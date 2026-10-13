Zen-G युवतियों के गले की फांस 'प्रॉमिस टू मैरी' ट्रेंड; ब्रेकअप से बिखरती सुनहरे भविष्य की तस्वीर
पेश है मनोज द्विवेदी के संपादन में प्रतिमा तिवारी की विशेष रिपोर्ट.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 13, 2026 at 7:49 AM IST|
Updated : October 13, 2026 at 7:58 AM IST
वाराणसी: उम्र का वह पड़ाव, जहां हकीकत से ज्यादा सपनों की दुनिया प्यारी लगती है. वह पल जो सच को झुठलाकर रोमांच पैदा करता है. वह समय जब करियर की दहलीज पर 'रोमांस' के कदम पड़ने शुरू होते हैं. तब Zen-G लड़कियां, बेटियां, युवतियां एक ऐसी दुनिया के चक्रव्हूय में फंस जाती हैं, जिसे आजकल की भाषा में 'प्रॉमिस टू मैरी' कहा जा रहा है. अकेले वाराणसी शहर में हर महीने ऐसे 20-30 मामले सामने आ रहे हैं, जहां शादी का वादा, फिजिकल रिलेशन के बाद ब्रेकअप होने भविष्य की सुनहरी तस्वीर शीशे की तरह टूटकर चकनाचूर हो रही है. पढ़ें इसी सब्जेक्ट पर फोकस करती यह विशेष रिपोर्ट.
वाराणसी के वन स्टॉप सेंटर के आंकड़े बताते हैं कि हर महीने लगभग 20 से 30 मामले ऐसे सामने आ रहे हैं, जिसमें प्रॉमिस टू मैरी के बाद लड़के शादी से साफ इंकार कर रहे हैं. इसकी वजह से लड़कियां, युवतियां डिप्रेशन का शिकार बन रही हैं. हालात यह हैं कि कुछ तो आत्महत्या करने जैसे घातक कदम भी उठाने के बारे में सोचने लगती हैं. हालांकि, सही समय पर उनकी काउंसलिंग करके सामान्य करने की कोशिशें की जा रही हैं.
क्यों बढ़ रहे ऐसे मामले: वाराणसी वन स्टॉप सेंटर की मैनेजर रश्मि दुबे ने बताया कि प्रॉमिस टू मैरी के ज्यादातर मामले 18 से 25 वर्ष की युवतियों के सामने आ रहे हैं. जब बच्चियां कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए जाती हैं, तो ज्यादातर को-एजुकेशन में एडमिशन लेती हैं. वहां उनकी दोस्ती पुरुष मित्रों से होती है. उनमें कोई उनका बेहद खास दोस्त बन जाता है. फिर यह सिलसिल प्यार में बदल जाता है.
क्या है प्रॉमिस टू मैरी: लड़के तब प्रॉमिस टू मैरी की बातें करते हैं और वादा करते हैं कि पढ़ाई पूरी होने या जॉब शुरू करने के बाद शादी जरूर करेंगे. लड़कियां उनकी बातों पर अंधा विश्वास कर लेती हैं. वह मानती हैं कि लड़के ने जो बात कही है, वह जरूर निभाएगा. कुछ समय बाद उनकी फिजिकल इंटिमेसी भी होती है. इसके बाद लड़का उन्हें डंप कर देता है.
परिवार और समाज का डर: रश्मि बताती हैं कि हमारे पास ऐसे मामले आते हैं, तो हम समस्या सुलझाने का प्रयास करते हैं. बच्चियों की यह मांग रहती है कि आप लड़के को कुछ मत करिए. आप मेरे घर वालों से भी मत बताइए. बस आप हमारा पैचअप करवा दीजिए. क्योंकि मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगी. यह बच्चियों हर वर्ग की होती हैं.
काउंसिलिंग की जरूरत: ऐसे ब्रेकअप के बाद उनको साइको सोशल काउंसलर की आवश्यकता होती है, जो उन्हें सही और गलत का निर्णय लेना सीखाती हैं. बच्चियों की उम्र बहुत कम होती है. यह उनके पढ़ने की उम्र होती है. ऐसे में वह पढ़ाई करने के साथ इस तरीके की गतिविधियों में लग जाती हैं. उन्हें ऐसे लगता है कि हम कुछ ऐसा करेंगे तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे.
