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फ्रीबीज के साइड इफेक्ट! हिमाचल में सीएम से लेकर अफसरों के वेतन में आंशिक कटौती, क्या है झारखंड की स्थिति, क्या है पक्ष-विपक्ष का स्टैंड

रांचीः हिमाचल प्रदेश सरकार ने महिलाओं को हर माह 1500 रु देने, 300 यूनिट तक फ्री बिजली देने और अस्थायी कर्मियों का मानदेय बढ़ाने का फैसला लिया है. साथ ही बढ़ते आर्थिक बोझ को देखते हुए मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक समेत अफसरों के वेतन में छह माह तक आंशिक कटौती करने का फैसला लिया है. अब सवाल है कि क्या झारखंड सरकार भी इस तरह के फैसले पर विचार करेगी ताकि राज्य की जनकल्याणकारी योजनाएं निर्बाध रुप से चल सकें. इसपर क्या है सत्ता पक्ष और विपक्ष का स्टैंड.

कटौती नहीं राजस्व बढ़ाना प्रथमिकता- झामुमो

इस सवाल पर सत्ताधारी दल झारखंड मुक्ति मोर्चा ने स्पष्ट किया कि ऐसी नौबत नहीं आने वाली है. प्रदेश प्रवक्ता मनोज पांडेय ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने क्या किया है, इसकी जानकारी नहीं है. लेकिन उनकी सरकार कटौती पर विचार करने के बजाए राजस्व बढ़ाने पर काम करना चाहेगी. कोशिश होगी कि केंद्र के पास पड़े बकाया राशि को कैसे वापस लाया जाए. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अगर आपात स्थिति पैदा हो जाएगी तो सरकार जरुर दूसरे विकल्पों पर विचार करेगी ताकि जनकल्याणकारी योजनाओं पर कोई असर ना पड़े.

झामुमो और भाजपा नेता के बयान (ETV Bharat)

वित्तीय कुप्रबंधन की शिकार है सरकार- भाजपा

झारखंड की हेमंत सरकार वित्तीय कुप्रबंधन की सरकार है. प्रदेश भाजपा मीडिया प्रभारी शिवपूजन पाठक का कहना है कि विधानसभा में सीएजी के दो-दो रिपोर्ट पेश हुए हैं. करोड़ों के घालमेल के हिसाब नहीं मिल रहे हैं. सरकार इसपर नियंत्रण नहीं कर पा रही है. यह भी सही है कि सरकार का काम है लोक कल्याणकारी योजनाओं को चलाना. लेकिन वर्तमान सरकार कई योजनाओं को नहीं चला पा रही है. राज्य में छात्रवृत्ति नहीं दे पा रही है. राज्य में विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन की हालत लचर है. केंद्र की योजनाएं धरातल पर नहीं उतर रही है.

भाजपा नेता ने कहा कि सरकार को आय के नये श्रोत विकसित करने होंगे. लेकिन इस दिशा में कोई काम नहीं हो रहा है. हिमाचल में कांग्रेस की सरकार ने पैसे का बंदरबांट किया है. अब वहां की सरकार वेतन में कटौती करके नौटंकी कर रही है. कल को वहां के कर्मचारियों के वेतन काटेगी. भाजपा का कहना है कि झारखंड सरकार अगर वित्तीय प्रबंधन ठीक से नहीं करती है तो आने वाले दिनों में यहां भी वही हाल होगा जो हिमाचल में हो रहा है.