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Zen-G युवतियों के गले की फांस 'प्रॉमिस टू मैरी' ट्रेंड; ब्रेकअप से बिखरती सुनहरे भविष्य की तस्वीर

Zen-G लड़कियों के गले की हड्डी बनता जा रहा 'प्रॉमिस टू मैरी' ट्रेंड. ( Photo Credit: ETV Bharat )

वाराणसी: उम्र का वह पड़ाव, जहां हकीकत से ज्यादा सपनों की दुनिया प्यारी लगती है. वह पल जो सच को झुठलाकर रोमांच पैदा करता है. वह समय जब करियर की दहलीज पर 'रोमांस' के कदम पड़ने शुरू होते हैं. तब Zen-G लड़कियां, बेटियां, युवतियां एक ऐसी दुनिया के चक्रव्हूय में फंस जाती हैं, जिसे आजकल की भाषा में 'प्रॉमिस टू मैरी' कहा जा रहा है. अकेले वाराणसी शहर में हर महीने ऐसे 20-30 मामले सामने आ रहे हैं, जहां शादी का वादा, फिजिकल रिलेशन के बाद ब्रेकअप होने भविष्य की सुनहरी तस्वीर शीशे की तरह टूटकर चकनाचूर हो रही है. पढ़ें इसी सब्जेक्ट पर फोकस करती यह विशेष रिपोर्ट.

वाराणसी के वन स्टॉप सेंटर के आंकड़े बताते हैं कि हर महीने लगभग 20 से 30 मामले ऐसे सामने आ रहे हैं, जिसमें प्रॉमिस टू मैरी के बाद लड़के शादी से साफ इंकार कर रहे हैं. इसकी वजह से लड़कियां, युवतियां डिप्रेशन का शिकार बन रही हैं. हालात यह हैं कि कुछ तो आत्महत्या करने जैसे घातक कदम भी उठाने के बारे में सोचने लगती हैं. हालांकि, सही समय पर उनकी काउंसलिंग करके सामान्य करने की कोशिशें की जा रही हैं.

