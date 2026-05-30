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यूपी में इन दो महीनों में ही क्यों आते हैं आंधी-तूफान? मौसम के कहर के पीछे क्या है कारण... पढ़िए रिपोर्ट

इस साल अब तक करीब 117 लोगों की जा चुकी है जान, आसमानी प्रकोप के पीछे का जानिए विज्ञान.

यूपी में क्यों आती है तबाही? जानिए
यूपी में क्यों आती है तबाही? जानिए (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 30, 2026 at 6:00 PM IST

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Updated : May 30, 2026 at 6:05 PM IST

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लखनऊ : इसी माह 13 मई को यूपी में तेज आंधी-तूफान में बरेली के नन्हें हवा में 50 फीट ऊपर तक उड़ गए. इसके साथ ही प्रयागराज, मिर्जापुर और फतेहपुर समेत तमाम जिलों में करीब 64 मौतें हो गईं. देखा जाए तो मई का पूरा महीना ही अंधड़, तेज हवाओं और ओलावृष्टि के नाम रहा. आगे भी ऐसी ही आशंका है कि मौसम सूबे में कहर बरपाएगा. दरअसल, मौसम का यह रौद्र रूप मई और जून में ही देखने को मिलता है.

दिन में झुलसाने वाली गर्मी और शाम होते-होते अचानक मौसम का बदल जाना. 80 से 100 किमी. प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने लग रही हैं. कहीं घर गिर रहे हैं तो कहीं बीघों में लगी फसल बर्बाद हो जा रही है. इंसानी जानें भी बड़ी संख्या में जा रही हैं. मौसम का यह प्रकोप भी यूपी के कुछ खास हिस्सों को ही ज्यादा झेलना पड़ रहा है. आइए जानते हैं, मौसम में आने वाले अचानक बदलाव के पीछे आखिर क्या है कारण? ये अंधड़ और तूफान बनते कैसे हैं और इनसे कैसे किया जा सकता है बचाव? पढ़िए अखिल पांडेय की रिपोर्ट....

अखिल पांडेय की रिपोर्ट. (Video Credit; ETV Bharat)

13 मई को क्या हुआ था?

बीती 13 मई को यूपी के विभिन्न इलाकों में भीषण आंधी-तूफान आया था. मौसम विज्ञान विभाग के ‘मल्टी-हैजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम’ (एमएचईडब्ल्यूएस) से सात दिन पहले से मौसम की हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही थी. 'येलो अलर्ट’ जारी किया गया, बाद में ‘ऑरेंज अलर्ट’ और कई जिलों में ‘रेड अलर्ट’ तक जारी किया गया. वार्निंग में तेज आंधी, बिजली गिरने, ओलावृष्टि और 60 से 130 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक रफ्तार से हवा चलने की आशंका जताई गई थी. इस मौसमी आफत ने पूरे सूबे में तबाही मचाई, खासकर पूर्वी इलाकों में. चक्रवाती हवाओं ने पेड़ उखाड़ डाले, कच्चे मकान ढह गए और फसलें बर्बाद हो गईं. सबसे ज्यादा मौतें प्रयागराज में 21 हुईं. फिर मिर्जापुर में 17 और फतेहपुर में 7 लोगों की जान चली गई. ये मौसम की दोहरी मार थी, जिसमें एक तरफ आग की तरह झुलसाती धूप और फिर बर्बादी लेकर आया चक्रवात.

कब-कहां और कितनी हुई तबाही.
कब-कहां और कितनी हुई तबाही. (Photo Credit; ETV Bharat)

सरकार की तैयारी

पिछले सप्ताह ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा कर कहा था कि चेतावनी जारी करने के साथ लोगों में सुरक्षित व्यवहार को लेकर जागरूकता बढ़ाना जरूरी है. उन्होंने स्कूलों, पंचायतों और ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए. विभाग की तरफ़ से मुख्यमंत्री को जानकारी दी गई थी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) के सहयोग से प्रदेश के 15 विभागों, सभी 75 जिलों और 20 प्रमुख नगरों के लिए आपदा प्रबंधन योजना तैयार की गई है. 2025 में 44 जिलों की 118 तहसीलों में लगभग 1800 स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया, जिनके माध्यम से 2,361 गांवों और 4,824 मजरों में जनजागरूकता अभियान चलाया गया है. ‘‘आपदा मित्र’’ स्वयंसेवकों को बीमा प्रमाण-पत्र वितरित किए गए हैं और नाव दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए 38 जिलों में 66,077 ‘लाइफ जैकेट’ वितरित किए गए हैं.

