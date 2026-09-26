ETV Bharat / state

"15 हजार लोग प्रभावित, 700 लोगों को रेस्क्यू किया"; चित्रकूट में आई भीषण बाढ़ के बाद हालात कैसे? जानिये जमीनी हकीकत

"39 ग्राम पंचायतें प्रभावित हुईं" : जिलाधिकारी चित्रकूट पुलकित गर्ग ने बताया कि चित्रकूट में 29 अगस्त से आई बाढ़ में लगभग 39 ग्राम पंचायतें प्रभावित हुईं थीं. इस बाढ़ में लगभग 15 हजार लोग प्रभावित हुए थे. इन सभी लोगों में से 700 लोगों को एनडीआरएफ और एसडीआरएफ व पीएसी की मदद से रेस्क्यू भी किया गया था.

उन्होंने बताया कि रामघाट में रौनक खत्म सी हो चुकी है. सभी जगह बाढ़ के बाद तबाही के निशान दिख रहे हैं, जहां कहीं पर्यटकों और भक्तों का ताता लगा रहता था, वहां इक्का-दुक्का ही लोग दिख रहे हैं. बिजली के मोटे-मोटे लोहे के खंभे मुड़कर टूट गए. मिट्टी दुकानों में जहां कहीं कीमती चीज रखी होती थी, उन अलमीरा में अब मिट्टी भरी हुई है. उन्होंने बताया कि प्रभावित क्षेत्रों में क्षति का सर्वे और राहत कार्य अभी भी जारी है.

उन्होंने कहा कि अतिक्रमण के चलते कई दुकानें बंद हैं. प्रशासन ने राशन किट जरूर दी, लेकिन दुकानदारों का कहना है कि अब बाढ़ का पानी उतर चुका है, लेकिन अपने पीछे हुए नुकसान के निशान छोड़ गया है.

"2026 की बाढ़ ने रिकॉर्ड तोड़ दिया" : रामघाट में मंदिर के महंत और दुकानदारों का कहना है कि मंदाकिनी नदी की 2026 की बाढ़ ने वर्ष 2003 में आई भीषण बाढ़ का रिकॉर्ड तोड़ दिया. उनके मुताबिक, इस बाढ़ ने चित्रकूट के विकास को करीब 10 वर्ष पीछे धकेल दिया. जिन घाटों और बाजारों में श्रद्धालुओं व पर्यटकों की चहल-पहल रहती थी, वहां अब सन्नाटा पसरा है.

स्वास्थ्य टीमों ने किया उपचार : बाढ़ के बाद संक्रामक बीमारियों की आशंका को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने प्रभावित क्षेत्रों में क्लोरीन की गोलियां, ओआरएस का वितरण और ब्लीचिंग का छिड़काव कराया. मच्छरों से बचाव के लिए एंटी-लार्वा का छिड़काव और फॉगिंग भी कराई गई. स्वास्थ्य टीमों ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचकर लोगों को उपचार उपलब्ध कराया. यहां तक बाढ़ क्षेत्र में फंसी एक प्रसूता को रेस्क्यू कर स्वास्थ्य विभाग ने सुरक्षित प्रसव करवाया.

करोड़ों का स्ट्रक्चर बाढ़ से प्रभावित हुआ : इस दौरान एक हजार हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि में फसलों के नुकसान का आकलन किया गया. वहीं, रामघाट क्षेत्र में घाट, लाइट, सीसीटीवी और अन्य व्यवस्थाओं को भी काफी नुकसान पहुंचा. नुकसान का आंकलन होने पर पता चला कि करीब 4 से 5 करोड़ का स्ट्रक्चर बाढ़ से प्रभावित हुआ है.

4 सितंबर तक बाढ़ के पानी का जलस्तर कम होने के बाद बाढ़ से हुई नुकसान की तस्वीरें धीरे-धीरे सामने आने लगीं. बाढ़ से क्षतिग्रस्त मकानों का सर्वे कराया गया और प्रभावित लोगों को आर्थिक सहायता देने की प्रक्रिया शुरू हुई. बाढ़ का असर कृषि क्षेत्र पर भी पड़ा.

