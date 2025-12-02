ETV Bharat / state

बस्तर की अगहन जात्रा, आस्था का अनूठा संगम, आदिकाल से निभाई जा रही परंपरा

बस्तर की अगहन जात्रा में 365 गांवों के लोग शामिल हुए.ऐसा माना जाता है कि मनोकामना पूरी होने पर श्रद्धालु दर्शन करते हैं.

tradition of Aghan Jatra
बस्तर की अगहन जात्रा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 2, 2025 at 8:14 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

दंतेवाड़ा-बस्तर की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी की बहन मां शीतला माता दंतेश्वरी सरोवर के समीप स्थित प्राचीन मंदिर में विराजमान हैं. यहां अगहन माह के तीसरे या अंतिम मंगलवार को आयोजित होने वाली वार्षिक अगहन जात्रा का पारंपरिक आयोजन बड़ी श्रद्धा और भव्यता के साथ संपन्न हुआ. यह आयोजन ना केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर का जीवंत प्रमाण भी है.

माटी पूजा के नाम से भी जाना जाता है उत्सव

अगहन जात्रा, जिसे माटी पूजा के नाम से भी जाना जाता है, बस्तर संभाग में मेला-मड़ई की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है. इस पर्व का लोगों में इतना अधिक उत्साह और आस्था है कि दूर-दराज के गांवों से हजारों श्रद्धालु सुबह होते ही दंतेवाड़ा पहुंचने लगे और पूरा मंदिर परिसर भक्तिमय माहौल में डूब गया.

आदिकाल से निभाई जा रही परंपरा (ETV Bharat)
365 गांवों की सहभागिता, आस्था का विराट स्वरूपआयोजन की भव्यता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जिले सहित आसपास के क्षेत्रों से 365 गांवों के हजारों श्रद्धालु अगहन जात्रा में शामिल होने पहुंचे.लोग कतारबद्ध होकर लंबी लाइनों में माता के दर्शन के लिए प्रतीक्षा करते दिखते हैं. श्रद्धालुओं ने माता से सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और परिवार की मंगलकामना करते हुए कंदफूल, धान, नारियल, दोना पत्तल, फल और दूसरे भेंटे अर्पित की.

नए धान के चावल का लगता है भोग
अगहन जात्रा की प्रारंभिक पूजा मध्यदेश्वरी मंदिर में विधि-विधान से की गई. जहां मंदिर के पुजारी, 12 लंकवार, सेवादार, माझी-चालकी और गांवों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे. पूजा-अर्चना के बाद परंपरानुसार ढोल-मांदर, तुरी, मौहरी और पारंपरिक बांसुरी की धुनों के साथ जुलूस के रूप में माता को मंदिर तक ले जाया गया.सर्वप्रथम माटी पुजारियों ने नए धान से बने चावल का भोग चढ़ाया गया, जिसे नवां भोग कहा जाता है. इसके बाद माता की विशेष पूजा और आशीर्वचन संपन्न हुआ.

आसपास के 365 गांवों के हजारो श्रद्धालु माता की पूजा करने के लिए अगहन जात्रा में शामिल होते हैं.इस दिन वो अपने-अपने गांव से मन्नत पूरी होने पर फसल का पहला हिस्सा लेकर आते हैं.साथ ही साथ फसल से बने हुए भोग को भी माता को अर्पित करते हैं- नरेंद्र नाथ, मंदिर के पुजारी




हर मनोकामना पूरी होने का विश्वास

कई परिवारों ने बताया कि वो अगहन माह में यहां पहुंचते हैं. उनकी हर मनोकामना माता की कृपा से पूरी हुई है. श्रद्धालुओं ने कहा कि जिस श्रद्धा और विश्वास के साथ लोग यहां आते हैं, वो बस्तर की सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है.


आदिकाल से चली आ रही बलि की परंपरा
पारंपरिक मान्यता के अनुसार दोपहर 3 बजे से जानवरों की बलि दी जाती है, जिसे सदियों पुरानी आस्था और कृतज्ञता का प्रतीक माना जाता है. कहा जाता है कि मनोकामना पूरी होने पर पालतू पशु, विशेषकर बकरा माता को बलि के रूप में चढ़ाया जाता है. ग्रामीणों का मानना है कि यह परंपरा आदिकाल से चली आ रही है और आज भी पूरी श्रद्धा के साथ निभाई जाती है.