ये जिले संवेदनशील.
ये जिले संवेदनशील. (Photo Credit; ETV Bharat)

ये कदम भी उठाए गए

‘सचेत’ प्लेटफॉर्म के माध्यम से कलर-कोडेड अलर्ट जिला प्रशासन, डीडीएमए, आपदा मित्रों और सम्बन्धित विभागों तक पहुंचाए गए. प्रभावित क्षेत्रों में सक्रिय मोबाइल फोन पर एसएमएस आधारित चेतावनियां भी भेजी गईं. पूरी घटना के दौरान लगातार एसएमएस अलर्ट जारी किए गए. स्थानीय टीवी चैनलों, एफएम रेडियो, व्हाट्सएप समूहों, ग्राम प्रधानों, लेखपालों और आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से भी व्यापक स्तर पर सूचना प्रसारित की गई.

मौसम की निगरानी

आईएमडी की तरफ से डॉप्लर वेदर रडार, ऑटोमैटिक वेदर स्टेशन (एडब्ल्यूएस), ऑटोमैटिक रेन गेज स्टेशन (एआरजी), लाइटनिंग सेंसर, सैटेलाइट इमेज और न्यूमेरिकल वेदर प्रिडिक्शन मॉडल्स से प्रदेश में मौसम की लगातार निगरानी की जा रही है. मीडियम रेंज फोरकास्ट (4-5 दिन), शॉर्ट रेंज फोरकास्ट (2-3 दिन) और नाउकास्ट (3 घंटे तक) स्तर पर थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग गतिविधियों का पूर्वानुमान जारी किया जा रहा है. प्रदेश में 450 ऑटोमैटिक वेदर स्टेशन और 2,000 ऑटोमैटिक रेन गेज स्थापित किए जा चुके हैं. अलीगढ़, झांसी, लखनऊ, वाराणसी और आजमगढ़ में डॉप्लर वेदर रडार स्थापित किए जा रहे हैं, जबकि बरेली, देवरिया और प्रयागराज में अतिरिक्त रडार लगाने की प्रक्रिया जारी है. लखनऊ और प्रयागराज में विंड प्रोफाइलर रडार स्थापित किए जाने का कार्य चल रहा है. इस सारी निगरानी व्यवस्था के बाद भी जानमाल के नुकसान से बचा नहीं जा सका.

तूफान से कैसे बचें.
तूफान से कैसे बचें. (Photo Credit; ETV Bharat)

तूफानों के पीछे क्या है कारण

अब आइए, जानते हैं कि गर्मी के मौसम में इस तरह के तूफान आते क्यों हैं? किन परिस्थितियों में ये बनते हैं और तेज हवाओं के चलने के पीछे कारण क्या है? दरअसल, विनाशकारी तूफान और तेज हवाओं के पीछे के मुख्य भौगोलिक और वायुमंडलीय कारण होते हैं. जैसे, लोकल हीटिंग और पश्चिमी विक्षोभ. उत्तर भारत में मई-जून के महीनों में तापमान 45 डिग्री से ऊपर पहुंच जाता है. अत्यधिक गर्मी की वजह से जमीन के संपर्क में आने वाली हवा गर्म होकर बहुत तेजी से ऊपर उठती है और वायुमंडल में निम्न दबाव का क्षेत्र बनाती है. कम दबाव वाले इस क्षेत्र को भरने के लिए बंगाल की खाड़ी से आने वाली दक्षिण-पूर्वी हवाएं नमी लेकर उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ती हैं. गर्म हवा और नम हवा के मिलने से भारी मात्रा में गर्मी उत्पन्न होती है. भूमध्य सागर की ओर से आने वाली ठंडी और शुष्क हवाएं ऊपरी वायुमंडल में बहती हैं. जब ये ऊपरी ठंडी हवाएं निचले स्तर की गर्म और नम हवाओं के साथ मिलती हैं तो वायुमंडल अत्यधिक अस्थिर हो जाता है. जब क्षैतिज हवाओं की दिशा और गति में अचानक भारी बदलाव होता है तो हवाएं तेजी से चक्रवाती रूप में घूमने लगती हैं. इन वायुमंडलीय परिस्थितियों के घातक मिलन से स्टॉर्म की स्पीड 130 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच जाती है.

