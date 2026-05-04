बंगाल में 'खेला' का यूपी 2027 चुनाव पर क्या होगा असर? ममता की हार से योगी लगाएंगे जीत की हैट्रिक!
पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की लंबे समय से चली आ रही सत्ता को तोड़ना भाजपा के लिए ‘गेम चेंजर’ साबित होगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 4, 2026 at 10:00 PM IST
लखनऊ : बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे राष्ट्रीय राजनीति के लिए बेहद अहम हैं. भाजपा ने बंगाल में सत्ता हासिल कर ली है. अब यह माहौल ‘अजेय’ छवि को और मजबूत करेगा. पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की लंबे समय से चली आ रही सत्ता को तोड़ना भाजपा के लिए ‘गेम चेंजर’ साबित होगा. उत्तर प्रदेश के संदर्भ में इसका महत्व और बढ़ जाता है, क्योंकि 2027 में अगला बड़ा चुनावी मैदान है. बंगाल की जीत यूपी में भाजपा कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाएगी.
बंगाल में जीत भाजपा के लिए ‘इन्विंसिबल’ नैरेटिव स्थापित करेगी. यूपी में पहले से ही मजबूत संगठन के साथ यह नैरेटिव ‘मोदी फैक्टर’ को और प्रभावी बनाएगा. मतदाता मनोविज्ञान में ‘जीतने वाली गाड़ी’ में सवार होने की प्रवृत्ति काम करेगी. भाजपा इसे ‘राष्ट्रीय जनादेश’ के रूप में प्रचारित कर यूपी में विकास, हिंदुत्व और स्थिरता के मुद्दे को और मजबूती से आगे बढ़ा सकेगी. बंगाल की सफलता यूपी के हर बूथ पर ‘हम जीतेंगे’ का विश्वास जगाएगी.
विपक्ष की रणनीति पर असर : अखिलेश यादव का PDA (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) मॉडल बंगाल के नतीजों के बाद दबाव में आएगा. भाजपा के बंगाल जीतने के बाद तो सपा को अपनी रणनीति में बदलाव करना पड़ेगा. PDA में ब्राह्मण-ओबीसी के कुछ वर्गों को जोड़ने की कोशिशें तेज होंगी. अखिलेश को हिंदुत्व और विकास के मुद्दों पर नरम रुख अपनाना पड़ सकता है, अन्यथा अल्पसंख्यक वोटों पर अकेले निर्भर रहने का खतरा बढ़ेगा. बंगाल की हार से सीखकर SP गठबंधन को व्यापक बनाने और युवा चेहरों को आगे लाने की कोशिश करेगी.
भाजपा का यूपी 2027 रोडमैप : भाजपा यूपी 2027 के लिए संगठनात्मक पुनर्गठन पर जोर देगी. 30 से अधिक जिलों में निष्क्रिय और विवादित पदाधिकारियों को हटाकर नए, सक्रिय और युवा चेहरों को जिम्मेदारी दी जाएगी. इससे संगठन में नई ऊर्जा आएगी. सोशल इंजीनियरिंग में ब्राह्मण, ओबीसी और दलितों के बीच ‘रीकनेक्ट’ पर विशेष ध्यान होगा. SC संवाद अभियान के जरिए दलित वोट बैंक को मजबूत किया जाएगा. मुद्दे मुख्य रूप से कानून-व्यवस्था, हिंदुत्व, एक्सप्रेसवे मॉडल वाला विकास और महिला आरक्षण होंगे. बूथ लेवल मैनेजमेंट को और मजबूत किया जाएगा.
बंगाल जीत से कार्यकर्ताओं में जोश: भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हरिश्चंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि निश्चित तौर पर बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सफलता 2027 विधानसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश में कार्यकर्ताओं के जोश को और बढ़ा देगी. उत्तर प्रदेश में पार्टी नेतृत्व किस तरह से काम करेगा यह समय बताएगा. हर राज्य के लिए पार्टी का नेतृत्व अलग तरीके से काम करता है. जहां तक संगठन में बदलाव का प्रश्न है तो यह सब नेतृत्व के हाथ में है और जरूरत पड़ने पर परिवर्तन किए जाते हैं और नहीं भी किया जा सकते हैं.
यूपी में सत्ता है और दिखाने के लिए काम : वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक अविनाश मिश्र ने बताया कि निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी बंगाल चुनाव में जीत के बाद 2027 उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए और अधिक तैयार होगी. बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश से बड़ी चुनौती थी. जो उसने पार कर ली है और अब बंगाल की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में तैयारी करके बीजेपी बड़ी जीत की ओर बढ़ सकती है. उसके पास यहां सत्ता है और दिखाने के लिए काम है.
बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी की ओर से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है. यह बात अलग है कि कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने जरूर कहा है कि अब समय आ गया है कि क्षेत्रीय पार्टियों को कांग्रेस के नेतृत्व में काम करना चाहिए. भारतीय जनता पार्टी का सामना केवल कांग्रेस कर सकती है और इस बात को क्षेत्रीय दलों को हर हाल में समझाना पड़ेगा.
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