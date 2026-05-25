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9 दिन नौतपा न तपे तो क्या होगा?, मानसून कैसे होता तय, जानिए कुदरत का मैनेजमेंट

घाघ कवि लिखते हैं कि यदि ज्येष्ठ माह में नौतपा खूब गर्म होते हैं तो उस साल बारिश जमकर होती है. यदि नौतपा नहीं तपते हैं तो फिर मानसूनी बारिश अच्छी नहीं होती है.

मानसून से नौतपा कनेक्शन: नौतपा को मानसून से जोड़ा जाता है. कहा जाता है ये नौ दिन जितना ज्यादा तपेंगे उतना ही मानसून अच्छा रहेगा. इसे आप ऐसे मान सकते हैं कि यदि नौ दिनों तक ज्यादा गर्मी पड़ेगी तो ज्यादा वाष्प पैदा होगी. बाद में यह बादल मानसून के रूप में बरसेंगे. इस वजह से नौ तपा की गर्मी के आधार पर मानसूनी बारिश का अनुमान लगाया जाता है. इसे लेकर कन्नौज के कवि घाघ ने भी लिखा है. वह इस प्रकार है.

क्या है नौतपा: नौतपा के बारे में हिंदू पंचांग में खास जानकारी दी गई है. इसके मुताबिक नौतपा यानी नौ तपने वाले दिन होते हैं. नौतपा के दौरान सूर्य देव पृथ्वी के काफी नजदीक आ जाते हैं. ज्योतिष में इसे सूर्य के रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश को कहते हैं. इस दौरान सूर्य की किरणें सीधे धरती पर पहुंचती है. वैसे तो सूर्य देव इस नक्षत्र में कुल 15 दिनों तक रहते हैं लेकिन शुरुआती नौ दिनों तक सबसे ज्यादा प्रभाव रहता है. इसके बाद धीरे-धीरे प्रभाव कम होने लगता है. यूपी में इस बार नौतपा 25 मई से शुरू हो गए हैं और यह तीन जून तक रहेंगे. सनातन धर्म में नौतपा के दौरान शिवलिंग को जल अर्पित करने और सूर्यदेव की उपासना का विशेष महत्व माना जाता है. कहते हैं नौतपा में सूर्यदेव अपने प्रचंड रूप में आते हैं इस वजह से सूर्य साधना का विशेष महत्व होता है.

लखनऊः यूपी में आज से नौतपा (Nautapa 2026) की शुरुआत हो गई है. आज से नौ दिन भीषण गर्मी के होंगे. इस दौरान आपको काफी संभलकर रहना है. इन नौ दिनों में गर्मी अपने चरम पर होगी. कुदरत का यह खास मैनजमेंट किसानों के लिए कितना फायदेमंद है और इस दौरान क्या करना और क्या नहीं करना चाहिए ये सब हम खास खबर के जरिए आपको बताएंगे. चलिए जानते हैं नौतपा से जुड़ी खास जानकारी के बारे में.

अब चलेगी प्रचंड लू. (etv bharat)

नौतपा में क्या करें (What Nautap Dos and Do Not)

जलदान का नौतपा में बड़ा महत्व माना जाता है.

पशु-पक्षियों के लिए साफ पानी और दाने की व्यवस्था करें

शरीर में पानी की कमी न होने दें. डाइट में तरबूज, खरबूजा, खीरा, ककड़ी आदि का खूब सेवन करें

सनातन धर्म में नौतपा में सत्तू, घड़ा, हाथ पंखा आदि के दान का महत्व है.



नौतपा में क्या रखें ध्यान

दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक सीधी धूप में निकलने से बचें.

सिर और कान को सूती कपड़े या छाते से ढककर निकलें.

नौ दिनों तक ज्यादा मसालेदार, तला-भुना, बासी या भारी भोजन करने से बचना चाहिए.

मांसाहार और शराब के सेवन से परहेज करें

सनातन धर्म में नौतपा में शुभ काज यानी विवाह आदि नहीं होते हैं.





