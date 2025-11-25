शादी के बाद क्या-क्या सावधानी बरतनी चाहिए?, सुनिए इस अरबपति से

ETV Bharat / state

Published : November 25, 2025 at 5:55 PM IST

Updated : November 25, 2025 at 6:29 PM IST

पटना : कोचिंग संचालक खान सर को शादी के 6 महीने हुए है, लेकिन इस बीच उन्हें शादी के टिप्स लेने पड़ रहे है. पिछले दिनों खान सर ने वेदांता ग्रुप के संस्थापक और पटना के रहनेवाले अनिल अग्रवाल का इंटरव्यू किया. इस दौरान उन्होंने उद्योगपति अनिल अग्रवाल से बिहार से जुड़े कई सवाल किए. साथ ही अनिल अग्रवाल ने भी उनसे अपने अनुभव साझा किए.

खान सर का सवाल : डेयर टू ड्रीम में खान सर ने अनिल अग्रवाल से पूछा कि, आपको पटना छोड़े हुए काफी वक्त बीत गया. गोरियाटोली से सफर शुरू हुआ. क्या बचपन की वो बातें, जब टायर लेकर नचाते रहते थे, लट्टू नचाना, गोली खेलना, गुल्ली डंडा याद हैं?.

अनिल अग्रवाल का जवाब : अनिल अग्रवाल ने कहा कि, हां, बचपन की वो बातें आज भी याद हैं, मैं गुल्ली डंडा में खूब एक्सपर्ट था. किसी का भी खिड़की फोड़ (तोड़) देते थे. लट्टू बहुत खेलते थे और कंचा भी खेलते थे. इसका शानदार बचपन गुजरा है कि क्या बड़े पैसे वालों का गुजरेगा. हम लोग कितना बदमाशी किए हैं. रेलवे स्टेशन के किनारे होली, दिवाली पर मंस्ती, सरस्वती पूजा पर पंडाल लगाते थे. यहां से चंदा मांगों, वहां से चंदा मांगों, मूर्ति का एडवांस दो, फिर लेकर आओ. उसका जो आनंद आता था. लेकिन छठ ऐसा पूजा था, जिसमें की बदमाशी नहीं होती थी. हमलोग इतना बदमाश थे, सिर्फ पैसा दिखता था. घर में कोई आए तो पैसा मांगते थे. कोई अफसोस नहीं है.

खान सर का सवाल : खान सर ने पूछा कि छठ पूजा में पटना आते है की नहीं?.

अनिल अग्रवाल का जवाब : इस सवाल पर उन्होने कहा कि, अभी कहां, लेकिन छठ पूजा लंदन में भी होता है. बचपन में छठ पूजा पर ठेका रहता था. हर घर से इतना-इतना ठेकुआ लेना है. इसके बाद सोनपुर मेला घूमने जाते थे. 10 रुपया में दोनों भाई सोनपुर मेला घूमने जाते थे. उस समय गांधी सेतु वाला पुल नहीं था, स्टीमर चलता था. क्या स्मीमर था. मेला घूमने जाते थे, छोटी बहन, मां के लिए सामान लाते थे. 10 रुपये में सारा काम हो जाता था.

खान सर का सवाल : खान सर ने आगे पूछा कि, बिहार में पलायन बड़ी समस्या है?. पलायन से बड़ी समस्या है जिस पैसे के लिए पलायन हो रहा है?. आठ हजार, 10 हजार के लिए कोई अगर 2 हजार किलोमीटर दूर आकर काम कर रहा है तो वो रोजगार के लिए नहीं आया वो जिंदा रहने के लिए आया है. अपने परिवार का सर ढकने आया है. अपने आंगन की दिवार उठ सके ताकि सड़क से चलते आदमी को यह न दिख सके कि उसके घर में क्या हो रहा है?. बस चंद पैसों के लिए शहर में आया है. पटना से आप भी 19 साल की उम्र में घर से निकले थे. कबाड़ के काम से माइनिंग के बेताज बादशाह बन गए है, आज बिहार का जितना बजट है, आपका नेटवर्थ 2 लाख करोड़ से ज्यादा. एक वो पलायन और एक आपका पलायन, कैसे देखते है?.

