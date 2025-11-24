ETV Bharat / state

क्या है टच एंड हील रेकी थेरेपी, बिना दवाई बीमारियों का इलाज, रेकी ग्रैंड मास्टर से जानिए फायदे और कैसे सीखें?

"लेकिन क्योंकि ये जापान में एक प्रोफेसर थे मिकाऊ उसुई वो अपने कुछ स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे थे. तो उन्होंने पूछा कि क्या हाथों से छूकर चिकित्सा की जा सकती है, तो उनके पास इसका जवाब नहीं था. उन्होंने बोला ठीक है मैं इसके बारे में पता करके आपको बताऊंगा. तो वो जिज्ञासा उनके अंदर इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उन्होंने डिसाइड किया कि मैं इसको पता करके ही मानूंगा. जिसके लिए फिर उन्होंने एक पहाड़ था कुरामा नाम का. उसमें जाकर उन्होंने मेडिटेशन करना शुरू कर दिया और 21 डेज तक मेडिटेशन किया. करने के बाद उन्होंने यह देखा कि उनको कुछ अचानक से कुछ अनुभूति हुई और उस अनुभूति के बाद उनको समझ में नहीं आया कि मेरे साथ हुआ क्या. उन्होंने देखा 21 डेज के बाद मैं बिल्कुल थका नहीं हूं और उनके अंदर प्राण ऊर्जा बहुत अच्छे से बह रही है. तो वो तेजी से नीचे उतरे. नीचे उतरते समय उनके पैर में चोट लगी. चोट लगने पर उन्होंने अपने पैर को जैसे ही छुआ ब्लड बहना बंद हो गया. नीचे गए होटल में खाना खाए वहां पर जो ओनर थे होटल के उनका जो बेटा था उनको दांत में दर्द था. उन्होंने उसके दांत में छुआ, गाल के पास जो सूजन थी वो ठीक हो गई. तो वो समझ गए कि जिस चीज का उत्तर मैं खोजने के लिए आया था वो उत्तर मुझे मिल गया है.

जवाब: रेकी एक हीलिंग टेक्निक है जिसे टच एंड हील थेरेपी कहा जाता है. आप इसे ऐसे कह सकते हैं कि यह बिना किसी दवाई या किसी उपकरण का उपयोग करके हाथों के माध्यम से ऊर्जा को अपने शरीर में प्रवाहित कर हाथों से हीलिंग की जाती है. मूल कांसेप्ट आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे किसी भी व्यक्ति की ऊर्जा में अगर डिसबैलेंस होता है तो उसको कई प्रकार की बीमारियां हो जाती है. रेकी कहती है कि अगर ऊर्जा का संतुलन ठीक है, ऊर्जा का फ्लो ठीक है तो आपको किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होगी. लेकिन अगर उसमें किसी प्रकार से कोई रुकावट आती है या किसी प्रकार से कोई दिक्कत होती है तब आपको बीमारियां हो सकती हैं. तो रेकी इसमें करती क्या है, रेकी आपके ऊर्जा चक्रों को, आपके शरीर में बहने वाली ऊर्जा को बैलेंस करती है. तो मूलतः ये जापान से आई थी. लेकिन इसका अगर हम बेसिक में चले जाए एकदम तो इसका मूल भारतीय है. यह ऋग्वेद के 10वें मंडल के 137वें श्लोक के सूक्त में इसका उल्लेख है. और इतना ही नहीं अथर्ववेद में भी इसका उल्लेख है.

जवाब: रेकी, यह जैपनीज वर्ड है. रेकी जो है 'रे' और 'की' दो वर्ड से मिलकर बना है. रे का मतलब होता है यूनिवर्सल और की का मतलब होता है एनर्जी. तो आप यह कह सकते हैं कि रेकी एक प्रकार की यूनिवर्सल लाइफ फोर्स है या यूनिवर्सल एनर्जी है जिसका यूज रेकी हीलर सामने वाले व्यक्ति के एनर्जी को बैलेंस करने के लिए करता है. तो मूलत ये रेकी अगर पर्टिकुलर वर्ड की बात करें तो जैपनीज ओरिजन है.

