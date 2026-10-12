नवरात्र में जागरण का क्या है महत्व, नियम और विधान, किस दिशा में लगाएं चौकी? यहां जानिए
रात्रि जागरण कितना फलदायी, क्या है दो तरह की पूजा, गोपाल मिश्र की रिपोर्ट...
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 12, 2026 at 7:58 AM IST|
Updated : October 12, 2026 at 8:09 AM IST
वाराणसी: नवरात्र में हर जगह माहौल पूरी तरह भक्तिमय हो जाता है. सुबह-शाम मां की आरती, भजन के साथ ही रात्रि जागरण भी होता है. माता की चौकी या रात्रि जागरण में पूरा परिवार रात भर जागकर भक्ति में लीन रहता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि चौकी बिठाने के कठिन शास्त्रोक्त नियम हैं. एक छोटी सी गलती आपकी कठिन साधना के फल को कम कर सकती है. उत्तर प्रदेश के शीर्ष वेद पाठियों व विद्वानों से सीधे समझते हैं कि माता की चौकी की सही विधि, इसका महत्व और जागरण के नियम क्या हैं?
वाराणसी के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य व काशी हिंदू विश्वविद्यालय ज्योतिष विभाग के प्रोफेसर सुभाष पांडेय बताते हैं कि माता की चौकी केवल भजनों की एक रात नहीं, बल्कि अपनी व्यस्त दिनचर्या से समय निकालकर पूरी तरह मां के चरणों में समर्पित हो जाने का नाम है. इसलिए श्रद्धा और सही विधि का मेल घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है. मां के नौ स्वरूप की 9 दिन आराधना करना ही नवरात्रि का मतलब है. सिर्फ पूजन पाठ या आरती नहीं, यह एक वैदिक विधान है. अगर चौकी गलत दिशा में लगी हो या जागरण का तरीका सही न हो तो फल अधूरा रह जाता है.
लकड़ी की हो चौकी
प्रो. पांडेय कहते हैं, चौकी का अर्थ माता का आसन होता है. नवरात्र में माता को 9 दिन तक अपने घर में आमंत्रित किया जाता है. इसलिए लकड़ी की चौकी को ही सिंहासन माना जाता है. इसके लिए चौकी के लिए आम की लकड़ी का प्रयोग किया जाना शुभ होता है. अगर न हो तो चौकी लकड़ी की हो, लोहे या प्लास्टिक की टेबल का प्रयोग बिल्कुल न करें.
बताया कि चौकी पर नया लाल या पीला वस्त्र बिछाना चाहिए, इस्तेमाल किया हुआ नहीं. लाल शक्ति का और पीला समृद्धि का प्रतीक है. माता की मर्ति या तस्वीर को कपड़े पर नहीं, चावल या गेहूं की ढेरी पर स्थापित करें. चौकी पर ही अखंड ज्योति, कलश, दुर्गा सप्तशती की पुस्तक रखें. कलश को चौकी के उत्तर-पूर्व कोने में रखना शुभ माना जाता है.
किस दिशा में रखें चौकी
प्रोफेसर सुभाष पांडेय का कहना है कि माता की चौकी और स्थापना का सही दिशा में होने का सबसे ज्यादा महत्व है. चौकी हमेशा ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा में लगानी चाहिए. पश्चिम दिशा को भी शुभ माना जाता है, लेकिन दक्षिण में कभी भी इसकी स्थापना नहीं होनी चाहिए. ईशान कोण इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह देवताओं की दिशा है, यहां से सकारात्मक ऊर्जा आती है. याद रखें कि माता का मुख पश्चिम की ओर होना चाहिए, ताकि पूजन करने वाले का मुख पूर्व की ओर रहे. पूर्व की ओर मुख करके पूजा करने से ज्ञान और समृद्धि मिलती है. दक्षिण दिशा में चौकी न लगाएं, क्योंकि दक्षिण यम की दिशा है. वहां चौकी लगाने से पूजा में विघ्न और घर में कलह आती है.
रात्रि से बना नवरात्र
प्रोफेसर पांडेय का कहना है कि नवरात्रि शब्द ही रात्रि से बना है. जैसे शिवरात्रि, जन्माष्टमी रात्रि में मनाए जाने का ही विधान है. वैसे ही नवरात्र शब्द के मायने ही नौ रातें से है. दुर्गा सप्तशती में स्पष्ट लिखा है, रात्रि रूपा यतो देवी, यानी देवी स्वयं रात्रि स्वरूपा हैं. बताया कि दिन में हम सांसारिक कामों में उलझे रहते हैं. रात में मन शांत होता है. तंत्र शास्त्र के अनुसार रात 9 से 3 बजे तक का समय सिद्धि काल होता है. इस समय किया गया मंत्र जाप 100 गुना फल देता है. इसीलिए इसे रात्रि जागरण, न कि दिन का जागरण कहा जाता है.
