राजस्थान पर 7.92 लाख करोड़ का कर्ज, 14 साल में सात गुना बढ़ी 'उधारी', हर नागरिक पर 43 हजार से अधिक की 'देनदारी'
राजस्थान में 14 साल में कर्ज 7 गुना बढ़ा है. इस विषय पर संवाददाता जसवंत सोलंकी ने बजट विशेषज्ञ निसार अहमद से खास बातचीत की.
Published : September 19, 2026 at 6:47 PM IST
जयपुर: राजस्थान की अर्थव्यवस्था, सरकार के बजट और राज्य पर बढ़ते कर्ज को लेकर अक्सर राजनीतिक बहस होती रही है. कांग्रेस हो या भाजपा, सरकार में होने पर बेहतर वित्त प्रबंधन का दावा करते हैं और विपक्ष में होने पर प्रदेश में बढ़ते कर्ज पर सियासी रोटियां सेकने की कोशिश करती हैं. विपक्ष बढ़ते कर्ज को सरकार की आर्थिक नाकामी से जोड़ता है, जबकि सरकार का तर्क रहता है कि विकास, सामाजिक सुरक्षा और आधारभूत ढांचे के लिए कर्ज लेना वित्तीय व्यवस्था का सामान्य हिस्सा है. ऐसे में सवाल सिर्फ यह नहीं है कि राजस्थान पर कितना कर्ज है, बल्कि यह भी है कि राज्य की अर्थव्यवस्था के आकार के मुकाबले यह कर्ज कितना है? ब्याज चुकाने में बजट का कितना हिस्सा जा रहा है और भविष्य के लिए सरकार के पास कितनी वित्तीय गुंजाइश बचती है?
7 लाख 92 हजार 25 करोड़ रुपए कर्ज में दबा राजस्थान : सरकारी बजट आंकड़ों के मुताबिक राजस्थान पर 2026-27 में कुल बकाया कर्ज 7 लाख 92 हजार 25 करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है. 2012-13 में यह आंकड़ा 1 लाख 17 हजार 805 करोड़ रुपए था यानी करीब 14 साल के दौरान राज्य के कर्ज में लगभग 6.7 गुना की बढ़ोतरी हुई है. बजट विशेषज्ञ और बार्क ट्रस्ट के निदेशक निसार अहमद के मुताबिक सरकारें अपनी जरूरतों के अनुसार FRBM सीमा के भीतर कर्ज लेती रही हैं. उनका मानना है कि राजस्थान की वित्तीय स्थिति न तो बहुत मजबूत श्रेणी में है और न ही बेहद कमजोर स्थिति में. देश के अन्य राज्यों के मुकाबले राजस्थान में मध्यम स्थिति पिछले कई सालों से बनी हुई है.
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राजस्थान पर कितना कर्ज ? : उन्होंने बताया कि 2026-27 में राजस्थान पर कुल कर्ज 7,92,025 करोड़ रुपए बताया गया है. यह आंकड़ा अपने आप में बड़ा दिखाई देता है, लेकिन किसी भी राज्य की वित्तीय स्थिति को समझने के लिए कुल कर्ज के साथ उसकी अर्थव्यवस्था का आकार भी देखना जरूरी होता है. यही वजह है कि वित्तीय विश्लेषण में Debt-GSDP Ratio यानी कर्ज और राज्य की सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात को महत्वपूर्ण माना जाता है. आंकड़े बताते हैं कि कर्ज का ग्राफ लगातार ऊपर गया है. खासतौर पर 2019-20 के बाद इसमें तेजी दिखाई देती है. 2020-21 में कर्ज 4.10 लाख करोड़ रुपए से अधिक था, जबकि 2026-27 में यह 7.92 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है.
गहलोत सरकार के अंत से भजनलाल सरकार तक कितना बढ़ा कर्ज ? : उन्होंने बताया कि राजनीतिक बहस का एक बड़ा हिस्सा इस बात पर केंद्रित है कि किस सरकार के कार्यकाल में कर्ज कितना बढ़ा. उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक 2023-24 में राजस्थान पर 5 लाख 71 हजार 638 करोड़ रुपए का कर्ज था. इसके मुकाबले 2026-27 में कर्ज 7 लाख 92 हजार 25 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है यानी उपलब्ध आंकड़ों की तुलना करें तो करीब तीन साल में कर्ज में 2 लाख 20 हजार 387 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी दिखाई देती है.
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केवल राशि की तुलना करना पर्याप्त नहीं है. सरकारों को विकास योजनाओं, वेतन-पेंशन, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, पानी और अन्य आवश्यक खर्चों के लिए संसाधन जुटाने पड़ते हैं. राजस्व से इन खर्चों को पूरा करना संभव नहीं होता तो सरकार बाजार से कर्ज लेती है. निसार अहमद का तर्क भी यही है कि सरकार कोई भी हो, आवश्यकता के अनुसार कर्ज लेना वित्तीय प्रबंधन का हिस्सा है. उनके मुताबिक पिछले वर्षों के आंकड़ों को देखें तो राजस्थान ने सामान्य परिस्थितियों में FRBM की निर्धारित सीमा के आसपास ही कर्ज लिया है.