सरगुजा: कई ऐसी थेरेपी हैं जिनसे आप अपने आप को बिना दवाइयों के भी ठीक कर सकते हैं. सुनने में यह किसी चमत्कार जैसा लगता है. लेकिन यह सच है, इस पद्धति का उपयोग न सिर्फ भारत में बल्कि कई अन्य देशों में किया जा रहा है. इसे रेकी के नाम से जाना जाता है. इस विषय पर हमने रेकी के ग्रैंड मास्टर भवानी शंकर जी से बातचीत और जाना की आखिर रेकी क्या है और ये काम कैसे करती है?

फिर उन्होंने ध्यान किया कि जानने के लिए कि ये है क्या चीज, ध्यान में उनको एक वर्ड सुनाई दिया रेकी. तो उन्होंने फिर और पूछा कि यह रेकी क्या है. तो फिर समझ में आया उनको कि यह यूनिवर्सल लाइफ फोर्स है मतलब ब्रह्माण्डीय ऊर्जा है जो हमारे शरीर से प्रवाहित हो सकती है और हम उससे किसी और को दे सकते हैं. उसको ठीक कर सकते हैं. तो होता कैसे है कि आप समझ लीजिए कि टंकी आप ले लीजिए जैसे पानी भरा है और एक पाइप है जिससे पानी बह रहा है. तो जो भी रेकी ग्रैंड मास्टर होता है या जो भी रेकी के चैनल होते हैं वह अपने आप को पाइप की तरह समझ लीजिए उनको जिससे रेकी बहती है और सामने वाले व्यक्ति को मिल जाती है.

रेकी एक काफी इंटेलिजेंट एनर्जी है जो जब हम किसी व्यक्ति को हीलिंग करते हैं तो उसको कितनी रेकी देना है यह हीलर डिसाइड नहीं करता. जब वो हीलिंग करता है तो उसके हाथों से जब रेकी बहना शुरू होती है तो हाथों में सनसनाहट गुदगुदी जैसा महसूस होता है या टिंगलिंग इफेक्ट बोल सकते हैं उसे. हाथ कभी गर्म हो जाता है, कभी ठंडा हो जाता है. इससे हीलर को पता चल जाता है कि रेकी अब बह रही है कि नहीं बह रही है और जब किसी की हीलिंग हो जाती है, तब भी यह समझ में आ जाता है कि रेकी ने हीलिंग कर दी है. रेकी के समय जो गुदगुदी होती है हाथ में या टिंगलिंग इफेक्ट होता है वो बंद हो जाता है. मतलब हीलिंग हो चुकी है, जब रेकी बंद होती है तो और जब हम रेकी को कॉल करते हैं तो यह टिंगलिंग इफेक्ट उसमें चालू रहता है. इससे हमको पता चल जाता है कि रेकी काम कर रही है कि नहीं कर रही.

"रेकी आपके आभामंडल को हील करती है. रेकी आपके चक्रों को हील करती है. रेकी आपके बॉडी के पूरे एनर्जी सिस्टम को एलाइन करती है. और इसका मानसिक स्तर पर काफी लाभ है. भौतिक स्तर पे भी काफी लाभ है. मानसिक स्तर पर अगर हम बात करें तो यह आपको एंजाइटी में लाभ देती है. इंसोमिया जैसी बीमारी में लाभ देती है. स्ट्रेस वाले प्रॉब्लम्स में आपको लाभ देती है. मतलब रेकी इन सब से आपको बाहर निकाल सकती है. अगर आप फिजिकल लेवल पर बात करें तो जैसे माइग्रेन हो गया, सिर दर्द हो गया, थकावट हो गई और किसी प्रकार की कोई भौतिक जगत की बीमारी है तो उसमें रेकी धीरे धीरे धीरे उनको नलीफाई करने में बहुत उपयोगी होती है.

