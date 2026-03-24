देवघर में व्हाट्सएप चैटबॉट सेवा की शुरुआत, लोगों को शिकायत करने में होगी आसानी
देवघर में जिला प्रशासन की ओर से WhatsApp चैटबॉट सेवा की शुरुआत की जा रही है.
Published : March 24, 2026 at 12:57 PM IST
देवघर: जिले में आम लोगों की समस्याओं के त्वरित निदान को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा 'WhatsApp चैटबॉट सेवा' की शुरुआत की जा रही है. इस सेवा के माध्यम से आम लोगों की सुरक्षा को और भी सुनिश्चित की जाएगी और यदि किसी भी व्यक्ति को अपनी शिकायत दर्ज करानी होगी तो वह नई तकनीक व्हाट्सएप चैटबॉट सेवा के माध्यम से घर बैठे ही अपनी समस्या जिला प्रशासन तक रख सकते हैं.
'व्हाट्सएप चैटबॉट सेवा' की शुरुआत
देवघर के उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा और पुलिस अधीक्षक सौरव ने बताया कि इस सुविधा से देवघर के आम लोगों की कई समस्याओं का समाधान आसानी से हो पाएगा. इसकी शुरुआत मंगलवार को दोपहर 3 बजे पुलिस अधीक्षक के द्वारा की जाएगी. इस सेवा के शुरू होने के बाद आम लोग आसानी से अपनी समस्या व्हाट्सएप के माध्यम से पुलिस तक पहुंचा सकेंंगे.
अब लोग घर बैठे ही अपनी शिकायत पुलिस तक पहुंचा सकते हैं
इस सेवा की शुरुआत होने के बाद यदि किसी व्यक्ति का मोबाइल खो जाता है तो वह घर बैठे ही अपनी शिकायत पुलिस थाने तक पहुंचा सकता है. वहीं यातायात संबंधित चालान, चरित्र प्रमाण पत्र, पुलिस वेरिफिकेशन इत्यादि जैसे काम भी लोग 'व्हाट्सएप चैटबॉट' के माध्यम से कर सकते हैं. इस सुविधा की शुरुआत होने से देवघर पुलिस और आम जनता के बीच संवाद का एक साधन बढ़ेगा और लोग बिना किसी संशय व डर के पुलिस के सामने व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज कर शिकायत दर्ज करवा पाएंगे.
आम लोग और पुलिस के बीच विश्वास और मजबूत होगा
गौरतलब है कि इस तरह की सुविधा निश्चित रूप से आम लोग और पुलिस के बीच में विश्वास को और भी मजबूत करेगी. इसी के साथ पुलिस को किसी भी घटना की सूचना आम लोगों के माध्यम से आसानी से मिल पाएगी.
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