टीमें लगातार राहत एवं बचाव कार्य में जुटीं : बाढ़ की स्थिति को देखते हुए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पीएसी की टीमें लगातार राहत एवं बचाव कार्य में जुटी रहीं. इस बीच करीब 700 लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया गया. प्रभावित परिवारों के लिए भोजन और जरूरी सामान की व्यवस्था की गई. उन्हें रैन बसेरों में ठहराया गया.

नदी का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के सामने सुरक्षित स्थान पर जाने की चुनौती खड़ी हो गई. कई स्थानों पर सड़क संपर्क प्रभावित हुआ. जिन सड़कों पर कभी वाहन चलते थे, वहां नावें चलने लगीं. लोगों को नाव से रेस्क्यू टीमों की मदद से बाहर निकाला गया.

मंदाकिनी नदी में 30 अगस्त को आई बाढ़ : चित्रकूट में 29 अगस्त से शुरू हुई मंदाकिनी नदी की बाढ़ 30 अगस्त तक अपने चरम पर पहुंच गई थी. बाढ़ की चपेट में रामघाट, तरौहां, गोबरिया के साथ-साथ मानिकपुर क्षेत्र में बरदहा नदी में आई बाढ़ के चलते चमरौहां, रानीपुर, गिदुरहा समेत कई इलाके पानी से घिर गए थे.

चित्रकूट : जिले में अगस्त माह के अंतिम दिनों में मंदाकिनी नदी में आई भीषण बाढ़ ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया. लगातार बढ़ते जलस्तर के चलते नदी खतरे के निशान से कई मीटर ऊपर पहुंच गई. रामघाट समेत नदी किनारे के इलाकों में पानी भरने से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना पड़ा. बाढ़ से गांवों में आवागमन प्रभावित हुआ, घरों और फसलों को नुकसान पहुंचा. हालांकि प्रशासन, पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पीएसी और स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने लगातार राहत और बचाव अभियान चलाया.

उन्होंने बताया कि इन सभी की सहायता के लिए जो भी आंशिक मकानों को क्षति पहुंची थी या पूर्ण क्षति वाले मकान थे, उन सभी को चिन्हित किया गया और लगभग 2,500 बाढ़ प्रभावित लोगों के खातों में धनराशि स्थानांतरित कर दी गई है. लगभग दो करोड़ रुपये अब तक पेमेंट हो चुके हैं.

चित्रकूट में आई भीषण बाढ़ के बाद हालात कैसे? (Photo credit: ETV Bharat)

"15 से 20 लाख रुपये का भुगतान" : उन्होंने कृषि क्षेत्र में हुए नुकसान के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि फसलों की क्षति को चिन्हांकित किया जा रहा है और लगभग 1000 हेक्टेयर से भी ज्यादा कृषि में हुए नुकसान को चिन्हित किया जा चुका है, जिसमें अब तक 15 से 20 लाख रुपये का भुगतान किया जा चुका है, हालांकि अभी भी कृषि क्षेत्र में हुई फसलों के नुकसान का सर्वे शुरू है.

उन्होंने बताया कि भोजन इत्यादि की परेशानी ना हो जिसको लेकर 50 किलो वजन के साथ 26 सामग्री शामिल किट का वितरण भी 4500 बाढ़ प्रभावित लोगों को पूर्णरूप से वितरित किया गया है, जबकि सर्वे लगातार अभी भी जारी है. उन्होंने अपील करते हुए कहा कि जिन बाढ़ प्रभावितों को मदद नहीं पहुंच सकी है वह तहसील, जिला प्रशासन या स्वयं जिलाधिकारी को मामले से अवगत करा सकते हैं.

