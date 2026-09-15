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GenZ और हिंदी का कनेक्शन कितना है खास, मातृभाषा को लेकर क्या सोचती है युवा पीढ़ी? जानिए

जेनजी खुद चाहते मजबूत बने हिंदी कॉलेज स्टूडेंट यशस्वी शर्मा कहती हैं कि वह खुद जेन जी हैं. वह चाहती हैं कि हिंदी मजबूत बने. आवश्यकता है कि सरकार हिन्दी को सशक्त बनाए. इसके लिए प्रयास हो भी रहे हैं. जेन जी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं. वह बतातीं हैं कि उनकी बहन हिन्दी माध्यम में ही गोल्ड मेडलिस्ट बनी हैं. ऐसा कहा जाता है कि जो यूपीएससी या अन्य सेवाओं में टॉपर होते हैं वे अंग्रेजी माध्यम से ही होते हैं, लेकिन उनकी बहन ने ये मिथक तोड़ा है. उन्हें बहन पर गर्व है. अन्य बहुत देशों में अपनी मातृभाषा को लोग बढ़ावा दे रहे हैं, हमें भी बढ़ावा देना चाहिए. अंग्रेजी में क्यो जमा होती रिसर्च? शोध छात्र अभिषेक शर्मा कहते हैं कि देखा गया है कि अंग्रेजी को बढ़ावा काफी दिया जा रहा है, जबकि वह एक औपनिवेशिक (Colonial) शब्द है. जब रिसर्च जमा करने की बात आती है तो अंग्रेजी में क्यों जमा करने के लिए कहा जाता है. अंग्रेजी औपनिवेशिक शक्तियों का प्रतिनिधित्व करती हैं.

बच्चे को पहले क्यों सिखाते अंग्रेजी शब्द? चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के रिसर्च स्कॉलर अभिषेक भाटी कहते हैं कि अगर हिंदी की बात करें तो जब हमारे परिवार में कोई बच्चा पैदा होता है तो उसे सबसे पहले अंग्रेजी के ही शब्द सिखाने शुरू किए जाते हैं. वह कहते हैं कि उन्हें लगता है हिन्दी के शब्द भी सिखाने चाहिए, क्योंकि जिस वक्त वक्त बच्चे 11 वीं या 12 वीं कक्षा में आते है तो उन्हें हिन्दी लिखने-समझने में बहुत दिक्कत पेश आती है. वह बोल तो अवश्य लेगा लेकिन उच्चारण में कई गलतियां होंगीं. व्याकरण में बहुत गलतियां होती हैं. उत्तर भारत में हिन्दी को बढ़ावा देने की बात होती है, लेकिन नाम के लिए ही बढ़ावा दिया जा रहा है. आधिकारिक रूप से कुछ प्रयास हो रहे हैं लेकिन सामाजिक और पारम्परिक रूप से उतना बढ़ावा नहीं मिल रहा है. भाषणों तक में हिन्दी सिमट कर रह गई है, जो हिन्दी फ़िल्मों में आ रही हैं उन्हें भी भोजपुरी और अन्य भाषाओं को मिलाकर पेश किया जा रहा है.

प्रसंग कहते हैं कि हिंदी के दो पहलू हैं . इसका सकारात्मक पहलू ये है कि जो हिन्दी कम हो गई थी उसका प्रचलन रोमन के माध्यम से बढ़ गया है, लेकिन नकारात्मक प्रभाव ये है कि हिन्दी की जो लिपि थी उसका नुकसान हो रहा है क्योंकि इंग्लिश में रोमन हिन्दी के विचार फैल रहे हैं. यह शुद्ध हिंदी नहीं है.

मेरठ: निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा-ज्ञान के, मिटत न हिय को सूल. भारतेंदु हरिश्चंद्र की ये पंक्तियां आज के दौर में भी हिंदी को लेकर प्रासंगिक हैं. देश की उन्नति में हिंदी की उन्नति का योगदान अहम है. कल हिंदी दिवस के मौके पर देशभर में कार्यक्रमों का आय़ोजन हुआ. ऐसे मौके पर ईटीवी भारत ने निज भाषा (हिंदी) की उन्नति को लेकर जेनजी के मन को टटोला. जानने की कोशिश की कि हिंदी को भाषा की बिंदी बनाने में क्या दिक्कते हैं, सोशल मीडिया से हिंदी को फायदा हुआ है या नुकसान. इसमें क्या सुधार हो सकता है और वह हिंदी को लेकर क्या सोचते हैं. चलिए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में. सोशल मीडिया से मिल रहा है बढ़ावा चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के शोध छात्र प्रसंग जैन कहते हैं सोशल मीडिया पर या यूट्यूब चैनल के माध्यम से हिंदी को काफी बढ़ावा मिल रहा है. सरकार भी प्रयास कर रही हैं. कुछ प्रयास दिखाई भी दे रहे हैं जैसे कि मध्य प्रदेश में तो मेडिकल के क्षेत्र में हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई तक हो रही है.

अभिषेक कुछ पंक्तियां भी सुनाते हैं. मैं तो हूं पहचान तुम्हारी हिन्दी कहे पुकार के, एक दिन राज करूं दुनिया पर मत बैठो थक हार के ".वह कहते हैं कि हिन्दी को अगर सरकार पहचान दिलाने के लिए प्रयास करे तो न केवल सम्पर्क भाषा, राजभाषा बल्कि राष्ट्रीय भाषा के रूप में भी उभर करके आएगी.





