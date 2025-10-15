ETV Bharat / state

धनतेरस पर भूलकर भी न खरीदें ये चीजें, वरना होगी धन हानि, इन बातों का रखें खास ख्याल

धनतेरस के दिन कुछ चीजों की खरीदारी करने से धन लाभ मिलेगा.

Dhanteras 2025
धनतेरस 2025 (ETV Bharat GFX)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : October 15, 2025 at 9:30 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कुल्लू: देशभर में कार्तिन मास की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का त्योहार मनाया जाएगा. ऐसे में इस दिन धन के देवता कुबेर, मृत्यु के देवता यमराज और आयुर्वेद के जनक भगवान धन्वंतरि का पूजन अर्चन भक्तों द्वारा किया जाएगा. इस दिन लोगों द्वारा सोने-चांदी के साथ नई वस्तुओं की भी खरीदारी की जाती है. धनतेरस के दिन सोने-चांदी की चीजें खरीदना शुभ माना जाता है, लेकिन इस दिन कुछ चीजों का विशेष ध्यान रखना होता है. वरना उन चीजों की खरीदारी से धन के आगमन में रुकावट आ सकती है.

आचार्य आशीष कुमार शर्मा ने बताया, "धनतेरस का त्योहार इस साल 18 अक्टूबर को मनाया जा रहा है और इस दिन बाजारों में भी खुशहाल पहल रहती है. इस दिन लोगों को चाहिए कि वह बाजार में जाकर शास्त्रों के अनुसार लिखी गई चीजों की खरीदारी करें और जिन चीजों को खरीदने की मनाही है, उन चीजों की और बिल्कुल भी ध्यान ना दें."

इन चीजों की न करें खरीदारी

  • कालें रंग की वस्तुएं: आचार्य आशीष कुमार ने बताया कि धनतेरस के दिन काले रंग की वस्तुएं खरीदना अशुभ होता है. इसलिए इन चीजों की खरीद बिल्कुल भी न करें.
  • लोहा-एल्यूमीनियम: धनतेरस के दिन लोगों को लोहे और एल्यूमिनियम की वस्तुएं खरीदने से बचना चाहिए.
  • कांच या शीशा: आचार्य ने बताया कि इस दिन कांच या शीशे की वस्तुएं भी न खरीदें.
  • प्लास्टिक: आचार्य का कहना है कि धनतेरस पर धातु के अलावा प्लास्टिक की वस्तुएं खरीदना भी शुभ नहीं माना जाता है.

आचार्य आशीष कुमार शर्मा ने बताया कि धनतेरस के दिन खरीदारी करते समय इन सभी बातों का लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए.

धनतेरस पर खरीदें ये चीजें

  • सोना-चांदी: आचार्य आशीष कुमार ने बताया कि धनतेरस के दिन सोना और चांदी बहुत शुभ माने जाते हैं. ऐसे में इन दिन लोग सोने-चांदी के गहनों की खरीदारी कर सकते हैं.
  • तांबा, पीतल और स्टील: धनतेरस पर लोग तांबे, पीतल और स्टील के बर्तन भी खरीद सकते हैं, जो शुद्धता और समृद्धि का प्रतीक है.
  • गाड़ी या इलेक्ट्रॉनिक सामान: आचार्य ने बताया कि इस दिन गाड़ी और इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदना भी शुभ होता है.
  • लक्ष्मी-गणेश की मूर्तियां: वहीं, घर में समृद्धि और बुद्धि के लिए लक्ष्मी-गणेश की मूर्तियों की भी लोग खरीदारी करते हैं.

ये भी पढ़ें: 20 या 21 अक्टूबर कब मनाएं दिवाली, आखिर क्यों मां लक्ष्मी की दीपावली की रात होती है पूजा?

ये भी पढ़ें: इस बार दशहरा के 20 की बजाय 18 दिन बाद क्यों मनाई जाएगी दीपावली, माता लक्ष्मी से है खास संबंध

TAGGED:

WHAT TO BUY ON DHANTERAS
WHAT NOT TO BUY ON DHANTERAS
धनतेरस 2025
DHANTERAS 2025 DATE
DHANTERAS 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

क्या हर सिरदर्द होता है माइग्रेन, क्यों बढ़ रहा युवाओं में Migraine का खतरा? जानें इसके लक्षण और बचाव के उपाय

बच्चों को कफ सिरप देते समय किन बातों का रखना चाहिए ध्यान, जानलेवा बन सकती है ये गलती

ई-मेल और WhatsApp के युग में भी जिंदा है डाक का सफर, जानिए आज भी कितने जरूरी हैं 'डाकिया बाबू'

हिमाचल में इस बार टूट जाएगा MIS के तहत सेब खरीद का ये रिकॉर्ड, अब तक HPMC ने खरीदा इतना हजार मीट्रिक टन एप्पल

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.