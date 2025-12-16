ETV Bharat / state

क्या है पीएम धन धान्य योजना, हिमाचल का ये जिला शामिल, 6.50 लाख रुपये की राशि हुई आवंटित

2025 में 24 हजार करोड़ रुपये की पीएम धन धान्य कृषि योजना शुरू की थी. इसमें देश के 100 जिलों को शामिल किया गया था.

क्या है पीएम धन धान्य योजना
क्या है पीएम धन धान्य योजना (FILE PHOTO)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : December 16, 2025 at 7:44 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

शिमला: प्रधानमंत्री कृषि धन-धान्य योजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले को शामिल किया गया है. इस योजना के शुभारंभ कार्यक्रम के लिए 6.50 लाख रुपये की धनराशि आवंटित की गई है. ये जानकारी विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान दी गई है. विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान जीतराम कटवाल के सवाल पर कृषि मंत्री ने दी. बीजेपी विधायक जीतराम कटवाल ने कृषि मंत्री से पूछा था कि प्रधानमंत्री कृषि धन-धान्य योजना में प्रदेश के कौन-कौन से जिले शामिल किए गए हैं? इस योजना के अंतर्गत शामिल जिलों को आवंटित धनराशि का विवरण मांगा गया था.

केंद्र सरकार ने 2025 में 24 हजार करोड़ रुपये की पीएम धन धान्य कृषि योजना शुरू की थी. इस योजना के तहत 11 मंत्रालयों के 36 से ज्यादा कार्यक्रमों को एक साथ करके किसानों के कल्याण के लिए काम किए जाने का लक्ष्य है. इस योजना के तहत देशभर के 100 जिलों को इसमें शामिल किया गया है. इस योजना के जरिए किसानों को आधुनिक खेती के लिए प्रेरित कर सुविधाएं दी जाएंगी और उनकी आय को बढ़ाया जाएगा.

किन जिलों का होता है चयन

इस योजना के तहत जिलों का चयन किया जाता. प्रत्येक राज्य से कम से कम एक जिले का चयन किया जाता है. कम उत्पादकता वाले जिले, ऐसे जिले जहां फसल के बीच काफी खाली जगह बच जाती है, जहां किसान क्रेडिट कार्ड जैसी सुविधाओं का लाभ कम मिलता है. ऐसे जिलों का चयन होता है. प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में जिलों की संख्या शुद्ध फसल क्षेत्र और परिचालन जोतों के हिस्से पर आधारित होगी.

हर राज्य से एक जिले का चयन

हालांकि, संतुलित भौगोलिक समावेशन सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक राज्य से कम से कम एक जिले का चयन किया जाना अनिवार्य है. ये जिला आधारित कृषि सुधारों के केंद्र बिंदु होंगे, जिन्हें उनकी कृषि-जलवायु परिस्थितियों और फसल पैटर्न के अनुरूप तैयार किया जाएगा. योजना को जिला और ब्लॉक स्तर पर लागू किया गया है. ये योजना केवल फसल कृषि पर ही नहीं, बल्कि फलों, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, पशुपालन और कृषि वानिकी पर भी केंद्रित है.

योजना के तहत मिलने वाली सहायता

PM Kisan Dhanya Yojana के तहत किसानों को उनके उत्पादन के आधार पर सीधी नकद सहायता दी जाती है. यह राशि सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है, जिससे किसानों को फसल उगाने, उर्वरक खरीदने, सिंचाई और अन्य कृषि खर्चों में मदद मिलती है. योजना की राशि इतनी निर्धारित की गई है कि यह किसानों की छोटी-मोटी लागत और आपात स्थिति में भी सहायक हो सके.

सरकारी निगरानी और पारदर्शिता

योजना की निगरानी केंद्र और राज्य सरकार दोनों द्वारा की जाती है. इससे यह सुनिश्चित किया जाता है कि लाभार्थियों तक राशि सही समय पर पहुंचे और किसी प्रकार की गड़बड़ी या विलंब न हो. योजना के सभी लेन-देन डिजिटल माध्यम से ट्रैक किए जाते हैं, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होती है.

पीएम धन धान्य कृषि योजना का उद्देश्य

  • सिंचाई सुविधाओं को बढ़ाना
  • अलग-अलग फसल उगाने के लिए किसानों को प्रेरित करना
  • खेती में नई-नई तकनीक का इस्तेमाल
  • फसल के बाद स्टोरेज की क्षमता बढ़ाना
  • टिकाऊ और जलवायु परिवर्तन से अप्रभावित रहने वाली फसलें

ये भी पढ़ें: स्कूलों में मोबाइल पर लगेगा प्रतिबंध, पांच साल के लिए टीचर की होगी अस्थाई भर्ती

TAGGED:

PM DHAN DHANYA YOJANA HIMACHAL
PM DHAN DHANYA YOJANA BILASPUR
WHAT IS PM DHAN DHANYA YOJANA
क्या है पीएम धन धान्य योजना
PM KRISHI DHAN DHANYA YOJANA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.