जेनजी को अब आगे आना होगा



हिन्दी विषय में शोध कर रहीं छात्रा विजय लक्ष्मी कहती हैं कि बेशक सरकार के द्वारा प्रयास हो रहे हैं. जब तक हम खुद भी आगे नहीं आएंगे सफलता नहीं मिलेगी. हम अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, यानी हम खुद भी सही यही समझते हैं कि अंग्रेजी बेहद जरूरी है और अंग्रेजी को इतना बढ़ावा दे रहे हैं.अंग्रेजी को हम खुद की अपनी संस्कृति में ला रहे हैं इससे स्पष्ट है कि हम खुद ही हिन्दी को अपना नहीं पा रहे हैं. माता पिता भी बच्चे से अंग्रेजी में बात कर रहे हैं. इससे तो हिन्दी पिछड़ रही है. सभी को आगे आना होगा.

हिंदी को लेकर जेन जी की सोच कैसी है, जानिए. (ETV BHARAT)

हिंदी को लेकर जेन जी की सोच कैसी है, जानिए. (ETV BHARAT)

संस्कृति से भाषा को जोड़ना जरूरी

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की हिंदी विभाग की प्रोफेसर अंजू कहती हैं कि उनका मानना है कि वैश्विक मंचों पर हिंदी को समझा जाता है. हिन्दी विकसित हो रही है. वह मानती है कि हमारे आने वाली पीढ़ियों को अगर संस्कृति और अस्मिता से जोड़ना हैं तो उन्हें भाषा से जोड़ना बेहद ही जरूरी है.



अगर आज छोटा बच्चा हिन्दी में पढ़ता है, हिन्दी में ही बोलता है और युवा होकर जब वह हिन्दी में ही रोजगार पाता है तो भाषा उससे समृद्ध होती है. ऐसे में बेहद आवश्यक यह भी है कि रोजगार के क्षेत्र में हिन्दी को बढ़ावा मिले. इससे हिन्दी का जो फलक है वह बड़ा होगा.

हिंदी को लेकर जेन जी की सोच कैसी है, जानिए. (ETV BHARAT)

हिंदी को लेकर क्या बोले प्रोफेसर. (ETV BHARAT)

जेन जी ने निकाली है शार्ट भाषा

जेन जी की हिन्दी भाषा को लेकर प्रोफेसर कहती हैं कि वह समझती हैं कि ये वर्ग शार्ट में अपनी बात को सामने वालों को समझाने का प्रयास करता है. इस भाषा में जेनजी के विचार आते हैं. इस भाषा में वे हंसते-बोलते हैं. यह हिंदी का शार्ट रूप है. इससे आने वाली पीढ़ी को हिंदी को समझने में काफी मदद मिलेगी और वह हिंदी को स्वीकारेगी.

निज भाषा उन्नति अहै. (ETV BHARAT)



जेन जी अंग्रेजी हिंदी मिक्स बोल रहे

विक्रांत कहते हैं कि हिन्दी का स्वरूप बदल रहा है. जेन जी जो बोलते हैं वह मानकों वाली हिन्दी नहीं है. उसमें अंग्रेजी का समावेश है. अंग्रेजी और हिन्दी को मिलाकर हिंगलिश का उपयोग सोशल मीडिया की बोलचाल का अहम अंग है. ये न हिंदी है और न अंग्रेजी. शोध छात्र विक्रांत का कहना है कि जेनजी की नजर में कह सकते हैं कि ये भाषा का स्वाभाविक विकास है. जिस प्रकार संस्कृत से अनेक भाषा निकली हैं, ऐसे में ये स्वाभाविक विकास अच्छा संकेत भी देता है. छात्रा नितिका गौतम भी हिंदी को बढ़ावा देने पर जोर देती हैं.

ब्रिक्स सम्मेलन से सीख लें

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की छात्रा पूजा शर्मा कहती हैं कि ब्रिक्स सम्मेलन में हमने देखा कि कई देशों के जो प्रतिनिधि यहां आए उन्होंने अपनी भाषा में ही बात रखी. उनके लिए उनकी भाषा महत्वपूर्ण है. इसी प्रकार आवश्यक है कि हमें भी अपनी भाषा पर गर्व करना चाहिए और इसे बढ़ावा देना चाहिए.

हिंदी हैं हम वतन है. (ETV BHARAT)



हिंदी में बदलाव एक चक्र का हिस्सा

पूजा कहती हैं कि Gen Z की जो भाषा है जो ठीक से हिंदी शायद लिखते ही नहीं हैं. ये एक समय चक्र का हिस्सा है. समय-समय पर परिवर्तन आते रहते हैं. जैसे कि सबसे पहले वैदिक संस्कृत आई, इसके बाद पाली और फिर प्राकृत भाषा भी विकसित हुई. जेन जी की जो भाषा है वह भी एक परिवर्तन का ही संकेत है. इसमें आगे चलकर और बदलाव हो सकते हैं. कुल मिलाकर सभी को हिंदी के मूल रूप को बढ़ावा देना चाहिए.

अंग्रेजी वाली सोच से बाहर निकलें

तेजस्विनी कहती हैं कि सोशल मीडिया पर बहुत से जो लोग वीडिओ बनाते हैं वे अंग्रेजी में बनाते हैं. उन्हें लगता है कि हिंदी में बनाएंगे तो बाहर के लोग उन्हें कमतर आंकेंगे. ये सोच और विचार अनुचित है.

ये भी जान लीजिए. (ETV BHARAT)





सरकार ठीक काम कर रही

छात्र अजय कुमार कहते हैं कि हिंदी को बढ़ावा मिले इसके लिए वर्तमान सरकार अच्छा काम कर रही है. हम सभी को हिंदी को बढ़ावा देने के लिए प्रयास खुद से भी करने चाहिए. हिंदी को राष्ट्रभाषा की मान्यता मिलनी ही चाहिए.











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