अनिल अग्रवाल का जवाब : इस पर वेंदाता ग्रुप के संस्थापक ने कहा कि, सृष्टि हर इंसान को अलग अलग विभाग देती है. अलग-अलग सोच देती है, अलग अलग दिशा देती है. तो आप आगे बढ़ते रहते है. कभी सोचा नहीं था, गोरिया टोली, कदमकुआं फिर लालजी टोला में रहें. पिताजी को कहते थे अच्छे से रहना होगा, बोरिंग रोड में किराए पर घर लिया. बिहारी अलग चीज होता है, वो अलग ही सोचता है. हम जब कभी लोगों को काम करते देखते है तो वो अपनी दुनिया में रहता है, जब उससे पूछते है कि तुम क्या सोच रहे हो. वो कहता है बहन बड़ी हो गई है, उसका ब्याह करना है. उसके लिए पैसा भिजवा रहे है. छोटका स्कूल में पढ़ रहा है. एक और भाई का कॉलेज में एडमिशन होना है. वो अपने लिए बात नहीं करता है. यह हमारा बिहार और बिहार के लोग है.

खान सर का सवाल : सर ने पूछा कि, मैं पिछले तीन दिन से यहां हूं. जुनून और मेहनत बहुत है. जहां लोगों को देखता हूं, कोई सीतामढ़ी, कोई मुजफ्फऱपुर, कही न कही बिहार के लोग आपको मिल जाएंगे. ये लोग बड़े मेहनती होते है.

अनिल अग्रवाल का जवाब : अनिल अग्रवाल ने कहा कि, बिहार का अपना ही प्रकृति है. दुनिया के जो भी गौरवशाली लोग हुए, उसके मुकाबले पूरी दुनिया के लोग नहीं जन्में है, तभी देवस्थान है. बुद्दा, अशोक, गुरु गोविंद साहब, महावीर स्वामी, राजेन्द्र प्रसाद को देख लीजिए, सीता जी यानी हमारे मिथिला को देख लीजिए. गांधी जी का आंदोलन चंपारण से शुरू हुआ. उनको भी लगा कि एक ऐसा जगह जाए. क्योंकि और जगह हमें लोगों को समझाना पड़ता है. लेकिन एक बिहार ऐसा जगह है, जहां एक बार आपने उनका मन जीत लिया, तो बड़ा बदलान देखने को मिलेगा. बिहार के लोग थोड़े अलग होते है, एक बार वो ठान लेते है तो उन्हें आप नहीं हिला सकते है.

खान सर का सवाल : सवालों का सिलसिला जारी रहा. आगे अनिल अग्रवाल से जब पूछा गया कि, आपने जब शुरुआत किया तो आपके 9 बिजनेस फेल हुए, 10वां आपका सुपरहिट हो गया. आपने अपने फेल्योर से क्या सीखा?.

अनिल अग्रवाल का जवाब : इस पर अनिल अग्रवाल ने पुराने दिनों का जिक्र करते हुए बताया कि, बिहार से निकले तो कुछ आइडिया नहीं था. स्कैप का अच्छा काम था, कोई साथ मिल गया, फिर उसके साथ मिलकर बटोरते थे फिर भट्ठी पर देते थे. शुरू में फायदा कम हुआ लेकिन, बम्बई जो देखने को मिला, वो कभी देखा नहीं था, डबल डेकर बस, बड़ा-बड़ा बिल्डिंग फिल्म में देखें थे. वैट 69 का बोतल भी फिल्म में देखें थे. यह सब जो यहां आकर देखें, जो उसका मजा आया और मेहनत भी बहुत किए. एक कंपनी खड़ी की, वो भी नहीं चला, फिर एनेमल वायर का बिजनेस किया. फिर कुछ नया शुरू किया. देखिए कई बार आप फेल होंगे. मतलब आप लंबा जाने वाले है. यंग जेनेरेसन को यही कहते है कि जब तक चैलेंज नहीं लेंगे, सिर पर कफन नहीं बांधेंगे. तब तक सक्सेस नहीं आता है. आज के टाइम में ये चाहिए, वो चाहिए, लेकिन हमारे टाइम में हमें कुछ नहीं चाहिए था. जो मिलता था उसी में आगे बढ़ जाते थे. अंग्रेजी भी सीख रहे थे, वोलना कैसे है वो भी सीख रहे थे. कपड़ना पहनना भी सीख रहे थे. जूता भी पॉलिस करना सीख रहे थे. रोज कुछ न कुछ नया सीखते थे.

अनिल अग्रवाल ने बताया कि, विदेश में सबसे बड़ा प्रचलन डिजिटल का है. डिजिटल का मतलब कम से कम पैसे में घर में बैठकर पढ़ाई कर लें और उसका एग्जाम दे दें. वहीं आगे बढ़ जाएगा. अमेरिका से पहले तो यह बात हमारे खान सर ने सोच लिया कि आप घर बैठे आप पढ़ सकते है.

