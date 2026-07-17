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भारत नेपाल बस परमिट समझौते को लेकर STA ने मंत्रालय से क्या मांग की

लखनऊ: नेपाल और उत्तर प्रदेश के बीच अंतरराष्ट्रीय बसों के संचालन का समझौता है. देश की राजधानी नई दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अलावा राज्य के अन्य कुछ जिलों से नेपाल की राजधानी काठमांडू और अन्य स्थानों के लिए बस संचालन शुरू हुआ. उत्तर प्रदेश से नेपालगंज, महेंद्रगढ़ के साथ ही पोखरा तक बसों का संचालन करने के लिए परमिट को लेकर समझौता है. परमिट समाप्त होने के बाद नेपाल सरकार की तरफ से जारी नए परमिट पर काउंटर साइन की प्रक्रिया अटकी हुई है. अब राज्य परिवहन प्राधिकरण ने मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज को पत्र लिखकर स्पष्ट दिशा निर्देश मांगे हैं. भारत-नेपाल परिवहन समझौते के तहत संचालित होने वाली अंतरराष्ट्रीय बस सेवाओं के परमिट और काउंटर सिग्नेचर को लेकर उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन प्राधिकरण (एसटीए) ने एक बार फिर भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से स्पष्ट दिशा-निर्देश चाहा है. आवश्यक स्पष्टीकरण नहीं मिलने की वजह से नेपाल की तरफ से जारी नए परमिटों पर काउंटर सिग्नेचर की प्रक्रिया फिलहाल अटकी हुई है. एसटीए ने पिछले माह मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज को भेजे गए पत्र में जिक्र किया है कि इससे पहले 24 अप्रैल और 19 मई 2026 को भी मंत्रालय को पत्र भेजकर भारत-नेपाल परिवहन समझौता-2014 और समय-समय पर दोनों देशों के बीच हुई सहमतियों के आधार पर मार्गवार जारी किए जाने वाले परमिटों की वास्तविक संख्या स्पष्ट करने का अनुरोध किया था, लेकिन अब तक कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ.

इससे इतर नेपाल की ओर से जारी और उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन प्राधिकरण की तरफ से काउंटर सिग्नेचर किए गए वैध परमिटों में पोखरा-भैरहवा-सुनौली-गोरखपुर-लखनऊ-दिल्ली मार्ग पर 13, नेपालगंज-रूपईडीहा-दिल्ली मार्ग पर 29 और महेन्द्रनगर-दिल्ली मार्ग पर छह परमिट शामिल हैं.





समझौते में स्पष्ट नहीं, जारी करने हैं कितने परमिट

राज्य परिवहन प्राधिकरण ने अपने पत्र में यह भी जिक्र किया है कि 20 जुलाई 2018 को नई दिल्ली में भारत और नेपाल के बीच हुई बैठक में दोनों देशों के बीच बस सेवाओं के विस्तार पर सहमति बनी थी, लेकिन न तो वर्ष 2014 के परिवहन समझौते और न ही बाद की सहमतियों में यह स्पष्ट है कि प्रत्येक मार्ग पर कितने परमिट जारी किए जाने हैं. बस सेवाओं में वृद्धि को लेकर आखिरी निर्णय क्या है.



प्राधिकरण का कहना है कि जब तक केंद्र सरकार इस संबंध में स्थिति स्पष्ट नहीं करती, तब तक नेपाल से जारी नए परमिटों के काउंटर सिग्नेचर की प्रक्रिया लंबित रहेगी, इसलिए मंत्रालय से जल्द तथ्यात्मक स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया है, जिससे अंतरराष्ट्रीय बस सेवाओं से जुड़े लंबित मामलों का निस्तारण किया जा सके.





छह परमिट मिले, नौ पेंडिंग

परिवहन निगम के अधिकारी बताते हैं कि प्राधिकरण की तरफ से हाल ही में छह परमिट दिए गए हैं. नौ पेंडिंग हैं. जिन रूटों पर परमिट दिए गए हैं उनमें दिल्ली लखनऊ नेपालगंज रूट पर चार परमिट और लखनऊ- नेपालगंज रूट पर दो परमिट हैं. दिल्ली-लखनऊ- नेपालगंज के छह और लखनऊ-नेपालगंज रूट के तीन परमिट पेंडिंग हैं.









बस संचालन नहींं होने से आवागमन में दिक्कत



बता दें कि काफी संख्या में भारत से नेपाल के विभिन्न पर्यटक स्थलों और नेपाल से भारत के विभिन्न स्थानों के लिए लोग बस से घूमने आते हैं. जब से अयोध्या में भगवान राम मंदिर का निर्माण हुआ है तब से नेपाल से पर्यटकों की संख्या भारत में काफी बढ़ गई थी. उत्तर प्रदेश के अयोध्या राम मंदिर में काफी संख्या में नेपाल से लोग आने लगे थे. अयोध्या जनकपुर की सेवा के बारे में भी परिवहन निगम के अधिकारी स्पष्ट रूप से नहीं बता पा रहे हैं कि उसका संचालन हो रहा है या नहीं..इसके अलावा बनारस से काठमांडू के लिए संचालित की गई जनरथ बस सेवा भी बंद है. देवीपाटन मंडल से भी काफी बसें परमिट शर्तों के चलते नेपाल नहीं जा पा रही हैं जिससे काफी संख्या में यात्री आवागमन नहीं कर पा रहे हैं.















Conclusion:वर्जन



राज्य परिवहन प्राधिकरण के सचिव सगीर अंसारी का कहना है कि भारत नेपाल के रूट परमिट को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश देने के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार को पत्र भेजा गया है. सिर्फ एक ही बिंदु पर स्पष्ट दिशा निर्देश जारी करने की मांग की गई है जिसमें परमिट की संख्या कितनी हो और काउंटर साइन को लेकर क्या नीति है. मंत्रालय की तरफ से जैसी जानकारी दी जाएगी वैसे ही आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी.



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