क्या हर राजस्थानवासी पर 43,675 रुपए का कर्ज है ? : उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में मौजूदा समय में प्रति व्यक्ति कर्ज करीब 43,675 रुपए बताया गया है. यह आंकड़ा समझने में एक सावधानी जरूरी है. सरकार का कर्ज किसी व्यक्ति के नाम व्यक्तिगत ऋण नहीं है. प्रति व्यक्ति कर्ज का आंकड़ा कुल सरकारी देनदारी को राज्य की आबादी के आधार पर औसतन बांटकर निकाला जाता है, इसलिए इसका मतलब यह नहीं है कि हर नागरिक को 43,675 रुपए सरकार को चुकाने हैं. यह केवल समझने का एक तरीका है कि राज्य की कुल देनदारी का औसत भार आबादी के हिसाब से कितना बैठता है. यह आंकड़ा हर साल बदल सकता है, क्योंकि एक तरफ सरकार की कुल देनदारी बदलती है, दूसरी तरफ राज्य की आबादी और गणना का आधार भी बदलता है.
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ब्याज कितना देना पड़ रहा है ? : सरकार के लिए केवल मूल कर्ज महत्वपूर्ण नहीं होता. असली दबाव तब बनता है जब पुराने कर्ज पर ब्याज चुकाने के लिए बजट का बड़ा हिस्सा खर्च होने लगे. उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार राजस्थान के कुल बजट का करीब 7.15 फीसदी हिस्सा ब्याज भुगतान में जाता है. इसका सीधा अर्थ है कि बजट का एक हिस्सा ऐसा है जिसे नई सड़क, नया अस्पताल, स्कूल, पानी की परियोजना या किसी नई योजना पर खर्च नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह पुराने कर्ज पर ब्याज चुकाने में चला जाता है. हालांकि, 7.15 फीसदी को अकेले देखकर यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि राज्य की वित्तीय स्थिति खराब है. इसकी तुलना राजस्व, विकास खर्च, पूंजीगत व्यय, कर्ज-जीडीपी अनुपात और भविष्य की आय क्षमता से करनी होगी.
FRBM सीमा क्या है और इसका महत्व क्यों है ? : राज्य सरकार के कर्ज को नियंत्रित करने के लिए Fiscal Responsibility and Budget Management यानी FRBM व्यवस्था महत्वपूर्ण है. उपलब्ध जानकारी के अनुसार सामान्य परिस्थितियों में राजस्थान के लिए राजकोषीय घाटे की सीमा GSDP के करीब 3 फीसदी के आसपास रखी जाती है. विशेष परिस्थितियों में यह सीमा बढ़ाई जा सकती है. कोरोना महामारी के दौरान केंद्र की ओर से राज्यों को अतिरिक्त वित्तीय गुंजाइश दी गई थी. उस समय राजस्थान सहित राज्यों को सामान्य सीमा से अधिक कर्ज लेने की अनुमति मिली थी. निसार अहमद के मुताबिक सामान्य परिस्थितियों में राजस्थान में सरकार करीब 3 से 3.5 फीसदी के दायरे में वित्तीय जरूरतों के मुताबिक कर्ज लेती रही है. विशेष परिस्थितियों में सीमा बढ़ाई गई, इसलिए केवल यह कहना कि राज्य पर कर्ज बढ़ रहा है, अपने आप में पूरी तस्वीर नहीं है. यह देखना भी जरूरी है कि सरकार कर्ज किस सीमा तक ले रही है और उस कर्ज का इस्तेमाल किस काम में हो रहा है.
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कर्ज बनाम GDP- यही बताएगा असली दबाव : राज्य की वित्तीय स्थिति समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण आंकड़ों में से एक है Debt-to-GSDP Ratio. कुल कर्ज जितना बढ़ रहा है, अगर उसी दौरान राज्य की अर्थव्यवस्था भी तेजी से बढ़ती है तो कर्ज का अनुपात नियंत्रित रह सकता है. उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार राजस्थान का कर्ज-GDP अनुपात 2012-13 में करीब 23.90 फीसदी था. इसके बाद यह लगातार बढ़ा और 2020-21 के आसपास यह 40.51 फीसदी तक पहुंचा. इसके बाद इसमें कुछ कमी आई और हाल के वर्षों में यह करीब 37-38 फीसदी के आसपास रहा. इस आंकड़े में सबसे बड़ा उछाल कोरोना काल के आसपास दिखाई देता है. 2020-21 में यह 40.51 फीसदी तक पहुंचा. इसके बाद अनुपात 37 फीसदी से 38 फीसदी के आसपास बना हुआ है.