महीने के शुरुआत में दूसरे मंगलवार को यात्रा शुरु होती है. 84 पल्ले के पुजारी मिलकर ये तय करते हैं कि यात्रा किस दिन करना है. ऐसी मान्यता है कि गांवों में जब किसी को चेचक होता है तो लोग माता से मन्नत मांगते हैं कि हमें कष्ट ना मिले हमेशा हम स्वस्थ्य रहे.ठीक होने पर अपने-अपने सामर्थ्य के अनुसार पशु बलि की मन्नत मांगते हैं-श्याम राम,मंदिर के सदस्य



परंपरा और ऐतिहासिक मान्यता का सार
लोककथाओं के अनुसार, मां दंतेश्वरी जब वारंगल से आईं, तब उन्होंने पहले मां शीतला माता से अनुमति मांगी थी. इसी समय से दोनों देवी रूपों के बीच बहन का पवित्र संबंध स्थापित हुआ.मंदिर पुजारी ने बताया कि अगहन जात्रा रियासतकाल से निरंतर जारी परंपरा है. किसानों के लिए यह पर्व अत्यंत महत्व रखता है, क्योंकि धान कटाई के बाद किसान माता से क्षमा-याचना, अच्छी फसल, समृद्धि और प्रकृति के अनुकूल मौसम की कामना करते हैं. धार्मिक मान्यता है कि माता के स्नान कराए गए जल से कई प्रकार के रोग, विकार और समस्या दूर होती है, और माता की पूजा जीवन के कष्टों से मुक्ति दिलाती है-

ग्रामीणों की आस्था और भावनात्मक जुड़ाव

श्रद्धालु श्याम राम ने बताया कि यह परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है. माता शीतला को धरती माता के रूप में पूजा जाता है. जब फसल बोई जाती है, कटाई होती है या खेतों में किसी प्रकार की प्राकृतिक चुनौती आती है, तो किसान माता से मन्नत मांगते हैं. मन्नत पूरी होने के बाद माता के चरणों में बलि चढ़ाई जाती है.

पारंपरिक मान्यता के अनुसार दोपहर 3 बजे से जानवरों की बली दी गई. मनोकामना पूरी होने पर यहां बलि देने की परंपरा है. पालतू पशु, विशेषकर बकरा की यहां बलि दी जाती है. ग्रामीणों ने बताया यह परंपरा आदिकाल से चली आ रही है और आज भी पूरी श्रद्धा के साथ निभाई जाती है- श्रद्धालु

मेला-मड़ई का शुभारंभ, व्यापार और संस्कृति का मिलन

एक ग्रामीण ने बताया कि 84 परगना के लोग भी इस जात्रा को सफल बनाने में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, जिससे यह क्षेत्रीय एकता का प्रतीक बन गया है.अगहन जात्रा के साथ ही बस्तर संभाग में मेला मड़ई शुरू हो जाते हैं. आयोजन स्थल पर दूरदराज से व्यापारी और दुकान संचालक पहुंचे. उन्होंने खाद्य सामग्री, खिलौने, पूजा सामग्री, पारंपरिक वस्त्र, गहने और स्थानीय कला उत्पादों की दुकानें लगाईं. आसपास के गांवों से पहुंचे लोगों ने अपने परिवार के साथ इस आयोजन का आनंद लिया और पूरा वातावरण पर्व जैसा उल्लासपूर्ण हो गया. बच्चों और युवाओं का उत्साह देखते ही बन रहा था.

गांव के विकास में बाधा बन रहा पंच, सरपंच समेत ग्रामीणों ने एसपी से कार्रवाई की मांग की

चार कदम चलने पर पैसा डबल करने का झांसा, अनोखी ठगी के बाद आरोपी फरार

धमतरी में जमीन कारोबारियों का प्रदर्शन, नए रजिस्ट्री शुल्क का विरोध जारी

TAGGED:

अगहन जात्रा
शीतला माता
AGHAN JATRA
TRIBAL PEOPLE OF BASTAR
TRADITION OF AGHAN JATRA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.