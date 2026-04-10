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हिमाचल में माननीयों की पेंशन का मामला: हाई कोर्ट के आदेश के बाद अब आगे क्या, जानिए पूरी डिटेल

साल 2024 में राज्यसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के 6 विधायकों ने पार्टी से बगावत कर ली थी. कांग्रेस विधायक राजेंद्र राणा, सुधीर शर्मा, रवि ठाकुर, इंद्र दत्त लखनपाल, चैतन्य शर्मा और देवेंद्र कुमार भुट्टो पाला बदलकर भाजपा में शामिल हो गए थे. इस पर राज्य सरकार ने साल 2024 में ही माननीयों की पेंशन और भत्ते से जुड़ा संशोधन विधेयक विधानसभा से पारित किया. इस संशोधन से राज्य सरकार ने संविधान की दसवीं अनुसूची यानी दल-बदल कानून के तहत अयोग्य घोषित किए गए विधायकों से पेंशन का अधिकार छीन लिया. इसके बाद हुए विधानसभा उपचुनाव में बागी हुए 6 विधायकों में से भाजपा के टिकट पर 2 विधायक सुधीर शर्मा और इंद्र दत लखनपाल विधानसभा पहुंच गए. ऐसे में संशोधित कानून का असर चार पूर्व कांग्रेस विधायक राजेंद्र राणा, रवि ठाकुर, चैतन्य शर्मा और देवेंद्र कुमार भुट्टो पर पड़ता, तो मामला हिमाचल हाईकोर्ट पहुंचा.

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनते हुए साल 2024 के राज्यसभा चुनाव के दौरान बागी हुए विधायकों की पेंशन बहाल करने के आदेश जारी किए हैं. हाईकोर्ट के न्यायधीश न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और न्यायमूर्ति रंजन शर्मा की खंडपीठ ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा सचिवालय को निर्देश दिए कि एक महीने के भीतर पूर्व विधायकों की पेंशन का बकाया जारी किया जाए. साथ ही अदालत ने भविष्य में भी पेंशन जारी रखने के लिए कहा है. हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद पूर्व में राज्यसभा चुनाव के दौरान बगावत करने वाले 6 विधायकों की पेंशन से जुड़े सभी बिंदुओं की पड़ताल करना जरूरी है. आइए देखते हैं क्या है सारा मामला?

राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ पूर्व विधायक राजेंद्र राणा और रवि ठाकुर हिमाचल हाईकोर्ट पहुंचे. याचिका में उस संशोधन विधेयक को चुनौती दी गई जिसमें दसवीं अनुसूची (दल-बदल कानून) के तहत अयोग्य घोषित किए गए विधायकों की पेंशन समाप्त करने का प्रावधान किया गया था. मामला हिमाचल हाई कोर्ट में विचाराधीन था, इसी बीच राज्य सरकार ने पुराना कानून वापस ले लिया. विधानसभा सचिवालय ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार ने पहले पारित किया संशोधन विधेयक वापस ले लिया है. साथ ही राज्य विधानसभा ने एक नया विधेयक पास किया है, जिसका प्रभाव 14वीं विधानसभा या उसके बाद चुने जाने वाले ऐसे विधायकों पर होगा, जिन्हें दल-बदल कानून के तहत अयोग्य घोषित किया जाएगा. क्योंकि पूर्व विधायक राजेंद्र राणा और रवि ठाकुर इस दायरे से बाहर थे. लिहाजा उच्च न्यायालय ने उनकी पेंशन बहाल कर दी और विधानसभा सचिवालय को बकाया चुकाने के भी निर्देश दे दिए.

पूर्व विधायक राजेंद्र राणा (@Rajinder Rana Facebook Page)

अब दो विधायक ऐसे ले पाएंगे पेंशन का हक

अदालत कि फैसले के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या 2022 के चुनाव में पहली बार जीत कर आए चैतन्य शर्मा और देवेंद्र भुट्टो की पेंशन भी बहाल होगी? अदालत में राजेंद्र राणा का पक्ष रखने वाले अधिवक्ता विक्रांत ठाकुर बताते हैं, 'क्योंकि राज्य सरकार ने पहले संशोधित विधेयक वापस ले लिया है. ऐसे में पूर्व विधायक चैतन्य शर्मा और देवेंद्र भुट्टो के पास वर्तमान फैसले को आधार बनाते हुए रिप्रेजेंटेशन देने का अधिकार है. विधानसभा सचिवालय उनकी मांग को स्वीकार नहीं करता है तो विधायकों के पास अदालत आने का रास्ता है'.

हालांकि इसी मामले में सरकार द्वारा पारित नए संशोधन विधेयक को राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद चैतन्य शर्मा और देवेंद्र भुट्टो पेंशन के पात्र नहीं रहेंगे. क्योंकि, नए कानून के में चौदहवीं विधानसभा और भविष्य के लिए प्रावधान किया गए हैं. लिहाजा अधिक संभावना है कि चैतन्य शर्मा और देवेंद्र भुट्टो को पेंशन के लिए न्यायालय आना पड़ सकता है.

पूर्व विधायक देवेंद्र कुमार भुट्टो (@Devendra Kumar Bhutto Facebook Page)

नए विधेयक के कानून बनने पर क्या होगी स्थिति

राज्य सरकार द्वारा पारित नए संशोधन विधेयक को राज्यपाल द्वारा स्वीकार करने और राष्ट्रपति से मंजूरी के बाद प्रदेश में दल बदल को लेकर नया कानून लागू होगा. इस दूसरी स्थिति में क्या चैतन्य शर्मा और देवेंद्र भुट्टो पेंशन का हक ले पाएंगे? इसी मामले में एक अन्य अधिवक्ता रहे शुभम सिंह गुलेरिया बताते हैं कि यदि राज्यपाल से मंजूरी के बाद नया कानून लागू होता है तो उस स्थिति में भी पूर्व विधायक चैतन्य शर्मा और देवेंद्र भुट्टो के पास न्यायालय का रास्ता खुला होगा. पूर्व विधायक चैतन्य शर्मा और देवेंद्र भुट्टो नए कानून को न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं.

पूर्व विधायक चैतन्य शर्मा (@ Chaitanya Sharma Facebook Page)

इस पूरी स्थिति को लेकर वरिष्ठ पत्रकार धनंजय शर्मा ने कहा, 'अब भाजपा में शामिल हो चुके पूर्व कांग्रेस विधायक राजेंद्र राणा और रवि ठाकुर को औपचारिकताएं पूरी करने के बाद पेंशन मिलने जा रही है. लेकिन, चौदहवीं विधानसभा में पहली बार चुन कर आए चैतन्य शर्मा और देवेंद्र भुट्टो जो उपचुनाव हार गए थे. उन्हें पेंशन के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा'.

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