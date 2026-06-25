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यूपी में कांग्रेस की राजनीति अब तक है प्रभावित? जानिये आपातकाल के बाद चुनावों में क्या रही पार्टी की स्थिति

वरिष्ठ पत्रकार व राजनीतिक विश्लेषक प्रभात रंजन दीन का कहना है कि आपातकाल का कांग्रेस को भारी राजनैतिक नुकसान उठाना पड़ा था.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 25, 2026 at 11:20 PM IST

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लखनऊ : 25 जून 1975 की वह तिथि जब देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लागू किया था. आपातकाल के बाद इंदिरा गांधी को अपनी कुर्सी भी गंवानी पड़ी थी. उत्तर प्रदेश में पार्टी की स्थिति भी खराब हो गई थी. राजीव गांधी ने इस स्थिति को संभाला. वे प्रधानमंत्री बने. कुछ वर्षों तक पार्टी की स्थिति पहले की तरह प्रचंड बहुमत वाली भले न रही, लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस स्थापित रही, पर वर्तमान में कांग्रेस पार्टी की उत्तर प्रदेश में स्थिति ये है कि सपा से गठबंधन के बावजूद पार्टी के उत्तर प्रदेश में महज छह सांसद हैं और सिर्फ दो विधायक.

यूपी में कांग्रेस की राजनीति (Video credit: ETV Bharat)

इस बार भी 25 जून को भारतीय जनता पार्टी ने इमरजेंसी डे पर कई बड़े कार्यक्रम आयोजित किए. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो कांग्रेस पार्टी पर कड़े प्रहार किये. इस पर कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि भाजपा चाहे जितने षडयंत्र कर ले, इमरजेंसी डे को चाहे जिस रूप में मनाए, लेकिन 2027 में भाजपा को पता चल जाएगा कि जनता किसके साथ है.




उत्तर प्रदेश में 1937 से विधानसभा चुनाव की शुरुआत हुई. 1962 तक लगातार कांग्रेस बहुमत और प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता के शिखर पर आसीन रही. 1937 के विधानसभा चुनाव में 228 सीटों में से 133 सीटों पर पार्टी चुनाव जीतने में सफल हुई. 1946 में भी 228 में से 153 सीटें पार्टी को मिलीं. 1952 के पहले आम चुनाव में 430 सीटों में से 388 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत के साथ कांग्रेस सत्ता पर काबिज रही.

यूपी कांग्रेस पार्टी
यूपी कांग्रेस पार्टी (Photo credit: ETV Bharat)

1957 के चुनाव में 430 सीटों में से पार्टी को 286 सीटें मिलीं. इसके बाद 1962 में 430 सीटों में से पार्टी को 249 सीटें मिलीं. इस साल तक पार्टी मेजॉरिटी और सुपर मेजॉरिटी के साथ सत्ता में रही. इसके बाद पार्टी की परफॉर्मेंस में गिरावट आनी शुरू हो गई. 1967 में कांग्रेस की माइनॉरिटी गवर्नमेंट बनी. 425 सीटों में से 199 सीटें ही पार्टी को मिलीं. 1969 के विधानसभा चुनाव में 425 सीटों में से पार्टी को 211 सीटें मिलीं और माइनॉरिटी गवर्नमेंट बनी. 1969 से 1970, 1971 से 1973 और 1973 से 1974 तक माइनॉरिटी गवर्नमेंट रही. साल 1974 से फिर कांग्रेस किसी से बढ़ना शुरू हुई.

424 में से 215 सीटें आईं और बहुमत की सरकार बनी, लेकिन साल 1975 में जब इंदिरा गांधी देश के प्रधानमंत्री थीं और उन्होंने आपातकाल लागू किया तो इसके बाद कांग्रेस पार्टी की वर्ष 1977 में स्थिति इस कदर खस्ताहाल हुई कि 425 सीटों से सिर्फ 47 सीटों पर आ गईं. हालांकि कुछ ही सालों में कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर सत्ता में वापसी की, वह भी धमाकेदार अंदाज में. 1980 में 425 सीटों में से 309 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत के साथ पार्टी ने सत्ता में वापसी की.

