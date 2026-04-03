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क्या है राजीव गांधी वन एडॉप्शन योजना? जिसके लिए नेटफ्लिक्स ने कुल्लू वन विभाग में दिया आवेदन

कुल्लू वन विभाग राजीव गांधी वन एडॉप्शन योजना के तहत बड़ी कंपनियों को देगा एक हेक्टेयर भूमि.

Rajiv Gandhi Forest Adoption Scheme
राजीव गांधी वन एडॉप्शन योजना (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : April 3, 2026 at 8:24 PM IST

7 Min Read
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कुल्लू: हिमाचल प्रदेश के पर्यावरण को हरा भरा बनाए रखने के लिए बीते साल प्रदेश सरकार द्वारा राजीव गांधी वन संवर्धन योजना शुरू की गई थी. इस योजना के तहत महिला मंडल, युवक मंडल और स्वयं सहायता समूह को एक हेक्टेयर से लेकर 5 हेक्टेयर भूमि दी जाएगी. जिसमें पौधारोपण के साथ-साथ 5 साल तक उसका रखरखाव करना भी शामिल है. ऐसे में हिमाचल प्रदेश में कई जिले में इस योजना के तहत काम किया जा रहा है. वहीं, जिला कुल्लू में वन विभाग द्वारा अब राजीव गांधी वन एडॉप्शन योजना भी शुरू की है.

क्या है राजीव गांधी वन एडॉप्शन योजना ?

वन विभाग कुल्लू के अरण्यपाल संदीप शर्मा ने बताया कि इस योजना के तहत बाहरी राज्यों से हिमाचल आने वाली कंपनियों को एक हेक्टेयर भूमि अडॉप्ट करने की अनुमति दी जाएगी. कंपनियों द्वारा वन विभाग के पास पौधारोपण और आगामी 5 साल तक उसका रखरखाव करने के लिए धनराशि जमा करवाई जाएगी. वहीं, वन विभाग द्वारा ही इस एक हेक्टेयर भूमि में स्थानीय महिला मंडल या फिर युवक मंडल की सहायता से पौधों रोपण किया जाएगा. एक हेक्टेयर भूमि में 5 साल तक पौधों का रखरखाव करने पर वन विभाग द्वारा उक्त महिला मंडल या फिर युवक मंडल को धनराशि भी दी जाएगी, ताकि इसे महिला मंडल की आमदनी भी बढ़ सके और घाटी का पर्यावरण भी हरा भरा रह सके.

किस तरह कंपनियों को दी जाएगी योजना की जानकारी ?

जिला कुल्लू की अगर बात करें तो यहां पर हर साल कई कंपनियां विज्ञापन के लिए घाटी का रुख करती हैं. इसके अलावा कई फिल्म यूनिट भी यहां पर बड़ी-बड़ी फिल्मों की शूटिंग करती हैं. ऐसे में उन्हें यहां पर शूटिंग के लिए जिला प्रशासन और वन विभाग की अनुमति लेनी पड़ती है. संदीप शर्मा ने बताया कि वन विभाग द्वारा यह योजना तैयार की गई है कि जो भी कंपनी यहां पर शूटिंग के लिए आए, उन्हें राजीव गांधी वन एडॉप्शन योजना की जानकारी दी जाए, ताकि वह कंपनियां भी हिमाचल के पर्यावरण को हरा भरा रखने में अपना योगदान दे सके. वन विभाग के अनुसार राजीव गांधी वन एडॉप्शन योजना के तहत उन कंपनियों को एक हेक्टेयर भूमि पर पौधारोपण करने की अनुमति दी जाएगी. इसके लिए कंपनी को एक हेक्टेयर भूमि में पौधारोपण और उसके रखरखाव में खर्च होने वाली राशि वन विभाग के पास जमा करवानी होगी. वन विभाग द्वारा ही पौधारोपण के लिए महिला मंडल या फिर युवक मंडल का चयन किया जाएगा और समय-समय पर उन्हें योजना के तहत दी जाने वाली राशि का भी लाभ दिया जाएगा.

"जिला कुल्लू में जो भी कंपनियां विज्ञापन या फिर शूटिंग के लिए आती है. उनके स्थानीय कॉर्डिनेटर से राजीव गांधी वन एडॉप्शन के बारे में विभाग द्वारा बात की जा रही है. नेटफ्लिक्स द्वारा इसके लिए बात की गई है और एक हेक्टेयर भूमि पर पौधों रोपण का कार्य किया जाएगा. इसके अलावा राजीव गांधी वन संवर्धन योजना के तहत भी विभिन्न स्वयं सहायता समूह द्वारा कार्य किया जा रहा है." - संदीप शर्मा, अरण्यपाल, वन विभाग कुल्लू

