हमीरपुर की नागरा जूती की क्या है खासियत और इतिहास? जो महाराजाओं-ब्रिटिश सैनिकों और पूर्व राष्ट्रपति को थी पसंद

भारत के पूर्व राष्ट्रपति को पसंद थी यहां की जूतीः सुमेरपुर निवासी भरोशा वर्मा ने बताया कि करीब 8–10 दशक पहले यहां जूते बनाने की शुरुआत हुई थी. उस दौर में सुमेरपुर में चमड़े का सोधन कार्य (tanning) भी होता था, जिससे यह उद्योग विकसित हुआ. वरिष्ठ कारीगर विजय कुमार बताते हैं कि सुमेरपुर के प्रसिद्ध जूती कारीगर हरनायन का काम बहुत प्रसिद्ध था. उनकी बनाई जूती पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और भारत के राष्ट्रपति रहे ग्यानी जैल सिंह को पसंद थी. उन्होंने कई बार सुमेरपुर से विशेष ऑर्डर पर जूती बनवाई थी.

राजा-महाराजाओं और सैनिकों के लिए बनती थी जूतीः इतिहासकार नंदकिशोर यादव बताते हैं, नागरा जूती बुंदेलखंड की परंपरा का प्रतीक रही है. आजादी से पहले राजा-महाराजाओं और सैनिकों के लिए विशेष तौर पर सुमेरपुर से जूते तैयार कर भेजे जाते थे. नागरा जूती की सबसे बड़ी खूबी इसकी टिकाऊ बनावट और सादगी है.

हमीरपुर शहर से करीब 15 किलोमीटर दूर सुमेरपुर कस्बा आज भी चमड़े की गंध और हथौड़े की ठक-ठक से गूंजता है. यह वही जगह है जहां दशकों पहले से “नागरा जूती” बनती आ रही है. हाथ से सिली, मजबूत और टिकाऊ जूती अंग्रेजी शासन के दौर में सैनिकों और किसानों के लिए ये जूते खास तौर पर बनाए जाते थे. वक्त ने भले ही मशीनमेड फैशन को बढ़ावा दिया, फिर भी सुमेरपुर की यह परंपरागत कला जीवित है. ओडीओपी योजना से जुड़ने के बाद युवाओं का रुझान नागरा जूती के प्रति बढ़ा है.

हमीरपुर: 'इंसान की पहचान उसके जूतों से होती है'. यह कहावत आज के आधुनिक और बदलते दौर में भी मानी जाती है. इस पहचान को बनाए रखने के लिए आज कल मार्केट में एक से बढ़कर एक ब्रांड के विभिन्न प्रकार के जूते मौजूद हैं. इन सबके बीच हमीरपुर जिले का सुमेरपुर कस्बे में बनने वाली देशी जूती 'नागरा' की अलग पहचान है. इसकी डिमांड भी युवा से लेकर बुजर्गों में हैं. आइए जानते हैं 'नागरा जूती' की क्या है कहानी?

हाथों से बनती है बुंदेलखंड की यह पहचानः कारीगर श्यामबाबू ने बताया कि जूती पशुओं की चमड़ी से बनते हैं. जो कानपुर, आगरा और जलधनधर से सुमेरपुर लाए जाते हैं. पहले यहां चमड़ा शोधन की यूनिट हुआ करती थी, जो अब दो दशक से बंद है. नागरा जूती की निर्माण प्रक्रिया चार चरणों में पूरी होती है. चमड़ा तैयार करना, कटिंग, सिलाई, फिनिशिंग और पॉलिशिंग. हर जोड़ी पूरी तरह हाथ से बनाई जाती है, जिससे हर जूता अलग पहचान रखता है.

7 घंटे में तैयार होती एक जोड़ी जूतीः कारीगर राकेश ने बताया कि सबसे पहले जूती का अपर तैयार किया जाता है, फिर शोल बनाया जाता है. इसके बाद दोनों हिस्सों को हाथ से सिला जाता है. फिर जूते को फर्मे (मोल्ड) में लगाकर मोल्डिंग की जाती है. इसके बाद फिनिशिंग कर पालिश और साइनर लगाया जाता है और फिर जूता बिक्री के लिए तैयार होता है. एक जोड़ी जूता बनाने में करीब छह से सात घंटे लगते हैं. लागत 500 रुपये तक आती है और इसे बाजार में 1000 रुपये में बेचा जाता है.

सुमेरपुर कस्बे के घरों में जूता कारखाना. (ETV Bharat Gfx)

युवाओं की पंसद बन रही जूतीः युवा कारीगर हिमांशु गुप्ता ने बताया कि नागरा जूती पहले बुजुर्ग पहनते थे, अब युवा पहन रहे हैं. नए डिजाइन और कलर आने से ये अब फैशन का हिस्सा बन गए हैं. सोशल मीडिया पर इसकी डिमांड बढ़ी है. स्थानीय उद्यमी राजेंद्र सिंह ने बताया कि एक जोड़ी जूता तैयार करने में लगभग सात घंटे लगते हैं. इसे पूरी मेहनत और हुनर से बनाया जाता है. अब महिलाएं भी सिलाई और सजावट में हाथ बंटा रही हैं.

टिकाऊ, हल्का और सस्ताः व्यवसायी विजय शर्मा ने बताया कि वह 45 साल से जूती कारोबार से जुड़े हैं. नागरा जूती टिकाऊ, हल्का और सस्ता है. जैसा ग्राहक चाहता है, वैसा डिजाइन तैयार किया जाता है. अब तो ऑनलाइन भी ऑर्डर मिलने लगे हैं. जिला उद्योग विभाग ने इस पारंपरिक उद्योग को नई जान दी है. 2018 में सुमेरपुर के नागरा जूते को “एक जिला, एक उत्पाद (ODOP)” योजना में शामिल किया गया.

सालाना टर्नओवर 1 करोड़ पहुंचाः जिला उद्योग प्रोत्साहन अधिकारी रवि वर्मा ने बताया कि नागरा जूता या जूती उद्योग को 2018 में ओडीओपी में शामिल किया गया था. अब तक 35 से 40 लाभार्थियों को करीब 4 करोड़ रुपये का ऋण दिलाया गया है. सरकार की वित्त पोषण योजना में 25 लाख तक के ऋण पर 25% छूट, 25 से 50 लाख तक 20% छूट और 50 लाख से डेढ़ करोड़ तक 10% छूट दी जाती है. पहले जहां सालाना टर्नओवर 20–25 लाख था, अब यह बढ़कर लगभग 1 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है. विगत वर्षों में करीब 250 कारीगरों को प्रशिक्षण भी दिया गया है. हर बड़े मेले में ओडीओपी स्टॉल के जरिए इसका प्रचार-प्रसार किया जा रहा है.

100 लोगों को मिल रहा रोजगारः गौरतलब है कि सुमेरपुर कस्बे में लगभग 14 दुकानें नागरा जूती की बिक्री से जुड़ी हैं. बाजार में स्थान की कमी के कारण करीब 25 परिवार अपने घरों में ही जूते बनाते हैं. स्थानीय मार्केट में प्रत्यक्ष रूप से 40–50 कारीगर काम कर रहे हैं. जबकि घरों में करीब 50–60 कारीगर जूती बना रहे हैं. कुल मिलाकर लगभग 100 लोग इस पारंपरिक रोजगार से जुड़े हुए हैं.