इन बातों का रखें ध्यान.
इन बातों का रखें ध्यान. (Photo Credit; ETV Bharat)



यूपी के कौन से जिले ज्यादा प्रभावित

यूपी में आंधी-तूफान के साथ ही भारी बारिश और ओलावृष्टि से प्रभावित होने वाले रेड जोन वाले इलाके होते हैं. यहां पर रेड अलर्ट जारी किया जाता है. इनमें मुख्य रूप से अवध क्षेत्र, वेस्ट यूपी और तराई बेल्ट है. जिलों में शामली, सहारनपुर, मेरठ, मुरादाबाद, गाजियाबाद, उन्नाव, बरेली और सीतापुर प्रमुख हैं. अवध और पूर्वी क्षेत्र में बाराबंकी लखनऊ, बस्ती, कुशीनगर, वाराणसी, भदोही, प्रयागराज और देवीपाटन मंडल भी प्रभावित होते हैं. इन इलाकों में समय-समय पर रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी होता है.

मौसम में अचानक बदलाव से प्रभावित इलाके

येलो अलर्ट उन इलाकों के लिए जारी किया जाता है, जहां मौसम में अचानक बदलाव होता है. इनमें मुख्य रूप से सीतापुर, बाराबंकी, लखनऊ, हरदोई, रायबरेली और लखीमपुर खीरी शामिल हैं. सिद्धार्थनगर, आजमगढ़, महाराजगंज, बस्ती, देवरिया, कुशीनगर, बलिया, मऊ और अयोध्या में भी येलो अलर्ट समय-समय पर जारी होते हैं. येलो अलर्ट में 30 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज आंधी और गरज-चमक के साथ मध्यम बारिश होती है.

वज्रपात से बचाव के ये तरीके.
वज्रपात से बचाव के ये तरीके. (Photo Credit; Relief Commissioner Office)

अब तक क्या हुआ नुकसान

आंकड़ों पर नजर डालें तो पिछले साल के मुकाबले इस साल जानमाल का काफी नुकसान हुआ है. इसमें मवेशियों की भी बड़ी संख्या में जान गई है. जबकि अभी जून का महीना बाकी है. ऐसे में आशंका है कि मौसम अभी और तबाही मचाएगा. राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की तरफ से पिछले पांच साल का ये है आंकड़ा...

वर्ष 2021 : उत्तर प्रदेश में आंधी, बारिश और बिजली गिरने से 120 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई. तूफानों के कारण 100 से अधिक मवेशियों और पालतू जानवरों की भी मौत हो गई थी. 100 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे. प्रदेश के पूर्वी और मध्य जिले जिनमें प्रयागराज सबसे ज्यादा प्रभावित रहा था.

फसलों को कैसे बचाएं.
फसलों को कैसे बचाएं. (Photo Credit; Relief Commissioner Office)

वर्ष 2022: राहत आयुक्त कार्यालय के आधिकारिक डेटा के मुताबिक इस दौरान कुल 983 लोगों और लगभग 1,100 मवेशियों की जान गई थी. इस आपदा से मुख्य रूप से पूर्वी और मध्य उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाके (प्रयागराज, मिर्जापुर, भदोही और फतेहपुर) सबसे ज्यादा प्रभावित हुए. पेड़ों का उखड़ना, कच्चे मकानों व जर्जर इमारतों का गिरना और आकाशीय बिजली का गिरना प्रमुख कारण थे.

वर्ष 2023 : भीषण आंधी-तूफान, भारी बारिश और आसमानी बिजली से जुड़ी घटनाओं में 113 से ज्यादा मौतें हुई. लगभग 170 मवेशी मारे गए. इस भयंकर प्राकृतिक आपदा में 70 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे और बड़ी संख्या में घरों को नुकसान पहुंचा था. राहत आयुक्त कार्यालय के आंकड़ों के मुताबिक, इस तूफान ने लगभग 26 जिलों को प्रभावित किया था. प्रयागराज में इस तूफान से 21 से 23 लोगों की मौतें हुईं. मिर्जापुर में 19 लोगों की जान गई. भदोही में 16, फतेहपुर में 11 लोगों की मौत हुई.

ओलावृष्टि से बचाव.
ओलावृष्टि से बचाव. (Photo Credit; Relief Commissioner Office)

वर्ष 2024 : इस साल प्राकृतिक आपदा से 117 व्यक्तियों और 177 मवेशियों की मौत हुई थी. इसमें 113 लोगों की जान तूफानी हवाओं और दीवार ढहने से और चार लोगों की मौत आकाशीय बिजली गिरने से हुई थी. आपदा में लगभग 79 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे. इस विनाशकारी तूफान का असर राज्य के 20 से अधिक जिलों में हुआ था. प्रयागराज सबसे अधिक प्रभावित था, जहां 23 लोगों की मौत हुई थी. भदोही में 18, मिर्जापुर और फतेहपुर में 15-10 लोगों की मौत हुई थी.

