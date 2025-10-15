ETV Bharat / state

धनतेरस पर भूलकर भी न खरीदें ये चीजें, वरना होगी धन हानि, इन बातों का रखें खास ख्याल

कुल्लू: देशभर में कार्तिन मास की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का त्योहार मनाया जाएगा. ऐसे में इस दिन धन के देवता कुबेर, मृत्यु के देवता यमराज और आयुर्वेद के जनक भगवान धन्वंतरि का पूजन अर्चन भक्तों द्वारा किया जाएगा. इस दिन लोगों द्वारा सोने-चांदी के साथ नई वस्तुओं की भी खरीदारी की जाती है. धनतेरस के दिन सोने-चांदी की चीजें खरीदना शुभ माना जाता है, लेकिन इस दिन कुछ चीजों का विशेष ध्यान रखना होता है. वरना उन चीजों की खरीदारी से धन के आगमन में रुकावट आ सकती है.