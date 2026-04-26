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बरेली में LPG सिलिंडर सप्लाई पर DM ने क्या दी चेतावनी, जानिए

जिलाधिकारी ने पेट्रोलियम कंपनियों और गैस एजेंसियों के अफसरों के साथ की समीक्षा बैठक.

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बरेली में LPG सिलिंडर सप्लाई पर DM ने क्या दी चेतावनी. (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 26, 2026 at 10:17 AM IST

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बरेली: जिलाधिकारी अविनाश सिंह की अध्यक्षता में शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में पेट्रोलियम कंपनियों और गैस एजेंसियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में IOCL, BPCL, HPCL, CUGL सहित एलपीजी और पीएनजी से जुड़े अधिकारी तथा पेट्रोल-डीजल पंप संचालक मौजूद रहे.


बिना किसी भी बाधा के सप्लाई जारी रखें: जिलाधिकारी ने साफ निर्देश दिए कि जनपद में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की पर्याप्त उपलब्धता बनी हुई है, इसलिए किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दिया जाए और न ही उन्हें फैलने नहीं दिया जाए. उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि उपभोक्ताओं तक ईंधन की आपूर्ति बिना किसी बाधा के लगातार सुनिश्चित की जाए.

पीएनजी कनेक्शन दिए जाएं: पीएनजी गैस कनेक्शन को बढ़ावा देने के लिए डीएम ने कहा कि जिन क्षेत्रों में पाइप्ड गैस लाइन उपलब्ध है, वहां उपभोक्ताओं को 90 दिनों के भीतर पीएनजी कनेक्शन लेना होगा. तय समयसीमा में कनेक्शन न लेने पर एलपीजी आपूर्ति बंद की जा सकती है. अधिकारियों ने जानकारी दी कि ग्रीन पार्क और महानगर क्षेत्र के करीब 80 प्रतिशत घरों में पीएनजी कनेक्शन दिए जा चुके हैं, जबकि सुभाषनगर के शांति विहार इलाके में भी गैस आपूर्ति शुरू हो चुकी है.


शादी के कार्डों पर सिलिंडर उपलब्ध कराए: विवाह सीजन को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने विशेष व्यवस्था की है. करीब 1600 विवाह कार्डों के आधार पर अतिरिक्त गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए गए हैं और अब तक लगभग 9800 सिलेंडर वितरित किए जा चुके हैं. इसके अलावा गैस एजेंसियों को उपभोक्ताओं के लिए टेंट, पेयजल और अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए हैं, ताकि लोगों को किसी प्रकार की परेशानी न हो.


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