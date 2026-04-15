क्या है रल्ली पूजन? महिलाओं ने ब्यास नदी में किया विसर्जन
धूमधाम से मनाया गया रल्ली पूजन. भगवान शिव और माता पार्वती की पालकी की झांकी निकाली गई.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : April 15, 2026 at 1:48 PM IST
कुल्लू: जिला कुल्लू के मुख्यालय सरवरी, ढालपुर और सुल्तानपुर में रल्ली पूजन धूमधाम के साथ मनाया गया. इस पूजन की शुरुआत एक महीने पहले से की गई. मंगलवार को महिलाओं द्वारा धूमधाम के साथ ढालपुर से लेकर रामशिला तक माता पार्वती और भगवान शिव की पालकी में झांकी निकाली गई. इस दौरान ढोल नगाड़ों की थाप पर महिलाएं और अन्य श्रद्धालु झूमते हुए नजर आए. रामशिला में हनुमान मंदिर में ब्यास नदी में फिर रल्ली का विसर्जन किया गया.
मिट्टी से बनाई जाती हैं मूर्तियां
कुल्लू के शीतला माता मंदिर के पुजार दीपक ने बताया कि रल्ली पूजन भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह का प्रतीक है. इसके लिए भगवान शिव और माता पार्वती की मिट्टी से मूर्तियां तैयार की जाती हैं. उसके बाद लोगों द्वारा उनके पूरे विवाह की रस्मों को भी निभाया जाता है. ऐसे में मंगलवार को रल्ली पूजन कर ब्यास नदी में मूर्तियों का विसर्जन किया गया. लोगों द्वारा बीते रोज भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की खुशी में सामूहिक धाम का भी आयोजन किया गया और उसके बाद विसर्जन की प्रक्रिया को निभाया गया.
"भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह को लेकर सभी रस्मों को पूरा किया गया और भगवान की मूर्तियों को ब्यास नदी में प्रवाहित किया गया. सभी लोगों ने भगवान शिव और माता पार्वती को विदा दी और उनसे अपने जीवन में खुशहाली का आशीर्वाद मांगा. हर साल ये परंपरा कुल्लू में निभाई जाती है." - दीपक, पुजारी, शीतला माता मंदिर, कुल्लू
सदियों पुरानी है ये परंपरा
रल्ली विसर्जन में शामिल हुई महिला श्रद्धालु पूजा शर्मा ने बताया कि भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह को लेकर ये जो तैयार मनाया जाता है. ये सदियों पुराना है. जिस तरह से किसी व्यक्ति द्वारा अपने घर में बेटी और बेटे के विवाह को लेकर जो रस्में निभाई जाती हैं, वही सब रस्में इसमें भी निभाई जाती हैं. एक महीना पहले ही इसकी तैयारी की जाती है. जिस घर में ये त्योहार मनाया जाता है, वहां पर सभी महिलाएं रोजाना कीर्तन करती हैं और सभी में प्रसाद बांटा जाता है.