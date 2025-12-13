क्या है काशी विश्वनाथ मंदिर का क्राउड मैनेजमेंट सिस्टम; जिसकी देश भर के मंदिरों में बढ़ी डिमांड
मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्व भूषण मिश्रा ने बताया कि हमारी स्पेशल कंसल्टेंसी टीम दूसरे मंदिरों में ट्रेनिंग देगी. बोर्ड ने प्रस्ताव पास किया है.
वाराणसी: काशी विश्वनाथ धाम में प्रतिदिन 2-3 लाख और विशेष अवसरों पर रोजाना 10 लाख लोग दर्शन के लिए पहुंचते हैं. इस भीड़ को मैनेज करने के लिए मंदिर प्रशासन ने शानदार SOP यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्लान तैयार किया है. इसकी डिमांड देश भर के मंदिरों, धर्मस्थलों, पर्यटन स्थलों में क्राउड मैनेजमेंट के लिए बढ़ गई है. इसलिए मंदिर प्रशासन ने तय किया है, कि उनकी टीम कंसल्टेंसी के तौर पर दूसरी जगहों पर जाएगी और क्राउड मैनेजमेंट की ट्रेनिंग देगी.
मंदिर के मुख्य कार्यपालिका अधिकारी विश्व भूषण मिश्रा ने बताया कि भीड़ नियंत्रण के लिए हमारी एसओपी है, जिसे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम या प्लान कहा जाता है. यह हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है. देश भर के बड़े मंदिरों से प्रबंधन के लोग हमारे पास आए और उन्होंने पूछा कि कैसे आप यह मैनेज करते हैं?
इसके अलावा देश की बड़ी एजेंसियों ने भी, जो मंदिरों के मैनेजमेंट सिस्टम को मैनेज कर रही हैं, वह भी हमसे संपर्क कर चुके हैं. उन्होंने यहां आकर हमारे क्राउड मैनेजमेंट सिस्टम को देखा है. कई राज्यों के धर्म विभाग और पर्यटन विभाग के लोग भी हमारे पास आए. उन्होंने हमसे डाटा और एसओपी मांगे.
कंसल्टेंसी कंपनी की तरह ट्रेनिंग: काशी विश्वनाथ मंदिर के सीईओ ने बताया कि तब हमें यह समझ में आया कि जब हम दूसरे मंदिरों और मैनेजमेंट की मदद कर सकते हैं, तो हम अपनी एसओपी को उनके साथ सही तरीके से शेयर करें, क्योंकि वह लोग कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे? यह तय नहीं है.
यह भी हो सकता है, कि हमने बताया कुछ और उन्होंने दूसरी तरह से लागू किया तो क्या होगा? इसलिए हमने तय किया कि किसी को अपनी गाइडलाइंस या एसओपी शेयर करने से बेहतर है, हम खुद उन्हें ट्रेंड करें, ताकि हर मंदिर में बेहतर क्राउड मैनेजमेंट की व्यवस्था हो सके.
मंदिर न्यास बोर्ड में प्रस्ताव पास: मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्व भूषण मिश्रा ने बताया कि हमने अपने न्यास परिषद की बैठक में इन बातों को सामने रखा. सभी की सहमति के साथ इसका अप्रूवल लिया गया. हमने इस एसओपी को तैयार किया है, तो हम उसे उसी तरह से लागू करेंगे, ताकि व्यवस्था अच्छी हो.
इसलिए हमने प्रस्ताव पास किया जो भी धर्म-आध्यात्म से जुड़ी संस्था या मंदिर हैं, वह विश्वनाथ मंदिर द्वारा तैयार एसओपी को लागू करेंगे. हमारी विशेष कंसल्टेंसी कंपनी उनकी मदद करेगी और ट्रेनिंग देगी. इसके एवज में मिले धन का निर्धारित हिस्सा हम मंदिर के कामकाज को बेहतर बनाने में खर्च करेंगे. यह हमारे यहां के मैनेजमेंट को और बेहतर बनाएगा.
