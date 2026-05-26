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9 दिन आसमान में तपेगा सूरज, नौतपा में जरूर करें ये काम

कुल्लू: देशभर में मैदानी इलाकों व निचले राज्यों में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है. वहीं, ज्येष्ठ मास में भगवान सूर्य अब 25 मई से आगामी 15 दिनों तक रोहिणी नक्षत्र में भ्रमण करेंगे. जिसके चलते 9 दिनों तक गर्मी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी. ज्येष्ठ मास में आने वाले नौतपा के 9 दिन गर्मी काफी ज्यादा गर्मी रहती है. वहीं, नौतपा के समय गर्मी ज्यादा होना आगामी समय में अच्छी बारिश का संकेत भी माना जाता है. इस साल नौतपा 25 मई से लेकर 2 मई तक रहेगा और देशभर के विभिन्न इलाकों में गर्मी भी काफी अधिक देखने को मिलेगी.

"हर साल ज्येष्ठ मास के दौरान नौतपा की शुरुआत होती है. इस दौरान सूर्य देव 15 दिनों तक रोहिणी नक्षत्र में भ्रमण करते हैं और इस 15 दिनों की अवधी के शुरुआती 9 दिनों को ही नौतपा कहा जाता है. नौतपा के दिन में बारिश का होना मानसून के लिए अच्छा नहीं माना जाता है, जबकि नौतपा के दौरान बारिश का न होना मानसून में अच्छी बारिश का संकेत माना जाता." - आचार्य विजय कुमार, कुल्लू

इस अवधि को क्यों कहा जाता है नौतपा?