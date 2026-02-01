ETV Bharat / state

केंद्रीय बजट से हरियाणा को क्या मिला? किन सेक्टरों पर पड़ेगा असर? जानें क्या कहते हैं आर्थिक मामलों के जानकार

राज्यों को भी फिस्कल डेफिसिट करना होगा नियंत्रितः डॉ. बिमल अंजुम कहते हैं कि "इसके साथ ही बजट में राज्यों पर भी उन्होंने दबाव डाला है कि फिस्कल डेफिसिट को वे नियंत्रित करें. हालांकि अभी जो बजट है उसमें फिजिकल डेफिसिट हमारा स्टैंडर्ड से थोड़ा ज्यादा है. बीते साल यह 4.4 फीसदी था. इस बार 4.3 फीसदी रखने की बात कही है. वे कहते हैं कि हमारा जो रेवेन्यू है वह एक्सपेंडिचर के मुकाबले कम है. अभी भी हमें विदेशी कर्ज पर निर्भर रहना पड़ता है. वे कहते हैं कि बजट में दिखाया गया है कि कहीं न कहीं हमें पैसे की दिक्कत आ रही है, जो अभी टैक्स रेवेन्यू आ रहा है. वह करीब 27 लाख करोड़ रुपए के करीब है. जबकि जरूरत करीब 57 लाख करोड़ की है. 36 लाख करोड़ के करीब हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स से कर पा रहे हैं, जबकि करीब 17 लाख करोड़ कर्ज पर निर्भर करेगा."

हेल्थ सर्विसेज होगा आधुनिकः वे कहते हैं कि "हमारे यहां हेल्थ सर्विसेज के जो हालत हैं, उसके आधुनिक करने का प्रयास किया गया है. बजट में ट्रामा वाले पार्ट को इंप्रूव करने की बात कही गई है. इसके साथ ही बेसिक मेडिसिन जैसे कैंसर से संबंधित दवाओं पर फोकस किया है. इसके साथ ही शुगर की दवाओं की बात की. यानी हेल्थ सेक्टर में जहां दिक्कतें थी, उसे दूर करने बात की गई है."

'यह बजट आने वाले दो से ढाई दशक का स्वरूप है': डॉ. बिमल अंजुम ने ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा कि "उन्हें लगता है कि यह बजट 2026-27 का दिखाई नहीं देता है. यह आने वाले दो से ढाई दशक का दिखाई देता है क्योंकि बजट में सबसे ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर पर जोर दिया गया है. यानी उसका फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेंट पर है. बजट में छोटे-छोटे मुद्दे जिनको हम फिलोसॉफिकल तरीके से लेते थे और टेक्निकल तरीके से उन्हें नहीं देखते थे, बजट में उन पर ध्यान केंद्रित किया गया है."

चंडीगढ़: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नौवीं बार केंद्रीय बजट पेश किया इस बजट को लेकर जहां सत्ता पक्ष इसे भविष्य का बजट बता रहा है. वहीं विपक्ष इसका पर सवाल उठा रहा है और इसे जन विरोधी बता रहा है. वहीं एक्सपर्ट भी इसको लेकर अलग अलग राय दे रहे हैं. ईटीवी भारत ने इसको लेकर आर्थिक मामलों के जानकार डॉ. बिमल अंजुम से बातचीत की, जिन्होंने कहा कि इस बजट का असर भविष्य में देखने को मिलेगा.

संसाधनों के सही इस्तेमाल पर बजट में फोकसः उन्होंने कहा कि "बजट में संसाधनों का कैसे सही इस्तेमाल किया जा सके उस पर फोकस किया गया है. जैसे पानी वाले पार्ट में उन्होंने बताया कि कैसे उसका इस्तेमाल किया जा सकता है." वे कहते हैं कि "हम चर्चा करते हैं कि क्या किसी राज्य के बारे में बात की गई है, तो उसका कुछ है ऐसा रहता है. जैसे कई प्लान की बात कही गई, रेल कॉरिडोर की बात कही गई है. वह किसी एक राज्य तक सीमित नहीं है. इसका फायदा कई राज्यों को होगा. इसलिए कह सकते हैं कि यह ओवरऑल डेवलपमेंट का बजट है."

