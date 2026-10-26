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सर्दियों में प्रदूषण से निपटने के लिए लखनऊ नगर निगम की क्या है तैयारी?

सर्दियों में प्रदूषण से निपटने के लिए लखनऊ नगर निगम की क्या है तैयारी? ( ETV Bharat )

लखनऊ: सर्दियों की दस्तक के साथ ही लखनऊ में वायु प्रदूषण और धुंध की समस्या को लेकर चिंताएं बढ़ने लगी हैं. दिवाली के आसपास पटाखों से निकलने वाला धुआं, वाहनों का उत्सर्जन, निर्माण कार्यों से उड़ने वाली धूल और खुले में कूड़ा जलाने जैसी गतिविधियां वायु गुणवत्ता को प्रभावित करती हैं.

सर्दियों में तापमान गिरने और हवा की गति कम होने से प्रदूषक तत्व वातावरण में लंबे समय तक बने रह सकते हैं. ऐसे में राजधानी की हवा को स्वच्छ बनाए रखना लखनऊ नगर निगम और जिला प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है.

सर्दियों में प्रदूषण से निपटने के लिए लखनऊ नगर निगम की क्या है तैयारी? (ETV Bharat)

इसी बीच लखनऊ की मेयर सुषमा खर्कवाल ने दावा किया है कि नगर निगम ने प्रदूषण से निपटने के लिए पूरी तैयारी कर ली है. उनका कहना है कि पिछले साल भी लखनऊ की हवा साफ और स्वच्छ रही थी और इस साल भी शहर की वायु गुणवत्ता बेहतर बनाए रखने के लिए आवश्यक प्रयास किए जाएंगे. हालांकि, मेयर ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए उठाए जाने वाले विशिष्ट कदमों, उनकी समयसीमा और निगरानी व्यवस्था के बारे में विस्तार से जानकारी नहीं दी.

कूड़ा जलाने पर रोक से लेकर सड़कों पर पानी के छिड़काव तक की चुनौती

सर्दियों में प्रदूषण का स्तर बढ़ने की आशंका को देखते हुए नगर निगम के सामने कई मोर्चों पर काम करने की चुनौती रहती है. इसमें खुले में कूड़ा जलाने पर रोक लगाना, निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण के उपाय लागू कराना, प्रमुख सड़कों और धूल प्रभावित क्षेत्रों में पानी का छिड़काव करना तथा सफाई व्यवस्था को प्रभावी बनाना शामिल है.

सर्दियों में प्रदूषण से निपटने के लिए लखनऊ नगर निगम की क्या है तैयारी? (ETV Bharat)

इसके अलावा, यातायात का सुचारू संचालन, अधिक धुआं छोड़ने वाले वाहनों पर संबंधित विभागों की कार्रवाई और प्रदूषण के हॉटस्पॉट की पहचान भी महत्वपूर्ण है. ज़रूरत पड़ने पर संबंधित नियमों के तहत निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध या अन्य नियंत्रणात्मक कदम उठाए जा सकते हैं. हालांकि, इन उपायों की वास्तविक सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि उन्हें कितनी प्रभावी तरीके से लागू किया जाता है.

लखनऊ में वायु प्रदूषण और धुंध की समस्या को लेकर पिछले साल भी सवाल उठे थे। लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच प्रस्तावित अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच धुंध के कारण रद्द हो गया था. इस घटना के बाद शहर की वायु गुणवत्ता को लेकर बहस तेज हो गई थी.

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी लखनऊ की दूषित हवा को लेकर सवाल उठाए थे. हालांकि, उस समय प्रशासन की ओर से हवा के अत्यधिक प्रदूषित होने के दावों को लेकर असहमति जताई गई थी.

इस घटना ने सर्दियों में राजधानी की वायु गुणवत्ता की निगरानी और प्रदूषण नियंत्रण के उपायों की प्रभावशीलता पर सवाल खड़े किए थे. हालांकि इस साल नगर निगम ने दावा किया है कि मज़बूत तैयारी की गई है आने वाला वक्त बताएगा कि नगर निगम का दवा प्रदूषण के आंकड़ों और जमीनी स्तर पर किए गए कार्यों के आधार पर कितना मज़बूत निकलेगा.

सर्दियों में प्रदूषण से निपटने के लिए लखनऊ नगर निगम की क्या है तैयारी? (ETV Bharat)

स्वच्छ हवा के लिए पुरस्कार, लेकिन प्रदूषण नियंत्रण की असली परीक्षा बाकी

लखनऊ नगर निगम को स्वच्छ हवा के लिए केंद्र सरकार की ओर से एक करोड़ रुपये से अधिक की पुरस्कार राशि मिल था यह सम्मान शहर में वायु गुणवत्ता सुधारने के प्रयासों के संदर्भ में महत्वपूर्ण है. नगर निगम के लिए यह साल चुनौतियों के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी है कि जो सम्मान केंद्र सरकार ने नगर निगम को साफ सुथरी हवा के लिए दिया है उसको क्या बरकरार रखा जाएगा या फिर लखनऊ की हवा दूषित हो जाएगी.

बता दें कि लखनऊ में दिवाली 2025 के दौरान वायु प्रदूषण में तेजी से बढ़ोतरी दर्ज की गई थी. 20 अक्टूबर को शहर का AQI 144 था, जो 21 अक्टूबर को बढ़कर 250 पहुंच गया. वहीं, 22 अक्टूबर को AQI घटकर 185 दर्ज किया गया.

2025 में दिवाली की रात इन इलाकों में PM10 का अधिकतम स्तर था