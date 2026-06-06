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दिल्ली अग्निकांड के बाद अलर्ट पर वाराणसी फायर ब्रिगेड; जानें तैयारी और सुरक्षा प्लान

दिल्ली अग्निकांड के बाद अलर्ट पर वाराणसी फायर ब्रिगेड. ( Photo Credit: ETV Bharat )

वाराणसी: दिल्ली में हुए अग्निकांड ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है. यही वजह है कि धर्मनगरी काशी में भी सुरक्षा-व्यवस्था को लेकर अधिकारी अलर्ट मोड पर हैं. काशी में पर्यटकों की अत्यधिक संख्या होने की वजह से अग्निशमन विभाग भी सक्रिय नजर आ रहा है. अग्निशमन विभाग अभियान चलाकर होटल्स, रेस्टोरेंट्स, लॉज, हॉस्पिटल्स, स्कूलों और हाईराइज इमारतों में अग्निशमन यंत्र लगाने के लिए जागरूक कर रहा है. नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई भी की जा रही है. काशी में बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं. यहां होटल्स, बिल्डिंग, लॉज, रेस्टोरेंट काफी ज्यादा हैं. ऐसे में उनकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर वाराणसी का अग्निशमन विभाग पूरी तरीके से तत्पर है. मुख्य अग्निशमन अधिकारी आनंद सिंह राजपूत ने बताया कि हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं. हमारे पास 5 अग्निशमन केंद्र हैं. हमारे पास ठीक-ठाक मैन पॉवर, इक्विपमेंट्स हैं. इन्हीं की मदद से जब भी आग लगने की घटना होती है, तो हमारी टीम मिनिमम रिस्पांस टाइम में पहुंचकर अग्निशमन का काम करती है. अगर प्रतिष्ठानों की बात करें तो उसके लिए सबसे पहले होता है कि वह लोग विकास प्राधिकरण में भवन बनाने की परमिशन अप्लाई करते हैं. अगर वह भवन फायर एक्ट में आता है, तो प्राधिकरण हमें लिखता है. हम सर्टिफिकेट जारी करते हैं. यह सर्टिफिकेट तब दिया जाता है, जब उनके पास फायर इक्विपमेंट्स हों. जानें क्या हो रही तैयारी, कैसे हैं सुरक्षा प्लान. (Video Credit: ETV Bharat) अलग-अलग प्रतिष्ठानों के लिए अलग जांच: उन्होंने बताया कि होटल और हॉस्पिटल प्रमुख हैं. ऐसे में हॉस्पिटल के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी के यहां रजिस्ट्रेशन होता है. वह हमसे संपर्क करते हैं. जब तक हमारा सर्टिफिकेट नहीं होगा, तब तक उन्हें लाइसेंस नहीं मिलेगा. ऐसे ही होटल और गेस्ट हाउस के लिए भी होता है. उसके लिए आपको एडीएम के पास अप्लाई करना होता है. वह जब तक हमसे रिपोर्ट नहीं लेंगे, तब तक लाइसेंस जारी नहीं किया जाता है. जब तक NOC के सभी बिंदुओं की जांच पूरी नहीं हो जाती है, सभी इक्विपमेंट नहीं लग जाते, स्टाफ की ट्रेनिंग नहीं होती, तब तक सर्टिफिकेट नहीं जारी किया जाता है. साथ ही, हम जागरूकता अभियान भी चलाते हैं. वाराणसी में बढ़ी आवेदनों की संख्या: मुख्य अग्निशमन अधिकारी आनंद ने बताया कि पिछले कुछ साल से वाराणसी में पर्यटक अधिक आ रहे हैं. ऐसे में लोग होटल्स बना रहे हैं, घरों को कंवर्ट कर रहे हैं. गेस्ट हाउस बना रहे हैं. इस तरह से आवेदनों की संख्या भी बढ़ी है. साथ ही साथ, हम सेफ्टी भी बढ़ा रहे हैं. अगर कहीं कुछ अवैध रूप से संचालित हो रहा है, तो हम नोटिस देते हैं.