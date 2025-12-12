ETV Bharat / state

क्या है पंचकर्म जिसके पीछे लगी है मोहन सरकार? जानें इसके चमत्कारिक फायदे

आयुर्वेद में पंचकर्म का एक बड़ा महत्व बताया गया है. पंचकर्म के जरिए शरीर को स्वस्थ रखने और डीटॉक्स करने में खासी मदद मिलती है. पंचकर्म का सीधा मतलब है पांच क्रियाएं, आयुर्वेद की ये एक प्राचीन शोधन प्रणाली है, जो शरीर से विषाक्त पदार्थों को निकाल कर वात, पित्त, कफ को बॉडी में बैलेंस करती है और आपके शरीर को तरोताजा और स्वस्थ बनाती है.

शहडोल : मध्य प्रदेश सरकार नए टूरिस्ट डेस्टिनेशन के साथ वहां मिलने वाली सुविधाओं में लगातार इजाफा कर रही है. इन सुविधाओं में वेलनेस सेंटर पर सरकार का खासा फोकस है. पर्यटकों को फाइव स्टार वेलनेस सेंटर की सुविधा देने के लिए सरकार पंचकर्म और दूसरी आयुर्वेदिक सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में काम कर रही है. पर क्या आप जानते हैं कि आखिर पंचकर्म क्या होता है?

आयुर्वेद डॉक्टर अंकित नामदेव बताते हैं, '' पंचकर्म के बारे में विस्तृत रूप से जानने के लिए हमें थोड़ा बेसिक जानना जरूरी है. आयुर्वेद में जो ट्रीटमेंट होते हैं, उसकी दो विधा होती हैं. एक होता है शमन ट्रीटमेंट और दूसरा होता है शोधन ट्रीटमेंट. शमन ट्रीटमेंट का मतलब है इंटरनल मेडिसिन दे करके जो भी रोग, दोष या विकृतिया हैं, उन्हें रोकना या कंट्रोल करना. वहीं, दूसरा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है शोधन ट्रीटमेंट. शोधन ट्रीटमेंट के अंतर्गत ही आपका पंचकर्मा ट्रीटमेंट आता है. इसमें शरीर के ऊपरी हिस्सों से विकृत दोषों और विषाक्त पदार्थों को बाहर निकाला जाता है. इस पद्धति का उल्लेख आचार्य चरक, आचार्य सुश्रुत, आचार्य वाग्भट्ट और आगे के सभी आचार्यों ने किया है.''

कितने प्रकार के पंचकर्म होते हैं?

आयुर्वेद डॉक्टर अंकित नामदेव बताते हैं, '' आयुर्वेद में दो संप्रदाय होते हैं, जो अपनी तरह से चिकित्सा पद्धति अपनाते हैं. एक होता है आत्रेय संप्रदाय और दूसरे होते हैं धनवंतरी संप्रदाय. आत्रेय संप्रदाय के आचार्य चरक हैं और उनके बताए पंचकर्म में वमन, विरेचन, अनवासन, निरुह, और नश्य शामिल हैं.

वहीं, धनवंतरी संप्रदाय के आचार्य सुश्रुत हैं और उनके मुताबिक, वमन, विरेचन, बस्ती, नश्य और रक्त मोक्षण को अपनाया जाता है. इसमें रक्त मोक्षण को उन्होंने अलग से जोड़ा है. इसके अलावा निरूह और अनुवाशन को एक कर उन्होंने सीधे 'बस्ती' कर्म की सलाह दी है.

कैसे होता है पंचकर्म?

पंचकर्मा की प्रक्रिया को लेकर डॉक्टर अंकित नामदेव बताते हैं कि पंचकर्म में शरीर के निकटतम मार्गों या त्वचा के छिद्रों के जरिए दोशों को बाहर निकाला जाता है. इसमें तेल मालिश, भाप व अन्य आयुर्वेदिक लेपों के जरिए शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालकर शरीर शुद्ध, दोष विहीन व रोग विहीन किया जाता है. कुल मिलाकर यह शरीर को डीटॉक्स करने की आयुर्वेदिक प्रक्रिया है.

क्यों होती है पंचकर्म की जरूरत?

पंचकर्म आयुर्वेद की एक बेहद लोकप्रिय पद्धति है, बावजूद इसके कई लोग इसके बारे में ज्यादा नहीं जानते. आयुर्वेद डॉक्टर अंकित नामदेव बताते हैं कि पंचकर्म की जरूरत तब पड़ती है जब रोग शमन औषधि शरीर पर ठीक से काम नहीं करतीं या उनका उपयोग नहीं किया जा सकता. ऐसे में शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालना जरूरी हो जाता है, उसके लिए शोधन की प्रक्रिया अपनाते हैं, और यही पंचकर्मा होता है.''