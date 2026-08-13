ETV Bharat / state

यूपी में 'आवास' का कितना काम? क्या हर गरीब को मिला पक्का मकान? 2026 की सबसे बड़ी ग्राउंड रिपोर्ट!

कागजों पर नंबर वन, जमीन पर कितने 'फेक'? यूपी में सरकारी मकानों का पूरा सच

आंकड़ों का चक्रव्यूह और यूपी की रैंकिंग?
आंकड़ों का चक्रव्यूह और यूपी की रैंकिंग? (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 13, 2026 at 7:24 AM IST

|

Updated : August 13, 2026 at 8:53 AM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ: उत्तर प्रदेश ने प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY 2.0) और मुख्यमंत्री आवास योजना में देश भर में कई पुरस्कार जीते हैं, लेकिन क्या राष्ट्रीय रैंकिंग में 'नंबर वन' रहने वाले उत्तर प्रदेश की जमीनी हकीकत भी उतनी ही मजबूत है? ईटीवी भारत की इस विशेष ग्राउंड रिपोर्ट में जानिए कि स्वीकृत हुए लाखों मकानों में से कितने परिवारों को असल में चाबी मिली और क्या वाकई 'सिफारिश' के बिना गरीब को छत मिल पा रही है. लखनऊ से संवाददाता ऋषि मिश्र की रिपोर्ट.

सरकार का संकल्प: 15 अगस्त 2026 को देश अपनी आजादी की 80वीं वर्षगांठ मना रहा है. लाल किले से हर नागरिक को पक्के मकान का संकल्प दोहराया जाता है. आबादी के लिहाज से सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश ने प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) 2.0 और मुख्यमंत्री आवास योजना में कई पुरस्कार जीते हैं और राष्ट्रीय रैंकिंग में आगे रहा है लेकिन क्या कागजों पर नंबर वन रहने वाले राज्य की जमीनी तस्वीर भी उतनी मजबूत है? यह एक बहुत बड़ा सवाल है.

हमारी पूरी कोशिश है कि प्रत्येक पात्र को आवास मिले इसको लेकर जहां भी जगह मिल रही है बेहतर गुणवत्ता के आवास बनवाए जा रहे हैं.- पी गुरु प्रसाद, प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी योजना विभाग, यूपी

यूपी में 'आवास' का कितना काम? (Video Credit: ETV Bharat)

अधिक आवास देने की कोशिश: जिन लोगों को आवास प्राप्त हो गए हैं की सरकार की नीतियों से खुश हैं. मगर परेशान वे लोग हैं जो अभी तक पात्रता सूची में होने के बावजूद आवंटन नहीं प्राप्त कर सके या उनको सरकारी मदद नहीं मिली है. विकास प्राधिकरण आवास विकास परिषद के अलावा जिला अधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी के स्तर से शहर और गांव में इस योजना के तहत अधिक से अधिक आवास देने की कोशिश की जा रही है.

एक समय हमारे पास जब पक्का मकान नहीं था तो बारिश में बहुत ज्यादा तकलीफ होती थी मगर प्रधानमंत्री योजना ने हमको हमारा पक्का मकान दिया और आज हमें दिक्कतें नहीं होती हैं.- प्रीति, लखनऊ निवासी

यूपी में 'आवास' का कितना काम?
यूपी में 'आवास' का कितना काम? (Photo Credit: ETV Bharat)



PMAY 2.0 शहरी क्षेत्र की हकीकत: हाल ही में राज्य सरकार ने PMAY-शहरी 2.0 के तहत 137 नगर निकायों में 73,184 नए आवासों को मंजूरी दी. इससे लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण (BLC) घटक के तहत कुल स्वीकृत आवास करीब 4.88 लाख हो गए हैं. कई लाभार्थियों के खातों में पहली किस्त भी पहुंची है.

हमको भी इसी योजना के तहत आवास मिला है और यह मेरे जीवन की सबसे बड़ी कामयाबियों में से एक है. जिसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं.- घनश्याम रावत, निवासी बक्शी तालाब, लखनऊ

यूपी में सरकारी मकानों का पूरा सच!
यूपी में सरकारी मकानों का पूरा सच! (Photo Credit: ETV Bharat)

ग्रामीण इलाकों में क्या है हाल: ग्रामीण क्षेत्र में भी लाखों मकानों की स्वीकृति मिली है. सरकार का दावा है कि योजना गरीबों को छत देने में तेज प्रगति कर रही है पर डिमांड और सप्लाई में बड़ा अंतर साफ दिखता है. लाखों परिवार अभी भी पक्के घर का इंतजार कर रहे हैं.

