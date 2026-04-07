ETV Bharat / state

कहीं बारिश, तो कहीं गर्मी, अप्रैल में पल-पल बदलता मौसम, क्या है वजह? जानें एक्सपर्ट से

बदलते मौसम ने किसानों की मेहनत को बर्बाद कर दिया है.

पल-पल बदलते मौसम कि क्या है वजह?
पल-पल बदलते मौसम कि क्या है वजह? (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 7, 2026 at 9:09 PM IST

10 Min Read
Choose ETV Bharat

वाराणसी: सावन का मनभावन मौसम हर किसी को पसंद आता है. भीषण गर्मी के बाद जब सावन की बूंदे जमीन पर पड़ती है, तो हर कोई तृप्त हो जाता है. धरती से निकलने वाली गर्मी जहां तपिश से राहत देती है, तो किसानों को भी ये बारिश अमृत का एहसास कराती है, लेकिन यही बारिश अगर सावन की जगह मार्च और अप्रैल में होने लगे तो अमृत जहर बन जाता है.

बदलते मौसम पर एक्सपर्ट क्या कहते हैं (Video Credit; ETV Bharat)

कुछ ऐसा ही माहौल इस समय वाराणसी में देखने को मिल रहा है. मार्च और अप्रैल के महीने में सावन का नजारा लोगों को गर्मी से राहत तो दे रहा है, लेकिन बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि और तेज हवाओं ने आम जनजीवन से लेकर किसानों तक के मेहनत को बर्बाद कर दिया है.

हालात यह हैं कि लोगों के सामने बीमारियां मुंह बाए खड़ी है, तो किसानों के सामने लेटी फसलें हर पल उन्हें घुट घुट कर जीने को मजबूर कर रही हैं, लेकिन इन सब के बीच सवाल यही है कि आखिर यह मौसम कब तक ऐसा रहेगा? इस स्थिति के पीछे की वजह क्या है.

मौसम के इस बड़े परिवर्तन को लेकर काशी हिंदू विश्वविद्यालय भू भौतिकी विभाग के प्रो मनोज श्रीवास्तव का कहना है कि इस बेमौसमी बारिश की वजह वेस्टर्न डिस्टरबेंस माना जा रहा है. उन्होंने बताया कि यह यूरोप, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रास्ते आने वाला बादलों का वह समूह है, जो पीछे क्रिएट होता है, लेकिन इसका असर भारत के कई हिस्सों में देखने को मिलता है.

कहीं बारिश, तो कहीं गर्मी
कहीं बारिश, तो कहीं गर्मी (Photo Credit; ETV Bharat)

उनका कहना है कि अगर कहा जाए के अल-नीनो' (El Niño) या 'ला-नीना' (La Niña) का प्रभाव इस बदलाव के पीछे है, तो यह गलत होगा, क्योंकि 15 मार्च के बाद से जिस तरह से स्थिति बदली है. यह वेस्टर्न डिस्टरबेंस की वजह से ही है और यह डिस्टरबेंस आज कोई नया नहीं है, बल्कि बहुत पहले से चला आ रहा है, लेकिन वर्तमान में, इसका समय काल में थोड़ा बहुत परिवर्तन देखने को मिल रहा है, जो चिंता का विषय है.

पहले वेस्टर्न डिस्टरबेंस नॉर्मली नवंबर, दिसंबर या जनवरी तक होता था, लेकिन अब मार्च और अप्रैल में इसका अचानक से एक्टिवेट होना, बाहर के देशों में जलवायु परिवर्तन की वजह माना जा सकता है. उन्होंने कहा, भारत में इसका बहुत व्यापक असर नहीं है, क्योंकि कुछ हिस्सों में ज्यादा बारिश है, तो कुछ में कम, पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश बहुत ज्यादा नहीं है. पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश और ओले गिरे हैं. मौसम में भी बहुत गिरावट नहीं है. कहीं 36 तो कहीं 40 डिग्री तक टेंपरेचर बना हुआ है. जहां बारिश हो रही है वहां 5 से 6 डिग्री की गिरावट देखने को मिल रही है, हालांकि, स्थितियां जल्द ही सामान्य हो जाएंगी.

