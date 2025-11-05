ETV Bharat / state

नहाते समय पहले बाल्टी में गंगा जल डालें या पानी, कैसे करना चाहिए घर पर गंगा स्नान

मां गंगा को पतित पावनी और मोक्षदायिनी माना गया है. गंगाजल के साथ श्रद्धा और नियमों का पालन करना चाहिए.

नहाते समय पहले बाल्टी में गंगा जल डालें या पानी
नहाते समय पहले बाल्टी में गंगा जल डालें या पानी (कॉन्सेप्ट इमेज)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : November 5, 2025 at 12:50 PM IST

Updated : November 5, 2025 at 1:05 PM IST

कुल्लू: सनातन धर्म में अमावस्या और पूर्णिमा का विशेष महत्व है. देवउठनी एकादशी के बाद कार्तिक पूर्णिमा का आयोजन होता है और यs पूर्णिमा अपने आप में विशेष महत्व रखती है. कार्तिक पूर्णिमा बीती शाम रात 10:36 बजे शुरू होकर 5 नवंबर को शाम 6:48 बजे समाप्त होगी.

कार्तिक और अमावस्या पूर्णिमा या अन्य अवसर पर लोग ब्रह्ममुहूर्त में उठकर गंगा में स्नान करते हैं, अगर गंगा में स्नान संभव न हो तो पानी में गंगाजल मिलाकर स्नान करना चाहिए, लेकिन कई लोग घर पर गंगा स्नान करना नहीं जानते है. कुछ लोग सीधा बाल्टी में नहाते समय पानी में गंगा जल डाल देते हैं और नहाने के बाद पानी को नाली में बहा देते हैं. कबीर ने भी गंगा जल के महत्व के बारे में अपने दोहे में कहा

कबीर खाई कोट की, पानी पीवे ना कोय,

जाए मिले जब गंग में सो गंगोदक होय.

कैसे करना चाहिए घर पर गंगा स्नान

अर्थात पानी जब गंदे नाली में चला जाता है तो उसे कोई भी ग्रहण नहीं करता, लेकिन वही गंदा पानी जब मां गंगा में मिल जाता है तो वो गंगा की तरफ पवित्र हो जाता है. लोग पवित्र गंगा से जब गंगा जल लेकर घर पहुंचते हैं और उसे वो अपने पूजा पाठ के साथ-साथ नहाने के लिए भी प्रयोग में लाते हैं, लेकिन किस तरह से गंगा जल को पानी में डालकर स्नान करना चाहिए. उसका भी भक्तों को अपने जीवन में ज्ञान होना चाहिए.

पहले पानी या गंगा जल?

आचार्य विजय कुमार ने बताया कि 'मां गंगा को पतित पावनी और मोक्षदायिनी माना गया है और गंगा स्नान करने से व्यक्ति के सारे दुख, दरिद्र और पाप नष्ट हो जाते हैं, लेकिन आम लोगों को गंगा जल से स्नान करने के बारे में भी कोई खास जानकारी नहीं होती है. स्नान करने से पहले बाल्टी में कुछ बूंदे गंगाजल की डालें और उसके बाद उसे पानी से भर दें. उस पानी से स्नान करते समय मां गंगा का भी ध्यान करें, जब भी व्यक्ति को इस प्रकार के जल से स्नान करना हो, तो वो इस बात का ध्यान रखें कि स्नान के समय पानी गंदी नाली में नहीं जाना चाहिए. उस पानी को किसी फूलों की क्यारी में फेंक सकतें हैं. घर में स्नान करते समय शरीर की गंदगी और साबुन आदि का उपयोग गंगाजल की पवित्रता को दूषित कर सकता है. शास्त्रों में ऐसी चीजों से बचने को कहा गया है जो गंगाजल की शुद्धता को प्रभावित कर सकती हैं.'

गंगाजल को माना जाता है मां का स्वरूप

आचार्य विजय कुमार ने बताया कि गंगाजल को गंगा मां का स्वरूप माना जाता है, जो अपने आप में एक देवी हैं, जिस तरह किसी देवता को हम सामान्य तरीके से नहीं छूते या उनके साथ सामान्य व्यवहार नहीं करते, उसी तरह गंगाजल के साथ भी बहुत श्रद्धा और नियमों का पालन करना चाहिए. सनातन शास्त्रों के अनुसार गंगा नदी में स्नान करने का अर्थ केवल शरीर को धोना नहीं है, बल्कि मन और आत्मा की शुद्धि भी है. गंगा में डुबकी लगाने से एक आध्यात्मिक अनुभव मिलता है, जिसमें व्यक्ति अपने पापों का प्रायश्चित करता है और खुद को अपवित्र महसूस करता है. घर में नहाने के पानी में गंगाजल मिलाने से वो आध्यात्मिक जुड़ाव और पवित्रता का अनुभव नहीं हो पाता है. गंगाजल को अत्यंत शुद्ध माना जाता है और इसे कभी भी अशुद्ध हाथों से या अपवित्र स्थान पर नहीं रखना चाहिए.

