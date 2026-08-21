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सैंज में स्क्रब टायफस के तीन मामले आए सामने, अस्पताल में मरीजों का चल रहा इलाज

स्क्रब टायफस ( ETV Bharat )

कुल्लू: जिला कुल्लू के उपमंडल बंजार के सैंज क्षेत्र में स्क्रब टायफस के मामले बढ़ने से स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है. सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सैंज में स्क्रब टायफस के लक्षणों वाले मरीज जांच और उपचार के लिए पहुंच रहे हैं. वही, बीते दिन भी तीन लोग स्क्रब टायफस से पीड़ित पाए गए. सीएचसी सैंज में तैनात डॉ. वरुण ने बताया, "बरसात के मौसम में खेतों, घास और झाड़ियों वाले क्षेत्रों में संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है. संक्रमित चिगर नामक कीड़े के काटने से स्क्रब टायफस फैलता है. इस फैलने वाली बीमारी को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले और खेतीबाड़ी, घास काटने और जंगलों में काम करने वाले लोगों को विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है". सैंज में स्क्रब टायफस के तीन मामले आए सामने (ETV Bharat) क्या है स्क्रब टायफस? स्क्रब टायफस ओरिएंटिया त्सुत्सुगामुशी नामक बैक्टीरिया (Orientia Tsutsugamushi Bacteria) से होने वाला संक्रमण है. यह बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती. इसका संक्रमण झाड़ियों, घास और खेतों में पाए जाने वाले बेहद छोटे चिगर माइट (लार्वा माइट) के काटने से होता है. ये परजीवी सामान्य रूप से चूहों और अन्य छोटे जीवों पर रहते हैं. मानसून के दौरान नमी और घनी वनस्पति बढ़ने से इनकी संख्या तेजी से बढ़ जाती है. यही कारण है कि खेतों, बागों, जंगलों और झाड़ियों में काम करने वाले लोगों में संक्रमण का खतरा सबसे अधिक रहता है.