अप्रैल में पल-पल बदलता मौसम
अप्रैल में पल-पल बदलता मौसम (Photo Credit; ETV Bharat)

वहीं, पूछे जाने पर कि मार्च के महीने में यह ठंड क्या आने वाले मानसून को देरी से लाएगी या उसे और मजबूत करेगी, इस सवाल के जवाब में प्रो मनोज श्रीवास्तव ने कहा कि ऐसा नहीं है, मानसून का इस वेदर से कोई लेना-देना नहीं है. मानसून डिपेंड करता है मॉस्चर और हीटिंग पर, क्योंकि अभी हीटिंग शुरू नहीं हुई है, यह मई के महीने से शुरू होती है और जून आते-आते उफान पर होती है. जिससे यह डिसाइड होता है कि मानसून की चाल क्या होगी.

उन्होंने कहा कि इस बार मानसून बहुत अच्छा और समय पर आने वाला है और रही मार्च के महीने में ठंड की बात तो नॉर्मली पहले भी मार्च के आधे महीने तक ठंड महसूस होती थी. लेकिन बारिश होना कुछ अप्रत्याशित है, जो पश्चिमी विक्षोप का असर माना जा सकता है.

वहीं 'हीटवेव' की जगह 'वेट-स्पेल' के लिए तैयार रहने के सवाल पर प्रोफेसर मनोज श्रीवास्तव ने कहा कि नहीं, ऐसी स्थिति बिल्कुल भी नहीं है. हीट वेव शुरू होगी और अभी उसमें समय है. वेट स्पेल की स्थिति फिलहाल नहीं है और ऐसा दिख भी नहीं रहा है.

बदलता मौसम
बदलता मौसम (Photo Credit; ETV Bharat)

मौसम में हो रहे बदलाव को लेकर मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि मार्च अप्रैल महीने में यूजुअली जो बारिश होती है वह दो कारण से होती है. एक वेस्टर्न डिस्टरबेंस जिसे पश्चिमी विक्षोप कहते हैं. यह नॉर्थ वेस्ट इंडिया को टारगेट करता है. कभी-कभी इसका असर सेंट्रल और ईस्टर्न इंडिया पर दिखाई देता है. इस बार मार्च 15 के बाद से वेस्टर्न डिस्टरबेंस ज्यादा रहा है. इसकी वजह से हम लगातार अल्टरनेटिव पीरियड में बारिश ओलावृष्टि और बिजली कड़कने जैसी घटनाएं देख रहे हैं.

जब हम ईस्टर्न सेंट्रल और नॉर्थ इंडिया की तरफ देखते हैं, तो बारिश का असर दिखाई देता है. इसका प्रभाव जम्मू कश्मीर वगैरह में भी स्नोफॉल के रूप में दिख रहा है. उन्होंने बताया कि जो गर्मी है, पहले 15 दिन मार्च में ज्यादा हुई. उसके बाद सिस्टम डेवलप हुआ, ईस्टर्न इंडिया नॉर्थ इंडियन स्टेट में भी थंडरस्टॉर्म और बारिश दिखाई दी. अगर हम अगले 7 दिन की बात करें तो देश के अधिकांश क्षेत्रों में बारिश की संभावना जताई जा रही है.

मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि ऐसे समय में बार-बार बारिश का होना और मार्च अप्रैल में बरसात का होना यह सामान्य नहीं है. 15 मार्च तक बारिश की ऐसी कोई स्थिति नही थी, लेकिन इसके बाद वेस्टर्न डिस्टरबेंस दिखाई दिया. एक के बाद एक पांच वेस्टर्न डिस्टरबेंस मार्च के महीने में दिखाई दिए हैं. अप्रैल के महीने की अभी शुरुआत ही हुई है और 2 वेस्टर्न डिस्टरबेंस दिखाई देने लगे हैं, जबकि एक 10 अप्रैल और उसके बाद आने वाला है.

वेस्टर्न डिस्टरबेंस की वजह
वेस्टर्न डिस्टरबेंस की वजह (Photo Credit; ETV Bharat)
पहले मार्च और अब अप्रैल के महीने में प्री मानसून जैसा नजारा है. इसका असर तापमान पर भी देखने को मिल रहा है. अधिकतम तापमान सामान्य से तीन डिग्री नीचे 34.8 डिग्री और न्यूनतम तापमान 19.7 डिग्री सेल्सियस पर रहा. रविवार को यूपी के कई हिस्सों में बारिश देखने को मिले, वाराणसी में भी बारिश का असर दिखा, पूर्वांचल के हिस्से में कहीं ज्यादा कहीं काम बरसात हुई, लेकिन फिर धूप ने मौसम बदल दिया.बीते लगभग 5 दिनों से लगातार सुबह और शाम 20 से 22 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पछुआ हवा चल रही है. मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. अतुल कुमार सिंह ने बताया कि सात से नौ अप्रैल के बीच प्रदेश में बेमौसम तूफानी वर्षा की संभावना है. मौसम विभाग ने अगले दो दिनों तक बिजली गिरने और बादल गरजने के साथ बारिश की चेतावनी जारी की है.