नेटफ्लिक्स ने एडॉप्शन योजना के तहत किया आवेदन

वन विभाग कुल्लू के अरण्यपाल संदीप शर्मा ने बताया कि राजीव गांधी वन एडॉप्शन योजना के तहत नेटफ्लिक्स कंपनी द्वारा वन विभाग कुल्लू के पास पौधारोपण के लिए आवेदन किया गया है. वहीं, वन विभाग ने अब इसके लिए कानूनी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है. जल्द ही नेटफ्लिक्स कंपनी को पौधारोपण करने के लिए एक हेक्टेयर भूमि उपलब्ध करवाई जाएगी. इसके अलावा बड़ी-बड़ी कंपनियों के स्थानीय कोऑर्डिनेटर के साथ भी वन विभाग के अधिकारी संपर्क कर रहे हैं. प्रदेश में पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए सरकार द्वारा भी राजीव गांधी वन संवर्धन योजना चलाई गई है. इस योजना के तहत ही राजीव गांधी वन एडॉप्शन योजना में कार्य किया जाएगा. इससे एक और जहां घाटी में पर्यावरण सुरक्षित होगा. वहीं, कंपनियों द्वारा भी पर्यावरण संरक्षण में अपनी अहम भूमिका निभाई जाएगी, ताकि आने वाले समय में घाटी में पर्यावरण को शूटिंग या फिर कंपनियों द्वारा इस्तेमाल की जा रही मशीनरी से कोई नुकसान ना हो सके.

राजीव गांधी वन संवर्धन योजना का उद्देश्य क्या है ?

गौरतलब है कि राजीव गांधी वन संवर्धन योजना हिमाचल प्रदेश सरकार की एक प्रमुख पहल है. जिसका उद्देश्य बंजर भूमि पर पौधारोपण के जरिए हरित आवरण को बढ़ाना, पर्यावरण संरक्षण और ग्रामीण स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा करना है. इस योजना में महिला मंडलों, युवक मंडलों और स्वयं सहायता समूहों की भागीदारी से वर्तमान में करीब 4,000 हेक्टेयर में फलदार और अन्य पौधे लगाए जा रहे हैं. इस योजना के जरिए साल 2030 तक प्रदेश के फॉरेस्ट कवर को 29.5% से बढ़ाकर 32% तक करना और स्थानीय लोगों को आत्मनिर्भर बनाना है. इसके लिए स्थानीय महिला मंडलों, युवक मंडलों और स्वयं सहायता समूहों को पौधारोपण और 5 सालों तक पौधों की देखभाल की जिम्मेदारी दी जाएगी. वहीं, योजना के तहत, पौधारोपण और देखभाल के लिए चयनित समूहों को प्रति वर्ष एक लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी. राजीव गांधी वन संवर्धन योजना में 60% फलदार पौधे लगाने का प्रावधान है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में आय के साधन बढ़ सकें.

"हिमाचल में इस साल 2026-27 के बजट में करीब 4,000 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करने का लक्ष्य रखा गए है. इसके लिए 55 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. पौधारोपण के इच्छुक समूह वन विभाग में अपना पंजीकरण करा सकते हैं, ताकि बाड़बंदी और पौधारोपण समय पर किया जा सके." - संदीप शर्मा, अरण्यपाल, वन विभाग कुल्लू

पिछले साल कितने हेक्टेयर भूमि पर हुआ पौधारोपण ?

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई राजीव गांधी वन संवर्धन योजना में बीते साल 100 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान रखा गया था. पौधारोपण करने वाले समूहों को पहले साल में पौधारोपण और बाड़बंदी के लिए ₹2.40 लाख और 5 सालों में कुल ₹6.40 लाख तक की सहायता प्रदान की जाएगी. वहीं, इस योजना में बान, ब्यूल, अनारदाना, कचनार और बुरांश जैसे स्थानीय और फलदार पेड़ लगाए जाएंगे. साल 2025 में 100 करोड़ रुपए के प्रावधान के साथ इस योजना के तहत 1,000-1,500 हेक्टेयर में पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया था. जिसमें 255 महिला मंडलों ने 567 हेक्टेयर और 63 युवक मंडलों ने 149 हेक्टेयर बंजर भूमि पर पौधारोपण किया है.

पर्यावरणविद् गुमान सिंह ठाकुर का कहना है, "इससे पहले भी सरकार द्वारा कई बार पौधारोपण को लेकर योजनाएं चलाई गई हैं, लेकिन उनका रखरखाव न होने के चलते पौधे या तो सूख जाते हैं, या फिर जंगलों में आग की भेंट चढ़ जाते हैं. ऐसे में राजीव गांधी वन संवर्धन योजना के जरिए महिला मंडलों को रोजगार भी मिल रहा है और मंडलों की आय के साधन भी बढ़ रहे हैं. इस योजना में 5 साल तक पौधारोपण के रखरखाव का जो जिम्मा दिया गया है. उससे घाटी में हरित आवरण बढ़ेगा और अन्य लोग इस और जागरूक होंगे."

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