टेलीविजन और फिल्मों के माध्यम से वह देखती हैं और उन्हें लगता है अगर हर किसी के बॉयफ्रेंड हैं, तो मेरे क्यों नहीं हो सकते? यही सोच इस तरीके के रिश्ते में आगे लेकर जाती है. वह बताती हैं कि हम काउंसलिंग के जरिए उन्हें समझाते हैं.
लेकिन जो प्रॉमिस टू मैरी के मामले आते हैं. उसमें बच्चियों केंद्र पर नहीं आती हैं. वह सिर्फ फोन पर ही बात करना चाहती हैं. फोन पर दोनों पक्षों से बात करने में थोड़ी दिक्कत होती है. वह कहती हैं कि जो केस हमारे पास आते हैं, उनमें से दो या तीन ही केस सेंटर पर आ पाते हैं.
सफल नहीं होते ऐसे मामले: उन्होंने बताया कि इनमें भी कोई भी केस सक्सेस नहीं होते. अगर किसी केस में दोनों की आपसी सहमति से शादी हो जाती है, तो भी शादी के बाद मामला डाइवोर्स तक पहुंच जाता है. डोमेस्टिक वायलेंस के तहत हम उनका केस आगे प्रोड्यूस करते हैं.
उन्होंने बताया हमारे पास कई सारे ऐसे केस हैं, जो दो-तीन साल पहले के हैं. इनमें अभी डायवोर्स का मामला दर्ज कराया गया है. उन्होंने बताया कि कोविड के बाद इस तरह के केसेस में तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है.
क्या कहती हैं केस वर्कर: केस वर्कर प्रियंका तिवारी कहती हैं कि प्रॉमिस टू मैरी के मामले आते हैं. इन बच्चियों का बस यहीं कहना रहता है कि हमारे साथ हमारे पुरुष मित्र ने रिश्ता बनाया है. शादी का वादा किया, लेकिन अब 4-5 साल बाद वह अपनी शादी करने के वादे से मुकर रहा है.
आप सिर्फ मेरी उनसे शादी करा दीजिए. मुझे उसके साथ हीं रहना है. जब हम काउंसलिंग करते हैं, तो उन्हें वास्तविक सिचुएशन को समझाते हैं. बताते हैं कि वह आपके साथ गलत किया है, तो हम जबरदस्ती शादी नहीं करा सकते. हम समझाने का प्रयास करेंगे कि आप चाहती हैं, तो कानूनी प्रक्रिया में जा सकती हैं.
उन्होंने बताया कि ज्यादातर बच्चियां कानूनी प्रक्रिया में नहीं जाना चाहती. उनके अंदर कोर्ट, कचहरी और परिवार का डर रहता है. वह परिवार को बिना बताए थाने को बिना बताए ही मामले का निस्तारण चाहती हैं.
ऐसे में दो से तीन बार उनकी काउंसलिंग का सेशन चलता है. ज्यादातर केस में उनके पुरुष मित्र केंद्र पर नहीं आते तो हम पुलिस द्वारा नोटिस देकर के उन्हें बुलाते हैं. ऐसे में निष्कर्ष कुछ भी नहीं निकलता.
पुरूष मित्रों की क्या दलील: पुरूष ज्यादातर पारिवारिक दबाव की बात करके शादी से मना कर देते हैं. बाद में लड़कियां भी मूव ऑन करने की कोशिश करने का बोलकर केस को बंद कराती हैं. वह कहती हैं कि इन मामलों में बच्चियों का माइंडसेट बस इतना ही रहता है कि वह मेरे साथ रिश्ते में रहा है.
फिजिकल इंटिमेसी रही है तो मुझे उसी के साथ रहना है. उसी से शादी करनी है. बच्चियां सोचती हैं कि अगर उसने मेरी लाइफ खराब की है, तो मुझे उनके साथ ही रहना है. लेकिन पुरुष उनकी बात से सहमत नहीं होते हैं.
