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नवरात्र में जागरण का क्या है महत्व, नियम और विधान, किस दिशा में लगाएं चौकी? यहां जानिए

नवरात्र में रात्रि जागरण का महत्व जानिए ( Photo Credit; ETV Bharat )

वाराणसी: नवरात्र में हर जगह माहौल पूरी तरह भक्तिमय हो जाता है. सुबह-शाम मां की आरती, भजन के साथ ही रात्रि जागरण भी होता है. माता की चौकी या रात्रि जागरण में पूरा परिवार रात भर जागकर भक्ति में लीन रहता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि चौकी बिठाने के कठिन शास्त्रोक्त नियम हैं. एक छोटी सी गलती आपकी कठिन साधना के फल को कम कर सकती है. उत्तर प्रदेश के शीर्ष वेद पाठियों व विद्वानों से सीधे समझते हैं कि माता की चौकी की सही विधि, इसका महत्व और जागरण के नियम क्या हैं?

नवरात्र में जागरण के महत्व पर स्पेशल रिपोर्ट (Video Credit; ETV Bharat) वाराणसी के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य व काशी हिंदू विश्वविद्यालय ज्योतिष विभाग के प्रोफेसर सुभाष पांडेय बताते हैं कि माता की चौकी केवल भजनों की एक रात नहीं, बल्कि अपनी व्यस्त दिनचर्या से समय निकालकर पूरी तरह मां के चरणों में समर्पित हो जाने का नाम है. इसलिए श्रद्धा और सही विधि का मेल घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है. मां के नौ स्वरूप की 9 दिन आराधना करना ही नवरात्रि का मतलब है. सिर्फ पूजन पाठ या आरती नहीं, यह एक वैदिक विधान है. अगर चौकी गलत दिशा में लगी हो या जागरण का तरीका सही न हो तो फल अधूरा रह जाता है.

जागरण की मान्यता (Photo Credit; ETV Bharat) लकड़ी की हो चौकी प्रो. पांडेय कहते हैं, चौकी का अर्थ माता का आसन होता है. नवरात्र में माता को 9 दिन तक अपने घर में आमंत्रित किया जाता है. इसलिए लकड़ी की चौकी को ही सिंहासन माना जाता है. इसके लिए चौकी के लिए आम की लकड़ी का प्रयोग किया जाना शुभ होता है. अगर न हो तो चौकी लकड़ी की हो, लोहे या प्लास्टिक की टेबल का प्रयोग बिल्कुल न करें. बताया कि चौकी पर नया लाल या पीला वस्त्र बिछाना चाहिए, इस्तेमाल किया हुआ नहीं. लाल शक्ति का और पीला समृद्धि का प्रतीक है. माता की मर्ति या तस्वीर को कपड़े पर नहीं, चावल या गेहूं की ढेरी पर स्थापित करें. चौकी पर ही अखंड ज्योति, कलश, दुर्गा सप्तशती की पुस्तक रखें. कलश को चौकी के उत्तर-पूर्व कोने में रखना शुभ माना जाता है. जागरण का तरीका (Photo Credit; ETV Bharat) किस दिशा में रखें चौकी प्रोफेसर सुभाष पांडेय का कहना है कि माता की चौकी और स्थापना का सही दिशा में होने का सबसे ज्यादा महत्व है. चौकी हमेशा ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा में लगानी चाहिए. पश्चिम दिशा को भी शुभ माना जाता है, लेकिन दक्षिण में कभी भी इसकी स्थापना नहीं होनी चाहिए. ईशान कोण इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह देवताओं की दिशा है, यहां से सकारात्मक ऊर्जा आती है. याद रखें कि माता का मुख पश्चिम की ओर होना चाहिए, ताकि पूजन करने वाले का मुख पूर्व की ओर रहे. पूर्व की ओर मुख करके पूजा करने से ज्ञान और समृद्धि मिलती है. दक्षिण दिशा में चौकी न लगाएं, क्योंकि दक्षिण यम की दिशा है. वहां चौकी लगाने से पूजा में विघ्न और घर में कलह आती है. रात्रि से बना नवरात्र प्रोफेसर पांडेय का कहना है कि नवरात्रि शब्द ही रात्रि से बना है. जैसे शिवरात्रि, जन्माष्टमी रात्रि में मनाए जाने का ही विधान है. वैसे ही नवरात्र शब्द के मायने ही नौ रातें से है. दुर्गा सप्तशती में स्पष्ट लिखा है, रात्रि रूपा यतो देवी, यानी देवी स्वयं रात्रि स्वरूपा हैं. बताया कि दिन में हम सांसारिक कामों में उलझे रहते हैं. रात में मन शांत होता है. तंत्र शास्त्र के अनुसार रात 9 से 3 बजे तक का समय सिद्धि काल होता है. इस समय किया गया मंत्र जाप 100 गुना फल देता है. इसीलिए इसे रात्रि जागरण, न कि दिन का जागरण कहा जाता है. मां के नौ रूपों की पूजा (Photo Credit; ETV Bharat)