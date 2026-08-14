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क्या है राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल? स्विमिंग पूल, रेसिंग ट्रैक और डिजिटल क्लास रूम सहित मिलती हैं ये सुविधाएं

क्या है राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार ने हाल ही में छह स्कूलों को राजीव गांधी राजकीय मॉडल डे-बोर्डिंग स्कूल के रूप में अपग्रेड करने का निर्णय लिया गया है. मंडी के करसोग, शिमला के रामपुर, रोहड़ू, सिरमौर, ऊना जिले के स्कूल शामिल हैं. रामपुर बुशहर का प्रतिष्ठित पदम वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल जल्द ही डे-बोर्डिंग स्कूल के लिए चयनित हुआ है. डे-बोर्डिंग स्कूल के रूप में विकसित होने के बाद यहां विद्यार्थियों को आधुनिक एवं बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी. दरअसल हिमाचल प्रदेश सरकार (सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार) की इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों में कम से कम 1-1 मॉडल डे-बोर्डिंग स्कूल खोलना है. ये सभी स्कूल राज्य बोर्ड के बजाय सीधे CBSE से संबद्ध होंगे. इनमें शिक्षा का मुख्य माध्यम अंग्रेजी होगा. इनमें प्री-नर्सरी (KG) से लेकर 12वीं कक्षा तक शिक्षा उपलब्ध होगी. 2023 के बजट भाषण में सीएम सुक्खू ने इन स्कूलों में चरणबद्ध तरीके से 300 करोड़ रुपये खर्च करने की घोषणा की थी. पदम स्कूल को मिला डे बोर्डिंग स्कूल (ETV Bharat) डे बोर्डिंग स्कूल में होंगी ये सुविधाएं राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल एक बड़े परिसर में फैला होगा, ताकि पढ़ाई के साथ-साथ खेलकूद की सभी सुविधाएं एक ही कैंपस में मिल सकें. स्कूल 50 बीघा के क्षेत्र में फैला होगा. यहां पर स्कूली बच्चों को रहने के लिए हॉस्टल की सुविधा भी होगी. इन स्कूलों को आधुनिक सुविधाओं जैसे हाईटेक स्मार्ट क्लासरूम, खेल मैदान, इंडोर स्टेडियम, रेसिंग ट्रैक और स्विमिंग पूल से सुसज्जित किया जाएगा. साइंस, कंप्यूटर, रोबोटिक्स और भाषा के लिए अलग-अलग आधुनिक प्रयोगशालाएं बनेंगी. विशाल और डिजिटल लाइब्रेरी की सुविधा होगी. आउटडोर और इनडोर खेल सुविधाएं प्रदान की जाएंगी.