इंटर परीक्षा के बाद मिले 3-4 महीने के समय का ऐसे करें बेहतर उपयोग, शिक्षा विशेषज्ञ ने दी छात्रों को खास सलाह
इंटर परीक्षा खत्म होने के बाद कई छात्रों के मन में सवाल रहता है कि आखिर आगे क्या करें? ऐसे में शिक्षाविद ने रास्ता दिखाया.
Published : March 10, 2026 at 6:18 PM IST
पटना : इंटरमीडिएट की परीक्षाएं समाप्त होने के बाद अब बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिले की तैयारी में जुट गए हैं. आम तौर पर विश्वविद्यालयों में नया शैक्षणिक सत्र जुलाई या अगस्त से शुरू होता है. ऐसे में इंटर की परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों के पास करीब तीन से चार महीने का समय होता है.
कई छात्र इस दौरान असमंजस में रहते हैं कि इस खाली समय का उपयोग कैसे करें. शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इस समय का सही तरीके से उपयोग किया जाए तो यह विद्यार्थियों के भविष्य को बेहतर बनाने में काफी मददगार साबित हो सकता है.
शुरू में कुछ समय करें आराम : शिक्षाविद बीएन प्रसाद का कहना है कि इंटरमीडिएट की परीक्षा देने के बाद छात्रों के पास लगभग तीन से चार महीने का समय होता है, क्योंकि स्नातक पाठ्यक्रमों की पढ़ाई जुलाई या अगस्त से शुरू होती है. ऐसे में सबसे पहले छात्रों को यह समझना चाहिए कि वे अभी-अभी लंबे समय तक चले परीक्षा के दबाव से बाहर निकले हैं. इसलिए शुरुआत में उन्हें खुद को थोड़ा समय देना चाहिए ताकि मानसिक रूप से तरोताजा हो सकें.
''परीक्षा के तुरंत बाद दो से तीन सप्ताह का समय विद्यार्थियों को आराम और मानसिक संतुलन के लिए निकालना चाहिए. इससे परीक्षा के दौरान दिमाग पर बना दबाव कम होता है और छात्र आगे की पढ़ाई के लिए खुद को तैयार कर पाते हैं.''- बीएन प्रसाद, शिक्षाविद
परीक्षा के बाद कुछ दिन कहीं घूमने जाएं : बीएन प्रसाद ने कहा कि यदि आर्थिक रूप से संभव हो तो छात्र-छात्राएं इस दौरान कहीं घूमने भी जा सकते हैं. यात्रा करने से मन को सुकून मिलता है और नई जगहों को देखने से सोच का दायरा भी बढ़ता है.
जो छात्र कहीं दूर घूमने जाने में सक्षम नहीं हैं, वे अपने गांव जाकर परिवार और आसपास के लोगों से मिल सकते हैं. गांव का वातावरण और सामाजिक जुड़ाव भी मन को हल्का करने में मदद करता है. वहीं जो छात्र गांव भी नहीं जा सकते, वे अपने किसी रिश्तेदार या परिचित के यहां कुछ दिन बिताकर वातावरण में बदलाव ला सकते हैं.
'समय को करें सदुपयोग' : प्रोफेसर बीएन प्रसाद का कहना है कि शुरुआती दो-तीन सप्ताह के बाद भी छात्रों के पास लगभग तीन महीने का समय बचता है. इस समय का उपयोग वे अपने कौशल को विकसित करने के लिए कर सकते हैं. उन्होंने सुझाव दिया कि छात्र छोटे-छोटे सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं, जो आगे उनके करियर में मददगार साबित होंगे.
''किसी भी कोर्स में दाखिला लेने से पहले छात्रों को यह तय कर लेना चाहिए कि वह आगे किस दिशा में पढ़ाई करना चाहते हैं और स्नातक स्तर पर कौन सा विषय चुनना चाहते हैं. यदि छात्र उसी क्षेत्र से जुड़ा सर्टिफिकेट कोर्स करते हैं जिसमें वह आगे पढ़ाई करना चाहते हैं, तो यह उनके लिए और अधिक उपयोगी साबित होगा.''- बीएन प्रसाद, शिक्षाविद
AI में कर सकते हैं सर्टिफिकेट कोर्स : बीएन प्रसाद ने उदाहरण देते हुए कहा कि आज का समय तकनीक और नवाचार का है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर तेजी से आगे बढ़ रहा है. ऐसे में एआई से जुड़े सर्टिफिकेट कोर्स विद्यार्थियों के लिए फायदेमंद हो सकते हैं. इसके अलावा कंप्यूटर से जुड़े अन्य कोर्स, डिजिटल स्किल, डेटा से जुड़ी बेसिक जानकारी और ऑनलाइन टूल्स का ज्ञान भी भविष्य में काफी काम आता है. ऐसे कोर्स न केवल छात्रों की तकनीकी समझ को बढ़ाते हैं, बल्कि उनकी पर्सनालिटी और आत्मविश्वास को भी मजबूत करते हैं.
'अपने लक्ष्य को स्पष्ट करें' : शिक्षाविद बीएन प्रसाद ने कहा कि आज के समय में करियर के विकल्प भी पहले की तुलना में काफी बढ़ गए हैं. मेडिकल और इंजीनियरिंग के अलावा भी कई ऐसे क्षेत्र हैं, जहां छात्र अपना भविष्य बना सकते हैं. कुछ छात्र फैशन डिजाइनिंग जैसे क्रिएटिव क्षेत्रों को चुन सकते हैं, तो कुछ सरकारी नौकरी की तैयारी की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं. वहीं कई छात्र पारंपरिक विषयों में स्नातक की पढ़ाई कर अकादमिक क्षेत्र में भी करियर बना सकते हैं. इसलिए छात्रों को चाहिए कि वे इन तीन-चार महीनों के दौरान अपने रुचि और क्षमता के आधार पर अपने लक्ष्य को स्पष्ट करें.
नई भाषा सीखना भी अच्छा विकल्प : बीएन प्रसाद कहते हैं कि नई भाषा सीखना भी इस दौरान एक अच्छा विकल्प हो सकता है. यदि कोई छात्र तीन महीने के दौरान किसी विदेशी या अन्य भारतीय भाषा का सर्टिफिकेट कोर्स कर लेता है, तो यह भविष्य में उसके लिए कई नए अवसर खोल सकता है. भाषा का ज्ञान न केवल संचार क्षमता को बेहतर बनाता है, बल्कि रोजगार के कई क्षेत्रों में भी उपयोगी साबित होता है. खासकर पर्यटन, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, शिक्षा और कॉर्पोरेट सेक्टर में भाषा कौशल को काफी महत्व दिया जाता है.
'खाली समय मानकर यूं हीं नहीं बिता दें' : प्रोफेसर बीएन प्रसाद के अनुसार इंटरमीडिएट के बाद का यह समय विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर होता है. यदि छात्र इसे केवल खाली समय मानकर यूं ही बिता देते हैं, तो यह मौका हाथ से निकल सकता है. लेकिन अगर छात्र इस अवधि का उपयोग खुद को समझने, नई चीजें सीखने और अपने कौशल को विकसित करने में करते हैं, तो यह उनके आने वाले करियर के लिए मजबूत आधार बन सकता है. इसलिए जरूरी है कि छात्र इस समय को संतुलित तरीके से बिताएं. थोड़ा आराम करें, नई चीजें सीखें और अपने भविष्य की दिशा तय करने की तैयारी करें.
