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बिहार को PM मोदी की बड़ी सौगातें.. जानें आपके इलाके को क्या मिला?

बिहार को पीएम मोदी ने दी सौगात ( सम्राट चौधरी सोशल मीडिया )

मुजफ्फरपुर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 नवंबर को बिहार दौरे के दौरान मुजफ्फरपुर जिले को 541.12 करोड़ रुपये की विकास योजनाओं की सौगात दी. उन्होंने जिले की 6 योजनाओं का उद्घाटन और एक योजना का शिलान्यास किया. इनमें सबसे महत्वपूर्ण पताही हवाई अड्डे के पुनर्विकास एवं निर्माण (ब्राउनफील्ड) परियोजना का शिलान्यास रहा.

पताही एयरपोर्ट के पुनर्विकास की रखी नींव