खान सर का स्वाल : आगे खान सर ने पूछा, जब कोरोना की शुरुआत हुई थी. लॉकडाउन के समय पर ट्रेडिशनल एजुकेशन पूरी तरह बदल गया था. उस समय में सिर्फ 11 रुपये में ऑनलाइन क्लास की शुरुआत की थी. दो साल पहले जब मैं मुंबई आया था तो सीएसटी स्टेशन के पास खाऊ गली में उसी बैच के कुछ बच्चे मिल गए. वो बताने लगे कि हम 99 रुपये में पढ़े थे, किसी ने बताया कि हम 200 में पढ़ें थे. बड़ा खुशी होता है. जिसने गरीबी देखा, और अपने अंदर बदलाव लाया. लेकिन आज जो बड़े बन गए अगर वे लोग एकजुट हो जाए तो एजुकेशन सिस्टम में बड़ा दबलाव हो जाएगा.

अनिल अग्रवाल का जवाब : अनिल अग्रवाल ने कहा कि, डिजिटल के जमाने में दो अलग अलग बाते है, एक- छात्रों को पढ़ाना जिससे कि वो अपना करियर बना सकें. दूसरा हमारे बिहार में डीएनए में है कि उनमें बुद्धि है, उनको कैसे डिजिटल के माध्यम से वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बनाएं. उनको 13-14 हजार रुपये का इंतजाम हो जाय. सरकार का स्कीम भी बहुत सारा है, जिसको अगर हम उन्हें बता पाएं तो उससे भी 5-7 हजार रुपया कमा सकेंगे. तब वो देश बदलने की सोच रखते है. दूसरा बच्चों को बेसिक शिक्षा की जानकारी होना. नंद घर का उदाहरण देना चाहूंगा, जैसे टीवी के माध्यम से बच्चों को सब कुछ समझ में आ जाए. हमारा एक सुझाव है कि गांव के बच्चों को अंग्रेजी जरूर सिखाइये. अगर वो बोलना सीख जाएगा तो उसका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा. हम तो इसका भुक्त भोगी है. 22 -23 साल की उम्र में यस-नो और थैंक्यू के अलावा कुछ नहीं बाल पाते थे.

खान सर का सवाल : आपके पास तो हायर एजुकेशन और टेक्निकल के बारे में कोई जानकारी नहीं थी.

अनिल अग्रवाल का जवाब : खान सर के सवाल पर अनिल अग्रवाल ने कहा कि, खान सर जैसा सोच होना चाहिए, निडर रहना, यानी आप में साहस और विजन होना चाहिए, विनम्रता भी चाहिए. लीडर ही विजन तय करता है. गांधीजी ने विजन देखा कि देश को आजाद करो. जय प्रकाश बाबू ने कहा इमरजेंसी खत्म करो. कदमकुआं का एक आदमी इमरजेंसी हटा दिया, जिसका विजन क्लियर हो ये वहीं कर सकता है. आपने सोचा 200 रुपये में पढ़ा देंगे. किसी के नहीं भी है तब भी पढ़ लेगा. आज तकनीक और विकसित हो जाए तो और सुधार होगा.

खान सर का सवाल : इस पर खान सर ने कहा कि अभी हम लोग रोज ढा़ई करोड़ बच्चों को पढ़ा रहे है. 2030 तक 30 करोड़ बच्चों को पढ़ाने का टारगेट है. लेकिन एक जगह पर हम लोगों को परेशानी हो रही है, जिसमें आप लोगों का सहयोग की जरूरत है. एक ऐसे यूनिवर्सिटी हो जिसमें स्किल्ड सुविधा हो. बच्चे निकले तो उसमें 10-15 नैतिक शिक्षा उसके पास होनी चाहिए.

अनिल अग्रवाल का जवाब : इस सवाल पर अग्रवाल ने कहा कि, 7 लाख बच्चे हिंदुस्तान से विदेश पढ़ने जाते है. दुनिया के किसी देश में ऐसा नहीं होता है. एक बच्चे पर 60-70 लाख से एक करोड़ के बीच खर्च होता है. 13 पर्सेंट फेकल्टी भारतीय है. एक बड़ा यूनिवर्सिटी बनाना है. जिसमें विदेश से लोग यहां पढ़ने आए. बड़ा कैंपस बने जिसमें एक से डेढ़ लाख छात्र पढ़ सकें. ऐसा करने के लिए अगर पैसा चाहिए तो वो हम आपको देंगे.

खान सर का सवाल : महिलाओं को आगे ले जाने का सोच बहुत जरूरी है.