रेकी ग्रैंड मास्टर इंटरव्यू (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सवाल: भवानी जी ये सुनने में चमत्कार जैसा लगता है. लेकिन इसमें कितना विज्ञान है और कितनी वैज्ञानिक है ये पद्धति?

जवाब: यह पद्धति पूरी तरीके से अगर हम देखें तो कई सारी रिसर्च कहती है कि काफी साइंटिफिक टेक्निक है. साइंटिफिक कैसे है? क्योंकि देखिए अगर हम बात करें कोई भी एलिमेंट को आप ले लीजिए. अगर आप उसे तोड़ते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन में टूटती है. मैथमेटिकली उसे और तोड़ करके देखा गया है तो ये पाया गया कि अगर हम उसको और तोड़ेंगे तो अंत में एक वाइब्रेशन बचेगी जिसको हम लोग कहते हैं एनर्जी. रेकी उसी वाइब्रेशन लेवल पर काम करती है. जब हम किसी को हील करते हैं रेकी के माध्यम से तो जो चेंजेस उसके बॉडी में आ रहा है वो उसके वाइब्रेशनल लेवल पर चेंजेस होता है. तो वाइब्रेशन लेवल पर चेंज होता है तो वो होता कैसे है? वो आपका आभामंडल है. हमारी इस पूरी बॉडी को आप देख लीजिए. आज के डेट में हम जैसे ईसीजी कराते हैं तो उसमें क्या चीज रिकॉर्ड हो रही है? पल्स के माध्यम में वो एनर्जी को ही तो डिटेक्ट कर रहा है"

रेकी जो है प्रॉपर तरीके से इस एनर्जी चैनल को फ्लो करती है और एनर्जी चैनल बॉडी की एनर्जी सिस्टम को बैलेंस भी करती है. तो यह कहा जा सकता है कि हां ये साइंटिफिक तरीके से काम करती है क्योंकि ये एनर्जी के वाइब्रेशन लेवल पर काम कर रही है. मेरा अनुभव कहता है कि हर व्यक्ति को कोई किसी भी उम्र का हो उसको यूज़ करना चाहिए. क्योंकि अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से यूज़ करते हैं तो आपके बॉडी हर समय स्वस्थ रहेगी. आपके बॉडी में थकान कम होगी. रेकी का अभ्यास करने वाला व्यक्ति सामान्य व्यक्ति के मुकाबले कह सकते हैं कि थकावट को कम अनुभव करता है और नींद जैसी समस्या से वो ग्रसित नहीं होता"

"इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो रेकी उसके ओवरऑल डेवलपमेंट में बहुत सहायक है. उसके स्पिरिचुअल ग्रोथ में उसके लिए सहायक है और साथ ही वो उसके पर्सनालिटी को भी डेवलपमेंट करती है. उसके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ा देती है. कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने के साथ-साथ उसका जो सेल्फ एस्टीम होता है उसको भी काफी अच्छे तरीके से बढ़ाती है. तो इसे आप देख सकते हैं कि इसको हर व्यक्ति को यूज़ करना चाहिए. ये बच्चे अगर यूज़ करते हैं तो उनका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ता है. उनका फोकस बढ़ता है. अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति इसको यूज़ करते हैं तो उनके शरीर की जो थकावट है उसमें काफी उनको मदद मिल जाएगी. जवान व्यक्ति यूज़ करता है तो उसकी वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ सकती है. तो हम यह कह सकते हैं इन सब चीजों को देख के कि हर व्यक्ति को इसका यूज़ करना चाहिए.

सवाल: लोगों को इसकी थेरेपी ले लेनी चाहिए या फिर वो खुद रेकी सीख के खुद थेरेपी करें. तो किस तरह से ये प्रोसेस काम करता है?

