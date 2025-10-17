ETV Bharat / state

दिवाली पर इन बातों का रखें ध्यान, मिलेगा माता लक्ष्मी का आशीर्वाद

आचार्य राजकुमार शर्मा से जानें दिवाली पर किन बातों का ख्याल रखना चाहिए.

diwali 2025
दिवाली 2025 (Concept Image)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : October 17, 2025 at 12:00 AM IST

3 Min Read
कुल्लू: धन की देवी माता लक्ष्मी को समर्पित दिवाली का त्योहार इस साल 20 अक्टूबर को मनाया जाएगा. वहीं, लोगों द्वारा इस त्योहार के लिए तैयारी भी शुरू कर दी गई है. दिवाली के दिन माता लक्ष्मी, भगवान गणेश और भगवान कुबेर की पूजा की जाती है, ताकि भक्तों के घर में धन-संपदा बनी रहे. आचार्य राजकुमार शर्मा ने बताया कि दिवाली के दिन भक्तों को कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, ताकि उन्हें माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिल सके.

आचार्य राजकुमार शर्मा ने बताया, "दिवाली की पूजा के दौरान लक्ष्मी पूजन में हल्दी की गांठ अवश्य रखें. वहीं, पूजा संपन्न होने पर हल्दी की गांठ को घर में धन के स्थान पर रखें. इससे धन में बढ़ोतरी होती है. इस दिन किसी किन्नर से उसकी खुशी से एक रुपया लें और इस सिक्के को अपने पर्स में रखें. इससे भी घर में बरकत बनी रहेगी. उन्होंने बताया कि दिवाली के दिन घर से निकलते ही यदि कोई सुहागन स्त्री दिख जाए, तो उस व्यक्ति पर भी लक्ष्मी की कृपा होती है."

दिवाली पर करें ये काम

  • रात के समय माता लक्ष्मी और कुबेर देव का पूजन करें.
  • माता लक्ष्मी, भगवान कुबेर के मंत्रों का भी अवश्य जाप करें.
  • लक्ष्मी पूजन के बाद घर के सभी कमरों में शंख और घंटी बजाना चाहिए, इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा और दरिद्रता बाहर चली जाती है.
  • रात को सोने से पहले किसी चौराहे पर तेल का दीपक जलाएं और घर लौटकर आ जाएं, लेकिन ध्यान रखें पीछे पलटकर न देखें.
  • अपने घर के आसपास किसी पीपल के पेड़ के नीचे तेल का दीपक जलाएं.
  • यह उपाय दीवाली की रात में किया जाता हैं, लेकिन दीपक लगाने के बाद व्यक्ति चुपचाप अपने घर लौट आए.
  • दिवाली की देर रात तक घर का मुख्य दरवाजा खुला रखें, ऐसा माना जाता है कि दिवाली की रात में महालक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं और अपने भक्तों के घर जाती हैं.
  • महालक्ष्मी के पूजन में पीली कौड़ियां भी रखनी चाहिए, ये कौडियां पूजन में रखने से महालक्ष्मी बहुत ही जल्द प्रसन्न होती हैं.

आचार्य राजकुमार शर्मा ने बताया कि इन उपाय से व्यक्ति की धन संबंधी सभी परेशानियां खत्म हो जाएंगी. उन्होंने कहा कि दिवाली की रात लक्ष्मी पूजा करते समय एक घी का दीपक जलाएं. जिसमें नौ बत्तियां लगाई जा सकें. सभी 9 बत्तियां जलाएं और लक्ष्मी पूजा करें. इन सभी उपाय के करने से भक्त को माता लक्ष्मी की कृपा मिलती है.

संपादक की पसंद

क्या हर सिरदर्द होता है माइग्रेन, क्यों बढ़ रहा युवाओं में Migraine का खतरा? जानें इसके लक्षण और बचाव के उपाय

बच्चों को कफ सिरप देते समय किन बातों का रखना चाहिए ध्यान, जानलेवा बन सकती है ये गलती

ई-मेल और WhatsApp के युग में भी जिंदा है डाक का सफर, जानिए आज भी कितने जरूरी हैं 'डाकिया बाबू'

हिमाचल में इस बार टूट जाएगा MIS के तहत सेब खरीद का ये रिकॉर्ड, अब तक HPMC ने खरीदा इतना हजार मीट्रिक टन एप्पल