मौसम विज्ञान विभाग ने जिले में आठ और नौ अप्रैल को भारी बारिश की संभावना जताई है. इस दौरान तापमान में 3 से 5 डिग्री तक की गिरावट आ सकती है. वहीं 10 अप्रैल से प्रदेश का मौसम शुष्क होने की संभावना है. उसके बाद गर्मी भी बढ़ सकती है. पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है, इसलिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चक्रवाती प्रभाव बना हुआ है, सात और आठ अप्रैल को पूरे प्रदेश को प्रभावित करने के बाद पश्चिमी विक्षोभ कमजोर होगा.

बेमौसम बारिश और आंधी से किसान भी संकट में हैं. बारिश और तेज हवा से गेहूं की फसल प्रभावित हुई है. खास तौर पर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से मेरठ आगरा बुलंदशहर सहित कई जगहों पर बारिश और ओला गिरने से किसानों को ज्यादा नुकसान हुआ है. कई इलाकों में खेतों में खड़ी फसल गिर गई, तो कहीं कटाई-मड़ाई बाधित होई. किसान मौसम ठीक होने का इंतजार कर रहे हैं. करीब एक सप्ताह से मौसम में उतार-चढ़ाव होने से किसान परेशान हैं. खलिहान में काटकर रखी सरसों व गेहूं की फसल के भीगने से नुकसान की आशंका ज्यादा है.

हवा में नमी और धूप न होने से खेतों में खड़ी गेहूं की फसल को भी नुकसान का खतरा है. कृषि विशेषज्ञ और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के वरिष्ठ उद्यान अधिकारी अश्विनी कुमार देशवाल का कहना है कि बारिश में भीगने के बाद गेहूं के दाने काले पड़ सकते हैं, जिससे उसकी गुणवत्ता प्रभावित होगी और किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है. उन्होंने बताया कि यह बे मौसम बारिश और ओलावृष्टि किसानों के लिए बहुत नुकसानदायक है, सबसे बड़ी दिक्कत तो गेहूं चना, सरसों, मसूर और मक्का के लिए हुआ है, आम की पैदावार पर भी इसका थोड़ा असर पड़ सकता है, लेकिन बहुत व्यापक असर देखने को नहीं मिलेगा.

वहीं जिला कृषि अधिकारी संगम सिंह मौर्य ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा कराने वाले किसान जिनकी फसल खराब हुई है, वह फसल क्षति की सूचना 72 घंटे के अंदर टोल फ्री नंबर 14447 पर दर्ज करा दें. वह जिला कृषि अधिकारी या उप कृषि निदेशक कार्यालय में भी लिखित सूचना दे सकते हैं. इसके बाद बीमा कंपनी क्षतिपूर्ति देगी.

एक तरफ बदले हुए मौसम ने जहां किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी है, तो वहीं, आम जनमानस भी परेशान है. हर पल बदलने वाले मौसम की वजह से बीमारियां पैर पसार रही है. लोगों का कहना है कि अब तक समझ नहीं आ रहा कि हम ठंडे पानी और आइसक्रीम या ठंडी चीजों का सेवन करें कि नहीं, क्योंकि हर घर में बच्चे बीमार हैं. बुखार और गले के इन्फेक्शन की वजह से लोगों के सामने परेशानियां है. क्योंकि सुबह कुछ मौसम है तो शाम होते ही कुछ और हो जा रहा है. ऐसी स्थिति में पब्लिक भी परेशान है की मौसम का हर पल बदलना नुकसानदायक ना हो जाए.

बीते सालो में मार्च में बारिश.
11 मार्च 2015- 28.4 मिलीमीटर
09 मार्च 2020- 22.3 मिलीमीटर
02 मार्च 2016- 18.6 मिलीमीटर
20 मार्च 2023- 18 मिलीमीटर

ये भी पढ़ें: अलीगढ़ में झमाझम बारिश, आज से 3 दिनों तक आंधी तूफान-ओले गिरने के साथ रेन अलर्ट

ये भी पढ़ें: बुलंदशहर में ओलावृष्टि और भारी बारिश से बर्बाद हो गई गेहूं की खड़ी और कटी फसल

TAGGED:

UP CHANGING WEATHER IN APRIL
FARMERS TROUBLED BY APRIL RAINS
RAIN IN UP
UNSEASONAL RAIN HAILSTORM IN UP

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.