेशी पार्सल के नाम पर ठगी
CYBER FRAUD SYNDICATE BUSTED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.