बजट से मिडिल क्लास को होगा फायदाः वे कहते हैं कि "हमें लगता है कि बजट में मिडिल क्लास को फायदा नहीं मिला, लेकिन यह कहना गलत होगा. क्योंकि पांच से छह चीजों के दाम बढ़ेंगे, लेकिन ज्यादातर के दाम कम होंगे. पिछले एक सप्ताह से सिल्वर और गोल्ड के दामों को लेकर समस्या दिख रही थी. वह लगातार बढ़ता और घटता जा रहा था. उसकी सबसे बड़ी वजह लोगों को स्टॉक मार्किट पर भरोसा नहीं था. अभी भले ही स्टॉक मार्किट गिरा है लेकिन आने वाले दिनों में यह ऊपर जाएगा." वे कहते हैं कि उन्होंने डिविडेंड वाले पार्ट में वन परसेंट का डिडक्शन दिया है. उसका आने वाले वक्त में फायदा होगा.

राज्यों को टैक्स बेनिफिट का फायदा होगाः डॉ. बिमल अंजुम ने कहा कि "जहां तक बात राज्यों को टैक्स बेनिफिट कि है तो पहले जो स्टेट का सेंट्रल टैक्सेज में सहयोग होता था, वह फिफ्टी फिफ्टी होता था. जो अब 41-59 प्रतिशत का होगा. जिससे सीधा नौ फीसदी का फायदा राज्यों को मिलेगा, जो राज्य अपने विकास कार्यों और सोशल वेलफेयर पर खर्च कर सकेंगे. यहां भी राज्यों को फायदा होगा. करीब पौने दो लाख करोड़ की राशि सभी राज्यों को मिलेंगे, यानी सभी को फायदा होगा."

जब हरियाणा को बजट से क्या मिला? इस पर उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति यह देखता है कि मुझे क्या फायदा हुआ. इसमें व्यक्तिगत फायदा तो नहीं है. हरियाणा एक राज्य से ज्यादा एनसीआर का बड़ा इलाका है. उसको टैक्स का परिपेक्ष में फायदा मिलेगा, क्योंकि नौ फीसदी तो जो केंद्र को जाना था वह राज्य को मिलेगा. इस बार खुलकर एनिमल हसबेंडरी की बात की गई. हरियाणा दूध उत्पादक प्रदेश है, जिसका उसको बड़ा फायदा मिलेगा.

कृषि क्षेत्र में भी पॉजिटिव साइन देखने को मिलेगाः वे कहते हैं कि "कृषि की जहां तक बात है, उन्होंने भले ही एमएसपी की बात नहीं की हो. लेकिन बजट में किसी योजना को काटा भी नहीं है. हरियाणा का सबसे बड़ा लाभ टैक्स का मिलेगा. वहीं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को प्रमोट करने की बात कही गई है तो पलवल, फरीदाबाद, गुरुग्राम, झज्जर यहां पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो इसका फायदा वहां देखने को मिलेगा. कृषि क्षेत्र में भी पॉजिटिव साइन देखने को मिलेगा, क्योंकि किसानों के दृष्टिकोण से जो ऋण की व्यवस्था को बरकरार रखा गया है."

हरियाणा के युवाओं को होगा फायदा: खेलों इंडिया को लेकर बजट में जो बात कही गई है, क्या हरियाणा को इसका फायदा होगा? वे कहते हैं कि "हरियाणा में दो चीजें हैं, एक तो यूथ है, यह बजट उनके परिपेक्ष का बजट है. यहां का यूथ स्पोर्ट्स ओरिएंटेड है. असम, मणिपुर के बाद ज्यादातर नम्बर हरियाणा के युवाओं का है. यहां पर युवाओं को खेलों के ढांचे को लेकर दिक्कत आती थी. हालांकि पिछले कई सालों में हरियाणा ने उस पर बड़ा काम किया है. इस तरह की स्कीम से हरियाणा के युवाओं को फायदा होगा ही होगा."