योजना की मंशा अच्छी है और स्वीकृतियां बढ़ रही हैं, लेकिन असल चाबी तभी मिलेगी जब निर्माण तेज, गुणवत्ता ठीक और प्रक्रिया पारदर्शी हो. गरीब परिवार को बिना किसी सिफारिश के पक्की छत मिले, यही असली सफलता होगी. सरकार को जमीनी निगरानी बढ़ाकर डिमांड-सप्लाई का फासला पाटना होगा.- राजकुमार, किसान नेता

क्या हर गरीब को मिला पक्का मकान?
क्या हर गरीब को मिला पक्का मकान? (Photo Credit: ETV Bharat)

सिफारिश की शिकायत: लाभार्थियों की शिकायत है कि बिना सिफारिश के गरीब को घर मिलना आसान नहीं. कई पात्र परिवार सूची से बाहर रह जाते हैं, जबकि कुछ अपात्रों को लाभ पहुंचने के मामले भी सामने आए हैं.जमीन के कागजात, किस्तों में देरी और स्थानीय स्तर पर निगरानी की कमी से काम अटकता है.

निश्चित तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में पात्रता सूची और आवंटन में कुछ गड़बड़ियां हो रही हैं. इसके बावजूद आगामी समय में पात्रता सूची में नाम आने या आवंटित होने को लेकर जो प्रत्याशा है उसकी वजह से लोग विरोध नहीं करते.- संजय सिंह, पूर्व प्रधान, कानपुर देहात

समाधान का भरोसा: प्रधानमंत्री आवास का समय पर निष्पादन ना होने को लेकर रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी भी अलर्ट मोड में है. ऑथरिटी का कहना है कि, अगर किसी को समस्या है तो इसकी शिकायत तुरंत करें.

इस संबंध में किसी भी सरकारी एजेंसी या प्राइवेट एजेंसी से अगर प्रधानमंत्री आवास समय पर नहीं मिल रहा है तो उसकी शिकायत रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी में की जा सकती है. हम नियम के अनुसार कार्यवाही जरूर करेंगे और प्रार्थी को राहत मिलेगी.- संजय भुसरेड्डी, अध्यक्ष, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी

LDA सजग है: मोहन रोड योजना में करीब ढाई हजार इसके अलावा शारदा नगर विस्तार योजना में भी बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री आवास की योजना आ रही है. हम सभी मानकों के अनुरूप जो केंद्र सरकार ने तय किए हैं प्रधानमंत्री आवास बनाते हैं.

हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अधिक से अधिक प्रधानमंत्री आवास मिले.- प्रथमेश कुमार, उपाध्यक्ष , लखनऊ विकास प्राधिकरण

आजादी के 80वें साल में कदम रखते हुए उत्तर प्रदेश ने बुनियादी ढांचे के मामले में लंबी दूरी तय की है. लाखों परिवारों को पहली बार पक्की छत मिलना राज्य की बड़ी उपलब्धि है लेकिन योजना की सफलता सिर्फ भव्य पुरस्कारों और बड़े आंकड़ों से नहीं, बल्कि अंतिम छोर पर खड़े उस गरीब की संतुष्टि से मापी जानी चाहिए जो आज भी दलालों के चक्कर काट रहा है या अधबने मकान में तिरपाल डालकर रहने को मजबूर हैं.

(क्या आपको या आपके गांव में किसी पात्र व्यक्ति को सरकारी आवास योजना का लाभ मिला है? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय और अनुभव जरूर बताएं.)

(आपके अनुसार उत्तर प्रदेश में सरकारी आवास योजनाओं में सबसे बड़ी समस्या क्या है? (A) भ्रष्टाचार और दलाली (B) मटीरियल की खराब क्वालिटी (C) लिस्ट में नाम न होना (D) किश्त मिलने में देरी. हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं.)

यह भी पढ़ें: आजादी के 80 साल और यूपी के गांवों की हकीकत; क्या हर घर पहुंच गया 'नल से जल'? जानिए

Last Updated : August 13, 2026 at 8:53 AM IST

TAGGED:

UP HOUSING SCHEME REPORT 2026
PRADHAN MANTRI AWAS YOJANA UP
MUKHYAMANTRI AWAS YOJANA UP
PMAY ELIGIBILITY UP
PRADHAN MANTRI AWAS YOJANA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.