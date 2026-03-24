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देवघर में व्हाट्सएप चैटबॉट सेवा की शुरुआत, लोगों को शिकायत करने में होगी आसानी

देवघर: जिले में आम लोगों की समस्याओं के त्वरित निदान को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा 'WhatsApp चैटबॉट सेवा' की शुरुआत की जा रही है. इस सेवा के माध्यम से आम लोगों की सुरक्षा को और भी सुनिश्चित की जाएगी और यदि किसी भी व्यक्ति को अपनी शिकायत दर्ज करानी होगी तो वह नई तकनीक व्हाट्सएप चैटबॉट सेवा के माध्यम से घर बैठे ही अपनी समस्या जिला प्रशासन तक रख सकते हैं.

'व्हाट्सएप चैटबॉट सेवा' की शुरुआत

देवघर के उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा और पुलिस अधीक्षक सौरव ने बताया कि इस सुविधा से देवघर के आम लोगों की कई समस्याओं का समाधान आसानी से हो पाएगा. इसकी शुरुआत मंगलवार को दोपहर 3 बजे पुलिस अधीक्षक के द्वारा की जाएगी. इस सेवा के शुरू होने के बाद आम लोग आसानी से अपनी समस्या व्हाट्सएप के माध्यम से पुलिस तक पहुंचा सकेंंगे.

अब लोग घर बैठे ही अपनी शिकायत पुलिस तक पहुंचा सकते हैं

इस सेवा की शुरुआत होने के बाद यदि किसी व्यक्ति का मोबाइल खो जाता है तो वह घर बैठे ही अपनी शिकायत पुलिस थाने तक पहुंचा सकता है. वहीं यातायात संबंधित चालान, चरित्र प्रमाण पत्र, पुलिस वेरिफिकेशन इत्यादि जैसे काम भी लोग 'व्हाट्सएप चैटबॉट' के माध्यम से कर सकते हैं. इस सुविधा की शुरुआत होने से देवघर पुलिस और आम जनता के बीच संवाद का एक साधन बढ़ेगा और लोग बिना किसी संशय व डर के पुलिस के सामने व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज कर शिकायत दर्ज करवा पाएंगे.

आम लोग और पुलिस के बीच विश्वास और मजबूत होगा