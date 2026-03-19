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क्या बाजीराव-मस्तानी का रिश्ता फिल्मी कहानी था? क्या कहते हैं पेशवा के वंशज, जानिए

पेशवा की छवि धूमिल करने के लिए दुष्प्रचार: प्रभाकर राव पेशवा ने का का कहना है कि बाजीराव ने मुगलों के खिलाफ लड़ाई में बुंदेलखंड के राजा छत्रसाल की मदद की थी. छत्रसाल ने बाजीराव को उपहार स्वरूप क्षेत्र दिए थे, लेकिन मस्तानी बाई को उनकी पत्नी बताने वाली कहानी पूरी तरह काल्पनिक है. आरोप भी लगाया कि यह प्रचार अंग्रेजी काल में किया गया, ताकि पेशवा वंश की छवि को धूमिल किया जा सके. हिंदुओं को आपसे में लड़ाने के लिए भी यह साजिश की गई थी.

लखनऊ: क्या मराठा ताकत के पर्याय बाजीराव पेशवा प्रथम और मस्तानी की प्रेम कहानी सिर्फ फिल्मी है? बाजीराव ने क्या मस्तानी से विवाह किया था? क्या जैसा कि चर्चित फिल्म में दिखाया गया है, वाकई वैसा ही रिश्ता था या ये महज कपोल कल्पित कहानियां हैं? दरअसल, 18वीं शताब्दी के महान मराठा योद्धा पेशवा बाजीराव (1700-1740) की 11वीं पीढ़ी के वंशज ऐसे किसी भी रिश्ते को सिरे से खारिज करते हैं. चित्रकूट में निवास करने वाले पेशवा के वंशज प्रभाकर राव ने लखनऊ में ईटीवी भारत से खास बातचीत में दावा किया है कि बाजीराव के जीवन में मस्तानी बाई नामक मुस्लिम नृत्यांगना को उनकी पत्नी बताना गलत है. इसे अंग्रेजों के काल में इतिहास में डाला गया. वे मस्तानी के वजूद को तो स्वीकार करते हैं, लेकिन सिर्फ एक नृत्यांगना के तौर पर. इसके पीछे उनके अपने तर्क और तथ्य हैं. प्रभाकर ने कही-सुनी जाने वाली कहानी को काल्पनिक कहा है और संकल्प लिया है कि वे ऐतिहासिक तथ्य को सभी के सामने लाएंगे. आइए, आप भी सुनिए प्रभाकर के क्या हैं दावे.

जानिए बाजीराव के बारे में. (Photo Credit; ETV Bharat)

वंशज की क्या हैं आपत्तियां: प्रभाकर राव कहते हैं, बाजीराव के दरबार में नृत्यांगनाएं थीं, लेकिन मस्तानी को उनकी पत्नी बताना दुस्साहस है. बॉलीवुड फिल्म 'बाजीराव मस्तानी' ने इस मिथक को और बढ़ावा दिया. यह विवाद बाजीराव के जीवन की सबसे चर्चित घटनाओं में से एक है. मुख्यधारा के इतिहासकारों के अनुसार, बाजीराव प्रथम ने छत्रसाल की मदद के बदले बुंदेलखंड का एक हिस्सा प्राप्त किया और छत्रसाल की पुत्री मस्तानी से विवाह किया. मस्तानी को बाजीराव की दूसरी पत्नी माना जाता है, जबकि उनकी पहली पत्नी काशीबाई थीं. मस्तानी से उनका पुत्र शमशेर बहादुर (कृष्णा राव) हुआ, जो बाद में बांदा रियासत से जुड़ा. मस्तानी की पहचान पर विवाद रहा है. प्रभाकर बताते हैं कि कुछ स्रोत उन्हें छत्रसाल की बेटी बताते हैं, कुछ नृत्यांगना या मुस्लिम पृष्ठभूमि वाली महिला. पेशवा वंशज ने पहले भी फिल्म और इतिहास की व्याख्या पर आपत्ति जताई है. उन्होंने संजय लीला भंसाली की फिल्म को ऐतिहासिक तथ्यों से अलग बताते हुए विरोध किया था. कहा कि इस संबंध में हमने फिल्मकार और सरकार को पत्र भी लिखा. हम अब पूरे देश में घूम घूम कर बाजीराव के जीवन की इस कल्पना को मिटाने का संकल्प ले चुके हैं.

बाजीराव के नाम से कांपते थे दुश्मन. (Photo Credit; ETV Bharat)

मराठों ने कुंभ मेले से हटाया था जजिया कर: उन्होंने बताया कि मराठों ने प्रयागराज में माघ और कुंभ मेले में जजिया कर को समाप्त किया. ऐसा ही एक जजिया सिक्का उनके पास भी है. कहा कि, हम शंकराचार्य पद्धति से जुड़े हुए हैं. हम आगे भी सनातन की अलख जगाते रहेंगे. उन्होंने मराठा युद्ध कौशल के बारे में बताया कि हमारे सैनिक संख्या में काम होते थे, मगर रणनीतिक कौशल से मुगलों को हराते थे. पेशावर द्वारा कल किए गए युद्ध में 91% विजय की दर हमारी है. हमारा एक घुड़सवार दो घोड़े लेकर चलता था, एक घोड़ा जब थक जाता था, तब घुड़सवार दूसरे पर सवार हो जाता था.

बाजीराव की प्रेमिका मस्तानी की कहानी. (Photo Credit; ETV Bharat)

एक नजर पेशवा बाजीराव प्रथम पर: इतिहास में दर्ज है कि पेशवा बाजीराव का जन्म 8 अगस्त 1700 को नासिक (महाराष्ट्र) में हुआ था. पिता बालाजी विश्वनाथ पेशवा थे. उनसे ही बाजीराव को युद्ध कौशल और कूटनीति सीखने को मिली. बाजीराव 1740 तक जीवित रहे. वे 7वें पेशवा थे. उन्होंने 20 साल के कार्यकाल में 41 युद्ध लड़े थे और एक भी नहीं हारे. उनके शौर्य से शत्रु कांपते थे. उन्होंने मराठा शक्ति का विस्तार उत्तर भारत तक किया. यहां तक कि मुगल साम्राज्य की नींव हिला दी. बाजीराव गोरिल्ला युद्ध में निपुण थे.

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