जवाब : देखिए इसमें दो पद्धति है. या तो आप किसी हीलर से हीलिंग ले लीजिए या फिर आप इसे स्वयं सीख लीजिए. वो ज्यादा बेटर होता है. कोई भी सीख सकता है. किसी भी उम्र का व्यक्ति सीख सकता है. मैं हमेशा सीखने पर ज्यादा जोर देता हूं. क्योंकि जब आप हीलिंग की थेरेपी लेते हैं तो थेरेपी की जो चार्जेस हैं वह जो हीलिंग सेंटर्स होते हैं काफी ज्यादा हाई चार्ज करते हैं. जैसे एक सेशन का मिनिमम 500 से लेकर वो 2 से 3 हजार तक खर्च चला जाता है. तो आप दो बार, पांच बार, छह बार कराएंगे लेकिन अगर आप उसे सीख जाएंगे तो आप उसे डेली कर सकते हैं. तो बेटर यह है कि आप इसे सीख लीजिए और बहुत सरल पद्धति है. कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय से हो इसको सीख सकता है और यह बहुत सरल पद्धति है. इसमें कोई ज्यादा हैवी प्रोसेस नहीं है. आपको सिर्फ रेकी का आवाहन करना है और अपने हाथों का प्रयोग करना है और यह शुरू हो जाती है. काम करना शुरू कर देती है"

सवाल: एक अंतिम सवाल कि क्या रेकी के कुछ और ऐसे आप अद्भुत फायदे बताना चाहेंगे जिससे लोग इसके प्रति आकर्षित हो और रेकी को सीखने और करने में भरोसा करें.

जवाब: फायदे इसके अनगिनत है. लेकिन अगर हम आज की डेट में देखें तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम लोगों को देखने को मिल रही है वह नींद की प्रॉब्लम है. बहुत सारे लोग नींद की प्रॉब्लम से ग्रसित हैं. एंजाइटी से ग्रसित हैं. नींद में और एंजायटी में बहुत बेहतरीन तरीके से काम करती है. इवन यह आज के डेट में लोग थकावट से भी परेशान है. तो रेकी का यूज़ करके आप उस थकावट से भी निजात पा सकते हैं. और केवल रेकी के यूज़ करने के कई सारे तरीके हैं. आप रेकी से पानी को चार्ज करके पी सकते हैं. आप जैसे स्फटिक की माला होती है या स्फटिक के क्रिस्टल बॉल्स होते हैं. उनको आप चार्ज करके यूज़ कर सकते हैं. और इसके अलावा आप किसी भी लिविंग या नॉन लिविंग थिंग का रेकी से चार्ज करके उसका आप यूज़ कर सकते हैं. तो इससे होगा क्या कि अगर आप अपने आपको डेली हीलिंग कर रहे हैं वो तो ठीक है.

किसी कारण से आप हीलिंग नहीं भी कर पा रहे हैं. तो अगर आपने किसी स्फटिक को या पानी को चार्ज करके हीलिंग के रूप में उसको ले रहे हैं तो यह आपकी हीलिंग आपके करने के बजाय वो कंटीन्यूअस चालू रहती है. जैसे एक बार स्पटिक को आप चार्ज कर दीजिए तो वो लगभग एक हफ्ते तक वो आपको हीलिंग देने में सक्षम होता है. अच्छे से चार्ज कर देते हैं थोड़ा सा समय लेकर तो वह और ज्यादा लंबे समय तक कर लेगा. तो ये नींद के लिए, थकावट के लिए, एंजाइटी के लिए किसी प्रकार की फोबिया हो तो इन चार चीजों के लिए रेकी बहुत अच्छी है. ये आपने पूछा कि सबसे ज्यादा उपयोगी वरना इसका ओवरऑल देखेंगे तो ये हर चीज में आपको फायदा देगी.