प्रतिमा तिवारी की विशेष रिपोर्ट. (Video Credit: ETV Bharat) क्यों बढ़ रहे ऐसे मामले: वाराणसी वन स्टॉप सेंटर की मैनेजर रश्मि दुबे ने बताया कि प्रॉमिस टू मैरी के ज्यादातर मामले 18 से 25 वर्ष की युवतियों के सामने आ रहे हैं. जब बच्चियां कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए जाती हैं, तो ज्यादातर को-एजुकेशन में एडमिशन लेती हैं. वहां उनकी दोस्ती पुरुष मित्रों से होती है. उनमें कोई उनका बेहद खास दोस्त बन जाता है. फिर यह सिलसिल प्यार में बदल जाता है. क्या है प्रॉमिस टू मैरी. (Photo Credit: ETV Bharat) क्या है प्रॉमिस टू मैरी: लड़के तब प्रॉमिस टू मैरी की बातें करते हैं और वादा करते हैं कि पढ़ाई पूरी होने या जॉब शुरू करने के बाद शादी जरूर करेंगे. लड़कियां उनकी बातों पर अंधा विश्वास कर लेती हैं. वह मानती हैं कि लड़के ने जो बात कही है, वह जरूर निभाएगा. कुछ समय बाद उनकी फिजिकल इंटिमेसी भी होती है. इसके बाद लड़का उन्हें डंप कर देता है. ब्रेकअप से तनाव की शिकार हो रहीं युवतियां. (Photo Credit: ETV Bharat) परिवार और समाज का डर: रश्मि बताती हैं कि हमारे पास ऐसे मामले आते हैं, तो हम समस्या सुलझाने का प्रयास करते हैं. बच्चियों की यह मांग रहती है कि आप लड़के को कुछ मत करिए. आप मेरे घर वालों से भी मत बताइए. बस आप हमारा पैचअप करवा दीजिए. क्योंकि मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगी. यह बच्चियों हर वर्ग की होती हैं. काउंसिलिंग की जरूरत: ऐसे ब्रेकअप के बाद उनको साइको सोशल काउंसलर की आवश्यकता होती है, जो उन्हें सही और गलत का निर्णय लेना सीखाती हैं. बच्चियों की उम्र बहुत कम होती है. यह उनके पढ़ने की उम्र होती है. ऐसे में वह पढ़ाई करने के साथ इस तरीके की गतिविधियों में लग जाती हैं. उन्हें ऐसे लगता है कि हम कुछ ऐसा करेंगे तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे. टेलीविजन और फिल्मों के माध्यम से वह देखती हैं और उन्हें लगता है अगर हर किसी के बॉयफ्रेंड हैं, तो मेरे क्यों नहीं हो सकते? यही सोच इस तरीके के रिश्ते में आगे लेकर जाती है. वह बताती हैं कि हम काउंसलिंग के जरिए उन्हें समझाते हैं. लेकिन जो प्रॉमिस टू मैरी के मामले आते हैं. उसमें बच्चियों केंद्र पर नहीं आती हैं. वह सिर्फ फोन पर ही बात करना चाहती हैं. फोन पर दोनों पक्षों से बात करने में थोड़ी दिक्कत होती है. वह कहती हैं कि जो केस हमारे पास आते हैं, उनमें से दो या तीन ही केस सेंटर पर आ पाते हैं. वाराणसी में मामलों की केस स्टडी. (Photo Credit: ETV Bharat) सफल नहीं होते ऐसे मामले: उन्होंने बताया कि इनमें भी कोई भी केस सक्सेस नहीं होते. अगर किसी केस में दोनों की आपसी सहमति से शादी हो जाती है, तो भी शादी के बाद मामला डाइवोर्स तक पहुंच जाता है. डोमेस्टिक वायलेंस के तहत हम उनका केस आगे प्रोड्यूस करते हैं. उन्होंने बताया हमारे पास कई सारे ऐसे केस हैं, जो दो-तीन साल पहले के हैं. इनमें अभी डायवोर्स का मामला दर्ज कराया गया है. उन्होंने बताया कि कोविड के बाद इस तरह के केसेस में तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है. क्या कहती हैं केस वर्कर: केस वर्कर प्रियंका तिवारी कहती हैं कि प्रॉमिस टू मैरी के मामले आते हैं. इन बच्चियों का बस यहीं कहना रहता है कि हमारे साथ हमारे पुरुष मित्र ने रिश्ता बनाया है. शादी का वादा किया, लेकिन अब 4-5 साल बाद वह अपनी शादी करने के वादे से मुकर रहा है. आप सिर्फ मेरी उनसे शादी करा दीजिए. मुझे उसके साथ हीं रहना है. जब हम काउंसलिंग करते हैं, तो उन्हें वास्तविक सिचुएशन को समझाते हैं. बताते हैं कि वह आपके साथ गलत किया है, तो हम जबरदस्ती शादी नहीं करा सकते. हम समझाने का प्रयास करेंगे कि आप चाहती हैं, तो कानूनी प्रक्रिया में जा सकती हैं. उन्होंने बताया कि ज्यादातर बच्चियां कानूनी प्रक्रिया में नहीं जाना चाहती. उनके अंदर कोर्ट, कचहरी और परिवार का डर रहता है. वह परिवार को बिना बताए थाने को बिना बताए ही मामले का निस्तारण चाहती हैं. ऐसे में दो से तीन बार उनकी काउंसलिंग का सेशन चलता है. ज्यादातर केस में उनके पुरुष मित्र केंद्र पर नहीं आते तो हम पुलिस द्वारा नोटिस देकर के उन्हें बुलाते हैं. ऐसे में निष्कर्ष कुछ भी नहीं निकलता. ब्रेकअप से तनाव की शिकार हो रहीं युवतियां. (Photo Credit: ETV Bharat) पुरूष मित्रों की क्या दलील: पुरूष ज्यादातर पारिवारिक दबाव की बात करके शादी से मना कर देते हैं. बाद में लड़कियां भी मूव ऑन करने की कोशिश करने का बोलकर केस को बंद कराती हैं. वह कहती हैं कि इन मामलों में बच्चियों का माइंडसेट बस इतना ही रहता है कि वह मेरे साथ रिश्ते में रहा है. फिजिकल इंटिमेसी रही है तो मुझे उसी के साथ रहना है. उसी से शादी करनी है. बच्चियां सोचती हैं कि अगर उसने मेरी लाइफ खराब की है, तो मुझे उनके साथ ही रहना है. लेकिन पुरुष उनकी बात से सहमत नहीं होते हैं. घर से प्यार कम मिलना लिव-इन की वजह: साइको सोशल काउंसलर खुशबू सिंह ने बताया कि 13 साल से लेकर के 25 साल तक की बच्चियों हमारे पास आती हैं. यदि हम उनकी मनोदशा की बात करें तो लड़कियों को अपने परिवार में समय नहीं मिलता. परिवार वाले उन्हें बहुत समझ नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से वह किसी पर बहुत जल्दी भरोसा कर लेती है. लड़का उन्हें बहुत ज्यादा प्रेम करने की बात करता है. गिफ्ट देता है और यहां तक की कई मामले हमारे पास ऐसे सामने आए हैं, जिसमें पुरुष मित्र के जरिए अपने फेक माता-पिता से भी लड़की को मिलवा दिया जाता है. इससे वह पूरी तरह से उनके भरोसे में चली जाती है. उन्हें ऐसा लगता है कि वह आजीवन उनके साथ रहेंगे. कई बार ऐसी स्थिति होती है की बच्चियां प्रेग्नेंट हो जाती हैं. इसके बाद वह उस स्थिति में ही उन्हें छोड़ दिया जाता है. वाराणसी का वन स्टाप सेंटर. (Photo Credit: ETV Bharat) घर वाले कर देते हैं अस्वीकार: वह बताती हैं कि ऐसी हालत में जब बच्चियां अपने घरवालों से कहती हैं, तो घरवाले उन्हें स्वीकार नहीं करते. घरवालों का बिहेवियर उनके प्रति बेहद नकारात्मक हो जाता है. इस वजह से बच्चियों की सोच भी बेहद नकारात्मक हो जाती है. कई बार ऐसी स्थिति होती है, कि वह सुसाइड करने का भी सोचने लगती हैं. वहां पर हम लोग काउंसलिंग के प्रक्रिया को शुरू करते हैं. उनको वहां से बाहर निकाला जाता है. उन्हें कुछ उदाहरण दिया जाता है कि वह अभी भी अपना जीवन जी सकती है.