वर्ष 2025 : तूफान और वज्रपात से उत्तर प्रदेश में 111 लोगों की मौत हुई. प्रयागराज, भदोही, मिर्जापुर, फतेहपुर और वाराणसी सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में शामिल थे. इस आपदा में 170 से अधिक जानवरों की जान गई थी.

वर्ष 2026 : राहत आयुक्त कार्यालय के आंकड़ों के मुताबिक 116-117 लोगों की मौत हुई और 170 से 177 के करीब मवेशियों की जान गई. 113 लोगों की मौत दीवार गिरने और पेड़ उखड़ने से और चार लोगों की मौत आसमानी बिजली गिरने से हुई. 70 से 80 लोग आपदा में घायल हुए. प्रयागराज में सबसे ज्यादा तबाही हुई. करीब 23 लोगों की मौत हुई.

मिर्जापुर में 13 मई को तूफान में बहा पुल.
मिर्जापुर में 13 मई को तूफान में बहा पुल. (Photo Credit; ETV Bharat)

मौसम विभाग के वैज्ञानिक का कहना

मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉ. अतुल सिंह कहते हैं, अभी 13 मई को जो तूफान आया, उसके लिए मुख्य रूप से पश्चिमी विक्षोभ कारण था. इसकी वजह से मध्य क्षोभमंडल में शुष्क एवं ठंडी पछुआ हवाएं आ रही थीं, जबकि पिछले क्षोभमंडल में कई सारे साइक्लोनिक सर्कुलेशन अलग-अलग जगहों पर बने हुए थे, जिसकी वजह से बंगाल की खाड़ी से पूर्वा हवाएं आ रही थीं. निचले क्षोभमंडल में आर्द्र पूर्वा और गर्म पूर्वा हवाओं और ऊपरी क्षोभमंडल में ठंडी शुष्क पछुआ हवाओं की प्रतिक्रिया के कारण जो वायुमंडलीय स्थिरता थी, वह पिछले कई दिनों से शुष्क मौसम के कारण हो रही हीटिंग से ट्रिगर हुई. उसकी वजह से यह आंधी-तूफान देखने को मिला. यह आंधी-तूफान 70 से 80 किलोमीटर की रफ्तार से कई जगहों पर चला. एक दो जगह पर इसकी रफ्तार 100 किलोमीटर से ऊपर भी देखने को मिली.

प्रयागराज में पिछले दिनों आए तूफान में बर्बादी.
प्रयागराज में पिछले दिनों आए तूफान में बर्बादी. (Photo Credit; ETV Bharat)

तूफान की रफ्तार क्यों बढ़ी?

मौसम वैज्ञानिक डॉ. अतुल सिंह से जब ये सवाल किया गया कि क्या पिछले कुछ सालों में क्लाइमेट चेंज के कारण उत्तर प्रदेश में इन तूफानों की फ्रीक्वेंसी और रफ्तार बढ़ी है? इस पर वे कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज के कारण सभी चरम घटनाओं में वृद्धि हुई. चाहे वह तूफान हो, हीट वेव डेज हों, चाहे कोल्ड वेव डेज हों. इसकी वजह से फ्रीक्वेंसी पर प्रभाव पड़ा है. अगर पिछले दो-तीन सालों की बात करें तो ज्यादा स्पीड रिकॉर्ड हो रही है. हमने अभी रीसेंट दो-तीन सालों में ऑब्जरवेशन सिस्टम को बहुत मजबूत किया है. चाहे वह रिमोट सेंसिंग ऑब्जरवेशन हो या अन्य तकनीक. हाल ही में मौसम विभाग और उत्तर प्रदेश सरकार ने मिलकर 2450 ऑटोमेटिक रेन गेज और ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन का एक नेटवर्क प्रदेश के विभिन्न जिलों में और तहसील लेवल पर लगाया है, जिसकी वजह से यह डाटा हमें मिला है. हर जगह पर जितनी स्पीड आ रही है, वह सभी रिपोर्ट हो रही है. हालांकि, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से चरम घटनाएं बढ़ रही हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है.

तस्वीर मिर्जापुर की है, जहां 13 मई को आंधी में पोल तक उखड़ गए.
तस्वीर मिर्जापुर की है, जहां 13 मई को आंधी में पोल तक उखड़ गए. (Photo Credit; ETV Bharat)

मौसम की मार से फसल कैसे बचाएं?

