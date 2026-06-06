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दिल्ली अग्निकांड के बाद अलर्ट पर वाराणसी फायर ब्रिगेड; जानें तैयारी और सुरक्षा प्लान

अग्निशमन विभाग अभियान चलाकर होटल्स, हॉस्पिटल्स और हाईराइज इमारतों में अग्निशमन यंत्र लगाने के लिए जागरूक कर रहा है.

दिल्ली अग्निकांड के बाद अलर्ट पर वाराणसी फायर ब्रिगेड.
दिल्ली अग्निकांड के बाद अलर्ट पर वाराणसी फायर ब्रिगेड. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 6, 2026 at 1:25 PM IST

5 Min Read
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वाराणसी: दिल्ली में हुए अग्निकांड ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है. यही वजह है कि धर्मनगरी काशी में भी सुरक्षा-व्यवस्था को लेकर अधिकारी अलर्ट मोड पर हैं. काशी में पर्यटकों की अत्यधिक संख्या होने की वजह से अग्निशमन विभाग भी सक्रिय नजर आ रहा है.

अग्निशमन विभाग अभियान चलाकर होटल्स, रेस्टोरेंट्स, लॉज, हॉस्पिटल्स, स्कूलों और हाईराइज इमारतों में अग्निशमन यंत्र लगाने के लिए जागरूक कर रहा है. नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई भी की जा रही है. काशी में बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं. यहां होटल्स, बिल्डिंग, लॉज, रेस्टोरेंट काफी ज्यादा हैं. ऐसे में उनकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर वाराणसी का अग्निशमन विभाग पूरी तरीके से तत्पर है.

मुख्य अग्निशमन अधिकारी आनंद सिंह राजपूत ने बताया कि हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं. हमारे पास 5 अग्निशमन केंद्र हैं. हमारे पास ठीक-ठाक मैन पॉवर, इक्विपमेंट्स हैं. इन्हीं की मदद से जब भी आग लगने की घटना होती है, तो हमारी टीम मिनिमम रिस्पांस टाइम में पहुंचकर अग्निशमन का काम करती है.

अगर प्रतिष्ठानों की बात करें तो उसके लिए सबसे पहले होता है कि वह लोग विकास प्राधिकरण में भवन बनाने की परमिशन अप्लाई करते हैं. अगर वह भवन फायर एक्ट में आता है, तो प्राधिकरण हमें लिखता है. हम सर्टिफिकेट जारी करते हैं. यह सर्टिफिकेट तब दिया जाता है, जब उनके पास फायर इक्विपमेंट्स हों.

जानें क्या हो रही तैयारी, कैसे हैं सुरक्षा प्लान. (Video Credit: ETV Bharat)

अलग-अलग प्रतिष्ठानों के लिए अलग जांच: उन्होंने बताया कि होटल और हॉस्पिटल प्रमुख हैं. ऐसे में हॉस्पिटल के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी के यहां रजिस्ट्रेशन होता है. वह हमसे संपर्क करते हैं. जब तक हमारा सर्टिफिकेट नहीं होगा, तब तक उन्हें लाइसेंस नहीं मिलेगा. ऐसे ही होटल और गेस्ट हाउस के लिए भी होता है. उसके लिए आपको एडीएम के पास अप्लाई करना होता है. वह जब तक हमसे रिपोर्ट नहीं लेंगे, तब तक लाइसेंस जारी नहीं किया जाता है.

जब तक NOC के सभी बिंदुओं की जांच पूरी नहीं हो जाती है, सभी इक्विपमेंट नहीं लग जाते, स्टाफ की ट्रेनिंग नहीं होती, तब तक सर्टिफिकेट नहीं जारी किया जाता है. साथ ही, हम जागरूकता अभियान भी चलाते हैं.