चित्रकूट में आई भीषण बाढ़ के बाद हालात कैसे? (Photo credit: ETV Bharat)



उन्होंने बताया कि 4 से लगाकर 5 करोड़ की लगभग इस बाढ़ के चलते क्षति हुई है, जिसके संबंध में नए प्रोजेक्ट तैयार किये जा रहे हैं. जिसमें नए नालों का निर्माण, घाट निर्माण सौंदर्यीकरण इत्यादि शामिल हैं, जिसको लेकर प्रशासन को असेसमेंट भी भेजा जा चुका है.

उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश की ओर अत्याधिक बारिश इसकी मुख्य वजह है, हालांकि मध्य प्रदेश के सतना की ओर बन रहे बांध के बाद चित्रकूट में राहत जरूर मिलेगी. मध्य प्रदेश में जल्दी ही रेनवॉश लगाया जा रहा है, जिससे बारिश का सटीक आकलन होगा और बाढ़ आने की स्थिति भी हमें सटीक तरह से मिल सकेगी.

उन्होंने रोकथाम के संबंध में बताया कि स्थानीय नदी नालों को चिन्हांकित किया जा रहा है, जिसमें सीमा स्तंभ भी लगाए जा रहे हैं. नदी के घाटों और रामघाट में अतिक्रमण के संबंध में उन्होंने बताया कि अतिक्रमण को हटाया जा रहा है. दुकानदार या भवन मालिक उसे खुद से नहीं हटाएंगे, तो प्रशासन ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करेगा.

उन्होंने मंदाकिनी नदी में बाढ़ के पूर्व आंकड़ों के संबंध में बताया कि 5 साल, 25 साल, 50 साल और 100 साल के बाढ़ बिंदु को चिन्हांकित कर पिलर लगाए जाएंगे, जिसकी स्वीकृति शासन के लिए भेज दी गई है. जल्द ही उनमें पिलर स्थापित किए जाएंगे.

चित्रकूट में आई भीषण बाढ़ के बाद हालात कैसे? (Photo credit: ETV Bharat)







अधिशासी अभियंता सिंचाई प्रखंड प्रथम कर्वी जिला चित्रकूट शशिकांत प्रसाद ने बताया कि मंदाकिनी नदी का जलस्तर 29 अगस्त 2026 की सुबह 6:30 से जलस्तर बढ़ना शुरू हुआ और 7:10 बजे वह अपने विकराल रूप में आ गईं जो दोपहर 2:45 तक मंदाकिनी नदी का जलस्तर अधिकतम रहा जो 135.200 मीटर दर्ज किया गया.

उन्होंने बताया कि मंदाकिनी नदी का खतरे का जलस्तर 26.500 है, उसके हिसाब से 8.7 मीटर नदी का जलस्तर ऊपर रहा 29 से लगाकर 30 अगस्त तक जलस्तर बढ़ता रहा. 31 अगस्त की सुबह में जलस्तर घटने लगा और डेंजर लेवल से नीचे आने लगा था, हालांकि 3 सितंबर तक नदी का जलस्तर खतरे के निशान से बढ़ता घटता रहा था.

जलस्तर पैमाइश की अगर बात करें तो उन्होंने बताया कि रीडिंग रामघाट में ही बनेंगे. गेज से प्रतिदिन अमूमन सुबह 8:00 बजे और शाम 6:00 बजे गेज मापा जाता है, लेकिन बाढ़ के समय प्रति 15 मिनट में गेज मापा जा रहा था, जिसकी सूचना जिला प्रशासन और विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ ही लखनऊ मुख्यालय को रीडिंग भेजी जा रही थी.

उन्होंने बताया कि सिंचाई विभाग के सभी बांध व बंधिया अपनी क्षमता से ज्यादा भर गए थे, जिसको लेकर उनका पानी भी छोड़ गया था. इस दौरान डोडा माफी डैम को कुछ क्षति पहुंची थी, जिसकी मरम्मत वर्तमान में की जा रही है. उन्होंने बताया कि मंदाकनी नदी मध्यप्रदेश से जो कर चित्रकूट की ओर पहुंचती है, जिसके चलते मध्य प्रदेश से समन्वय स्थापित कर वर्षा का आकलन किया जाता है.