कोरोना काल में क्यों बढ़ा वित्तीय दबाव ? : 2020-21 का समय राजस्थान ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए असाधारण था. कोरोना महामारी के दौरान सरकारों के सामने दोहरी चुनौती थी. एक तरफ राजस्व में कमी और दूसरी तरफ स्वास्थ्य, राहत और सामाजिक सुरक्षा पर अतिरिक्त खर्च. इसी दौरान कर्ज-GSDP अनुपात 40.51 फीसदी तक पहुंचा. इसके बाद जैसे-जैसे अर्थव्यवस्था सामान्य हुई, अनुपात में कमी आई. 2021-22 में यह 37.99 फीसदी और 2022-23 में 37.02 फीसदी रहा. इसके बाद यह करीब 37-38 फीसदी के आसपास स्थिर दिखाई देता है. राजस्थान के मामले में यह कहा जा सकता है कि कर्ज का दबाव बढ़ा जरूर है, लेकिन Debt-GSDP Ratio में कोरोना काल के बाद लगातार तेज उछाल नहीं दिखा.
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सरकार का लक्ष्य : कर्ज-GSDP अनुपात 36.80 फीसदी करना : राज्य के 2026-27 के बजट में कर्ज-GSDP अनुपात को 36.80 फीसदी तक लाने का लक्ष्य रखा गया है. यह लक्ष्य इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि सरकार की कोशिश केवल कर्ज की राशि को नियंत्रित करना नहीं बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था के मुकाबले कर्ज का अनुपात कम करना है, लेकिन बजट विशेषज्ञ निसार अहमद के मुताबिक बजट में निर्धारित लक्ष्य और वास्तविक सालाना आंकड़ों में अंतर हो सकता है. बजट बनाते समय सरकार वित्तीय अनुशासन के लिए अनुपात घटाने का लक्ष्य रखती है, लेकिन पूरे वित्तीय वर्ष में वास्तविक खर्च, राजस्व और उधारी के आधार पर अंतिम आंकड़ा बदल सकता है.
क्या राजस्थान आर्थिक रूप से सुरक्षित स्थिति में है ? : अगर केवल 7.92 लाख करोड़ रुपए का कर्ज देखा जाए तो चिंता स्वाभाविक है, लेकिन वित्तीय स्थिति का आकलन करने के लिए कई संकेतकों को एक साथ देखना होगा.
- पहला : कर्ज-GSDP अनुपात. राजस्थान में यह पिछले कुछ वर्षों में करीब 37-38 फीसदी के आसपास रहा है.
- दूसरा : FRBM अनुशासन. राज्य ने सामान्य परिस्थितियों में निर्धारित वित्तीय सीमा के भीतर कर्ज लेने की कोशिश की है.
- तीसरा : ब्याज भुगतान. बजट का 7.15 फीसदी ब्याज में जाना बताता है कि कर्ज का वित्तीय दबाव मौजूद है.
- चौथा : राजस्व और आर्थिक विकास. राज्य की अर्थव्यवस्था बढ़ती है तो भविष्य में कर्ज का अनुपात नियंत्रित किया जा सकता है.
- पांचवां : कर्ज का इस्तेमाल. कर्ज से यदि सड़क, सिंचाई, बिजली, पानी, उद्योग और अन्य ऐसी परिसंपत्तियां बनाई जाती हैं, जो भविष्य में अर्थव्यवस्था को मजबूत करती हैं तो उसका प्रभाव अलग होगा. वहीं, यदि कर्ज का बड़ा हिस्सा केवल तत्काल उपभोग वाले खर्चों में चला जाए तो भविष्य में वित्तीय दबाव बढ़ सकता है.
वेलफेयर स्कीम बनाम वित्तीय अनुशासन- संतुलन जरूरी : राज्य सरकारों के सामने हमेशा दोहरी चुनौती रहती है. एक तरफ जनता को शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, पेंशन, रोजगार और अन्य कल्याणकारी योजनाएं देनी होती हैं. दूसरी तरफ सरकार को वित्तीय अनुशासन भी बनाए रखना होता है. निसार अहमद के मुताबिक सरकार की जिम्मेदारी है कि वह नागरिकों को चिकित्सा, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराए. इसके लिए कई बार कर्ज लेना भी जरूरी हो जाता है, लेकिन सवाल यह है कि सरकार कितनी कुशलता से इस कर्ज का प्रबंधन करती है? अगर कर्ज लेकर ऐसी परियोजनाएं तैयार होती हैं, जिनसे रोजगार पैदा हों, उद्योग आते हैं, उत्पादन बढ़ता है और भविष्य में राज्य का राजस्व बढ़ता है तो कर्ज को विकास के निवेश के तौर पर देखा जा सकता है. इसके विपरीत यदि कर्ज लगातार बढ़ता रहे और उसके मुकाबले राजस्व बढ़ाने की क्षमता कमजोर हो तो आने वाले वर्षों में ब्याज और मूलधन चुकाने का दबाव बढ़ सकता है.
