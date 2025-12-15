ETV Bharat / state

इस बीमा योजना से मिलेगा फसलों के नुकसान का मुआवजा, जानें कैसे करें आवेदन?

डॉ. अत्रि ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को प्रति कनाल 2400 रुपए तक मुआवजा मिलता है. जबकि बीमा प्रीमियम प्रति कनाल सिर्फ 36 रुपए (1.5%) देना होता है. प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान की भरपाई क्षेमा जनरल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा की जाएगी. डॉ. अत्रि ने बताया कि फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 15 दिसंबर निर्धारित है, लेकिन हर साल की तरह इस साल भी तिथि बढ़ने की संभावना है. लास्ट डेट बढ़ने पर किसानों को फसल बीमा करवाने के लिए अतिरिक्ति समय मिल जाएगा.

"प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों की फसलों की सुरक्षा के लिए सालों से ढाल बनी हुई है. रबी सीजन में हमीरपुर जिले में गेहूं और जौ की फसलों का बीमा कराया जाता है, जबकि हिमाचल प्रदेश में खरीफ के दौरान धान-मक्की और रबी में गेहूं-जौ इस योजना के दायरे में आते हैं. कृषि एवं राजस्व विभाग द्वारा कटिंग एक्सपेरिमेंट कर पैदावार का औसत निकाला जाता है और उसी आधार पर केंद्र सरकार मुआवजे का आकलन करती है." - डॉ. शशि पाल अत्री, उप निदेशक, कृषि विभाग हमीरपुर

फसल बीमा कृषि उत्पादन को समर्थन प्रदान करता है. जिसके तहत फसल की बिजाई से लेकर उसकी कटाई तक, फसलों को होने वाले नुकसान के जोखिम को कवर किया जाता है. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत 18 फरवरी 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी. ये योजना किसानों और उनकी फसल के लिए बीमा योजना है, ताकि फसल के बर्बाद हो जाने के बाद किसानों को उसका मुआवजा मिल सके.

हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश में अब किसानों को फसलों के खराब होने पर डरने की जरूरत नहीं है. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसान अपनी फसलों का इंश्योरेंस करवा सकते हैं, ताकि अगर किन्हीं कारणों से उनकी फसलों को कोई नुकसान होता है तो किसानों को उनकी फसलों का मुआवजा मिल सके. जिससे किसानों को कम से कम नुकसान उठाना पड़ेगा.

डॉ. अत्रि ने बताया कि अगर प्राकृतिक आपदा होती है और उससे फसल को नुकसान पहुंचता है, तो किसान को 24 घंटे के अंदर कृषि विभाग या बीमा कंपनी को शिकायत दर्ज करवानी होती है. जिसके बाद अधिकारियों द्वारा मौके पर निरीक्षण किया जाता है और नुकसान का मूल्यांकन कर किसानों को मुआवजा प्रदान किया जाता है.

बीमा योजना के लिए कैसे करें आवेदन ?

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसान www.pmfby.gov.in वेबसाइट पर जाकर अपनी फसल का बीमा कर सकते हैं. कृषि विभाग द्वारा इस योजना को लेकर किसानों को निरंतर जागरूक किया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक किसान इसका लाभ उठा सकें.

सबसे पहले PMFBY पोर्टल पर जाएं या 'Crop Insurance' मोबाइल ऐप डाउनलोड करें.

किसान कॉर्नर (Farmer Corner) पर क्लिक करें.

रजिस्ट्रेशन करें. नए यूजर हैं तो 'Guest Farmer' चुनें.

फिर मोबाइल नंबर और अन्य जानकारी भरकर OTP से वेरीफाई करें.

मोबाइल नंबर और OTP से लॉग इन करें.

'Apply for Crop Insurance Yourself' पर क्लिक करके आवेदन फॉर्म भरें.

पर्सनल इन्फॉर्मेशन में नाम, पता, आधार नंबर, मोबाइल नंबर भरें.

फसल विवरण (Crop Details) में फसल का नाम, बुवाई का क्षेत्र, भूमि का सर्वे नंबर/गाटा नंबर दर्ज करें.

आधार कार्ड, जमीन के दस्तावेज और बैंक पासबुक की कॉपी अपलोड करें.

ऑनलाइन प्रीमियम भुगतान करें या 'Pay Later' का ऑप्शन चुनें.

पेमेंट के बाद पॉलिसी रसीद डाउनलोड करें और उसका प्रिंट आउट लें.

इसके अलावा नजदीकी बैंक शाखा, पैक्स (PACS) या सीएससी (CSC) केंद्र पर जाकर भी आवेदन कर सकते हैं.

क्यों करवाया जाता है फसल बीमा ?

प्राकृतिक आपदा, बाढ़, सूखे या अन्य कारणों के चलते कई बार किसानों की फसलें क्षतिग्रस्त या पूरी तरह से बर्बाद हो जाती हैं. ऐसे में केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को फसलों को नुकसान के बदले मुआवजा दिया जाता है, ताकि किसानों को ज्यादा नुकसान न झेलना पड़े. फसल बीमा की राशि, फसल के नुकसान और बीमा राशि पर निर्भर करता है.

"पिछले दो-तीन सालों से बारिश का ट्रेंड बदल गया है. इस बार भी देरी से बारिश होने के कारण गेहूं और जौ की फसलों पर संकट मंडरा रहा है. सूखे में बोई गई गेहूं की फसल को नुकसान की आशंका ज्यादा है. अगर बारिश में और देरी होती है, तो गेहूं की पैदावार घट सकती है. इस स्थिति में फसल बीमा योजना किसानों की मददगार बनती है." - डॉ. शशि पाल अत्री, उप निदेशक, कृषि विभाग हमीरपुर

हमीरपुर में 18,467 किसानों ने करवाया फसल बीमा

डॉ. शशि पाल अत्री ने बताया कि हमीरपुर जिले में अब तक 18,467 किसानों ने योजना के तहत बीमा करवाया है. पिछले साल जिले में करीब 24,000 से 25,000 किसानों ने बीमा करवाया था, लेकिन इस बार ऑनलाइन सिस्टम के कारण कुछ गांव की मैपिंग नहीं हुई है, जिससे वहां के किसान प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पाए हैं. डॉ. अत्री ने बताया कि गेहूं की फसल की सीआर स्टेज (21–30 दिन) में बारिश बहुत जरूरी होती है. वर्तमान में बारिश न होने से फसल के सिंगल डाली बनकर रह जाने का खतरा बढ़ गया है, जिससे उत्पादन पर प्रभाव पड़ेगा. कृषि विभाग फील्ड मॉनिटरिंग कर रहा है और लगातार नुकसान का आकलन किया जा रहा है.