य़ूपी कांग्रेस पार्टी कार्यालय
य़ूपी कांग्रेस पार्टी कार्यालय (Photo credit: ETV Bharat)

इसके बाद 1985 में 425 विधानसभा सीटों में से 269 सीटें जीतकर पार्टी ने फिर सरकार बनाई, लेकिन 1989 में फिर से पार्टी का ग्राफ तेजी से गिरा और 425 सीटों में से सिर्फ 94 सीटें ही जीत पाई. फिर 1991 में 419 में से सिर्फ 46, 1993 में 422 में से सिर्फ 28, 1996 में 424 में से सिर्फ 33, 2002 में 403 में से सिर्फ 25, 2007 में 403 में से सिर्फ 22, 2012 में 403 में सिर्फ 28, 2017 में 403 में सिर्फ सात और 2022 में 403 में से सिर्फ दो सीटें ही पार्टी को मिलीं.

कांग्रेस
कांग्रेस (Photo credit: ANI)


लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की स्थिति : लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के परफॉर्मेंस की बात करें तो वर्ष 1951-52 से लेकर 1971 तक लगातार पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ केंद्र में सरकार बनाने में सफल हुई. उत्तर प्रदेश से कांग्रेस को सबसे ज्यादा सीटें मिलीं. वर्ष 1952 में 1986 में से 81, 1957 में 86 सीटों में से 70, 1962 में 86 में से 62, 1967 में 85 में से 47 और 1971 में पार्टी की 85 में से 73 सीटें आईं.

1975 में इमरजेंसी लागू होने का खामी आज कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ा. 1977 के लोकसभा चुनाव में पार्टी की स्थिति बेहद खराब रही और कांग्रेस को विपक्षी खेमे में बैठना पड़ गया. इंदिरा गांधी स्वयं चुनाव हार गईं, लेकिन 1980 में फिर से चुनाव हुए तो कांग्रेस पार्टी सुपर मेजॉरिटी के साथ वापस सत्ता में लौटी. 1984 में तो रिकॉर्ड ही टूट गया. कांग्रेस पार्टी ने 85 में से 83 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल कर ली. 1985 में 51 लोकसभा सीटें जीतने में सफल हुई.

कार्यालय में इंदिरा गांधी की प्रतिमा
कार्यालय में इंदिरा गांधी की प्रतिमा (Photo credit: ETV Bharat)

1989 में पार्टी की स्थिति फिर बहुत ही बुरी हो गई. सिर्फ 15 सीटें ही पार्टी को मिलीं. इसके बाद हार का सिलसिला ऐसा शुरू हुआ जिसे रोकने में कांग्रेस को पसीने आ गए. 1991 में 85 में से सिर्फ पांच सीटें, 1996 में 85 में से सिर्फ पांच, 1998 में 85 में कोई सीट नहीं, 1999 में 85 में से 10 सीटें, 2004 में 80 में से नौ सीटें, 2009 में 80 में से 21 सीटें, 2014 में 80 में से सिर्फ दो सीटें, 2019 में 80 में से सिर्फ एक सीट और 2024 में समाजवादी पार्टी से गठबंधन के बाद 80 में से सिर्फ छह सीटें जीतने में ही कांग्रेस पार्टी सफल हो पाई.



कांग्रेस ने 2017 में समाजवादी पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश में गठबंधन किया था. इस चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन को झटका लगा था. चुनाव परिणाम आने के बाद कांग्रेस को गठबंधन के बाद भी प्रदेश में सिर्फ 6.02% मत मिले. उसके सिर्फ सात विधायक ही चुनाव जीत पाए थे. 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के दो विधायक जीते और सवा दो प्रतिशत वोट के साथ पार्टी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा.

वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने एक बार फिर समाजवादी पार्टी से हाथ मिलाया. कांग्रेस को जहां 2019 के लोकसभा चुनाव में यूपी की 80 में से एक सीट मिली थी वहीं 2024 में यह संख्या बढ़कर छह पहुंच गई. मत प्रतिशत 2.33% से बढ़कर 10% हो गया. हालांकि सीटें जीतने में और मत प्रतिशत बढ़ाने में समाजवादी पार्टी का ही मुख्य योगदान रहा.


