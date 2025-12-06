ETV Bharat / state

इंडिगो फ्लाइट ऐन वक्त पर कैंसिल? घबराएं नहीं, इन आसान टिप्स से मिलेगी राहत

इंडिगो संकट से निपटने के लिए सरकार भी फ्रंट फुट पर आ चुकी है. ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि कुछ दिनों में स्थिति सामान्य हो सकती है, लेकिन तब तक फ्लाइट कैंसिल होने पर आप नीचे दी गई टिप्स अपनाकर कुछ हद तक परेशानियों से बच सकते हैं.

भोपाल : इंडिगो संकट का असर पूरे देश पर पड़ रह है, देशभर के एयरपोर्ट्स में सैंकड़ों इंडिगो फ्लाइट्स कैंसिल होने से हाहाकार मच गया है. मध्य प्रदेश भी इससे अछूता नहीं है. शुक्रवार को मध्य प्रदेश में 65 से ज्यादा फ्लाइट्स होने से हजारों यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा. भोपाल एयरपोर्ट से दिल्ली, बैंगलुरु और हैदराबाद समेत कई बड़े शहरों को जाने वाली 18 फ्लाइट्स रद्द हो गई हैं. जबकि इंदौर से इंडिगो की 36 फ्लाइट कैंसिल की जा चुकी हैं. अगर आप भी इंडिगो से यात्रा कर रहे हैं और आपकी भी फ्लाइट कैंसिल हो गई है तो ये आर्टिकल आपके लिए है.

इंडिगो की उड़ाने रद्द होने से इस वक्त देश के सभी एयरपोर्ट्स पर हंगामे जैसे हालात हैं. ऐसे में इंडिगो की उड़ानों का सही समय जानने में आपको परेशानी हो सकती है. खासतौर पर एयरपोर्ट्स के डिस्प्ले इंडिगो उड़ानों की सटीक जानकारी नहीं दे पा रहे हैं. ऐसे में आप कंपनी के वेबसाइट पर जाकर उड़ान संख्या से उसका नया स्टेटस जान सकते हैं. इससे आपका एयरपोर्ट पर समय बर्बाद नहीं होगा.

कई फ्लाइट्स हो रही री-शेड्यूल

इंडिगो की ज्यादातर उड़ानें रद्द हो रही हैं, इसका ये मतलब कतई नहीं है कि आपकी भी उड़ान रद्द हो गई है. बिना पुष्टि के उड़ान रद्द न मानें. सबसे पहले अपनी उड़ान संख्या का स्टेटस चेक करें, हो सकता है कि आप जिस फ्लाइट को कैंसिल मान रहे हैं, वह कैंसिल न हुई हो. वहीं, अगर आपको फ्लाइट कैंसिल होने का मैसेज बहुत पहले आया है तो केवल उस मैसेज पर निर्भर न रहें, क्योंकि कई फ्लाइट्स का शेड्यूल बार-बार बदल रहा है. ऐसे में अपना प्लान बदलने से पहले कुछ-कुछ देर में फ्लाइट स्टेटस चेक करते रहें.

यात्रियों के रिफंड की इंडिगो ने की पुष्टि (ANI)

अगर इमरजेंसी में ट्रैवल कर रहे हैं तो क्या करें?

अगर आप इंडिगो की किसी फ्लाइट से इमरजेंसी में ट्रैवल कर रहे हैं, तो तुरंत एक्शन लेते हुए वैकल्पिक फ्लाइट या ट्रेन बुक करने का विचार करें. क्योंकि फ्लाइट री-शेड्यूल होकर उड़ान भरती भी है तब भी आपका काफी समय खराब हो सकता है. नई बुकिंग से पहले इंडिगो की आधिकारिक वेबसाइट और एयरलाइन ट्रैकर से करंट स्टेटस चेक करना न भूलें. भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर व खजुराहो से आपको वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर ट्रेनें भी मिल सकती हैं.

इंडिगो की बुकिंग का पैसा वापस होगा?

ज्यादातर इंडिगो पैसेंजर्स के मन में ये सवाल है कि उनकी फ्लाइट रद्द होती है या वे नई फ्लाइट बुक करते हैं, तो क्या पुरानी बुकिंग का पैसा वापस मिलेगा? इसका जवाब है हां. इंडिगो ने इस बात की पुष्टि करते हुए कहा है कि फ्लाइट कैंसिलेशन से प्रभावित यात्री वैकल्पिक फ्लाइट या रिफंड के लिए पात्र हैं. अगर आपको तुरंत इनमें से कोई भी विकल्प नहीं मिलता तो आप इसके लिए इंडिगो से अनुरोध कर सकते हैं.

यह भी पढ़ें- मध्य प्रदेश में इंडिगो की 65 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल, इंदौर से 36, भोपाल से 18 उड़ानें रद्द

फ्लाइट डिले या कैंसिलेशन इंश्युरेंस को न भूलें

कई यात्री अपनी यात्रा को सुरक्षित रखने के लिए बुकिंग के वक्त ट्रैवल इंश्युरेंस लेते हैं. अगर आपने भी ट्रैवल इंश्युरेंस लिया है तो आपको बिलकुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. क्योंकि इंश्युरेंस में फ्लाइट डिले या कैंसिल होने पर भी रिफंड का प्रावधान होता है.

ईमेल और वॉट्सएप पर रखे नजर

कई यात्री फ्लाइट कैंसिल होने की सही जानकारी प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, कारण है कि कई बार एसएमएस देरी से पहुंच रहे हैं. ऐसे में फ्लाइट रदद् होने के बाद भी यात्री एयरपोर्ट पहुंच जा रहे हैं, जिससे उन्हें काफी परेशानी हो रही है. इससे बचने के लिए अपने ईमेल और वॉट्सएप पर भी नजर बनाए रखें क्योंकि इंडिगो के कई अपडेट्स इनपर भी भेजे जा रहे हैं.

इंडिगो की सेवाएं जल्द हो सकती हैं बहाल

इंडिगो संकट के बीच शनिवार को एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इंडिगो को फ्लाइट शेड्यूल में आई बड़ी रुकावट को ठीक करने और बिना देर किए सर्विस को तुरंत स्टेबल करने के निर्देश दिए हैं. उम्मीद की जा रही है कि शनिवार रात से सभी फ्लाइट शेड्यूल स्थिर हो जाएंगे और उड़ानें नॉर्मल होने लगेंगी.