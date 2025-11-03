ETV Bharat / state

ये है पहाड़ों में 'शीत मरुस्थल का जहाज', सिंधु घाटी सभ्यता के समय से मिलता है इनका इतिहास

शीत मरुस्थल का जहाज कहलाए जाने वाला ये जानवर -30 डिग्री में भी काम कर सकता है.लंबे समय तक बिना खाए-पिए काम कर सकते हैं.

शीत मरुस्थल का जहाज चामुर्थी घोड़े
रामपुर बुशहर: अंतरराष्ट्रीय लवी मेले से पहले रामपुर बुशहर में चल रही अश्व प्रदर्शनी बेहद खास रही है. लाहौल-स्पीति से आए चेरिंग डेंडुप के स्पीति नस्ल के घोड़े जिन्हें चामुर्थी घोड़ा भी कहा जाता है ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा. उत्तराखंड से आए एक व्यापारी ने इस घोड़े को 84,000 रुपये में खरीद लिया. ये अब तक प्रदर्शनी में बिके सबसे महंगे घोड़ों में से एक है.

स्पीति नस्ल के घोड़े अपनी असाधारण सहनशक्ति, तेज चाल और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में काम करने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं. ऊंचाई वाले बर्फीले इलाकों में पले-बढ़े ये घोड़े बर्फ और पत्थरीले रास्तों पर सहजता से चल सकते हैं. लंबे सफर में भी ये बिना थके तय कर लेते हैं. इनके बाल लंबे होते हैं, जिससे ये ठंड में बचे रहते हैं. यही वजह है कि हर साल अश्व प्रदर्शनी में इनकी मांग बनी रहती है.

लवी मेले में कई व्यापारी चामुर्थी घोड़े लेकर पहुंचते हैं. घोड़ा व्यापारी चेरिंग डेंडुप ने बताया कि 'मेरा घोड़ा मात्र दो वर्ष का है और उसे पारंपरिक तरीके से प्रशिक्षित किया गया है. घोड़े की सुंदरता, आज्ञाकारिता और संतुलित स्वभाव ने खरीदारों को प्रभावित किया. इसके चलते बोली तेजी से बढ़ी और अंततः 84,000 रुपये पर जाकर थमी.'

अपने घोड़े के साथ एक व्यापारी

चामुर्थी घोड़े बने आकर्षण का केंद्र

लवी मेले में चल रही प्रदर्शनी में हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों लाहौल-स्पीति, किनौर, कुल्लू और मंडी से व्यापारी अपने घोड़ों के के साथ पहुंचे हैं. अब तक करीब 65 घोड़ों का पंजीकरण हो चुका है, जिनमें कई दुर्लभ और पारंपरिक नस्लें शामिल हैं. भीड़ में सबसे अधिक आकर्षण चामुर्थी नस्ल के घोड़ों को लेकर देखा जा रहा है. यहां अधिकतर घोड़ों की खरीदारी उत्तराखंड से आए लोग करते हैं. इन घोड़ों का इस्तेमाल श्रद्धालुओं को प्रमुख धार्मिक स्थल एवं तीर्थ केदारनाथ तक पहुंचाने के लिए किया जाता है. डेढ़ दशक पहले तक जब हिमाचल के गांवों में सड़कों का विस्तार नहीं था उस दौर में स्पीति से लोग अपने घोड़ों के साथ सर्दियों में मंडी, बिलासपुर समेत अन्य प्रदेशों में सामान ढोने के लिए आते थे.

तिब्बत से जुड़ा है इनका इतिहास
हिमाचल की शान माने जाने वाले ये घोड़े मुख्य रूप से पिन घाटी (लाहौल-स्पीति) में पाए जाते हैं. चामुर्थी नस्ल के घोड़ों का इतिहास तिब्बत से जुड़ा हुआ है. इस नस्ल के वंशज तिब्बत सीमा की ऊंचाइयों पर पाए जाने वाले जंगली घोड़े माने जाते हैं. चामुर्थी घोड़ों का उद्गम स्थल तिब्बत के छुर्मूत को माना जाता है. इसी जगह के कारण इस नस्ल को चामुर्थी नाम मिला. चामुर्थी नस्ल को दुनिया के घोड़ों की मान्यता प्राप्त 4 नस्लों में एक माना जाता है.