उन्होंने बताया कि उसके अनुसार असेसमेंट करके जिला प्रशासन को सूचना दी जाती है कि इतना पानी का जलस्तर बढ़ सकता है. पिछले 5 वर्षों का आंकड़ा देखा जाए तो 2025 में 131.5 मीटर जो की डेंजर लेवल से 6 मीटर ऊपर रहा, हालांकि उसके पहले 2003 में डेंजर असेसमेंट देखा जाए तो 134.5 मीटर रहा था जोकि 8 मीटर ऊपर था, लेकिन 2026 में मंदाकिनी नदी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे और 8.7 मीटर के साथ खतरे के निशान से ऊपर मंदाकिनी नदी का जलस्तर रहा.







सीएमओ महेंद्र कुमार त्रिपाठी ने बताया कि चित्रकूट में 28-29 अगस्त की रात में बाढ़ की त्रासदी शुरू हुई. इसके पहले ही जनपद में बाढ़ चौकियों की स्थापना की जा चुकी थीं, जबकि इन चौकियों में 90 टीमें लगी हुईं थीं. जिसमें चिकित्सीयदल में 36 स्वास्थ्यकर्मी लगाए गए थे. रामघाट, तरौहां, गोबरिया, चमरौहां, पहाड़ी, शिवरामपुर आदि में टीमें लगी हुईं थीं.

उन्होंने बताया कि बाढ़ के कारण जहां स्वास्थ्यकर्मी नहीं पहुंच पा रहे थे, वहां पीएसी फ्लड यूनिट की बोट की मदद से लोगों के बीच पहुंचकर उन्हें स्वास्थ्य सेवाएं दी जा रहीं थीं. यहां तक की बाढ़ में फंसी एक प्रसूता को रेस्क्यू कर सुरक्षित डिलीवरी भी करवाई गई. बाढ़ की त्रासदी कम होने और पानी का जलस्तर घटने पर संक्रामक रोग ना हो उसको लेकर क्लोरीन की गोलियां स्वास्थ्य विभाग की आशाओं द्वारा लोगों को बटवाई गईं.

उन्होंने बताया कि बाढ़ के बाद फैली गंदगी में ब्लीचिंग का छिड़काव करवाया गया. मलेरिया विभाग को आदेशित कर एंटी लार्वा का छिड़काव भी करवाया गया, यहां नगर पालिका द्वारा फाॅगिंग करवाई गई और लगभग 18000 ओआरएस के पैकेट का भी लोगों के बीच में वितरण किया गया. उन्होंने बताया कि 1398 जगह पर आशाएं लगी हुई थीं, जिन्होंने क्लोरीन की गोलियों का वितरण भी किया.

उन्होंने बताया कि यही नहीं 308 एंटी स्नेक वेनम भी सपोर्ट के लिए उपलब्ध कराये गये थे, ताकि आकस्मिक स्थिति में सर्प दंश से ग्रसित लोगों का उपचार समय पर हो सके. ऐसे में 909 एंटी रैबीज इंजेक्शन भी टीम के पास थे, ताकि डॉग बाइट में ऐसे मरीजों को तुरंत इलाज मिल सके. हालांकि इस आपदा के समय कोई भी स्नेक बाइट का मरीज सामने नहीं आया और ना ही कोई बाढ़ के चलते जनहानि ही हुई है.







यह भी पढ़ें : लखीमपुर खीरी में घरों को जमींदोज कर रहा प्राकृतिक प्रकोप; शारदा नदी के कटान ने छीना आशियाना

यह भी पढ़ें : बाढ़ से बेहाल चित्रकूट; मंदाकिनी नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 3 मीटर ऊपर, प्रशासन अलर्ट