अनिल अग्रवाल का जवाब : इस पर वेंदाता ग्रुप के संस्थापक ने कहा कि, हमारी कंपनियों में जब नये लोग काम करने आते है तो वो यह देखकर चकित रह जाते है कि इतने निडर भाव से लड़कियां पूरी कंपनी में घूमती है, रात की शिफ्ट में आती है. जमीन के नीचो 2 किलोमीटर तक हम जाते है. वहां पर पूरी रात लड़किया काम करती है. हमारी रेस्क्यू टीम में सभी लड़किया है. हम उनको उत्साहवर्धक करते है कि समाज के लिए कभी कुछ करना पड़े तो आप लोज जाइये. आप भी इसे आगे बढ़ाइये. टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बिहार के लोगों को नेचुअल माइंड है.

अनिल अग्रवाल का जवाब : आप AI पर कितना निर्भर है?

अनिल अग्रवाल का जवाब : अनिल अग्रवाल ने कहा कि, AI की वजह से 70 फीसदी समय निकल गया. आपके सवाल का जवाब आज तुरंत मिल जाता है. इसलिए मैं अपनी कर्मचारियों को कहता हूं कि अगर आपके दिमाग को कोई सवाल आता है तो तुरंत AI से सवाल पूछ लीजिए.

खान सर का सवाल : खान सर ने बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाया और पूछा, मेरा एक दोस्त है उसकी 8-10 साल पहले शादी हुई थी. उसने AI पर लिखा 'हाऊ टू मैनेज वाइफ?'. AI से उसे जवाब अच्छा नहीं मिला. आपकी शादी के 50 साल हो गए. मेरा तो इसी साल शादी हुआ है. शादी के बाद क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए?.

अनिल अग्रवाल का जवाब : जवाब अनिल अग्रवाल ने कहा कि, यह शादी नहीं है, बल्कि आपको तीन चीज का वरदान मिल गया. लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा का रुप आपके पास है. यह मैंने आजमाया है. मेरे मुस्किलों के दिनों में उन्होंने अपने जेवर तक गिरवी रख दिए. सरस्वती पढ़ने लिखने का नहीं बल्कि जब आपसे चार लोग मिलने आएंगे तो वो बताएगी कि ये लोग गलत है. वहीं एक बार किसी को मुझे पैसा देना था, हम नहीं दे पा रहे थे. एक दिन वो पैसा लेने आया तो उन्होंने दुर्गा का रूप धारण किया और कमर में साड़ी बांधाकर उससे कहां जाओ 6 महीने बाद आना. नहीं तो मुंह फोड़ देंगे. आपको एक सहयोगी चाहिए जो आपको सही बात कह सके और आपसे डरे नहीं.

खान सर का सवाल : लंदन जाकर आपने अपनी संस्कृति और संस्कार नहीं छोड़ा?.

अनिल अग्रवाल का जवाब : इस सवाल पर अनिल अग्रवाल ने कहा कि, अंग्रेजों से भी हम बहुत घुले मिले हुए है. लेकिन हमने अपनी मान मर्यादा नहीं छोड़ा. लोगों को दिवाली होली पर मिलने के लिए बुलाने लगे. मांबाबूजी को 15 साल साथ में रखा. घर में पूरा अंग्रेज स्टॉफ था. लोग बोलते थे तुम कौन हो?. मैं बोलता था कि मैं महाराजा कुमार अनिल अग्रवाल है. बिहार के जमींदार. झूठ कभी नहीं बोलते थे. यह बात है कि परमात्मा और प्रकृति का साथ था. मैं शुक्रगुजार हूं कि अमेरिकन सरकार का. मेरी बेटा का वहां जन्म हुआ है. कभी उन्होंने महसूस नहीं होने दिया, कभी कोई तकलीफ नहीं हुई. मैं हमेसा टैक्स देता आया हूं. मेरा भी सपना था. बड़ा बनना है. यहां कोई 1-2 करोड़ से ज्यादा कोई पैसा नहीं देता था. इसलिए वहां चले गए, और 35 बिलियन डॉलर उठा लिए. फिर कई कंपनी खरीदी. सब ठीक हो गया.

खान सर का सवाल : आपको पटना का गंगा घाट पसंद है कि मुंबई का मरीन ड्राइव?.

अनिल अग्रवाल का जवाब : आखिर में अनिल अग्रवाल ने कहा कि, हम तो गंगा किनारे रहते थे. पटना का मीठा पानी है. लिट्टी चोखा और बड़ा पाव में लिट्टी चोखा खूब पसंद है. हिंदी फिल्में अच्छी लगती है. खाना और गाना दोनों पसंद है. बिजनेस में कामयाबी पसंद है. डर पत्नी ने नहीं लगता, बल्कि पोती से डर लगता है.

