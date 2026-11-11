ETV Bharat / state

अमेठी के 5328 छात्रों की स्कॉलरशिप पर कैसा संकट?

अमेठी: अमेठी में उच्च शिक्षा संस्थानों की लापरवाही हजारों छात्र-छात्राओं की छात्रवृत्ति पर भारी पड़ सकती है. उत्तर प्रदेश सरकार की दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के तहत अमेठी में 5,328 विद्यार्थियों के आवेदन अब भी कॉलेजों की लॉगिन आईडी में लंबित हैं जबकि आवेदन अग्रसारित करने की अंतिम समय सीमा 15 नवंबर 2026 निर्धारित है.



जिले में कुल 15,637 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 10,309 का ही संस्थान स्तर से निस्तारण किया जा सका है. ऐसे में सवाल है कि आखिर हजारों आवेदन अब तक क्यों अटके हैं और यदि तय समय में इनका अग्रसारण नहीं हुआ तो छात्र-छात्राओं की छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति का क्या होगा? जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी ने सभी शिक्षण संस्थानों को लंबित आवेदनों का शत-प्रतिशत निस्तारण करने के निर्देश दिया है.



जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी विकास मौर्या ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के अंतर्गत जनपद के शिक्षण संस्थानों में छात्र-छात्राओं के आवेदनों का अग्रसारण एवं निस्तारण निर्धारित समयसीमा में सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं. उन्होंने बताया कि छात्रवृत्ति पोर्टल पर जनपद के छात्र-छात्राओं द्वारा अब तक कुल 15,637 आवेदन किए गए हैं जिनमें से शिक्षण संस्थानों द्वारा 10,309 आवेदनों को ही अग्रसारित किया गया है जबकि शेष 5,328 आवेदन अभी भी संबंधित शिक्षण संस्थानों के लॉगिन पर लंबित हैं.



उन्होंने बताया कि सर्वाधिक आवेदन लंबित रखने वाले शिक्षण संस्थानों में दशरथ देवी महाविद्यालय, आदर्श नगर शुकुल बाजार के 400, बाबू महीपति सिंह महाविद्यालय तिलोई के 380, उमा महेश्वर महाविद्यालय फुरसतगंज के 366, राजीव गांधी विद्यापीठ पाकरगांव तिलोई के 295, राजर्षि रणंजय सिंह महाविद्यालय आसलदेव के 289 तथा रानी गणेश कुंवरि महाविद्यालय जामों के 204 आवेदन शामिल हैं.



जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी ने स्पष्ट किया कि छात्रवृत्ति पोर्टल पर संस्थान स्तर से लंबित आवेदनों को ऑनलाइन निस्तारित करने की अंतिम तिथि 15 नवंबर निर्धारित है. ऐसे में सभी संबंधित शिक्षण संस्थानों को निर्देशित किया गया है कि वे अपनी लॉगिन आईडी पर लंबित सभी आवेदनों की तत्काल समीक्षा करते हुए निर्धारित समयसीमा के भीतर शत-प्रतिशत अग्रसारण एवं निस्तारण सुनिश्चित करें.



उन्होंने चेतावनी दी कि निर्धारित तिथि तक आवेदन निस्तारित नहीं किए जाने की स्थिति में संबंधित छात्र-छात्राएं छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के लाभ से वंचित हो सकते हैं. इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी संबंधित शिक्षण संस्थान की होगी.

