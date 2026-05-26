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9 दिन आसमान में तपेगा सूरज, नौतपा में जरूर करें ये काम

रोहिणी नक्षत्र में 15 दिनों तक भ्रमण करेंगे सूर्य देव, नौतपा में बढ़ेगी गर्मी.

Nautapa 2026
नौतपा 2026 (@Canva)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : May 26, 2026 at 10:18 AM IST

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कुल्लू: देशभर में मैदानी इलाकों व निचले राज्यों में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है. वहीं, ज्येष्ठ मास में भगवान सूर्य अब 25 मई से आगामी 15 दिनों तक रोहिणी नक्षत्र में भ्रमण करेंगे. जिसके चलते 9 दिनों तक गर्मी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी. ज्येष्ठ मास में आने वाले नौतपा के 9 दिन गर्मी काफी ज्यादा गर्मी रहती है. वहीं, नौतपा के समय गर्मी ज्यादा होना आगामी समय में अच्छी बारिश का संकेत भी माना जाता है. इस साल नौतपा 25 मई से लेकर 2 मई तक रहेगा और देशभर के विभिन्न इलाकों में गर्मी भी काफी अधिक देखने को मिलेगी.

"हर साल ज्येष्ठ मास के दौरान नौतपा की शुरुआत होती है. इस दौरान सूर्य देव 15 दिनों तक रोहिणी नक्षत्र में भ्रमण करते हैं और इस 15 दिनों की अवधी के शुरुआती 9 दिनों को ही नौतपा कहा जाता है. नौतपा के दिन में बारिश का होना मानसून के लिए अच्छा नहीं माना जाता है, जबकि नौतपा के दौरान बारिश का न होना मानसून में अच्छी बारिश का संकेत माना जाता." - आचार्य विजय कुमार, कुल्लू

इस अवधि को क्यों कहा जाता है नौतपा?

आचार्य विजय कुमार ने कहा कि ज्योतिष शास्त्र में नौतपा को बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है. 25 मई से 2 जून तक सूर्य देव वृषभ राशि में रोहिणी नक्षत्र में रहेंगे और इसके बाद मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे. ज्योतिष शास्त्र में सूर्य की इसी अवधि को नौतपा कहा जाता है. इन नौ दिनों तक सूर्य की किरणें सीधे पृथ्वी पर पड़ती हैं. जिसकी वजह से गर्मी का असर सबसे ज्यादा रहता है. 10वें दिन से सूर्य और पृथ्वी की दूरी बढ़ने लगती है. नौतपा के दौरान भयंकर गर्मी पड़ती है और देश के ज्यादातर हिस्सों में हीटवेव चलती है.

नौतपा की अवधि में क्या करें ?

आचार्य विजय कुमार ने बताया कि नौतपा के दिनों में क्या करना चाहिए-

  • सुबह उठकर स्नान करने के बाद सूर्यदेव को अर्घ्य दें.
  • नौतपा के दिनों में आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें.
  • सूर्य मंत्र और सूर्य गायत्री मंत्र का जाप भी किया जा सकता है.
  • नौतपा के दौरान पानी का दान करना शुभ माना जाता है.
  • सूर्य को प्रसन्न करने के लिए गुड़, घी, गेहूं, लाल कपड़ा गरीबों को दान करें.
ये भी पढ़ें: हिमाचल के इन 6 जिलों में हीटवेव का अलर्ट जारी, आज इन जिलों में बारिश-बर्फबारी की संभावना

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