घर से प्यार कम मिलना लिव-इन की वजह: साइको सोशल काउंसलर खुशबू सिंह ने बताया कि 13 साल से लेकर के 25 साल तक की बच्चियों हमारे पास आती हैं. यदि हम उनकी मनोदशा की बात करें तो लड़कियों को अपने परिवार में समय नहीं मिलता. परिवार वाले उन्हें बहुत समझ नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से वह किसी पर बहुत जल्दी भरोसा कर लेती है.
लड़का उन्हें बहुत ज्यादा प्रेम करने की बात करता है. गिफ्ट देता है और यहां तक की कई मामले हमारे पास ऐसे सामने आए हैं, जिसमें पुरुष मित्र के जरिए अपने फेक माता-पिता से भी लड़की को मिलवा दिया जाता है. इससे वह पूरी तरह से उनके भरोसे में चली जाती है. उन्हें ऐसा लगता है कि वह आजीवन उनके साथ रहेंगे. कई बार ऐसी स्थिति होती है की बच्चियां प्रेग्नेंट हो जाती हैं. इसके बाद वह उस स्थिति में ही उन्हें छोड़ दिया जाता है.
घर वाले कर देते हैं अस्वीकार: वह बताती हैं कि ऐसी हालत में जब बच्चियां अपने घरवालों से कहती हैं, तो घरवाले उन्हें स्वीकार नहीं करते. घरवालों का बिहेवियर उनके प्रति बेहद नकारात्मक हो जाता है. इस वजह से बच्चियों की सोच भी बेहद नकारात्मक हो जाती है.
कई बार ऐसी स्थिति होती है, कि वह सुसाइड करने का भी सोचने लगती हैं. वहां पर हम लोग काउंसलिंग के प्रक्रिया को शुरू करते हैं. उनको वहां से बाहर निकाला जाता है. उन्हें कुछ उदाहरण दिया जाता है कि वह अभी भी अपना जीवन जी सकती है.
उन्होंने बताया कि बच्चियों में सबसे ज्यादा इस बात का डर रहता है कि यदि भविष्य में शादी के बाद उनके पति और परिवार को फिजिकल इंटिमेसी की बात पता चलेगी, तो कोई भी इस बात को स्वीकार नहीं करेगा. ऐसे में उन्हें उदाहरण दिया जाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है.
उन्हें अपने करियर पर, अपने भविष्य पर भरोसा करके आत्मनिर्भर बनने की ओर आगे बढ़ना चाहिए. उनके परिवार वालों को बुलाकर काउंसलिंग की जाती है. उनके परिवार वालों को यह बताया जाता है कि वह अगर अपने बच्चों को नहीं समझेंगे तो उनकी बच्ची डिप्रेशन में चली जाएगी.
अभिभावकों को रखना चाहिए ध्यान: उन्होंने बताया कि ऐसे मामलों में अक्सर बच्चियां देर रात अपने घर को छोड़ देती हैं. चूंकि जब घर की ओर से उन पर दबाव बनता है या उनके मोबाइल को हटा दिया जाता है, तब तक वह इतनी ज्यादा लड़कों पर डिपेंड हो जाती हैं कि वह परिवार के साथ बहस, लड़ाई, झगड़े में भी पड़ जाती हैं. अपने घर तक को छोड़ देती हैं.
उन्होंने बताया कि इन सब सिचुएशन में अभिभावकों को भी कुछ बातों का ध्यान रखने की जरूरत है. सबसे ज्यादा उन्हें यह समझने की जरूरत है कि बच्चे कब कॉलेज जा रहे हैं और लेट हो रहे हैं, तो क्यों हो रहे हैं. क्योंकि जब हम बच्चियों की काउंसलिंग करते हैं, तो वह बताती है कि हम घूमने गए थे.
सवाल करते हैं कि क्या आपके पैरेंट्स नहीं पूछे, तो वह बताती हैं कि हमने पैरेंट्स को बता दिया कि हमारी एक्स्ट्रा क्लास है. ऐसे में पेरेंट्स को बच्चियों से, उनकी कोचिंग में उनके स्कूल में बातचीत करनी चाहिए.
सबसे जरूरी अपने बच्चों को समय देना चाहिए और बच्चियों के रीजन को समझना चाहिए. उनको उस समय डांटना नहीं चाहिए बल्कि उनकी बात को पूरा सुनकर के उन्हें समझना चाहिए. वहीं लड़कियों की बात करें तो उन्हें इतनी जल्दी रिश्ते में डिसीजन नहीं लेना चाहिए.
