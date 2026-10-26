सर्दियों में प्रदूषण से निपटने के लिए लखनऊ नगर निगम की क्या है तैयारी?
मेयर सुषमा खर्कवाल के लखनऊ में शुद्ध हवा खिलाने के दावे पर अनिल कुमार पाण्डेय के संपादन में खुर्शीद अहमद की स्पेशल रिपोर्ट...
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 26, 2026 at 5:30 PM IST
लखनऊ: सर्दियों की दस्तक के साथ ही लखनऊ में वायु प्रदूषण और धुंध की समस्या को लेकर चिंताएं बढ़ने लगी हैं. दिवाली के आसपास पटाखों से निकलने वाला धुआं, वाहनों का उत्सर्जन, निर्माण कार्यों से उड़ने वाली धूल और खुले में कूड़ा जलाने जैसी गतिविधियां वायु गुणवत्ता को प्रभावित करती हैं.
सर्दियों में तापमान गिरने और हवा की गति कम होने से प्रदूषक तत्व वातावरण में लंबे समय तक बने रह सकते हैं. ऐसे में राजधानी की हवा को स्वच्छ बनाए रखना लखनऊ नगर निगम और जिला प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है.
इसी बीच लखनऊ की मेयर सुषमा खर्कवाल ने दावा किया है कि नगर निगम ने प्रदूषण से निपटने के लिए पूरी तैयारी कर ली है. उनका कहना है कि पिछले साल भी लखनऊ की हवा साफ और स्वच्छ रही थी और इस साल भी शहर की वायु गुणवत्ता बेहतर बनाए रखने के लिए आवश्यक प्रयास किए जाएंगे. हालांकि, मेयर ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए उठाए जाने वाले विशिष्ट कदमों, उनकी समयसीमा और निगरानी व्यवस्था के बारे में विस्तार से जानकारी नहीं दी.
कूड़ा जलाने पर रोक से लेकर सड़कों पर पानी के छिड़काव तक की चुनौती
सर्दियों में प्रदूषण का स्तर बढ़ने की आशंका को देखते हुए नगर निगम के सामने कई मोर्चों पर काम करने की चुनौती रहती है. इसमें खुले में कूड़ा जलाने पर रोक लगाना, निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण के उपाय लागू कराना, प्रमुख सड़कों और धूल प्रभावित क्षेत्रों में पानी का छिड़काव करना तथा सफाई व्यवस्था को प्रभावी बनाना शामिल है.
इसके अलावा, यातायात का सुचारू संचालन, अधिक धुआं छोड़ने वाले वाहनों पर संबंधित विभागों की कार्रवाई और प्रदूषण के हॉटस्पॉट की पहचान भी महत्वपूर्ण है. ज़रूरत पड़ने पर संबंधित नियमों के तहत निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध या अन्य नियंत्रणात्मक कदम उठाए जा सकते हैं. हालांकि, इन उपायों की वास्तविक सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि उन्हें कितनी प्रभावी तरीके से लागू किया जाता है.
लखनऊ में वायु प्रदूषण और धुंध की समस्या को लेकर पिछले साल भी सवाल उठे थे। लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच प्रस्तावित अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच धुंध के कारण रद्द हो गया था. इस घटना के बाद शहर की वायु गुणवत्ता को लेकर बहस तेज हो गई थी.
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी लखनऊ की दूषित हवा को लेकर सवाल उठाए थे. हालांकि, उस समय प्रशासन की ओर से हवा के अत्यधिक प्रदूषित होने के दावों को लेकर असहमति जताई गई थी.
इस घटना ने सर्दियों में राजधानी की वायु गुणवत्ता की निगरानी और प्रदूषण नियंत्रण के उपायों की प्रभावशीलता पर सवाल खड़े किए थे. हालांकि इस साल नगर निगम ने दावा किया है कि मज़बूत तैयारी की गई है आने वाला वक्त बताएगा कि नगर निगम का दवा प्रदूषण के आंकड़ों और जमीनी स्तर पर किए गए कार्यों के आधार पर कितना मज़बूत निकलेगा.
स्वच्छ हवा के लिए पुरस्कार, लेकिन प्रदूषण नियंत्रण की असली परीक्षा बाकी
लखनऊ नगर निगम को स्वच्छ हवा के लिए केंद्र सरकार की ओर से एक करोड़ रुपये से अधिक की पुरस्कार राशि मिल था यह सम्मान शहर में वायु गुणवत्ता सुधारने के प्रयासों के संदर्भ में महत्वपूर्ण है. नगर निगम के लिए यह साल चुनौतियों के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी है कि जो सम्मान केंद्र सरकार ने नगर निगम को साफ सुथरी हवा के लिए दिया है उसको क्या बरकरार रखा जाएगा या फिर लखनऊ की हवा दूषित हो जाएगी.
बता दें कि लखनऊ में दिवाली 2025 के दौरान वायु प्रदूषण में तेजी से बढ़ोतरी दर्ज की गई थी. 20 अक्टूबर को शहर का AQI 144 था, जो 21 अक्टूबर को बढ़कर 250 पहुंच गया. वहीं, 22 अक्टूबर को AQI घटकर 185 दर्ज किया गया.
2025 में दिवाली की रात इन इलाकों में PM10 का अधिकतम स्तर था
अलीगंज: 645 माइक्रोग्राम/घन मीटर
अमीनाबाद: 560 माइक्रोग्राम/घन मीटर
विकास नगर: 534 माइक्रोग्राम/घन मीटर
चौक: 522 माइक्रोग्राम/घन मीटर
CSIR-IITR के अध्ययन के अनुसार, दिवाली की रात PM10 का औसत स्तर लगभग 565.3 और PM2.5 का औसत स्तर 352.5 माइक्रोग्राम/घन मीटर रहा. वर्ष 2024 की तुलना में PM10 में लगभग 24.6% और PM2.5 में 8.8% की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी.
फैजुल्लागंज के 7 हजार बाढ़ प्रभावित परिवारों के पुनर्विकास की तैयारी
प्रदूषण के मुद्दे के साथ मेयर ने फैजुल्लागंज क्षेत्र में बाढ़ से प्रभावित परिवारों और विकास कार्यों को लेकर भी जानकारी दी। उनके मुताबिक, क्षेत्र में करीब 7 हजार परिवार बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं.
इन परिवारों को राहत देने और क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर बजट की मांग की गई है.
मेयर ने बताया कि क्षेत्र में सीवर टैंकों की सफाई, सड़कों और नालियों का निर्माण तथा अन्य विकास कार्य कराने की योजना है.
उन्होंने उम्मीद जताई कि नवंबर-दिसंबर तक इन कार्यों की शुरुआत हो जाएगी. इसके बाद फैजुल्लागंज और बाढ़ प्रभावित इलाकों में विकास कार्यों को गति दी जा सकेगी.
उन्होंने यह भी कहा कि क्षेत्र में बांध के निर्माण के लिए पहले ही बजट जारी किया जा चुका है और जल्द ही इस दिशा में काम शुरू होने की उम्मीद है. स्थानीय लोगों की समस्याओं के समाधान और विकास कार्यों की निगरानी के लिए नगर निगम ने क्षेत्र में अपना कैंप कार्यालय भी स्थापित किया है.
मेयर के मुताबिक, वह रोजाना करीब एक घंटा क्षेत्र में रहकर वहां की स्थिति और विकास कार्यों का जायजा लेती हैं. अब देखना होगा कि बाढ़ प्रभावित परिवारों को राहत देने और बुनियादी सुविधाओं को दुरुस्त करने के लिए घोषित योजनाएं जमीन पर कब तक उतरती हैं.