जागरण की पुरानी परंपरा
माता के भजनों में बचपन से ही लीन रहने वाले पूर्वांचल के प्रसिद्ध भजन गायक पुनीत कृष्ण जेटली उर्फ पागल बाबा कहते हैं कि दिन के समय मां की आराधना होती है, लेकिन रात्रि में मां का पूजन और उनका ध्यान किया जाता है. नवरात्रि के 9 दिन रात्रि जागरण के लिए ही जाने जाते हैं. जैसे पूर्वांचल में लोग हर शुभ काम में सत्यनारायण भगवान की कथा करते हैं, वैसे ही पंजाब और दिल्ली के अतिरिक्त अन्य जगहों पर रात्रि जागरण की पुरानी परंपरा रही है. अब इसका विस्तार होने लगा है. अब घर-घर में जागरण की परंपरा विकसित हो रही है, लेकिन यह बहुत ही परंपरागत और पौराणिक महत्व की चीज है. कुछ लोग जागरण को मजाक समझते हैं. बड़े-बड़े साउंड स्पीकर लगाकर माता के अलग-अलग स्वरूप को ऐसे प्रस्तुत करते हैं, जो अपने ही धर्म का मजाक बनाने लगता है. यह बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका एक शास्त्रोक्त विधान है. जिसको भी जागरण करना होता है, वह पूरे दिन व्रत रहता है. निराहार या निर्जल व्रत रहकर माता की आराधना के लिए उनका ध्यान करता है. उनका पूरा पूजन किया जाता है. शाम के वक्त उनकी ज्योत प्रज्वलित की जाती है और उनके आगमन के साथ जागरण की शुरुआत होती है.
कथा श्रवण का महत्व
पुनीत कृष्ण जेटली का कहना है कि सिर्फ जागरण ही नहीं, बल्कि रात्रि पर्यंत अलग-अलग देवियों के कथा श्रवण का बहुत बड़ा महत्व माना जाता है. जिस तरह से तारों की छांव में भोर में 3 से सुबह 5 तक तारा माई की कथा का विधान है. यह स्पष्ट निर्देश है, दुर्गा सप्तशती से लेकर अन्य जगहों पर कि जागरण के दौरान या जागरण के बाद तारा माई की कथा जरूर सुननी चाहिए. इस कथा के श्रवण मात्र से ही तीन जन्मों के पाप से मुक्ति मिलती है. अब इन चीजों का विधान कोई नहीं मानता और लोग नए-नए और एडवांस तरीके से बस जागरण के नाम पर कुछ भी करने लगते हैं, जबकि रात्रि जागरण माता की आराधना का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है.
विकसित हो रही परंपरा
मां की चौकी और रात्रि जागरण की परंपरा अब धीरे-धीरे यूपी के हर हिस्से में देखने को मिल रही है. पूर्वांचल सहित बिहार के हिस्सों में भोजपुरी और अन्य पारंपरिक गीतों के जरिए माता को लुभाने व रात भर जागने की परंपरा महिलाओं द्वारा निभाई जाती रही है. गांव-गांव में, देवी मंदिरों में रात्रि जागरण चलता रहता है. इस बारे में अपने घर में एक माता की चौकी स्थापित करने वाली श्रद्धा मेहरा का कहना है कि यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है. माता का घर में आगमन हमारे पूरे घर के माहौल को बदल देता है. 9 दिन सात्विक तरीके से खाने-पीने का ध्यान रखना, व्रत रहना और बच्चों को भी उसी तरह से रखना, घर के माहौल को ऊर्जा से भर देता है. एक मां दिन भर अपने बच्चों का ध्यान रखती है, मां ही रात भर जागती है. इसलिए मां दिन में सुने ना सुने, लेकिन रात में अपने बच्चों की पुकार जरूर सुनती है. इसलिए दिन की जगह रात में मां की आराधना विशेष फलदायी है.
क्या रात में पूजन बेहतर
इस बारे में भजन गायक पुनीत कृष्ण जेटली का कहना है कि रात में पूजा एक साधना है. दिन में आप माता को भोग लगाते हैं, रात में माता आपको वरदान देती हैं. इसीलिए नवरात्र में दो पूजा बताई गई हैं, दिन में वैदिक पूजा और रात में तांत्रिक व मानसिक जाप. वैज्ञानिक दृष्टि से भी रात में शोर कम होता है, मन एकाग्र होता है. इसलिए मंत्र सिद्धि जल्दी होती है.
यह भी पढ़ें: रामलीला की पहचान बनारस के मुखौटे; अधर में भावों को उकेरेने वाली कला का भविष्य