क्या है काशी विश्वनाथ मंदिर का क्राउड मैनेजमेंट सिस्टम; जिसकी देश भर के मंदिरों में बढ़ी डिमांड

क्या है काशी विश्वनाथ मंदिर का क्राउड मैनेजमेंट सिस्टम.

वाराणसी: काशी विश्वनाथ धाम में प्रतिदिन 2-3 लाख और विशेष अवसरों पर रोजाना 10 लाख लोग दर्शन के लिए पहुंचते हैं. इस भीड़ को मैनेज करने के लिए मंदिर प्रशासन ने शानदार SOP यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्लान तैयार किया है. इसकी डिमांड देश भर के मंदिरों, धर्मस्थलों, पर्यटन स्थलों में क्राउड मैनेजमेंट के लिए बढ़ गई है. इसलिए मंदिर प्रशासन ने तय किया है, कि उनकी टीम कंसल्टेंसी के तौर पर दूसरी जगहों पर जाएगी और क्राउड मैनेजमेंट की ट्रेनिंग देगी. मंदिर के मुख्य कार्यपालिका अधिकारी विश्व भूषण मिश्रा ने बताया कि भीड़ नियंत्रण के लिए हमारी एसओपी है, जिसे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम या प्लान कहा जाता है. यह हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है. देश भर के बड़े मंदिरों से प्रबंधन के लोग हमारे पास आए और उन्होंने पूछा कि कैसे आप यह मैनेज करते हैं? इसके अलावा देश की बड़ी एजेंसियों ने भी, जो मंदिरों के मैनेजमेंट सिस्टम को मैनेज कर रही हैं, वह भी हमसे संपर्क कर चुके हैं. उन्होंने यहां आकर हमारे क्राउड मैनेजमेंट सिस्टम को देखा है. कई राज्यों के धर्म विभाग और पर्यटन विभाग के लोग भी हमारे पास आए. उन्होंने हमसे डाटा और एसओपी मांगे. जानें मंदिर प्रशासन की अगली प्लानिंग. (Video Credit: ETV Bharat) कंसल्टेंसी कंपनी की तरह ट्रेनिंग: काशी विश्वनाथ मंदिर के सीईओ ने बताया कि तब हमें यह समझ में आया कि जब हम दूसरे मंदिरों और मैनेजमेंट की मदद कर सकते हैं, तो हम अपनी एसओपी को उनके साथ सही तरीके से शेयर करें, क्योंकि वह लोग कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे? यह तय नहीं है. यह भी हो सकता है, कि हमने बताया कुछ और उन्होंने दूसरी तरह से लागू किया तो क्या होगा? इसलिए हमने तय किया कि किसी को अपनी गाइडलाइंस या एसओपी शेयर करने से बेहतर है, हम खुद उन्हें ट्रेंड करें, ताकि हर मंदिर में बेहतर क्राउड मैनेजमेंट की व्यवस्था हो सके. मंदिर न्यास बोर्ड में प्रस्ताव पास: मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्व भूषण मिश्रा ने बताया कि हमने अपने न्यास परिषद की बैठक में इन बातों को सामने रखा. सभी की सहमति के साथ इसका अप्रूवल लिया गया. हमने इस एसओपी को तैयार किया है, तो हम उसे उसी तरह से लागू करेंगे, ताकि व्यवस्था अच्छी हो. इसलिए हमने प्रस्ताव पास किया जो भी धर्म-आध्यात्म से जुड़ी संस्था या मंदिर हैं, वह विश्वनाथ मंदिर द्वारा तैयार एसओपी को लागू करेंगे. हमारी विशेष कंसल्टेंसी कंपनी उनकी मदद करेगी और ट्रेनिंग देगी. इसके एवज में मिले धन का निर्धारित हिस्सा हम मंदिर के कामकाज को बेहतर बनाने में खर्च करेंगे. यह हमारे यहां के मैनेजमेंट को और बेहतर बनाएगा. यह काम हम एक कंसल्टेंसी कंपनी के तौर पर करेंगे और हमारे एक्सपर्ट इसी एसओपी को उन जगहों पर जाकर लागू कराएंगे. हम बाकी मंदिरों में भी ऐसी व्यवस्था बनाएंगे, जो भीड़ और विशेष पर्वों पर लोगों को नियंत्रित करके आराम से दर्शन करवाने का काम करेगी.