दिवाली पर इन बातों का रखें ध्यान, मिलेगा माता लक्ष्मी का आशीर्वाद

कुल्लू: धन की देवी माता लक्ष्मी को समर्पित दिवाली का त्योहार इस साल 20 अक्टूबर को मनाया जाएगा. वहीं, लोगों द्वारा इस त्योहार के लिए तैयारी भी शुरू कर दी गई है. दिवाली के दिन माता लक्ष्मी, भगवान गणेश और भगवान कुबेर की पूजा की जाती है, ताकि भक्तों के घर में धन-संपदा बनी रहे. आचार्य राजकुमार शर्मा ने बताया कि दिवाली के दिन भक्तों को कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, ताकि उन्हें माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिल सके.