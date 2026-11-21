बिहार को PM मोदी की बड़ी सौगातें.. जानें आपके इलाके को क्या मिला?
PM Modi Bihar Visit: बिहारवासियों को पीएम मोदी ने कई सौगातें दी हैं, जिससे प्रदेश विकास की राह में तेजी से आगे बढ़ेगा. रिपोर्ट-विवेक कुमार
Published : November 21, 2026 at 7:39 PM IST
मुजफ्फरपुर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 नवंबर को बिहार दौरे के दौरान मुजफ्फरपुर जिले को 541.12 करोड़ रुपये की विकास योजनाओं की सौगात दी. उन्होंने जिले की 6 योजनाओं का उद्घाटन और एक योजना का शिलान्यास किया. इनमें सबसे महत्वपूर्ण पताही हवाई अड्डे के पुनर्विकास एवं निर्माण (ब्राउनफील्ड) परियोजना का शिलान्यास रहा.
पताही एयरपोर्ट के पुनर्विकास की रखी नींव
इस परियोजना पर 58.87 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. वहीं, 482.25 करोड़ रुपये की लागत वाली 6 योजनाओं का उद्घाटन किया गया. नागरिक उड्डयन विभाग की ओर से पताही हवाई अड्डे के पुनर्विकास एवं निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया.
क्षेत्र का होगा विकास
इसके पूरा होने के बाद जिले में हवाई संपर्क और विमानन सुविधाओं के विकास की उम्मीद है. लंबे समय से पताही एयरपोर्ट को चालू करने की मांग उठती रही है. ऐसे में इस परियोजना का शिलान्यास जिले के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
तिरहुत मुख्य नहर की तीन योजनाओं का उद्घाटन
जल संसाधन विभाग की तीन योजनाओं का प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया. इनकी कुल लागत 467.6386 करोड़ रुपये है. इसमें तिरहुत मुख्य नहर के 538 से 839.50 वें वितरण बिंदु तक दायें नहर सेवा पथ के कालीकरण कार्य पर 205.80 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं.
वहीं, तिरहुत मुख्य नहर के 214.68 से 223.11 किलोमीटर तक पुनर्स्थापन एवं लाइनिंग कार्य पर 81.0286 करोड़ रुपये और 223.11 से 240.85 किलोमीटर तक नहर के पुनर्स्थापन एवं लाइनिंग कार्य पर 180.81 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं. इन योजनाओं से नहर की स्थिति बेहतर होने के साथ सिंचाई व्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है.
बालिका छात्रावास और बिजली व्यवस्था को मजबूती
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की ओर से कांटी प्रखंड के कोल्हुआ पैगम्बरपुर में 100 शैय्या वाले अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास का उद्घाटन किया गया. इसके निर्माण पर 8.061 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं. इससे अल्पसंख्यक समुदाय की छात्राओं को आवासीय सुविधा मिलेगी.
वहीं, ऊर्जा विभाग की ओर से BSPTCL के 34 ग्रिड सब-स्टेशनों में 60 नए 33 केवी लाइन बे के निर्माण कार्य का उद्घाटन किया गया. इस परियोजना की लागत 5.805 करोड़ रुपये है. इसमें मुजफ्फरपुर के मुशहरी और एसकेएमसीएच ग्रिड उपकेंद्र भी शामिल हैं. इससे बिजली आपूर्ति व्यवस्था को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी.
तुर्की में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का उद्घाटन
स्वास्थ्य विभाग की ओर से मीनापुर प्रखंड के तुर्की में 75 लाख रुपये की लागत से निर्मित हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का भी उद्घाटन किया गया. इससे स्थानीय लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी. इस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुजफ्फरपुर जिले में कुल 541.1246 करोड़ रुपये की 7 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया. इनमें जल संसाधन, अल्पसंख्यक कल्याण, ऊर्जा, स्वास्थ्य और नागरिक उड्डयन विभाग की परियोजनाएं शामिल हैं.
बिहार को बड़ी सौगात
बता दें कि पीएम मोदी ने बिहार को बड़ी सौगात दी है. 21 विभागों की कुल 227 विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया. इन योजनाओं की कुल लागत 34,470 करोड़ रुपये से ज्यादा है. नीतीश सेतु सिक्स लेन पुल (पटना के कच्ची दरगाह से वैशाली के बिदुपुर तक) का उद्घाटन किया.
100 पीएमई बसों को हरी झंडी दी गई. NH-139W के साहेबगंज-अरेराज-बेतिया खंड के लेन का शिलान्यास किया गया. औरंगाबाद-चोरदाहा के सिक्स लेन, चोरम-बेतिया और उमागांव-सहरसा सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया.
बक्सर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की दूसरी इकाई का उद्घाटन किया गया. पीरपैंती सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट के लिए पावर निकासी प्रणाली का शिलान्यास किया गया. वहीं नवादा के फुलवरिया बांध में फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट और ट्रांसमिशन और वितरण से जुड़े कार्य शामिल हैं.
साथ ही बेगूसराय, पूर्णिया, बिहारशरीफ, हाजीपुर, दानापुर, मोतिहारी, खगड़िया, बोधगया, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, सहरसा और कहलगांव इत्यादि में सीवरेज और जलापूर्ति परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया गया है.
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