यह काम हम एक कंसल्टेंसी कंपनी के तौर पर करेंगे और हमारे एक्सपर्ट इसी एसओपी को उन जगहों पर जाकर लागू कराएंगे. हम बाकी मंदिरों में भी ऐसी व्यवस्था बनाएंगे, जो भीड़ और विशेष पर्वों पर लोगों को नियंत्रित करके आराम से दर्शन करवाने का काम करेगी.
काशी पहुंचे श्रद्धालुओं का रिकॉर्ड: मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने बताया कि हमारे सामने हर दिन, हर समय नई चुनौती होती है. 2025 का साल हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग रहा. क्योंकि पहले नया साल फिर महाकुंभ आया. इसके बाद महाशिवरात्रि और सावन की भीड़ पहुंची. विशेष पर्वों पर विश्वनाथ धाम में करोड़ों लोगों ने दर्शन किया. 26 करोड़ से ज्यादा भक्तों ने इस वर्ष दर्शन किया है, जो अपने आप में रिकॉर्ड है. हर दिन के साथ भीड़ बढ़ रही है.
1 साल में बना एसओपी: उन्होंने बताया कि क्राउड मैनेजमेंट का प्लान हमने 2023 में बनाना शुरू किया और 2024 में यह एसओपी तैयार की गई. यह एसओपी पूरे देश के ग्राउंड मैनेजमेंट सिस्टम के लिए बिल्कुल अलग और अनोखी है. इसे देश के कई बड़े मंदिरों में लागू किया है. कई जगह काम चल रहा है.
जैसी समस्या, वैसा समाधान: काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्व भूषण मिश्रा ने बताया कि धाम में भीड़ बढ़ने के साथ जैसी समस्याएं सामने आती हैं, हम पहले से ही उसका समाधान तैयार रखते हैं.
जैसे ठंड में लोगों को ज्यादा ठंड का अहसास होगा, तो लोग किस तरह से आएंगे. गर्मी में लोगों को पानी की जरूरत होगी. उनको बेहोशी की स्थिति भी हो सकती है. तब उनको पानी और ग्लूकोज, ओआरएस की व्यवस्था पहले से ही की जाती है. इसके अलावा हम मूवेबल प्लान तैयार रखते हैं.
ऐसे किया जाता है क्राउड मैनेजमेंट: उन्होंने बताया कि क्राउड मैनेजमेंट का एक ही प्रिंसिपल है. जब भीड़ ज्यादा हो, तो लोगों को ज्यादा देर तक घूमाया जाए, ताकि होल्डिंग एरिया में भीड़ मैनेज होती रहे. जब होल्डिंग एरिया की कैपेसिटी को ज्यादा देर तक बनाकर रखी जाएगी, तो कम संख्या होने पर भी लोगों को ज्यादा चलना पड़ेगा. इसलिए हमने डायनेमिक सिस्टम रखा गया है.
हम एआई टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए हेड काउंट कैमरों को लगाकर भीड़ का आंकलन करते हैं. किस समय, कितने श्रद्धालु, कितनी देर तक रहे, इस पर नजर रखी जाती है. हेड काउंट के हिसाब से भीड़ को रोका और छोड़ा जाता है, ताकि क्राउड कंट्रोल रहे और सबको आसान दर्शन मिले.
कर्मचारियों का व्यवहार बड़ा चैलेंज: उन्होंने बताया कि हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज व्यवहार की समस्या को लेकर होती है. पुलिस या अन्य स्टाफ लोगों से कई बार अच्छा व्यवहार नहीं करते. ऐसी स्थिति में तत्काल एक्शन लेते हुए जिस व्यक्ति के खिलाफ शिकायत आती है, उसे हटाया जाता है.
उसकी ड्यूटी की जगह बदलकर दूसरी जगह की जाती है. उसको हम ऑफ ड्यूटी भी कर देते हैं. पुलिस विभाग के अधिकारियों के साथ भी हम ऐसा ही करने का आग्रह करते हैं, ताकि भक्तों को बेहतर सुविधा मिले. यही वजह है, कि हमारे यहां ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी या प्राइवेट कर्मचारी व्यवहार कुशल होते हैं.