यूपी से सदन में क्या है कांग्रेस का प्रतिनिधित्व

- उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की कुल सीटें 31, कांग्रेस के खाते में शून्य

- उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल सीटें 80, कांग्रेस के खाते में छह

- उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कुल सीटें 403, कांग्रेस के खाते में महज दो

- उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की कुल सीटें 100, कांग्रेस के खाते में शून्य


गठबंधन में सिर्फ छह सीटें, ये हैं यूपी के सांसद : कांग्रेस के उत्तर प्रदेश से लोकसभा सांसदों की बात करें तो इनमें राहुल गांधी रायबरेली से, किशोरी लाल शर्मा अमेठी से, इमरान मसूद सहारनपुर से, राकेश राठौर सीतापुर से, तनुज पुनिया बाराबंकी से और उज्जवल रमण सिंह प्रयागराज से 2024 का लोकसभा चुनाव जीते थे.

पिछले विधानसभा चुनाव में आईं थीं सिर्फ दो सीट : वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो कांग्रेस पार्टी सिर्फ दो सीटों पर ही जीत हासिल करने में सफल हो पाई थी. रामपुर खास से आराधना मिश्रा विधायक हैं, जबकि फरेंदा विधानसभा सीट से वीरेंद्र चौधरी चुनाव जीते. रामपुर खास ऐसी सीट है जिस पर आराधना मिश्रा के पिता प्रमोद तिवारी जो वर्तमान में राज्यसभा सांसद भी हैं, वह लगातार नौ बार विधायक बने. इसके बाद उनकी विरासत को उनकी बेटी आराधना मिश्रा मोना आगे बढ़ा रही हैं.


क्या कहते हैं कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता : उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता सचिन रावत का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी जनता की भावनाओं से खिलवाड़ कर रही है. संवैधानिक ढांचे को तार-तार कर रही है. एजेंसियों का इस्तेमाल कर चुनाव जीत रही है. चुनाव आयोग तो ऐसा लगता है जैसे भाजपा के लिए ही काम करता है. भारतीय जनता पार्टी जनता के वोट से चुनाव नहीं जीती, बल्कि एजेंसियों के सहारे चुनाव जीती है. ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को संविधान की बात ही नहीं करनी चाहिए.

उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी शुरुआत से लोकतंत्र का पालन करती रही है. जनता को उसके हक दिए हैं. लोकतंत्र को बचाने के लिए हमारे नेता राहुल गांधी लगातार आवाज उठा रहे हैं. हमें लोकतंत्र में विश्वास है, जबकि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है. हम ऐसा नहीं होने देंगे. संविधान के सहारे 2027 में उत्तर प्रदेश में हम सरकार बनाने में कामयाब होंगे. जनता कांग्रेस पार्टी के पक्ष में खड़ी है. बीजेपी इमरजेंसी डे की याद दिलाकर जनता को अब बहला-फुसला नहीं सकती.

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क्या कहते हैं वरिष्ठ पत्रकार? : वरिष्ठ पत्रकार व राजनीतिक विश्लेषक प्रभात रंजन दीन का कहना है कि निश्चित तौर पर जिस समय देश में इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री रहते इमरजेंसी लगाई थी वह दिन याद करके आज भी लोग सिहर उठते हैं. इस आपातकाल का कांग्रेस को भारी राजनैतिक नुकसान भी उठाना पड़ा था. इंदिरा गांधी सिर्फ सत्ता से ही बाहर नहीं हुई थीं, बल्कि खुद अपना ही चुनाव हार गई थीं.

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उनका कहना है कि यह इंदिरा गांधी के आयरन लेडी जैसी छवि पर तो धब्बा था ही, कांग्रेस पार्टी के प्रति भी लोगों का भी मोहभंग होने लगा था. हालांकि इसके बाद फिर से कांग्रेस पार्टी ने मेहनत की. सत्ता में वापसी की. इंदिरा गांधी की जब मृत्यु हुई उसके बाद जब राजीव गांधी ने नेतृत्व संभाला तो सहानुभूति की वजह से कांग्रेस फिर से उठ खड़ी हुई, लेकिन धीरे-धीरे कांग्रेस के नेताओं ने उत्तर प्रदेश जैसे राज्य पर ध्यान देना छोड़ दिया और इसी का नतीजा यह है कि आज यूपी में कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी होते हुए भी क्षेत्रीय पार्टी के आगे मिन्नतें करने को मजबूर है.


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