तूफान से आम, जायद की फसलों (तरबूज, खरबूजा) और सब्जियों को कितना नुकसान पहुंचता है और किसान अपनी फसल कैसे बचाएं? इस सवाल पर निदेशक प्रसार सीएसए विश्वविद्यालय व वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक प्रो. वीके त्रिपाठी कहते हैं कि तापक्रम में वृद्धि हो रही है. पिछले वर्षों की तुलना में जो वृद्धि हुई, उसकी वजह है पौधों की कटान. जो पौधे लगाए गए हैं उनका सही से रखरखाव नहीं होता है और सही नियोजन नहीं होता. पिछले वर्ष की तुलना में देखा गया है इस बार आंधी की तीव्रता अधिक थी. पेड़ जड़ से उखड़े हैं. शाखाएं फटी हैं और शाखाओं में लगने वाले फल और कई खेत खाली हो गए हैं, जिसमें 25 से 30 परसेंट तक फल गिरकर नष्ट हो गए हैं. जब हम बगीचा लगाते हैं तो वायु अवरोधी पौधे नीम, आम शीशम इत्यादि पौधों का रोपण नहीं करते हैं.

चंदौली में पिछले दिनों तूफान का ऐसा असर देखने को मिला.
चंदौली में पिछले दिनों तूफान का ऐसा असर देखने को मिला. (Photo Credit; ETV Bharat)

इससे गर्म हवाओं के साथ-साथ तेज आंधी से बगीचों को नुकसान ज्यादा होता है. किसानों से ये अपील है कि बगीचा लगाएं तो उत्तर पश्चिम दिशा में देसी आम, नीम, शीशम इत्यादि के पौधे जरूर लगाएं. जब खरबूजा-तरबूज की बात करते हैं तो इसमें तापक्रम की वृद्धि से ज्यादा नुकसान होता है. ज्यादा पानी न होने से फलों का आकार छोटा रहकर सिकुड़ जाता है और गुणवत्ता खराब हो जाती है. फल वृक्षों में भी जब आंधी आने को हो, अगर आप नमी बनाए रखते हैं, पौधों में पलवार बिछाए रखते हैं तो फल कम गिरते हैं. पौधों के पास रोज सिंचाई करके नमी बनाए रखें और पलवार बिछाए रखें. जिंक और बोरान का .5% स्प्रे कर दें. इसे इसे फलों का गिरना और फटना कम हो जाता है.



क्या कहते हैं राहत आयुक्त?

यूपी राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के राहत आयुक्त डॉ. हृषिकेश भास्कर याशोद इस साल उठाए गए एहतियाती कदम पर बताते हैं, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने आंधी-तूफान से जानमाल का नुकसान कम करने के लिए "सचेत" प्लेटफॉर्म के जरिए सटीक अलर्ट सिस्टम और गांवों में "लास्ट माइल कनेक्टिविटी" को स्ट्रांग किया है. मौसम के पूर्वानुमान और चेतावनी को सिर्फ तकनीकी तक सीमित न रखकर "सचेत" प्लेटफॉर्म के जरिए आम जनता, स्थानीय आपदा मित्रों और ग्राम प्रधानों तक कलर-कोडेड अलर्ट और मोबाइल एसएमएस पहुंचाए जा रहे हैं. आपदा मित्र' स्वयंसेवकों और महिला स्वयं सहायता समूहों के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को सुरक्षित रहने की ट्रेनिंग दी जा रही है. यूएनडीपी (UNDP) के सहयोग से 15 विभागों और सभी 75 जिलों के लिए एक विस्तृत आपदा प्रबंधन योजना तैयार की गई है. गांवों और संवेदनशील इलाकों में चेतावनी के लिए लाउडस्पीकर, एफएम रेडियो और आशा/आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का सहारा लिया जा रहा है.

बताया कि चेतावनी को मोबाइल, बल्क मैसेज और सोशल मीडिया से सीधे किसानों तक भेजा जा रहा है. पंचायत स्तर के लाउडस्पीकरों, स्थानीय एफएम रेडियो और आईवीआरएस तकनीक के जरिए गांवों को सटीक अलर्ट दिए जाते हैं. मौसम विभाग के सिस्टम से सप्ताह भर पहले ही आंधी, बिजली और तेज हवाओं की आशंका का 'येलो', 'ऑरेंज' या 'रेड अलर्ट' जारी किया जाता है.

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Last Updated : May 30, 2026 at 6:05 PM IST

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