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14 साल का डेटा क्या बताता है ? : साल 2012-13 में राजस्थान पर 1.17 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था. 2015-16 में यह 2.09 लाख करोड़ रुपए हुआ यानी तीन साल के भीतर इसमें करीब 91 हजार करोड़ रुपए की वृद्धि हुई. 2018-19 तक यह 3.11 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया. 2020-21 में पहली बार यह 4 लाख करोड़ रुपए के पार गया. 2023-24 में यह 5.71 लाख करोड़ रुपए था और 2026-27 में 7.92 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है.
कांग्रेस और भाजपा सरकार के वित्तीय प्रबंधन में कितना अंतर ? : राजस्थान में पिछले वर्षों में सत्ता परिवर्तन की राजनीतिक परंपरा रही है. हर पांच साल में सरकार बदलने के बावजूद वित्तीय प्रबंधन में बहुत बड़ा अंतर नहीं दिखाई देता. ऐसा बजट विशेषज्ञ निसार अहमद का आकलन है. निसार अहमद का कहना है कि कांग्रेस हो या भाजपा, दोनों सरकारों ने अपनी जरूरतों के मुताबिक वित्तीय प्रबंधन किया और FRBM व्यवस्था के भीतर रहते हुए कर्ज लेने की कोशिश की. इसका मतलब यह नहीं कि दोनों सरकारों के खर्च की प्राथमिकताएं बिल्कुल समान रही हैं. राजनीतिक दलों की योजनाएं और विकास मॉडल अलग हो सकते हैं, लेकिन राज्य की वित्तीय व्यवस्था के सामने मौजूद मूल चुनौतियां. राजस्व बढ़ाना, ब्याज का बोझ नियंत्रित करना और विकास खर्च के लिए संसाधन जुटाना. दोनों सरकारों के सामने समान रही हैं.
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सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या ? : राजस्थान पर 7.92 लाख करोड़ रुपए की देनदारी का आंकड़ा सरकार के लिए वित्तीय अनुशासन की चुनौती जरूर है. सरकार को एक साथ कई मोर्चों पर काम करना होगा-
- राजस्व बढ़ाना : राज्य की अपनी आय बढ़ेगी तो उधारी पर निर्भरता कम होगी.
- ब्याज का बोझ नियंत्रित करना : कर्ज बढ़ने के साथ ब्याज भुगतान का दबाव भी बढ़ता है, इसलिए सस्ती दरों पर वित्तीय संसाधन जुटाना महत्वपूर्ण होगा.
- विकास और कल्याण का संतुलन : सरकार को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और विकास परियोजनाओं के बीच संतुलन बनाए रखना होगा.
- पूंजीगत खर्च बढ़ाना : ऐसी परियोजनाओं पर खर्च जरूरी है जो भविष्य में आर्थिक गतिविधियां और रोजगार बढ़ाएं.
- Debt-GSDP Ratio कम करना : 2026-27 में 36.80 फीसदी का लक्ष्य तभी सार्थक होगा जब राज्य की अर्थव्यवस्था की वृद्धि कर्ज की वृद्धि से आगे रहे.
आंकड़े चिंता बताते हैं, संकट नहीं : राजस्थान पर 7.92 लाख करोड़ रुपए का कर्ज निश्चित तौर पर बड़ा आंकड़ा है. 2012-13 के 1.17 लाख करोड़ रुपए के मुकाबले इसमें कई गुना वृद्धि हुई है. प्रति व्यक्ति औसत कर्ज करीब 43,675 रुपए बताया गया है. बजट का 7.15 फीसदी हिस्सा ब्याज भुगतान में जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ कर्ज-GSDP अनुपात हाल के वर्षों में करीब 37-38 फीसदी के आसपास बना हुआ है. 2026-27 में इसे 36.80 फीसदी तक लाने का लक्ष्य है. निसार अहमद के मुताबिक राजस्थान न तो बेहद मजबूत वित्तीय स्थिति में है और न ही ऐसी स्थिति में जहां तत्काल आर्थिक संकट की बात कही जाए, इसलिए राजस्थान के कर्ज की कहानी को 'कर्ज कितना है' से आगे ले जाकर कर्ज के मुकाबले अर्थव्यवस्था कितनी बढ़ रही है, ब्याज कितना जा रहा है और उधार लिए पैसे का इस्तेमाल कहां हो रहा है, इस नजरिए से देखना ज्यादा जरूरी है.