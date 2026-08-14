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क्या है राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल? स्विमिंग पूल, रेसिंग ट्रैक और डिजिटल क्लास रूम सहित मिलती हैं ये सुविधाएं

शिमला के पदम स्कूल को राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल में बदलने का फैसला किया है. जानें क्या है डे बोर्डिंग स्कूल

क्या है राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल
क्या है राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 14, 2026 at 5:24 PM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार ने हाल ही में छह स्कूलों को राजीव गांधी राजकीय मॉडल डे-बोर्डिंग स्कूल के रूप में अपग्रेड करने का निर्णय लिया गया है. मंडी के करसोग, शिमला के रामपुर, रोहड़ू, सिरमौर, ऊना जिले के स्कूल शामिल हैं.

रामपुर बुशहर का प्रतिष्ठित पदम वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल जल्द ही डे-बोर्डिंग स्कूल के लिए चयनित हुआ है. डे-बोर्डिंग स्कूल के रूप में विकसित होने के बाद यहां विद्यार्थियों को आधुनिक एवं बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी. दरअसल हिमाचल प्रदेश सरकार (सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार) की इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों में कम से कम 1-1 मॉडल डे-बोर्डिंग स्कूल खोलना है. ये सभी स्कूल राज्य बोर्ड के बजाय सीधे CBSE से संबद्ध होंगे. इनमें शिक्षा का मुख्य माध्यम अंग्रेजी होगा. इनमें प्री-नर्सरी (KG) से लेकर 12वीं कक्षा तक शिक्षा उपलब्ध होगी. 2023 के बजट भाषण में सीएम सुक्खू ने इन स्कूलों में चरणबद्ध तरीके से 300 करोड़ रुपये खर्च करने की घोषणा की थी.

पदम स्कूल को मिला डे बोर्डिंग स्कूल
पदम स्कूल को मिला डे बोर्डिंग स्कूल (ETV Bharat)

डे बोर्डिंग स्कूल में होंगी ये सुविधाएं

राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल एक बड़े परिसर में फैला होगा, ताकि पढ़ाई के साथ-साथ खेलकूद की सभी सुविधाएं एक ही कैंपस में मिल सकें. स्कूल 50 बीघा के क्षेत्र में फैला होगा. यहां पर स्कूली बच्चों को रहने के लिए हॉस्टल की सुविधा भी होगी. इन स्कूलों को आधुनिक सुविधाओं जैसे हाईटेक स्मार्ट क्लासरूम, खेल मैदान, इंडोर स्टेडियम, रेसिंग ट्रैक और स्विमिंग पूल से सुसज्जित किया जाएगा. साइंस, कंप्यूटर, रोबोटिक्स और भाषा के लिए अलग-अलग आधुनिक प्रयोगशालाएं बनेंगी. विशाल और डिजिटल लाइब्रेरी की सुविधा होगी. आउटडोर और इनडोर खेल सुविधाएं प्रदान की जाएंगी.

इसके अलावा जो बच्चे रोजाना स्कूल से घर आना जाना चाहते हैं, उन्हें भी स्कूल में प्रवेश दिया जाएगा, इसलिए छात्र सुबह आकर शाम तक स्कूल में रहेंगे. बच्चों को दोपहर का पौष्टिक भोजन और स्नैक्स स्कूल में ही उपलब्ध कराए जाएंगे. इन स्कूलों में शिक्षकों की सीधी भर्ती के बजाय प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ और योग्य शिक्षकों को प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया जाएगा. इन स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम से सीबीएसई पैटर्न पर पढ़ाई होगी.

डे बोर्डिंग स्कूल में होंगी ये सुविधाएं
डे बोर्डिंग स्कूल में होंगी ये सुविधाएं (ETV Bharat)

पदम स्कूल को डे बोर्डिंग का दर्जा मिलने के बाद अभिभावकों में खुशी

पदम वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल को डे बोर्डिंग में शामिल किए जाने पर लोगों में खुशी की लहर है. वर्तमान में स्कूल में अकॉमोडेशन, भवन विस्तार, आधुनिक प्रयोगशालाओं सहित कुछ अन्य आधारभूत सुविधाओं की कमी है. डे बोर्डिंग स्कूल में शामिल किए जाने के बाद सरकार की ओर से चरणबद्ध तरीके से इन कमियों को दूर कर स्कूल को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जाएगा. स्कूल परिसर में विद्यार्थियों की जरूरत के अनुसार भवनों का विस्तार और आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा. इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को एक ही परिसर में शिक्षा, खेल, प्रयोगात्मक अध्ययन और अन्य गतिविधियों के लिए बेहतर वातावरण उपलब्ध करवाना है.

पदम स्कूल डे बोर्डिंग स्कूल
पदम स्कूल डे बोर्डिंग स्कूल (ETV Bharat)

सीबीएसई का दर्जा मिलने के बाद बढ़ी छात्रों की संख्या

पदम स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के अभिभावकों की लंबे समय से इच्छा रही है कि इस स्कूल को आधुनिक सुविधाओं से लैस कर डे-बोर्डिंग स्कूल के रूप में विकसित किया जाए. स्कूल को प्रदेश के शुरुआती छह डे-बोर्डिंग स्कूलों में शामिल किए जाने से क्षेत्र के अभिभावकों और विद्यार्थियों में खुशी का माहौल है. इसके अलावा इसे सीबीएसई का दर्जा मिलने के बाद से स्कूल में छात्रों की संख्या में भी बढ़ौतरी देखने को मिली है.

ये भी पढ़ें: हिमाचल के ये 6 विद्यालय होंगे राजीव गांधी मॉडल डे-बोर्डिंग स्कूल के रूप में अपग्रेड

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