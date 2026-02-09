ETV Bharat / state

क्या है आरडीजी का ए-टू-जेड, क्या कहता है संविधान और कैसे मिलती है ग्रांट, हिमाचल को क्यों चाहिए हर साल 10 हजार करोड़ की मदद

शिमला: ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस समय हिमाचल के कोने-कोने में आरडीजी शब्द गूंज रहा है. सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, कर्मचारी हों या पेंशनर्स, आम जनता हो या नौकरी के लिए संघर्ष करता यूथ, हर कोई किसी न किसी रूप में आरडीजी की चर्चा कर रहा है. यहां गौरतलब है कि सोलहवें फाइनेंस कमीशन ने अपने गठन के बाद सबसे पहले हिमाचल का दौरा किया था. हिमाचल सरकार ने कमीशन के समक्ष राज्य की कठिन आर्थिक स्थितियों का ब्यौरा पेश किया था और उदार रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट की मांग की थी.

फाइनेंस कमीशन का संदर्भ भारतीय संविधान के आर्टिकल 280 में है. इसके अलावा आर्टिकल 275 (1) में संविधान कहता है- ऐसे राज्य, जो अपनी राजस्व प्राप्तियां व खर्च के बीच के अंतर यानी गैप को पूरा नहीं कर पाता है, उनके लिए ग्रांट-इन-एड दी जा सकती है. विभिन्न राज्यों को उनके परिस्थितियों के अनुसार ग्रांट मिल सकती है.

क्यों खत्म की आरडीजी

हिमाचल की राजनीति पर गहरी पकड़ रखने वाले हिमाचल उत्थान मंच के कार्यकारी अध्यक्ष प्रवीण कुमार शर्मा कहते हैं-'राजस्व घाटा अनुदान केंद्र सरकार की संवैधानिक प्रतिबद्धता नहीं है और न ही ये प्रदेश सरकार का हक है. ये क्रमिक रूप से कम होने वाला अनुदान है. राज्य सरकारें खुद राजस्व घाटे को कम नहीं कर पा रही हैं. यही कारण है कि आरडीजी खत्म करनी पड़ी है. देश के कुछ ही राज्यों को ये अनुदान मिल रहा था.'

क्या है फाइनेंस कमीशन

फाइनेंस कमीशन का गठन हर पांच साल के लिए होता है. इसके गठन का मूल उद्देश्य केंद्र व राज्यों के बीच करों यानी टैक्सिस का कैसे बंटवारा करना है, उसकी सिफारिश करता है. इसकी रिपोर्ट पहले राष्ट्रपति को सबमिट की जाती है और फिर उसको सदन की मंजूरी मिलती है. राज्यों को कैसे ग्रांट देनी है, उसकी क्या प्रक्रिया रहेगी, इन बातों को कमीशन ध्यान में रखता है और उसकी सिफारिशें करता है. कमीशन हर राज्य में जाकर वहां की सरकारों, विपक्ष, विभिन्न राजनीतिक दलों, स्थानीय निकायों के साथ बैठक कर उनकी राय लेता है. साथ ही राज्य विशेष की आर्थिक स्थितियों का अध्ययन करता है. शहरी निकायों व ग्राम पंचायतों को कैसे ग्रांट-इन-एड देनी है, इसकी सिफारिश भी यही करता है. केंद्र सरकार इन सिफारिशों पर आगे काम करता है.

16वें फाइनेंस कमीशन ने किया था सबसे पहले हिमाचल का दौरा

सोलहवें फाइनेंस कमीशन का गठन 31 दिसंबर 2023 को हुआ. गठन के बाद कमीशन ने सबसे पहला दौरा हिमाचल का किया था. ये दौरा 24 व 25 जून 2024 को था. कमीशन को राज्य सरकार ने अपनी प्रेजेंटेशन में आरडीजी के महत्व पर फोकस किया था. हिमाचल में उद्योग लगाने की संभावनाएं सीमित हैं. यहां की भौगोलिक परिस्थितियां कठिन हैं. राज्य का 66 फीसदी हिस्सा वन क्षेत्र है. अपने गठन में हिमाचल पहाड़ी राज्य है. इस कारण यहां के आर्थिक संसाधन सीमित हैं. ये सारी बातें फाइनेंस कमीशन को बताई गई. यदि दूरस्थ व दुर्गम इलाकों में सरकारी दफ्तर व स्टाफ रखना है तो उसकी कॉस्ट अधिक है. बेशक हिमाचल की आबादी कम है, लेकिन जनता को सुविधाएं देने के लिए अपेक्षाकृत अधिक संसाधन चाहिए. इसके लिए सरकारी कर्मचारी यहां अधिक जरूरी हैं और उनके वेतन व पेंशन

23 मई 2025 को राज्य ने एक अतिरिक्त ज्ञापन दिया था. उसमें कहा गया था कि 66 फीसदी लैंड एरिया फॉरेस्ट है. इसमें सघन वन कम है और खुला वन क्षेत्र अधिक है। लाहौल-स्पीति पूरे हिमाचल का 24 फीसदी एरिया है, लेकिन डेजर्ट है. हिमाचल को पिछले फाइनेंस कमीशनों में वन क्षेत्र को लेकर कोई लाभ नहीं मिला है. फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट 17 दिसंबर 2025 को आई थी. केंद्र सरकार ने उसे मंजूर कर पहली फरवरी 2026 को बजट के दौरान सदन में रखा.

17 राज्यों को मिलती थी आरडीजी

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने फाइनेंस कमीशन के चेयपर्सन अरविंद पनगढ़िया से मुलाकातों में ये मांग उठाई थी कि राज्य को सालाना कम से कम दस हजार करोड़ रुपए रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के तौर पर दिए जाएं, लेकिन फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट लोकसभा में टेबुल की गई तो उसमें आरडीजी पूरी तरह से ही खत्म कर दी गई. कुल 17 राज्यों को ये ग्रांट मिलती थी. हिमाचल पर इसका सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है. अब ऐसा शोर मचा है कि यदि आरडीजी बहाल नहीं हुई तो जैसे हिमाचल की आर्थिक गाड़ी पूरी तरह से थम जाएगी. आखिर ये आरडीजी क्या है, इसे लेकर क्या प्रावधान है, राज्यों को आरडीजी क्यों मिलती रही और हिमाचल के लिए ये इतनी जरूरी क्यों है कि विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की जरूरत महसूस हुई...आगे की पंक्तियों में इन सभी सवालों के जवाब दर्ज किए जाएंगे.