क्योंकि वह तुरंत डिसीजन कर लेती हैं. विश्वास कर लेती हैं. समय लेकर के सोच-समझकर रिश्ते के बारे में निर्णय लेना चाहिए. अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए और अपने करियर को बनाना चाहिए.
ऐसे करें डिप्रेशन को दूर: मनोवैज्ञानिक डॉ. मनोज तिवारी ने बताया कि आज लिव-इन रिलेशनशिप का मामला बढ़ रहा है. महत्वपूर्ण कारण मोरल बांड का टूटना, वर्तमान पारिवारिक संस्कृति का कहीं ना कहीं कमजोर होना है. इस वजह से लिव-इन के मामले बढ़ते जा रहे हैं.
इसमें ब्रेकअप की सिचुएशन सामने आ रही है, जिसका उनके ऊपर शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आर्थिक प्रभाव पड़ रहा है. वह सब कुछ समर्पित करके अपनी एक पूंजी उनके ऊपर लगा रहे हैं. ऐसे में ज्यादातर ट्रॉमा की स्थिति लड़कियों में देखने को मिल रही है.
इस तरीके की स्थिति में सबसे पहले उन्हें इस बात का ध्यान रहना पड़ेगा कि शुरू से ही जब वह रिलेशनशिप में रहें, तब से हीं उनको एक सीमा निर्धारित करनी चाहिए. ताकि उनकी जो आर्थिक स्थिति है, वह समझ कर रहे. दूसरा एक पर्सनल स्पेस भी एक-दूसरे के बीच में रहना चाहिए.
लिव-इन में रहने के साथ भी उनको अपने परिवार, दोस्त और रिश्तेदारों से भी अपने संबंध को बताना चाहिए. बातचीत को बनाए रखना चाहिए, ताकि यदि कभी इस तरीके की स्थिति हो, तो परिवार, दोस्त व समाज के लोग सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करें. उन्हें इमोशनल ड्रामा से बाहर निकलने में मदद करें.
परिवार और दोस्तों का लें सहारा: उन्होंने बताया कि यदि व्यक्ति ब्रेकअप में जाता है तो सबसे पहले उसकी दिनचर्या खराब हो जाती है. ऐसे में सबसे पहले अपनी दिनचर्या का उन्हें ख्याल रखना है. सही ढंग से संतुलित भोजन लें.
बहुत बार यह देखा जाता है कि ब्रेकअप के वजह से उदासी, अकेलेपन को भरने के लिए लोग नशे की ओर चले जाते हैं. यह उनके लिए और भी ज्यादा दिक्कत करता है. ऐसे में डिप्रेशन की स्थिति आ रही है, तो उसके लिए जो अपने लोग हैं, अपना सर्कल है, उनसे खुलकर के बातचीत करें.
अपने इमोशन को शेयर करें. रोने का मन है, तो रो लें. डायरी लिख सकते हैं. फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं. यह डिप्रेशन से बाहर आने में बहुत मददगार है. फिर भी यदि डिप्रेशन की स्थिति है, तो उन्हें मनोवैज्ञानिक परामर्श लेने की जरूरत है.
क्या कहता है कानून: प्रॉमिस टू मैरी के मामले में कानून में इसे गंभीर अपराध माना जाता है. इस बारे में हाईकोर्ट के अधिवक्ता शुभम यादव कहते हैं कि शादी का झूठा वादा करके शारीरिक संबंध बनाना बीएनएस की धारा 69 के तहत गंभीर और गैर जमानती अपराध है.
इसमें दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की सजा और भारी जुर्माना हो सकता है. उन्होंने बताया कि पहले यह मामला आईपीसी की धारा 375, 376 के तहत आता था, लेकिन नए कानून में विशेष और सख्त कानून बनाया गया है.
उन्होंने बताया कि यदि कोई व्यक्ति अपनी असली पहचान छुपा कर भी शादी का झांसा देता है, तो भी वह कानून की जद में आता है. उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है. उन्होंने बताया कि यह कानून विशेष रूप से पुरुष आरोपियों के लिए तैयार किया गया है.
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