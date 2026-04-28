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यूपी में पंचायत चुनाव कब होंगे! High Court ने सुनवाई में क्या Order दिए, जानिए

पंचायत चुनाव की याचिकाओं को को लेकर Allahabad High Court ने क्या आदेश दिया, जानिए.

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यूपी में पंचायत चुनाव कब होंगे! (etv bharat.)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 28, 2026 at 7:45 AM IST

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Updated : April 28, 2026 at 8:22 AM IST

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प्रयागराज: ​इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव का विस्तृत कार्यक्रम जारी करने की मांग में दाखिल याचिका को पहले से लंबित इम्तियाज हुसैन की याचिका के साथ संबद्ध करने का आदेश निर्देश दिया है.

न्यायमूर्ति अजित कुमार एवं न्यायमूर्ति इंद्रजीत शुक्ल की खंडपीठ के समक्ष सोमवार को जब याचिका सुनवाई के लिए पेश हुई तो याची के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि इसी मांग में एक अन्य याचिका पर सुनवाई के लिए 30 अप्रैल की तारीख नियत है. इस पर कोर्ट ने इस याचिका को इम्तियाज हुसैन की याचिका के साथ संबद्ध करने का निर्देश दिया है.

याचिका में क्या मांग की गई है: ​गौरतलब है कि इम्तियाज हुसैन की याचिका में मांग की गई है कि राज्य निर्वाचन आयोग को पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने से पहले पूरी चुनाव प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से संपन्न करने का विस्तृत कार्यक्रम जारी रखने का निर्देश दिया जाए. याचिका में कहा गया है कि पंचायत चुनाव 26 मई 2026 या उससे पहले हो जाने चाहिए. इस पर हाईकोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग से एक हलफनामा मांगा था. कोर्ट ने पूछा था कि आयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243ई के जनादेश के अनुसार चुनाव संपन्न कराने की स्थिति में है या नहीं.

कोर्ट का कहना था कि राज्य निर्वाचन आयोग से यह अपेक्षा की जाती है कि चुनाव कराने का पूरा कार्यक्रम अंतिम रूप देकर अगली सुनवाई की तारीख से पहले रिकॉर्ड पर लाया जाए. हालांकि उसके बाद से इस याचिका पर सुनवाई नहीं हो पा रही है.


कब खत्म हो रहा प्रधानों का कार्यकाल: बता दें कि ग्राम प्रधानों का कार्यकाल 26 मई 2026 को समाप्त हो रहा है. ब्लॉक प्रमुखों का कार्यकाल 19 जुलाई 2026 तक है. जिला पंचायत अध्यक्षों का कार्यकाल 11 जुलाई 2026 को खत्म होगा. ऐसे में संवैधानिक प्रावधानों के तहत इनकी अवधि बढ़ाना संभव नहीं है, जिससे चुनाव समय पर कराना सरकार की मजबूरी बन गया है. यूपी में प्रधानी के चुनाव को लेकर मंत्री ओपी राजभर भी अदालत के आदेश के बाद चुनाव कराने के संकेत दे चुके हैं. चुनाव को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है.

लोअर कोर्ट लिखने पर हाईकोर्ट फिर तल्ख

​इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अधीनस्थ अदालत या लोअर कोर्ट लिखने पर फिर आपत्ति जताई है और अपने रजिस्ट्री विभाग को आधिकारिक रिकॉर्ड और कार्यवाही में लोअर कोर्ट या कोर्ट बिलों जैसे शब्दों के उपयोग से बचने का निर्देश दिया है. ​कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि इनके स्थान पर ट्रायल कोर्ट या संबंधित विशिष्ट अदालत के नाम का उपयोग किया जाना चाहिए.

यह आदेश न्यायमूर्ति अब्दुल शाहिद ने एससीएसटी एक्ट की एक आपराधिक अपील पर सुनवाई करते हुए दिया. कोर्ट ने कहा कि लोअर कोर्ट जैसे शब्द सही कानूनी शब्दावली का प्रतिनिधित्व नहीं करते. हाईकोर्ट ने सखावत व अन्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का संदर्भ देते हुए कहा कि शीर्ष अदालत ने किसी भी अदालत को निचली अदालत कहना संवैधानिक लोकाचार के खिलाफ बताया है. साथ ही लोअर कोर्ट रिकॉर्ड की बजाय ट्रायल कोर्ट रिकॉर्ड शब्द का प्रयोग करने तथा ​अदालतों को उनके पदनाम जैसे विशेष एससी/एसटी कोर्ट) या ट्रायल कोर्ट के नाम से संबोधित करने को कहा गया है.

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Last Updated : April 28, 2026 at 8:22 AM IST

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