क्या है थ्रोम्बोफिलिया बीमारी, कैसे करें बचाव; बदलती जीवनशैली से गर्भवती महिलाओं में बढ़ा खतरा
इसके पीछे बदलती जीवनशैली और गर्भावस्था के दौरान शारीरिक निष्क्रियता में कमी देखी जा रही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 20, 2026 at 8:07 AM IST
गोरखपुर: BRD मेडिकल कॉलेज के स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग में हुए अध्ययन और जांच के बाद महिलाओं में होने वाले 'थ्रांबोफीलिया' जैसी बीमारी के कारण और निवारण को लेकर चिंता व्यक्त की गई है. इसकी वजह से गर्भवती महिलाओं की धमनी और शिराओं में खून का थक्का जमने लगता है. बढ़ रहे अनचाहे गर्भपात से इस समस्या के दौरान प्लेटलेट्स भी कम हो रहे हैं.
बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज (BRD) के स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग की अध्यक्ष डॉ. रुमा सरकार ने बताया कि जिन महिलाओं में थ्रोम्बोफीलिया की पुष्टि हो चुकी है, उन्हें विशेषज्ञ चिकित्सक की निगरानी में पूरी गर्भावस्था बितानी चाहिए. आवश्यकता पड़ने पर रक्त को पतला करने वाली दवाएं और अन्य उपचार दिए जाते हैं. इससे गर्भस्थ तक रक्त प्रवाह सामान्य बनाए रखने में मदद मिलती है.
उन्होंने बताया है कि एक बार गर्भपात हुआ तो संभव है कि उसके अन्य कारण हों, लेकिन यदि दो बार गर्भपात हो चुका है, तो ऐसी महिलाओं को सतर्क हो जाना चाहिए. तत्काल स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ से संपर्क करना चाहिए. जिससे जांच के बाद सटीक कारण पता चल सके और समय रहते उपचार से बीमारी जल्दी नियंत्रण में आती है.
उन्होंने बताया कि इस तरह की मरीज एम्स और बीआरडी मेडिकल कॉलेज दोनों जगह मिल रहे हैं. इसके पीछे बदलती जीवनशैली और गर्भावस्था के दौरान शारीरिक निष्क्रियता में कमी देखी जा रही है. स्वास्थ्य के इन दोनों बड़े सेंटरों पर ऐसी गर्भवतियों की संख्या बढ़ रही है, जो थ्रम्बोफीलिया यानी कि खून का थक्का बनने की प्रकृति से पीड़ित पाई जा रही हैं.
उन्होंने कहा की समस्या भले ही अभी बड़े पैमाने पर नहीं फैली है, लेकिन इसके कारण बार-बार होने वाले गर्भपात के मामले चिंता का विषय बना रहे हैं. उन्होंने बताया कि थ्रांबोफीलिया की स्थिति में गर्भवती महिला की धमनी और शिराओं में खून का थक्का जमने लगता है. इससे गर्भनाल के माध्यम से गर्भस्थ शिशु तक पर्याप्त मात्रा में रक्त और ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है.
इससे भ्रूण का विकास प्रभावित होता है और कई मामलों में गर्भपात हो जाता है. समय रहते बीमारी की पहचान और उपचार न होने पर गर्भावस्था गंभीर जटिल समस्याओं में बदल सकता है. इस बीमारी के साथ ही महिलाओं में थ्रांबोसाइटोपेनिया भी मिल रही है. इसके कारण प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं.
उन्होंने बताया कि थ्रांबोफीलिया के पीछे आनुवांशिक कारण भी हो सकते हैं. एक परिवार में किसी सदस्य को रक्त के थक्के बनने की समस्या रही हो तो गर्भवती में इसका खतरा बढ़ जाता है.
हालांकि केवल अनुवांशिक कारण ही जिम्मेदार नहीं है. गर्भावस्था के दौरान लंबे समय तक निष्क्रिय रहना, पर्याप्त शारीरिक गतिविधि ना करना और नियमित व्यायाम से दूरी भी इस समस्या को बढ़ा सकता है.
चिकित्सकों का कहना है कि गर्भावस्था कोई बीमारी नहीं है. यदि डॉक्टर ने विशेष कारण से आराम की सलाह न दी हो, तो गर्भवती को नियमित रूप से हल्की शारीरिक गतिविधियां योग और डॉक्टर की सलाह के अनुसार व्यायाम करते रहना चाहिए. साथ ही संतुलित आहार, पर्याप्त पानी का सेवन और नियमित स्वास्थ्य जांच भी जरूरी है.
गोरखपुर एम्स की एडिशनल प्रोफेसर डॉ. आराधना सिंह कहती हैं कि समय पर जांच, उचित उपचार और गर्भावस्था के दौरान सक्रिय जीवन शैली अपनाकर थ्रांबोफीलिया से होने वाली जटिलताओं और अनचाहे गर्भपात के जोखिम को काफी हद तक काम किया जा सकता है.
बार-बार गर्भपात की समस्या को सामान्य मानकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए बल्कि इसके पीछे के छिपे कारणों की समय रहते जांच करके सटीक उपाय खोजा जा सकता है.
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