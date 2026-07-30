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संसद में पास हुए पेपर लीक बिल पर मायावती ने कही क्या बात, जानिए

लखनऊ: पेपर लीक रोकने के लिए संसद में पास हुए बिल पर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने प्रतिक्रिया दी है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एक्स पर उन्होंने अपनी पोस्ट में इस बिल पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्या सिर्फ इसे पास करने भर से समाधान हो जाएगा? बिल में पेपर लीक के बाद अपराध करने वाले को सजा का प्रावधान किया गया है, जबकि सरकार को चाहिए कि पेपर लीक होने ही न पाए इसके लिए जरूरी कदम उठाए. मायावती ने सरकार को सुझाव दिया कि इस कानून के साथ-साथ और भी कुछ बेहतर करना होगा जिससे छात्रों के भविष्य के साथ पेपर लीक के चलते खिलवाड़ न होने पाए. एक्स पर पोस्ट में बसपा सुप्रीमो ने लिखा कि देश में पेपर लीक के जघन्य अपराध व उसके कारण नौजवान छात्र-छात्राओं का भविष्य अंधकार होता देख अनेकों ने आत्महत्या की. इस तरह की दुखद घटनाओं की रोकथाम की उपाय के रूप में संसद ने एक बार फिर से एक और सख़्त सज़ा के प्रावधान वाला क़ानून बनाने वाला बिल लोकसभा ने आज अन्ततः पास कर दिया है.

मायावती ने अपनी पोस्ट में लिखा कि वास्तव में यह कदम भी पेपर लीक होने के बाद सख़्त सज़ा का प्रावधान करता है, जबकि पेपर लीक का पूरा मामला इस महा अपराध को होने देने से पहले ही इसे रोकने का है. यानी अपराध नियंत्रण ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो अधिकतर मामलों में यहां कहीं भी प्रभावी होता हुआ नज़र नहीं आता है और यह पेपर लीक के पिछले क़ानून के निष्प्रभावी होने से भी स्पष्ट है.





उन्होंने कहा कि हकीकत में अन्य अपराधों की तरह पेपर लीक जैसे जघन्य अपराध के नियंत्रण के लिये सख़्त से सख़्त कानून से अधिक इसकी रोकथाम के लिए बेहतर से बेहतर उपाय करने की ज़रूरत है, जिसके तहत् शिक्षा के लिये शोषणकारी ऋण को सस्ता करके उसे कल्याणकारी बनाना, सरकारी स्कूलों में अच्छी शिक्षा आदि सहित पूरी शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की ज़रूरत है, जिससे ग़रीबों, उपेक्षितों, शोषितों व अन्य मेहनतकश लोगों के बच्चे भी समता व समानता के साथ आगे बढ़ सकें. संविधान निर्माता डॉ भीमराव आंबेडकर के कल्याणकारी संविधान का उद्देश्य तो यही है, लेकिन इसका हर स्तर पर वर्तमान में घोर अभाव है.



बसपा सुप्रीमो ने कहा कि दरअसल, अमीर परिवारों के लोग तो धनबल के आधार पर अपनी मनमानी व मनचाही पढ़ाई प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन करोड़ों ग़रीब परिवारों के बच्चे-बच्चियों का क्या जो होनहार होने के बावजूद अपना जीवन संवार नहीं पाते है. वैसे भी पेपर लीक शिक्षा व्यवस्था में बिगाड़ का सिर्फ एक उदाहरण है, जबकि शिक्षा व्यवस्था में बिगाड़ की जड़ काफी गहरी व अति-गंभीर है. इसके निदान के लिये दृढ़ इच्छाशक्ति व नेक नीयत के साथ अनवरत ईमानदार प्रयास की ज़रूरत है तभी कुछ मुट्ठी भर लोगों के बजाय करीब 140 करोड़ लोगों का यह देश आगे बढ़ पायेगा.



उन्होंने कहा कि यह दुखद है कि पेपर लीक रोकथाम सम्बंधी बिल पर भी बहस के दौरान अधिकतर पार्टियां दलगत राजनीति से ऊपर नहीं उठ पाईं. संसद में चर्चा के दौरान पूरी गंभीरता कम व एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप ही ज़्यादा रहा. ऐसे में क्या नया बनने वाला यह पेपर लीक निरोधक क़ानून कितना सार्थक होगा इससे लोगों का शंकित होना उचित है. ऐसे में मूल प्रश्न यही है कि क़ानून पर क़ानून क्या इस जटिल समस्या का सही समाधान कर पायेगा? सरकार इसके अलावा भी अन्य बेहतर उपायों पर भी ज़रूर विचार करे तो यह देश के उज्जवल भविष्य के लिये बेहतर होगा.





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