लवी में अश्व प्रदर्शनी में आया चामुर्थी घोड़ा

शीत मरुस्थल का जहाज हैं चामुर्थी घोड़े

सेवानिवृत वेटरनरी डॉक्टर संजू पॉल ने बताया कि 'चामुर्थी घोड़े अपनी मजबूत कद-काठी, शरीर पर बालों से बने रेशमी कोट, ऊंची गर्दन के लिए जाने जाते हैं. इनका स्वभाव शांत होता. पहाड़ों पर इनकी चाल संतुलित होती है. ये बर्फीले और पहाड़ी इलाकों में सामान ढोने और सवारी दोनों के लिए उपयुक्त माने जाते हैं. इसलिए इस घोड़े को 'शीत मरुस्थल का जहाज' कहा जाता है. चामुर्थी घोड़े की ऊंचाई 12 से 14 हाथ तक होती है और ये माइनस 30 डिग्री तक की ठंड में रहकर भी काम कर सकता है. खास बात ये है कि लंबे समय तक बिना कुछ खाए भी चामुर्थी घोड़े में काम करने की क्षमता होती है. इन घोड़ों में बीमारियां बहुत कम देखी जाती हैं.'

सिंधू घाटी सभ्यता के समय से पाए जाते हैं ये घोड़े

ताबो के छिमे दोर्जे, ग्यालसन ने बताया कि 'हिमाचल के ऊपरी पहाड़ी क्षेत्रों, मुख्य रूप से बर्फीली स्पीति घाटी में चामुर्थी घोड़े सिंधु घाटी की हड़प्पा सभ्यता के समय से पाए जाते हैं, लेकिन इनका संबंध तिब्बती पठारों के साथ जुड़ा है और बाद में व्यापारी इन्हें बाद में लाहौल-स्पीति और किन्नौर जैसे दुर्गम स्थानों पर लेकर आए. इनकी ताकत और अधिक ऊंचाई वाले बर्फीले क्षेत्रों में अपने पांव जमाने की क्षमता दूसरे घोड़ों की मुकाबले अधिक होती है. इन घोड़ों का उपयोग तिब्बत, लद्दाख और स्पीति के लोग पुराने समय में युद्ध और सामान ढोने के लिए किया करते थे. इसके अतिरिक्त, हिमाचल के कुल्लू, लाहौल-स्पीति और किन्नौर व पड़ोसी राज्यों में विभिन्न घरेलू और व्यावसायिक कार्यों के लिए व्यापक रूप से इनका उपयोग किया जाता रहा है. चामुर्थी नस्ल के घोड़े बेहतर क्षमता और ताकत के लिए जानें जाते हैं. पिन घाटी में, यह मान्यता है कि बिना नसबंदी वाले घोड़ों को बेचने से स्थानीय देवता नाराज़ होते हैं, इसलिए पारंपरिक रूप से केवल नसबंदी वाले घोड़े ही बेचे जाते हैं.'

शीत मरुस्थल का जहाज चामुर्थी घोड़े

2002 में शुरू हुई इन्हें बचाने की कवायद

पशुपालन विभाग ने इन बर्फानी घोड़ों को बचाने और फिर अस्तित्व में लाने के उद्देश्य से साल 2002 में लरी (स्पीति) में एक घोड़ा प्रजनन केंद्र स्थापित किया. यह केंद्र स्पीति नदी से एक किलोमीटर की दूरी पर स्थापित किया गया है, जो राजसी गौरव और किसानों में समान रूप से लोकप्रिय घोड़ों की इस प्रतिभावान नस्ल के प्रजनन के लिए उपयोग किया जा रहा है. वर्तमान में इस प्रजनन केंद्र को तीन अलग-अलग इकाइयों में विभाजित किया गया है, जिसमें प्रत्येक इकाई में 20 घोड़ों को रखने की क्षमता और चार घोड़ों की क्षमता वाला एक स्टैलियन शेड है. इस केंद्र को 82 बीघा और 12 बिस्वा भूमि पर चलाया जा रहा है. विभाग द्वारा इस लुप्तप्राय प्रजाति के लिए स्थानीय गांव की भूमि का उपयोग चरागाह के रूप में भी किया जा रहा है.

पशुपालन विभाग के पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. अनिल शर्मा ने बताया कि 'लाहौल-स्पीति से चामुर्थी घोड़े प्रदर्शनी स्थल पर पहुंच चुके हैं. यहां आयोजित किसान गोष्ठी में पशुपालकों को नस्ल सुधार, देखभाल और प्रशिक्षण संबंधी जानकारी दी गई. अश्व प्रदर्शनी में अगले दो दिनों तक घोड़ों की खरीद-फरोख्त और प्रतिस्पर्धात्मक कार्यक्रम जारी रहेंगे, जिससे स्थानीय पशुपालकों को अपनी उत्कृष्ट नस्लों को पहचान दिलाने का सुनहरा अवसर मिल रहा है.'

ये भी पढ़ें: शिमला में निजी बस ऑपरेटर की हड़ताल, यात्री परेशान, जानिए क्या है डिमांड?