नौतपा अगर न तपे तो क्या होगा: कुदरत में नौतपा का आना बेहद फायदेमंद माना जाता है. खास किसानों के लिए नौतपा किसी वरदान से कम नहीं है. नौतपा जितना तपते हैं उतना किसान खुश होते हैं. इससे उन्हें मानसून का अंदाजा लग जाता है. इसी के अनुसार वह खेती और किसानी करते हैं. नौतपा में चूहे, कीड़े-मकोड़े और टिड्डी बड़ी संख्या में मरते हैं इस वजह से किसानों की फसल सुरक्षित रहती है. इस वजह से किसान नौतपा के तपने से बहुत खुश होते हैं. कहा जाता कि नौतपा का अप्रत्यक्ष रूप से खेती से कनेक्शन होता है. कुदरत का यह मैनेमेंट बेहतरीन माना जाता है.

नौतपा में पानी पीते रहें. (etv bharat concept image.)

नौतपा में झुलसेगा यूपी. (etv bharat.)





इस बार नौतपा से पहले ही तपा यूपी: इस बार यूपी में रिकार्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है. खासकर बांदा में तो गर्मी ने सारे रिकार्ड ही तोड़ दिए हैं. बांदा में अधिकतम तापमान 48 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक पर पहुंच चुका है. इस वजह से बांदा दुनिया में चर्चित हो गया है. इसके अलावा प्रयागराज तपने वाले शहरों में दूसरे नंबर पर है. यहां का तापमान भी कई बार 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है. इसके अलावा आगरा, हमीरपुर, झांसी और उरई समेत कई जिले भीषण गर्मी की तपिश में झुलस रहे हैं. अब नौतपा शुरू हो गए हैं. इस वजह से इन जिलों का तापमान और बढ़ सकता है.

ऐसे सूर्य की किरणें नौतपा में सीधे टकराएंगी धऱती से. (etv bharat digrame.)

नौतपा में हाथ पंखे के दान का विशेष महत्व है. (etv bharat concept image.)





क्या कहता है मौसम विज्ञान: भारतीय मौसम विज्ञान नौतपा को लेकर कहता है कि प्रचंड गर्मी के कारण मैदानी इलाकों में कम दबाव का क्षेत्र बनता है, जो मॉनसून की हवाओं को आकर्षित करता है. जितनी ज्यादा गर्मी पड़ेगी उतना ही कम दबाव का क्षेत्र बनेगा और मानसून आकर्षित होगा. यह अच्छे मानसून का संकेत देता है.

नौतपा में तपेगी धरती. (etv bharat concept image.)



नौतपा को मानसून का गर्भकाल भी कहा जाता: नौतपा को मानसून का गर्भकाल भी कहा जाता है. नौतपा आने के बाद यह तय हो जाता है कि मानसून अब ज्यादा दूर नहीं है. जैसे-जैसे नौतपा तपते जाते हैं वैसे-वैसे मानसून के दिन नजदीक आते जाते हैं. यूपी में मानसून केरल से होते हुए पहुंचता है.





यूपी में मानसून किस रास्ते से आता है: यूपी में दो रास्तों से मानसून पहुंचता है. पहला बंगाल की खाड़ी की शाखा से. यह सबसे अहम रास्ता है. दक्षिण-पूर्व से होता हुआ मानसून बंगाल की खाड़ी और बांग्लादेश के रास्ते बिहार में प्रवेश करता है. बिहार के बाद मानसून गोरखपुर से एंट्री करते हुए वाराणसी के रास्ते यूपी में छा जाता है. दूसरा अरब सागर के रास्ते मानसून यूपी में प्रवेश करता है. यह मध्य प्रदेश से होते हुए उत्तर प्रदेश के दक्षिणी और पश्चिमी हिस्सों में प्रवेश करता है. ये दोनों ही रास्ते यूपी में मानसून के लिए बेहद अहम माने जाते हैं.