वाराणसी में बढ़ी आवेदनों की संख्या: मुख्य अग्निशमन अधिकारी आनंद ने बताया कि पिछले कुछ साल से वाराणसी में पर्यटक अधिक आ रहे हैं. ऐसे में लोग होटल्स बना रहे हैं, घरों को कंवर्ट कर रहे हैं. गेस्ट हाउस बना रहे हैं. इस तरह से आवेदनों की संख्या भी बढ़ी है. साथ ही साथ, हम सेफ्टी भी बढ़ा रहे हैं. अगर कहीं कुछ अवैध रूप से संचालित हो रहा है, तो हम नोटिस देते हैं.

हमने एक स्थान पर 12 होटल चेक किए, जिनमें 3-4 के पास ही इक्विपमेंट थे. ऐसे में हम पहले नोटिस देते हैं और उनको इक्विपमेंट लगाकर अप्लाई करने का मौका देते हैं. अगर नहीं मानता है तो बिजली काटने का नोटिस देते हैं.

नियम न मानने पर कार्रवाई: उन्होंने बताया कि जब विद्युत विच्छेदन के बाद भी होटल संचालक नहीं मानते हैं, तो हम उसकी रिपोर्ट एडीएम प्रोटोकॉल को देते हैं. उनके यहां से सीलिंग के आदेश जारी होते हैं. अभी हाल ही में 40-50 होटल्स के लिए बंदी के आदेश जारी हुए हैं. पुलिस-प्रशासन की मदद से बिल्डिंग को सील भी किया जाता है.

महीने भर पहले चेतगंज में आग लगी थी, दो होटलों में विच्छेदन और सील की कार्रवाई की गई है. इसके बाद हमारे पास पेनल्टी लगाने की भी शक्तियां हैं, तो स्थिति के हिसाब से हम पेनल्टी भी लगाने का काम करते हैं. हमने 88 को नोटिस भेजा था, लगभग 40-50 का एडीएम प्रोटोकॉल से बंदी का आदेश जारी हुआ है. 29 भवनों का विद्युत विच्छेदन होना है, 16 का हुआ है. 13 का विभागीय स्तर पर पेंडिंग है.

सरकार ने गठित की है टीम: मुख्य अग्निशमन अधिकारी का कहना है कि हम लोग होटलों, भवनों में जाकर चेक करते हैं. लोग हमें लेटर देते हैं और उनके लिए हम जांच करते हैं और प्रशिक्षण भी देते हैं. अभी प्रदेश सरकार की एक नई पॉलिसी आई है. जो अनरेगुलेटेड सेक्टर था, जहां पर हम लोगों का कोई रोल नहीं था, जैसे- बेड एंड ब्रेकफास्ट और होम स्टे चल रहे हैं, तो उसके लिए सरकार ने टीम गठित की है. उसमें लीड रोल में पर्यटन विभाग है.

साथ ही, नगर निगम, फायर सर्विस, एलआईयू और हम लोग मेंबर हैं. हम लोग सीढ़ी की जांच भी करते हैं और यंत्रों की भी जांच करते हैं. जो भी जरूरी आवश्यक कार्रवाई होती है, हम लोग उस स्थान पर पूरा करवाते हैं.

कैसे करें सर्टिफिकेट के लिए आवेदन: उन्होंने बताया कि अगर कोई सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना चाहता है तो उसके लिए निवेश मित्र का पोर्टल बना हुआ है. आपको सबसे पहले आर्किटेक्ट से ड्रॉइंग बनवानी पड़ेगी, जो कि मैप होता है. उसमें कई प्रकार के प्लान होते हैं, जैसे- की प्लान, साइट प्लान, सेक्शन प्लान, फायर फाइटिंग प्लान, फ्लोर वाइज प्लान आदि वह प्लान आर्किटेक्ट बना देते हैं.

निवेश मित्र पोर्टल पर साइबर कैफे आदि से अप्लाई किया जा सकता है या फायर स्टेशन पर जाकर मदद ले सकते हैं. निवेश मित्र पोर्टल पर आईडी-पासवर्ड क्रिएट करने के बाद आपको सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करने का विकल्प मिल जाएगा. एप्लीकेशन मिलने के बाद हमें 7 दिन के अंदर तय करना होता है, या तो अप्रूवल होता है या फिर ऑब्जेक्शन करना होता है. यह आसान प्रक्रिया है.

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